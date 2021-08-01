من درر السلف...الحلقة رقم 388

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 من فوائد الفرائد والدرر ...

🥀🥀 منها ...
قال الحافظ ابن حجر العسْقلانيّ المصريّ عليه رَحَمَات الله /
مَنْ وَقَعَ مِنْهُ تَقْصِيرٌ : فَلْيُحْسِنْ ظَنَّهُ بِاللَّهِ ..
وَيَرْجُو أَنْ يَمْحُوَ عَنْهُ : ذَنْبَهُ ..
وَكَذَا مَنْ وَقَعَ مِنْهُ طَاعَةٌ : يَرْجُو قَبُولَهَا ..
وَأَمَّا مَنِ انْهَمَكَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ رَاجِيًا عَدَمَ الْمُؤَاخَذَةِ بِغَيْرِ نَدَمٍ وَلَا إِقْلَاعٍ : فَهَذَا فِي غُرُورٍ ..
وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ أَبِي عُثْمَانَ الْجِيزِيِّ /
مِنْ عَلَامَةِ السَّعَادَةِ : أَنْ تُطِيعَ وَتَخَافَ أَنْ لَا تُقْبَلَ ..
وَمِنْ عَلَامَةِ الشَّقَاءِ : أَنْ تَعْصِيَ وترجو أَن تنجو . ..
🥀 أنظره / فتح الباري ج 11 ورقة / 301 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربّ /
أخرج بن مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قُلْتُ /
يَا رَسُولَ اللَّهِ : الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَهُوَ الَّذِي يَسْرِقُ وَيَزْنِي ؟؟؟
قَالَ : لَا ..
وَلَكِنَّهُ : الَّذِي يَصُومُ وَيَتَصَدَّقُ وَيُصَلِّي وَيَخَافُ أَنْ لَا يَقْبَلَهُ مِنْهُ .. .
وَهَذَا كُلُّهُ مُتَّفَقٌ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ : فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ ..
وَقِيلَ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ الْخَوْفُ : فِي الصِّحَّةِ أَكْثَرَ ..
وَفِي الْمَرَضِ : عَكْسَهُ ..
وَأَمَّا عِنْدَ الْإِشْرَافِ عَلَى الْمَوْتِ فَاسْتَحَبَّ قَوْمٌ : الإقْتِصَارَ عَلَى الرَّجَاءِ لِمَا يَتَضَمَّنُ مِنَ الإفْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ..
وَلِأَنَّ الْمَحْذُورَ مِنْ تَرْكِ الْخَوْفِ : قَدْ تَعَذَّرَ فَيَتَعَيَّنُ حُسْنُ الظَّنِّ بِاللَّهِ بِرَجَاءِ عَفْوِهِ وَمَغْفِرَتِهِ . ..
🥀 أنظره / فتح الباري ج 11 ورقة / 301 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول فى دعائه /
اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ : مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ ..
والعَجْزِ والكَسَلِ ..
والجُبْنِ والبُخْلِ ..
وضَلَعِ الدَّيْنِ ..
وغَلَبَةِ الرِّجالِ.. .
فاستعاذ صلى الله عليه وسلم :؟من ثمانية أشياء ..
كل شيئين منها : قرينان ..
فالهم والحزن : قرينان ..
وهما : الألم الوارد على القلب ..
فإن كان على ما مضى : فهو الحزن ..
وإن كان على ما يستقبل : فهو الهم ..
فالألم الوارد إن كان مصدره : فوت الماضى أثر الحزن ..
وإن كان مصدره خوف الآتى : أثر الهم ..
والعجز والكسل : قرينان ..
فإن تخلف مصلحة العبد وبعدها عنه ؛ إن كان من عدم القدرة : فهو عجز ..
وإن كان من عدم الإرادة : فهو كسل ..
والجبن والبخل : قرينان ..
فإن الإحسان : يفرح القلب ..
ويشرح : الصدر ..
ويجلب : النعم ..
ويدفع : النقم ..
وتركه : يوجب الضيم والضيق ..
ويمنع وصول : النعم إليه ..
فالجبن : ترك الإحسان بالبدن ..
والبخل : ترك الإحسان بالمال ..
وضلع الدين وغلبة الرجال : قرينان ..
فإن القهر والغلبة الحاصلة للعبد : إمّا منه وإمّا من غيره ..
وإن شئت قلت : إمّا بحق ..
وإمّا : بباطل من غيره . ..
🥀 أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 279 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
فالحزن : مرض من أمراض القلب يمنعه من نهوضه وسيره وتشميره ..
والثواب عليه ثواب المصائب التى يبتلى العبد بها بغير اختياره : كالمرض والألم ونحوهما ..
وأمّا أن يكون عبادة مأْموراً بتحصيلها وطلبها : فلا ..
ففرق بين ما يثاب عليه العبد : من المأمورات ..
وما يثاب عليه : من البليات ..
ولكن يحمد فى الحزن : سببه ومصدره ؛ ولازمه لا ذاته ..
فإن المؤمن : إمّا أن يحزن على تفريطه وتقصيره خدمة ربه وعبوديته ..
وإمّا أن يحزن : على تورّطه فى مخالفته ومعصيه ؛ وضياع أيامه وأوقاته ..
وهذا يدل : على صحة الإيمان فى قلبه وعلى حياته ..
حيث شغل قلبه : بمثل هذا الألم ؛ فحزن عليه ..
ولو كان قلبه ميتاً : لم يحس بذلك ؛ ولم يحزن ولم يتألم . ..
🥀 أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 279 ... 🌾🌾🌾
 
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