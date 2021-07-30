من درر السلف...الحلقة رقم 386

الحَمْدُ لله ...ومنَ الدرر وفرائدِ الفوائد ...منها ...قال شيخُ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /وَمَنْ نَظَرَ إلَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ؛ وَكَذَّبَ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ : كَانَ مُشَابِهًا لِلْمَجُوسِيِّينَ ..وَمَنْ آمَنَ بِهَذَا وَهَذَا ؛ وَإِذَا أَحْسَنَ حَمدَ اللَّهَ ؛ وَإِذَا أَسَاءَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ ؛ وَعَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ : فَهُوَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ..فَإِنَّ آدَمَ ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) لَمَّا أَذْنَبَ : تَابَ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ وَهَدَاهُ ..وَإِبْلِيسُ أَصَرَّ وَاسْتَكْبَرَ وَاحْتَجَّ بِالْقَدَرِ : فَلَعَنَهُ وَأَقْصَاهُ ..فَمَنْ تَابَ : كَانَ آدَمِيًّا ..وَمَنْ أَصَرَّ وَاحْتَجَّ بِالْقَدَرِ : كَانَ إبليسياً ..فَالسُّعَدَاءُ : يَتَّبِعُونَ أَبَاهُمْ آدَمَ ..وَالْأَشْقِيَاءُ : يَتَّبِعُونَ عَدُوَّهُمْ إبْلِيسَ ..فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ : أَنْ يَهْدِيَنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ؛ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ . ..أنظرهُ / مجْموع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 243 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات رب البريّة /أرض الفطرة : رحبة قابلة لما يغرس فيها ..فإن غرست شجرة الإيمان والتقوى : أورثت حلاوة الأبد ..وإن غرست شجرة الجهل والهوى : فكل الثمر مر . ..أنظره / الفوائد ورقة / 36 ...ومنها ...قال الإمام العلاّمة ابن أبي زَيد القيروانيّ عليه رَحَمَات الله /ولو تَكلَّف النَّاس أن يَكتُبوا قولَ كلِّ ناعِق فينقُضوه ؛ ويَتتبَّعوا خواطِر كلِّ مُتكلِّف فيُعارضُوه : لطالَ هذا وأشغَل عن ما هو أولى مِنه ..ولولا ما ذكرتَ مِن كثرة مَن افتتن به مِن الضعفاء : ما استجزتُ مُناقضتَه ؛ والله المستعان . ..أنظره / الذبُّ عن مذهب الإمام مالك ج 01 ورقة / 253 ...ومنها ...قال الإمام ابن الوزير اليمانيّ عليه رَحَمَات الله /وأكثَرُ النَّاس لا يَصبِر عن الخَوض :،فيما لا يَعنِيه ..ولا يَتكلَّم بتحقيق : ما يَخوض فيه ..وهذا هو الذي : أفسَدَ الدِّين والدنيا ..فرَحِم الله : مَن تكلَّم بعِلم ..أو سَكتَ : بحِلْمٍ . ..أنظره / العواصِم والقواصِم في الذبِّ عن سنَّة أبي القاسِم صلى الله عليه وسلم ج 07 ورقة / 05 ...ومنها ...ذكر الإمام القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله قال /قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله /ما رأيتُ يقينًا أشبهَ بالشكّ من يقينِ النّاس : بالموتِ ثمّ لا يستعدُّونَ له . ..أنظره / جامع لأحكام القرآن ج 10 ورقة / 64 ...ومنها ...قال الإمام الفضيل ابن عياض عليه رَحَمَات الله /آفة القراء : العُجْب . ..أنظره / سِيــــر أعــلام النُبـــَلاَء ج 08 ورقة / 442 ...