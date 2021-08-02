من درر السلف...الحلقة رقم 389

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
16,038
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحَمْدُ لله ...

🥀على التحقيق من أقوال أهل التحقيق والفرائد والتنسيق من الموفقين لكل طريق ...

🥀🥀 منها ...
قال ابن قيّم الجَوْزِية الإمام الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
الدين مداره على أصلين : العزم والثبات ..
وهما الأصلان المذكوران في الحديث الذى رواه أحمد والنسائي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم / اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد .. .
وأصل الشكر : صحة العزيمة ..
وأصل الصبر : قوة الثبات ..
فمتى أُيِّد العبد بعزيمة وثبات : فقد أيِّد بالمعونة والتوفيق . ..
🥀 أنظره / عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ورقة / 110 / 111 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً في كلامٍ جميلٍ /
والشدة : بتراء لا دوام لها وإن طالت ..
فتقلع عنه : حين تقلع ..
وقد عوض منها أجلّ عوض وأفضله وهو : رجوعه إلى الله بعد أن كان شارداً عنه ..
وإقباله عليه بعد أن كان : نائباً عنه ..
وانطراحه على بابه بعد أن كان : معرضاً ..
وللوقوف على أبواب غيره : متعرضاً . ..
🥀 أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 163 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
ونقصان الخوف من الله إنما هو : لنقصان
معرفة العبد به ..
فأعرف الناس : أخشاهم لله ..
ومَن عرف الله : إشتدّ حياؤه منه وخوفه له وحُبّه له ..
وكلما ازداد معرفةً : إزداد حياءً وخوفاً وحُبّاً . ..
🥀 أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 232 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً في مطلعٍ جديدٍ /
النفوس تكتسبُ : من العافية الدائمة ..
والنصر والغنى : طُغيانًا وركونًا إلى العاجلة ..
وذلك مرضٌ يَعُوقُها عن جدِّها : في سيرها إلى الله والدار الآخرة ..
فإذا أراد بها ربُّها ومالكُها وراحمها كرامته قيَّض لها من البلاء والإمتحان : ما يكوُن دواءً لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه ..
فيكون ذلك البلاء والمحنة : بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ..
ويقطع منه العروق المؤلمة : لاستخراج الأدواء منه ..
ولو تركه : لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه . ..
🥀 أنظره / زاد المعاد ف هدي خير العباد ج 03 ورقة / 198 - 199 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً في حُلةٍ أخرى جميلةٍ /
الْعَارِف : لَا يَأْمر النَّاس بترك الدُّنْيَا ..
فَإِنَّهُم : لَا يقدرُونَ على تَركهَا ..
وَلَكِن يَأْمُرهُم : بترك الذُّنُوب مَعَ إقامتهم على دنياهم ..
فَترك الدُّنْيَا : فَضِيلَة ..
وَترك الذُّنُوب : فَرِيضَة ..
فَكيف يُؤمر بالفضيلة : من لم يقم الْفَرِيضَة ..
فَإِن صَعب عَلَيْهِم ترك الذُّنُوب فاجتهد أَن تحبب الله إِلَيْهِم : بِذكر آلائه وإنعامه وإحسانه ؛ وصفات كَمَاله ونعوت جَلَاله ..
فَإِن الْقُلُوب مفطورة : على محبته ..
فَإِذا تعلّقت بحبه : هان عَلَيْهَا . ..
🥀 أنظره / الفوائد ورقة / 169 ... 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top