من درر السلف...الحلقة رقم 388

الحَمْدُ لله ...من فوائد الفرائد والدرر ...منها ...قال الحافظ ابن حجر العسْقلانيّ المصريّ عليه رَحَمَات الله /مَنْ وَقَعَ مِنْهُ تَقْصِيرٌ : فَلْيُحْسِنْ ظَنَّهُ بِاللَّهِ ..وَيَرْجُو أَنْ يَمْحُوَ عَنْهُ : ذَنْبَهُ ..وَكَذَا مَنْ وَقَعَ مِنْهُ طَاعَةٌ : يَرْجُو قَبُولَهَا ..وَأَمَّا مَنِ انْهَمَكَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ رَاجِيًا عَدَمَ الْمُؤَاخَذَةِ بِغَيْرِ نَدَمٍ وَلَا إِقْلَاعٍ : فَهَذَا فِي غُرُورٍ ..وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ أَبِي عُثْمَانَ الْجِيزِيِّ /مِنْ عَلَامَةِ السَّعَادَةِ : أَنْ تُطِيعَ وَتَخَافَ أَنْ لَا تُقْبَلَ ..وَمِنْ عَلَامَةِ الشَّقَاءِ : أَنْ تَعْصِيَ وترجو أَن تنجو . ..أنظره / فتح الباري ج 11 ورقة / 301 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربّ /أخرج بن مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قُلْتُ /يَا رَسُولَ اللَّهِ : الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَهُوَ الَّذِي يَسْرِقُ وَيَزْنِي ؟؟؟قَالَ : لَا ..وَلَكِنَّهُ : الَّذِي يَصُومُ وَيَتَصَدَّقُ وَيُصَلِّي وَيَخَافُ أَنْ لَا يَقْبَلَهُ مِنْهُ .. .وَهَذَا كُلُّهُ مُتَّفَقٌ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ : فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ ..وَقِيلَ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ الْخَوْفُ : فِي الصِّحَّةِ أَكْثَرَ ..وَفِي الْمَرَضِ : عَكْسَهُ ..وَأَمَّا عِنْدَ الْإِشْرَافِ عَلَى الْمَوْتِ فَاسْتَحَبَّ قَوْمٌ : الإقْتِصَارَ عَلَى الرَّجَاءِ لِمَا يَتَضَمَّنُ مِنَ الإفْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ..وَلِأَنَّ الْمَحْذُورَ مِنْ تَرْكِ الْخَوْفِ : قَدْ تَعَذَّرَ فَيَتَعَيَّنُ حُسْنُ الظَّنِّ بِاللَّهِ بِرَجَاءِ عَفْوِهِ وَمَغْفِرَتِهِ . ..أنظره / فتح الباري ج 11 ورقة / 301 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول فى دعائه /اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ : مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ ..والعَجْزِ والكَسَلِ ..والجُبْنِ والبُخْلِ ..وضَلَعِ الدَّيْنِ ..وغَلَبَةِ الرِّجالِ.. .فاستعاذ صلى الله عليه وسلم :؟من ثمانية أشياء ..كل شيئين منها : قرينان ..فالهم والحزن : قرينان ..وهما : الألم الوارد على القلب ..فإن كان على ما مضى : فهو الحزن ..وإن كان على ما يستقبل : فهو الهم ..فالألم الوارد إن كان مصدره : فوت الماضى أثر الحزن ..وإن كان مصدره خوف الآتى : أثر الهم ..والعجز والكسل : قرينان ..فإن تخلف مصلحة العبد وبعدها عنه ؛ إن كان من عدم القدرة : فهو عجز ..وإن كان من عدم الإرادة : فهو كسل ..والجبن والبخل : قرينان ..فإن الإحسان : يفرح القلب ..ويشرح : الصدر ..ويجلب : النعم ..ويدفع : النقم ..وتركه : يوجب الضيم والضيق ..ويمنع وصول : النعم إليه ..فالجبن : ترك الإحسان بالبدن ..والبخل : ترك الإحسان بالمال ..وضلع الدين وغلبة الرجال : قرينان ..فإن القهر والغلبة الحاصلة للعبد : إمّا منه وإمّا من غيره ..وإن شئت قلت : إمّا بحق ..وإمّا : بباطل من غيره . ..أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 279 ...ومنها ...وقال أيضاً /فالحزن : مرض من أمراض القلب يمنعه من نهوضه وسيره وتشميره ..والثواب عليه ثواب المصائب التى يبتلى العبد بها بغير اختياره : كالمرض والألم ونحوهما ..وأمّا أن يكون عبادة مأْموراً بتحصيلها وطلبها : فلا ..ففرق بين ما يثاب عليه العبد : من المأمورات ..وما يثاب عليه : من البليات ..ولكن يحمد فى الحزن : سببه ومصدره ؛ ولازمه لا ذاته ..فإن المؤمن : إمّا أن يحزن على تفريطه وتقصيره خدمة ربه وعبوديته ..وإمّا أن يحزن : على تورّطه فى مخالفته ومعصيه ؛ وضياع أيامه وأوقاته ..وهذا يدل : على صحة الإيمان فى قلبه وعلى حياته ..حيث شغل قلبه : بمثل هذا الألم ؛ فحزن عليه ..ولو كان قلبه ميتاً : لم يحس بذلك ؛ ولم يحزن ولم يتألم . ..أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 279 ...