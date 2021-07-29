من درر السلف ....الحلقة رقم 385

الحَمْدُ لله ...ومنْ فرائدِ الفَوائِدِ والدررِ ...منها ...قال الإمام القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله /قَوْلُهُ تَعَالَى : ( وَنادى أَصْحابُ النَّارِ أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ) ..قال / هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ سَقْيَ الْمَاءِ : مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ ..وَقَدْ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ / أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟؟؟فَقَالَ : الْمَاءُ ..أَلَمْ تَرَوْا إِلَى أَهْلِ النَّارِ حِينَ اسْتَغَاثُوا بِأَهْلِ الْجَنَّةِ : ( أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ) .. .وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ / أَنَّ سَعْدًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْجَبُ إِلَيْكَ ؟؟؟قَالَ : الْمَاءُ . ..وَفِي رِوَايَةٍ / فَحَفَرَ بِئْرًا فَقَالَ : هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ .. .( قلت / الحديث ضعفه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح برقم / 1854 ) ..أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 07 وَرَقَة / 215 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِيّة عليه رَحَمَات الله /مِنَ الْأَدْوِيَةِ الَّتِي تَشْفِي مِنَ الْأَمْرَاضِ مَا لَمْ يَهْتَدِ إِلَيْهَا عُقُولُ أَكَابِرِ الْأَطِبَّاءِ ؛ وَلَمْ تَصِلْ إِلَيْهَا عُلُومُهُمْ وَتَجَارِبُهُمْ وَأَقْيِسَتُهُمْ : مِنَ الْأَدْوِيَةِ الْقَلْبِيَّةِ وَالرُّوحَانِيَّةِ ..وَقُوَّةِ الْقَلْبِ وَاعْتِمَادِهِ عَلَى اللَّهِ ..وَالتَّوَكُّلِ : عَلَيْهِ ..وَالِالْتِجَاءِ : إلَيْهِ ..وَالِانْطِرَاحِ وَالِإنْكِسَارِ : بَيْنَ يَدْيِهِ ..وَالتَّذَلُّل : له ..وَالصَّدَقَةِ ..وَالدُّعَاءِ ..وَالتَّوْبَةِ ..وَالإسْتِغْفَارِ ..وَالْإِحْسَان : إِلَى الْخَلْقِ ..وَإِغَاثَةِ : الْمَلْهُوفِ ..وَالتَّفْرِيجِ : عَنِ الْمَكْرُوبِ ..فَإِنَّ هَذِهِ الْأَدْوِيَةَ : قَدْ جَرَّبَتْهَا الْأُمَمُ عَلَى اخْتِلَافِ أَدْيَانِهَا وَمِلَلِهَا ..فَوَجَدُوا لَهَا مِنَ التَّأْثِيرِ فِي الشِّفَاءِ : مَا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ عِلْمُ أَعْلَمِ الْأَطِبَّاءِ ؛ وَلَا تَجْرِبَتُهُ ؛ وَلَا قِيَاسُهُ . ..أنظرهُ / زاد المعاد ج 04 وَرَقَة / 10 - 11 ...ومنها ...وقال أيضاً بعدها /فَإِنَّ الْقَلْبَ مَتَى اتَّصَلَ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ؛ وَخَالِقِ الدَّاءِ وَالدَّوَاءِ ؛ وَمُدَبِّرِ الطَّبِيعَةِ وَمُصَرِّفِهَا عَلَى مَا يَشَاءُ : كَانَتْ لَهُ أَدْوِيَةٌ أُخْرَى غَيْرُ الْأَدْوِيَةِ الَّتِي يُعَانِيهَا الْقَلْبُ الْبَعِيدُ مِنْهُ الْمُعْرِضُ عَنْهُ ..وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْأَرْوَاحَ مَتَى قَوِيَتْ وَقَوِيَتِ النَّفْسُ وَالطَّبِيعَةُ : تَعَاوَنَا عَلَى دَفْعِ الدَّاءِ وَقَهْرِهِ ..فَكَيْفَ يُنْكَرُ لِمَنْ قَوِيَتْ طَبِيعَتُهُ وَنَفْسُهُ ؛ وَفَرِحَتْ بِقُرْبِهَا مِنْ بَارِئِهَا وَأُنْسِهَا بِهِ ؛ وَحُبِّهَا لَهُ ؛ وَتَنَعُّمِهَا بِذِكْرِهِ ؛ وَانْصِرَافِ قُوَاهَا كُلِّهَا إلَيْهِ ؛ وَجَمْعِهَا عَلَيْهِ ؛ وَاسْتِعَانَتِهَا بِهِ ؛ وَتَوَكُّلِهَا عَلَيْهِ : أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَهَا مِنْ أَكْبَرِ الْأَدْوِيَةِ . ..أنظرهُ / زاد المعاد ج 04 وَرَقَة / 11 ...ومنها ...وقال أيضاً في معرضٍ جميلٍ /رَوَى مسلم فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أبي الزبير عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ / عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ /لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ ؛ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ : بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .. .وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عطاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ / قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ دَاءٍ : إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً .. .قال /فَقَدْ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ : إثْبَاتَ الْأَسْبَابِ وَالْمُسَبَّبَاتِ ..وَإِبْطَالَ قَوْلِ : مَنْ أَنْكَرَهَا ..وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ : ( لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ ) عَلَى عُمُومِهِ حَتَّى يَتَنَاوَلَ الْأَدْوَاءَ الْقَاتِلَةَ ؛ وَالْأَدْوَاءَ الَّتِي لَا يُمْكِنُ لِطَبِيبٍ أَنْ يُبْرِئَهَا ؛ وَيَكُونُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ جَعَلَ لَهَا أَدْوِيَةً تُبْرِئُهَا ..وَلَكِنْ : طَوَى عِلْمَهَا عَنِ الْبَشَرِ ..وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ إِلَيْهِ : سَبِيلًا ..لِأَنَّهُ لَا عِلْمَ لِلْخَلْقِ : إِلَّا مَا عَلَّمَهُمُ اللَّهُ ..وَلِهَذَا عَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّفَاءَ : عَلَى مُصَادَفَةِ الدَّوَاءِ لِلدَّاءِ ..فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ : إِلَّا لَهُ ضِدٌّ ..وَكُلُّ دَاءٍ لَهُ ضِدٌّ مِنَ الدَّوَاءِ : يُعَالَجُ بِضِدِّهِ ..فَعَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُرْءَ : بِمُوَافَقَةِ الدَّاءِ لِلدَّوَاءِ ..وَهَذَا قَدْرٌ زَائِدٌ : عَلَى مُجَرَّدِ وَجُودِهِ ..فَإِنَّ الدَّوَاءَ مَتَى جَاوَزَ دَرَجَةَ الدَّاءِ فِي الْكَيْفِيَّةِ أَوْ زَادَ فِي الْكَمِّيَّةِ عَلَى مَا يَنْبَغِي نَقَلَهُ إِلَى دَاءٍ آخَرَ ؛ وَمَتَى قَصَرَ عَنْهَا : لَمْ يَفِ بِمُقَاوَمَتِهِ ؛ وَكَانَ الْعِلَاجُ قَاصِرًا ..وَمَتَى لَمْ يَقَعِ الْمُدَاوِي عَلَى الدَّوَاءِ ؛ أَوْ لَمْ يَقَعِ الدَّوَاءُ عَلَى الدَّاءِ : لَمْ يَحْصُلِ الشِّفَاءُ ..وَمَتَى لَمْ يَكُنِ الزَّمَانُ صَالِحًا لِذَلِكَ الدَّوَاءِ : لَمْ يَنْفَعْ ..وَمَتَى كَانَ الْبَدَنُ غَيْرَ قَابِلٍ لَهُ أَوِ الْقُوَّةُ عَاجِزَةً عَنْ حَمْلِهِ أَوْ ثَمَّ مَانِعٌ يَمْنَعُ مِنْ تَأْثِيرِهِ : لَمْ يَحْصُلِ الْبُرْءُ لِعَدَمِ الْمُصَادَفَةِ ..وَمَتَى تَمَّتِ الْمُصَادَفَةُ : حَصَلَ الْبُرْءُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَا بُدَّ ..وَهَذَا أَحْسَنُ الْمَحْمِلَيْنِ فِي الْحَدِيثِ . ..أنظرهُ / زاد المعاد ج 04 وَرَقَة / 13...