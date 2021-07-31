من درر السلف....الحلقة رقم 387

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن فرائد الدرر والمسائل ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
إذا كذب العبدُ : تباعد منه الملَك ميلًا مِن نتَنِ ريحه . ..
🥀 أنظره / الداء والدواء ورقة / 250 ... 🌾🌾🌾
( قلت / هذا يحتاج إلى دليلٍ ) ...

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
فالمكارمُ منوطةٌ : بالمكاره ..
والسعادة لَا يعبر إليها إلاّ : على جسر الْمَشَقَّة ..
فَلَا تُقطعُ مسافتها إلاّ : فِي سفينة الْجدّ والإجْتِهَاد ..
قَالَ مُسلم فِي صَحِيحه /
قَالَ يحيى بن أبي كثير / لاينال الْعلم : براحة الْجِسْم ..
وَقد قيل / من طلب الرَّاحَة : ترك الرَّاحَة ..
فيا وصل الحبيب أما إليه .. بِغَيْر مشقة أبداً طَرِيق ..
وَلَوْلَا جهل الأكثرين بحلاوة هَذِه اللَّذَّة وَعظم قدرهَا : لتجالدوا عَلَيْهَا بِالسُّيُوفِ ..
وَلَكِن : حفت بحجاب من المكاره ..
وحجبوا عَنْهَا : بحجاب من الْجَهْل ليختص الله لَهَا من يَشَاء من عباده ؛ وَالله ذُو الْفضل الْعَظِيم . ..
🥀 أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 وَرَقَة / 109 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال علاّمة الشام جمال الدين القاسميّ عليه رَحَمَات الله /
الصبر على لسان النساء : ممّا يُمتحن به الأولياء . ..
🥀 أنظره / موعظة المؤمنين ج 01 ورقة / 103 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
الذي يُؤْذَونَ على الإيمان وطاعة الله ورسوله ؛ ويَحدُثُ لهم بسبب ذلك حرجٌ أو مرض أو حبس أو فراق وطن ؛ وذهاب مال وأهل ؛ أو ضرب أو شتم أو نقص رياسة ومال : هم في ذلك على طريقة الأنبياء وأتباعهم كالمهاجرين الأولين . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 123 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
وَالْأَجْرُ فِي الْأُضْحِيَّةِ : عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا . ..
🥀 أنظره / الفتاوىٰ الكبرى ج 05 وَرَقَة / 385 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخنا وإمامنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
عمر الإنسان : ليس ما بقي في الدنيا ..
بل عمر الإنسان حقيقة : ما يخلده بعد موته ..
ويكون ذكراه : في قلوب الناس ؛ وعلى ألسنتهم . ..
🥀 أنظره / تفسير جزء عمّ ورقة / 320 ... 🌾🌾🌾
 
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