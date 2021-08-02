من درر السلف...الحلقة رقم 389

الحَمْدُ لله ...على التحقيق من أقوال أهل التحقيق والفرائد والتنسيق من الموفقين لكل طريق ...منها ...قال ابن قيّم الجَوْزِية الإمام الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /الدين مداره على أصلين : العزم والثبات ..وهما الأصلان المذكوران في الحديث الذى رواه أحمد والنسائي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم / اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد .. .وأصل الشكر : صحة العزيمة ..وأصل الصبر : قوة الثبات ..فمتى أُيِّد العبد بعزيمة وثبات : فقد أيِّد بالمعونة والتوفيق . ..أنظره / عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ورقة / 110 / 111 ...ومنها ...وقال أيضاً في كلامٍ جميلٍ /والشدة : بتراء لا دوام لها وإن طالت ..فتقلع عنه : حين تقلع ..وقد عوض منها أجلّ عوض وأفضله وهو : رجوعه إلى الله بعد أن كان شارداً عنه ..وإقباله عليه بعد أن كان : نائباً عنه ..وانطراحه على بابه بعد أن كان : معرضاً ..وللوقوف على أبواب غيره : متعرضاً . ..أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 163 ...ومنها ...وقال أيضاً /ونقصان الخوف من الله إنما هو : لنقصانمعرفة العبد به ..فأعرف الناس : أخشاهم لله ..ومَن عرف الله : إشتدّ حياؤه منه وخوفه له وحُبّه له ..وكلما ازداد معرفةً : إزداد حياءً وخوفاً وحُبّاً . ..أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 232 ...ومنها ...وقال أيضاً في مطلعٍ جديدٍ /النفوس تكتسبُ : من العافية الدائمة ..والنصر والغنى : طُغيانًا وركونًا إلى العاجلة ..وذلك مرضٌ يَعُوقُها عن جدِّها : في سيرها إلى الله والدار الآخرة ..فإذا أراد بها ربُّها ومالكُها وراحمها كرامته قيَّض لها من البلاء والإمتحان : ما يكوُن دواءً لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه ..فيكون ذلك البلاء والمحنة : بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ..ويقطع منه العروق المؤلمة : لاستخراج الأدواء منه ..ولو تركه : لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه . ..أنظره / زاد المعاد ف هدي خير العباد ج 03 ورقة / 198 - 199 ...ومنها ...وقال أيضاً في حُلةٍ أخرى جميلةٍ /الْعَارِف : لَا يَأْمر النَّاس بترك الدُّنْيَا ..فَإِنَّهُم : لَا يقدرُونَ على تَركهَا ..وَلَكِن يَأْمُرهُم : بترك الذُّنُوب مَعَ إقامتهم على دنياهم ..فَترك الدُّنْيَا : فَضِيلَة ..وَترك الذُّنُوب : فَرِيضَة ..فَكيف يُؤمر بالفضيلة : من لم يقم الْفَرِيضَة ..فَإِن صَعب عَلَيْهِم ترك الذُّنُوب فاجتهد أَن تحبب الله إِلَيْهِم : بِذكر آلائه وإنعامه وإحسانه ؛ وصفات كَمَاله ونعوت جَلَاله ..فَإِن الْقُلُوب مفطورة : على محبته ..فَإِذا تعلّقت بحبه : هان عَلَيْهَا . ..أنظره / الفوائد ورقة / 169 ...