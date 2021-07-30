من درر السلف...الحلقة رقم 386

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومنَ الدرر وفرائدِ الفوائد ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخُ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
وَمَنْ نَظَرَ إلَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ؛ وَكَذَّبَ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ : كَانَ مُشَابِهًا لِلْمَجُوسِيِّينَ ..
وَمَنْ آمَنَ بِهَذَا وَهَذَا ؛ وَإِذَا أَحْسَنَ حَمدَ اللَّهَ ؛ وَإِذَا أَسَاءَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ ؛ وَعَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ : فَهُوَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ..
فَإِنَّ آدَمَ ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) لَمَّا أَذْنَبَ : تَابَ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ وَهَدَاهُ ..
وَإِبْلِيسُ أَصَرَّ وَاسْتَكْبَرَ وَاحْتَجَّ بِالْقَدَرِ : فَلَعَنَهُ وَأَقْصَاهُ ..
فَمَنْ تَابَ : كَانَ آدَمِيًّا ..
وَمَنْ أَصَرَّ وَاحْتَجَّ بِالْقَدَرِ : كَانَ إبليسياً ..
فَالسُّعَدَاءُ : يَتَّبِعُونَ أَبَاهُمْ آدَمَ ..
وَالْأَشْقِيَاءُ : يَتَّبِعُونَ عَدُوَّهُمْ إبْلِيسَ ..
فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ : أَنْ يَهْدِيَنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ؛ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ . ..
🥀 أنظرهُ / مجْموع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 243 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات رب البريّة /
أرض الفطرة : رحبة قابلة لما يغرس فيها ..
فإن غرست شجرة الإيمان والتقوى : أورثت حلاوة الأبد ..
وإن غرست شجرة الجهل والهوى : فكل الثمر مر . ..
🥀 أنظره / الفوائد ورقة / 36 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام العلاّمة ابن أبي زَيد القيروانيّ عليه رَحَمَات الله /
ولو تَكلَّف النَّاس أن يَكتُبوا قولَ كلِّ ناعِق فينقُضوه ؛ ويَتتبَّعوا خواطِر كلِّ مُتكلِّف فيُعارضُوه : لطالَ هذا وأشغَل عن ما هو أولى مِنه ..
ولولا ما ذكرتَ مِن كثرة مَن افتتن به مِن الضعفاء : ما استجزتُ مُناقضتَه ؛ والله المستعان . ..
🥀أنظره / الذبُّ عن مذهب الإمام مالك ج 01 ورقة / 253 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام ابن الوزير اليمانيّ عليه رَحَمَات الله /
وأكثَرُ النَّاس لا يَصبِر عن الخَوض :،فيما لا يَعنِيه ..
ولا يَتكلَّم بتحقيق : ما يَخوض فيه ..
وهذا هو الذي : أفسَدَ الدِّين والدنيا ..
فرَحِم الله : مَن تكلَّم بعِلم ..
أو سَكتَ : بحِلْمٍ . ..
🥀 أنظره / العواصِم والقواصِم في الذبِّ عن سنَّة أبي القاسِم صلى الله عليه وسلم ج 07 ورقة / 05 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
ذكر الإمام القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله قال /
قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله /
ما رأيتُ يقينًا أشبهَ بالشكّ من يقينِ النّاس : بالموتِ ثمّ لا يستعدُّونَ له . ..
🥀 أنظره / جامع لأحكام القرآن ج 10 ورقة / 64 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام الفضيل ابن عياض عليه رَحَمَات الله /
آفة القراء : العُجْب . ..
🥀 أنظره / سِيــــر أعــلام النُبـــَلاَء ج 08 ورقة / 442 ... 🌾🌾🌾
 
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