من درر السلف....الحلقة رقم 387

الحمد لله ...ومن فرائد الدرر والمسائل ...منها ...قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /إذا كذب العبدُ : تباعد منه الملَك ميلًا مِن نتَنِ ريحه . ..أنظره / الداء والدواء ورقة / 250 ...( قلت / هذا يحتاج إلى دليلٍ ) ...ومنها ...وقال أيضاً /فالمكارمُ منوطةٌ : بالمكاره ..والسعادة لَا يعبر إليها إلاّ : على جسر الْمَشَقَّة ..فَلَا تُقطعُ مسافتها إلاّ : فِي سفينة الْجدّ والإجْتِهَاد ..قَالَ مُسلم فِي صَحِيحه /قَالَ يحيى بن أبي كثير / لاينال الْعلم : براحة الْجِسْم ..وَقد قيل / من طلب الرَّاحَة : ترك الرَّاحَة ..فيا وصل الحبيب أما إليه .. بِغَيْر مشقة أبداً طَرِيق ..وَلَوْلَا جهل الأكثرين بحلاوة هَذِه اللَّذَّة وَعظم قدرهَا : لتجالدوا عَلَيْهَا بِالسُّيُوفِ ..وَلَكِن : حفت بحجاب من المكاره ..وحجبوا عَنْهَا : بحجاب من الْجَهْل ليختص الله لَهَا من يَشَاء من عباده ؛ وَالله ذُو الْفضل الْعَظِيم . ..أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 وَرَقَة / 109 ...ومنها ...قال علاّمة الشام جمال الدين القاسميّ عليه رَحَمَات الله /الصبر على لسان النساء : ممّا يُمتحن به الأولياء . ..أنظره / موعظة المؤمنين ج 01 ورقة / 103 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /الذي يُؤْذَونَ على الإيمان وطاعة الله ورسوله ؛ ويَحدُثُ لهم بسبب ذلك حرجٌ أو مرض أو حبس أو فراق وطن ؛ وذهاب مال وأهل ؛ أو ضرب أو شتم أو نقص رياسة ومال : هم في ذلك على طريقة الأنبياء وأتباعهم كالمهاجرين الأولين . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 123 ...ومنها ...وقال أيضاً /وَالْأَجْرُ فِي الْأُضْحِيَّةِ : عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا . ..أنظره / الفتاوىٰ الكبرى ج 05 وَرَقَة / 385 ...ومنها ...قال شيخنا وإمامنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /عمر الإنسان : ليس ما بقي في الدنيا ..بل عمر الإنسان حقيقة : ما يخلده بعد موته ..ويكون ذكراه : في قلوب الناس ؛ وعلى ألسنتهم . ..أنظره / تفسير جزء عمّ ورقة / 320 ...