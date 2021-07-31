من درر السلف....الحلقة رقم 387

إلياس
:: أستاذ::
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الحمد لله ...
ومن فرائد الدرر والمسائل ...
منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
إذا كذب العبدُ : تباعد منه الملَك ميلًا مِن نتَنِ ريحه . ..
أنظره / الداء والدواء ورقة / 250 ...
( قلت / هذا يحتاج إلى دليلٍ ) ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فالمكارمُ منوطةٌ : بالمكاره ..
والسعادة لَا يعبر إليها إلاّ : على جسر الْمَشَقَّة ..
فَلَا تُقطعُ مسافتها إلاّ : فِي سفينة الْجدّ والإجْتِهَاد ..
قَالَ مُسلم فِي صَحِيحه /
قَالَ يحيى بن أبي كثير / لاينال الْعلم : براحة الْجِسْم ..
وَقد قيل / من طلب الرَّاحَة : ترك الرَّاحَة ..
فيا وصل الحبيب أما إليه .. بِغَيْر مشقة أبداً طَرِيق ..
وَلَوْلَا جهل الأكثرين بحلاوة هَذِه اللَّذَّة وَعظم قدرهَا : لتجالدوا عَلَيْهَا بِالسُّيُوفِ ..
وَلَكِن : حفت بحجاب من المكاره ..
وحجبوا عَنْهَا : بحجاب من الْجَهْل ليختص الله لَهَا من يَشَاء من عباده ؛ وَالله ذُو الْفضل الْعَظِيم . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 وَرَقَة / 109 ...
ومنها ...
قال علاّمة الشام جمال الدين القاسميّ عليه رَحَمَات الله /
الصبر على لسان النساء : ممّا يُمتحن به الأولياء . ..
أنظره / موعظة المؤمنين ج 01 ورقة / 103 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
الذي يُؤْذَونَ على الإيمان وطاعة الله ورسوله ؛ ويَحدُثُ لهم بسبب ذلك حرجٌ أو مرض أو حبس أو فراق وطن ؛ وذهاب مال وأهل ؛ أو ضرب أو شتم أو نقص رياسة ومال : هم في ذلك على طريقة الأنبياء وأتباعهم كالمهاجرين الأولين . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 123 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَالْأَجْرُ فِي الْأُضْحِيَّةِ : عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا . ..
أنظره / الفتاوىٰ الكبرى ج 05 وَرَقَة / 385 ...
ومنها ...
قال شيخنا وإمامنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
عمر الإنسان : ليس ما بقي في الدنيا ..
بل عمر الإنسان حقيقة : ما يخلده بعد موته ..
ويكون ذكراه : في قلوب الناس ؛ وعلى ألسنتهم . ..
أنظره / تفسير جزء عمّ ورقة / 320 ...
ومن فرائد الدرر والمسائل ...
منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
إذا كذب العبدُ : تباعد منه الملَك ميلًا مِن نتَنِ ريحه . ..
أنظره / الداء والدواء ورقة / 250 ...
( قلت / هذا يحتاج إلى دليلٍ ) ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فالمكارمُ منوطةٌ : بالمكاره ..
والسعادة لَا يعبر إليها إلاّ : على جسر الْمَشَقَّة ..
فَلَا تُقطعُ مسافتها إلاّ : فِي سفينة الْجدّ والإجْتِهَاد ..
قَالَ مُسلم فِي صَحِيحه /
قَالَ يحيى بن أبي كثير / لاينال الْعلم : براحة الْجِسْم ..
وَقد قيل / من طلب الرَّاحَة : ترك الرَّاحَة ..
فيا وصل الحبيب أما إليه .. بِغَيْر مشقة أبداً طَرِيق ..
وَلَوْلَا جهل الأكثرين بحلاوة هَذِه اللَّذَّة وَعظم قدرهَا : لتجالدوا عَلَيْهَا بِالسُّيُوفِ ..
وَلَكِن : حفت بحجاب من المكاره ..
وحجبوا عَنْهَا : بحجاب من الْجَهْل ليختص الله لَهَا من يَشَاء من عباده ؛ وَالله ذُو الْفضل الْعَظِيم . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 وَرَقَة / 109 ...
ومنها ...
قال علاّمة الشام جمال الدين القاسميّ عليه رَحَمَات الله /
الصبر على لسان النساء : ممّا يُمتحن به الأولياء . ..
أنظره / موعظة المؤمنين ج 01 ورقة / 103 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
الذي يُؤْذَونَ على الإيمان وطاعة الله ورسوله ؛ ويَحدُثُ لهم بسبب ذلك حرجٌ أو مرض أو حبس أو فراق وطن ؛ وذهاب مال وأهل ؛ أو ضرب أو شتم أو نقص رياسة ومال : هم في ذلك على طريقة الأنبياء وأتباعهم كالمهاجرين الأولين . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 123 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَالْأَجْرُ فِي الْأُضْحِيَّةِ : عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا . ..
أنظره / الفتاوىٰ الكبرى ج 05 وَرَقَة / 385 ...
ومنها ...
قال شيخنا وإمامنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
عمر الإنسان : ليس ما بقي في الدنيا ..
بل عمر الإنسان حقيقة : ما يخلده بعد موته ..
ويكون ذكراه : في قلوب الناس ؛ وعلى ألسنتهم . ..
أنظره / تفسير جزء عمّ ورقة / 320 ...