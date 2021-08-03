من درر السلف...الحلقة رقم 390

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
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محل الإقامة
فار إلى الله
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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀و من أقوال أهل التحقيق والفرائد والتنسيق من الموفقين لكل طريق ...

🥀🥀 منها ...
قال ابن قيّم الجَوْزِية الإمام الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
أوْثَقُ عُرَى الإيَمانِ : الْحُبُّ فى اللهِ وَالْبُغْضُ فى اللهِ ..
وكان مَنْ أحَبَّ للهِ وَأبْغَضَ للهِ وَأعْطَى للهِ وَمَنَعَ للهِ : فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإيَمانَ ..
فإن الإيمان : علم وعمل ..
والعمل : ثمرة العلم ..
وهو نوعان /
عمل القلب : حباً وبغضاً ..
ويترتب عليهما عمل الجوارح : فعلاً وتركاً ..
وهما : العطاء والمنع ..
فإذا كانت هذه الأصول الأربعة لله تعالى : كان صاحبها مستكمل الإيمان ..
وما نقص منها : فكان لغير الله ؛ نقص من إيمانه بحسبه . ..
🥀 أنظره / إغاثة اللهفان ج 02 ورقة / 124 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
‏ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ : ﻛﺄﺣﻼﻡ ﻧﻮﻡ ؛ ﺃﻭ ﻛﻈﻞ ﺯﺍﺋﻞ ..
ﺇﻥ ﺃﺿﺤﻜﺖ ﻗﻠﻴﻼً : ﺃﺑﻜﺖ ﻛﺜﻴﺮﺍً ..
ﻭﺇﻥ ﺳﺮﺕ ﻳﻮﻣﺎً ؛ ﺃﻭ ﺃﻳﺎﻣﺎً : ﺳﺎﺀﺕ ﺃﺷﻬﺮﺍً ﻭﺃﻋﻮﺍﻣﺎً . ..
🥀 أنظره / ﻋﺪﺓ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ ورقة / 326 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ * وَأَمَّا إذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴾ ..
بَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَنْ ابْتَلَاهُ فِي الدُّنْيَا : يَكُونُ قَدْ أَهَانَهُ ..
بَلْ هُوَ يَبْتَلِي عَبْدَهُ : بِالسَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ..
فَالْمُؤْمِنُ يَكُونُ : صَبَّارًا شَكُورًا ..
فَيَكُونُ هَذَا وَهَذَا : خَيْرًا لَهُ . ..
🥀 أنظرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 74 - 75 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
وكُلُّ عَمَلٍ يَعْمَلُهُ الْعَبْدُ وَلَا يَكُونُ طَاعَةً لِلَّهِ وَعِبَادَةً وَعَمَلًا صَالِحًا : فَهُوَ بَاطِلٌ ..
فَإِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا : إلَّا مَا كَانَ لِلَّهِ ..
وَإِنْ نَالَ بِذَلِكَ الْعملِ : رئاسةً وَمَالًا ..
فَغَايَةُ الْمُتَرَئِّسِ أَنْ يَكُونَ : كَفِرْعَوْنَ ..
وَغَايَةُ الْمُتَمَوِّلِ أَنْ يَكُونَ : كقارون ..
وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ فِي سُورَةِ الْقَصَصِ مِنْ قِصَّةِ فِرْعَوْنَ وَقَارُونَ : مَا فِيهِ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ..
وَكُلُّ عَمَلٍ لَا يُعِينُ اللَّهُ الْعَبْدَ عَلَيْهِ : فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ وَلَا يَنْفَعُ ..
فَمَا لَا يَكُونُ بِهِ : لَا يَكُونُ ..
وَمَا لَا يَكُونُ لَهُ : لَا يَنْفَعُ وَلَا يَدُومُ ..
فَلِذَلِكَ أَمَرَ الْعَبْدَ أَنْ يَقُولَ : ﴿ إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ . ..
🥀 أنظرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 76 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً في مسألةٍ مهمة /
وَالْعَبْدُ لَهُ فِي الْمَقْدُورِ : حَالَانِ ..
حَالٌ : قَبْلَ الْقَدَرِ ..
وَ حَالٌ : بَعْدَهُ ..
فَعَلَيْهِ قَبْلَ الْمَقْدُورِ : أَنْ يَسْتَعِينَ بِاَللَّهِ ؛ وَيَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ ؛ وَيَدْعُوَهُ ..
فَإِذَا قُدِّرَ الْمَقْدُورُ بِغَيْرِ فِعْلِهِ : فَعَلَيْهِ أَنْ يَصْبِرَ عَلَيْهِ ؛ أَوْ يَرْضَى بِهِ ..
وَإِنْ كَانَ بِفِعْلِهِ : وَهُوَ نِعْمَةٌ حَمِدَ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ ..
وَإِنْ كَانَ ذَنْبًا : اسْتَغْفَرَ إلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ..
وَلَهُ فِي الْمَأْمُورِ : حَالَانِ ..
حَالٌ قَبْلَ الْفِعْل : و هُوَ الْعَزْمُ عَلَى الإمْتِثَالِ ؛ وَالإسْتِعَانَةِ بِاَللَّهِ عَلَى ذَلِكَ ..
وَحَالٌ بَعْدَ الْفِعل : وهو الإسْتِغْفَارُ مِنْ التَّقْصِيرِ ..
وَشُكْرُ اللَّهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ مِنْ الْخَيْرِ . ..
🥀 أنظرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 76 - 77 ... 🌾🌾🌾
 
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