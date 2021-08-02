من درر السلف...الحلقة رقم 389

إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 16,038
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحَمْدُ لله ...
على التحقيق من أقوال أهل التحقيق والفرائد والتنسيق من الموفقين لكل طريق ...
منها ...
قال ابن قيّم الجَوْزِية الإمام الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
الدين مداره على أصلين : العزم والثبات ..
وهما الأصلان المذكوران في الحديث الذى رواه أحمد والنسائي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم / اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد .. .
وأصل الشكر : صحة العزيمة ..
وأصل الصبر : قوة الثبات ..
فمتى أُيِّد العبد بعزيمة وثبات : فقد أيِّد بالمعونة والتوفيق . ..
أنظره / عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ورقة / 110 / 111 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في كلامٍ جميلٍ /
والشدة : بتراء لا دوام لها وإن طالت ..
فتقلع عنه : حين تقلع ..
وقد عوض منها أجلّ عوض وأفضله وهو : رجوعه إلى الله بعد أن كان شارداً عنه ..
وإقباله عليه بعد أن كان : نائباً عنه ..
وانطراحه على بابه بعد أن كان : معرضاً ..
وللوقوف على أبواب غيره : متعرضاً . ..
أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 163 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
ونقصان الخوف من الله إنما هو : لنقصان
معرفة العبد به ..
فأعرف الناس : أخشاهم لله ..
ومَن عرف الله : إشتدّ حياؤه منه وخوفه له وحُبّه له ..
وكلما ازداد معرفةً : إزداد حياءً وخوفاً وحُبّاً . ..
أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 232 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في مطلعٍ جديدٍ /
النفوس تكتسبُ : من العافية الدائمة ..
والنصر والغنى : طُغيانًا وركونًا إلى العاجلة ..
وذلك مرضٌ يَعُوقُها عن جدِّها : في سيرها إلى الله والدار الآخرة ..
فإذا أراد بها ربُّها ومالكُها وراحمها كرامته قيَّض لها من البلاء والإمتحان : ما يكوُن دواءً لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه ..
فيكون ذلك البلاء والمحنة : بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ..
ويقطع منه العروق المؤلمة : لاستخراج الأدواء منه ..
ولو تركه : لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه . ..
أنظره / زاد المعاد ف هدي خير العباد ج 03 ورقة / 198 - 199 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في حُلةٍ أخرى جميلةٍ /
الْعَارِف : لَا يَأْمر النَّاس بترك الدُّنْيَا ..
فَإِنَّهُم : لَا يقدرُونَ على تَركهَا ..
وَلَكِن يَأْمُرهُم : بترك الذُّنُوب مَعَ إقامتهم على دنياهم ..
فَترك الدُّنْيَا : فَضِيلَة ..
وَترك الذُّنُوب : فَرِيضَة ..
فَكيف يُؤمر بالفضيلة : من لم يقم الْفَرِيضَة ..
فَإِن صَعب عَلَيْهِم ترك الذُّنُوب فاجتهد أَن تحبب الله إِلَيْهِم : بِذكر آلائه وإنعامه وإحسانه ؛ وصفات كَمَاله ونعوت جَلَاله ..
فَإِن الْقُلُوب مفطورة : على محبته ..
فَإِذا تعلّقت بحبه : هان عَلَيْهَا . ..
أنظره / الفوائد ورقة / 169 ...
على التحقيق من أقوال أهل التحقيق والفرائد والتنسيق من الموفقين لكل طريق ...
منها ...
قال ابن قيّم الجَوْزِية الإمام الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
الدين مداره على أصلين : العزم والثبات ..
وهما الأصلان المذكوران في الحديث الذى رواه أحمد والنسائي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم / اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد .. .
وأصل الشكر : صحة العزيمة ..
وأصل الصبر : قوة الثبات ..
فمتى أُيِّد العبد بعزيمة وثبات : فقد أيِّد بالمعونة والتوفيق . ..
أنظره / عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ورقة / 110 / 111 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في كلامٍ جميلٍ /
والشدة : بتراء لا دوام لها وإن طالت ..
فتقلع عنه : حين تقلع ..
وقد عوض منها أجلّ عوض وأفضله وهو : رجوعه إلى الله بعد أن كان شارداً عنه ..
وإقباله عليه بعد أن كان : نائباً عنه ..
وانطراحه على بابه بعد أن كان : معرضاً ..
وللوقوف على أبواب غيره : متعرضاً . ..
أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 163 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
ونقصان الخوف من الله إنما هو : لنقصان
معرفة العبد به ..
فأعرف الناس : أخشاهم لله ..
ومَن عرف الله : إشتدّ حياؤه منه وخوفه له وحُبّه له ..
وكلما ازداد معرفةً : إزداد حياءً وخوفاً وحُبّاً . ..
أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 232 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في مطلعٍ جديدٍ /
النفوس تكتسبُ : من العافية الدائمة ..
والنصر والغنى : طُغيانًا وركونًا إلى العاجلة ..
وذلك مرضٌ يَعُوقُها عن جدِّها : في سيرها إلى الله والدار الآخرة ..
فإذا أراد بها ربُّها ومالكُها وراحمها كرامته قيَّض لها من البلاء والإمتحان : ما يكوُن دواءً لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه ..
فيكون ذلك البلاء والمحنة : بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ..
ويقطع منه العروق المؤلمة : لاستخراج الأدواء منه ..
ولو تركه : لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه . ..
أنظره / زاد المعاد ف هدي خير العباد ج 03 ورقة / 198 - 199 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في حُلةٍ أخرى جميلةٍ /
الْعَارِف : لَا يَأْمر النَّاس بترك الدُّنْيَا ..
فَإِنَّهُم : لَا يقدرُونَ على تَركهَا ..
وَلَكِن يَأْمُرهُم : بترك الذُّنُوب مَعَ إقامتهم على دنياهم ..
فَترك الدُّنْيَا : فَضِيلَة ..
وَترك الذُّنُوب : فَرِيضَة ..
فَكيف يُؤمر بالفضيلة : من لم يقم الْفَرِيضَة ..
فَإِن صَعب عَلَيْهِم ترك الذُّنُوب فاجتهد أَن تحبب الله إِلَيْهِم : بِذكر آلائه وإنعامه وإحسانه ؛ وصفات كَمَاله ونعوت جَلَاله ..
فَإِن الْقُلُوب مفطورة : على محبته ..
فَإِذا تعلّقت بحبه : هان عَلَيْهَا . ..
أنظره / الفوائد ورقة / 169 ...