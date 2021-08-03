من درر السلف...الحلقة رقم 390

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
و من أقوال أهل التحقيق والفرائد والتنسيق من الموفقين لكل طريق ...
منها ...
قال ابن قيّم الجَوْزِية الإمام الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
أوْثَقُ عُرَى الإيَمانِ : الْحُبُّ فى اللهِ وَالْبُغْضُ فى اللهِ ..
وكان مَنْ أحَبَّ للهِ وَأبْغَضَ للهِ وَأعْطَى للهِ وَمَنَعَ للهِ : فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإيَمانَ ..
فإن الإيمان : علم وعمل ..
والعمل : ثمرة العلم ..
وهو نوعان /
عمل القلب : حباً وبغضاً ..
ويترتب عليهما عمل الجوارح : فعلاً وتركاً ..
وهما : العطاء والمنع ..
فإذا كانت هذه الأصول الأربعة لله تعالى : كان صاحبها مستكمل الإيمان ..
وما نقص منها : فكان لغير الله ؛ نقص من إيمانه بحسبه . ..
أنظره / إغاثة اللهفان ج 02 ورقة / 124 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ : ﻛﺄﺣﻼﻡ ﻧﻮﻡ ؛ ﺃﻭ ﻛﻈﻞ ﺯﺍﺋﻞ ..
ﺇﻥ ﺃﺿﺤﻜﺖ ﻗﻠﻴﻼً : ﺃﺑﻜﺖ ﻛﺜﻴﺮﺍً ..
ﻭﺇﻥ ﺳﺮﺕ ﻳﻮﻣﺎً ؛ ﺃﻭ ﺃﻳﺎﻣﺎً : ﺳﺎﺀﺕ ﺃﺷﻬﺮﺍً ﻭﺃﻋﻮﺍﻣﺎً . ..
أنظره / ﻋﺪﺓ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ ورقة / 326 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ * وَأَمَّا إذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴾ ..
بَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَنْ ابْتَلَاهُ فِي الدُّنْيَا : يَكُونُ قَدْ أَهَانَهُ ..
بَلْ هُوَ يَبْتَلِي عَبْدَهُ : بِالسَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ..
فَالْمُؤْمِنُ يَكُونُ : صَبَّارًا شَكُورًا ..
فَيَكُونُ هَذَا وَهَذَا : خَيْرًا لَهُ . ..
أنظرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 74 - 75 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وكُلُّ عَمَلٍ يَعْمَلُهُ الْعَبْدُ وَلَا يَكُونُ طَاعَةً لِلَّهِ وَعِبَادَةً وَعَمَلًا صَالِحًا : فَهُوَ بَاطِلٌ ..
فَإِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا : إلَّا مَا كَانَ لِلَّهِ ..
وَإِنْ نَالَ بِذَلِكَ الْعملِ : رئاسةً وَمَالًا ..
فَغَايَةُ الْمُتَرَئِّسِ أَنْ يَكُونَ : كَفِرْعَوْنَ ..
وَغَايَةُ الْمُتَمَوِّلِ أَنْ يَكُونَ : كقارون ..
وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ فِي سُورَةِ الْقَصَصِ مِنْ قِصَّةِ فِرْعَوْنَ وَقَارُونَ : مَا فِيهِ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ..
وَكُلُّ عَمَلٍ لَا يُعِينُ اللَّهُ الْعَبْدَ عَلَيْهِ : فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ وَلَا يَنْفَعُ ..
فَمَا لَا يَكُونُ بِهِ : لَا يَكُونُ ..
وَمَا لَا يَكُونُ لَهُ : لَا يَنْفَعُ وَلَا يَدُومُ ..
فَلِذَلِكَ أَمَرَ الْعَبْدَ أَنْ يَقُولَ : ﴿ إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ . ..
أنظرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 76 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في مسألةٍ مهمة /
وَالْعَبْدُ لَهُ فِي الْمَقْدُورِ : حَالَانِ ..
حَالٌ : قَبْلَ الْقَدَرِ ..
وَ حَالٌ : بَعْدَهُ ..
فَعَلَيْهِ قَبْلَ الْمَقْدُورِ : أَنْ يَسْتَعِينَ بِاَللَّهِ ؛ وَيَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ ؛ وَيَدْعُوَهُ ..
فَإِذَا قُدِّرَ الْمَقْدُورُ بِغَيْرِ فِعْلِهِ : فَعَلَيْهِ أَنْ يَصْبِرَ عَلَيْهِ ؛ أَوْ يَرْضَى بِهِ ..
وَإِنْ كَانَ بِفِعْلِهِ : وَهُوَ نِعْمَةٌ حَمِدَ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ ..
وَإِنْ كَانَ ذَنْبًا : اسْتَغْفَرَ إلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ..
وَلَهُ فِي الْمَأْمُورِ : حَالَانِ ..
حَالٌ قَبْلَ الْفِعْل : و هُوَ الْعَزْمُ عَلَى الإمْتِثَالِ ؛ وَالإسْتِعَانَةِ بِاَللَّهِ عَلَى ذَلِكَ ..
وَحَالٌ بَعْدَ الْفِعل : وهو الإسْتِغْفَارُ مِنْ التَّقْصِيرِ ..
وَشُكْرُ اللَّهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ مِنْ الْخَيْرِ . ..
أنظرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 76 - 77 ...
و من أقوال أهل التحقيق والفرائد والتنسيق من الموفقين لكل طريق ...
منها ...
قال ابن قيّم الجَوْزِية الإمام الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
أوْثَقُ عُرَى الإيَمانِ : الْحُبُّ فى اللهِ وَالْبُغْضُ فى اللهِ ..
وكان مَنْ أحَبَّ للهِ وَأبْغَضَ للهِ وَأعْطَى للهِ وَمَنَعَ للهِ : فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإيَمانَ ..
فإن الإيمان : علم وعمل ..
والعمل : ثمرة العلم ..
وهو نوعان /
عمل القلب : حباً وبغضاً ..
ويترتب عليهما عمل الجوارح : فعلاً وتركاً ..
وهما : العطاء والمنع ..
فإذا كانت هذه الأصول الأربعة لله تعالى : كان صاحبها مستكمل الإيمان ..
وما نقص منها : فكان لغير الله ؛ نقص من إيمانه بحسبه . ..
أنظره / إغاثة اللهفان ج 02 ورقة / 124 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ : ﻛﺄﺣﻼﻡ ﻧﻮﻡ ؛ ﺃﻭ ﻛﻈﻞ ﺯﺍﺋﻞ ..
ﺇﻥ ﺃﺿﺤﻜﺖ ﻗﻠﻴﻼً : ﺃﺑﻜﺖ ﻛﺜﻴﺮﺍً ..
ﻭﺇﻥ ﺳﺮﺕ ﻳﻮﻣﺎً ؛ ﺃﻭ ﺃﻳﺎﻣﺎً : ﺳﺎﺀﺕ ﺃﺷﻬﺮﺍً ﻭﺃﻋﻮﺍﻣﺎً . ..
أنظره / ﻋﺪﺓ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ ورقة / 326 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ * وَأَمَّا إذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴾ ..
بَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَنْ ابْتَلَاهُ فِي الدُّنْيَا : يَكُونُ قَدْ أَهَانَهُ ..
بَلْ هُوَ يَبْتَلِي عَبْدَهُ : بِالسَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ..
فَالْمُؤْمِنُ يَكُونُ : صَبَّارًا شَكُورًا ..
فَيَكُونُ هَذَا وَهَذَا : خَيْرًا لَهُ . ..
أنظرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 74 - 75 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وكُلُّ عَمَلٍ يَعْمَلُهُ الْعَبْدُ وَلَا يَكُونُ طَاعَةً لِلَّهِ وَعِبَادَةً وَعَمَلًا صَالِحًا : فَهُوَ بَاطِلٌ ..
فَإِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا : إلَّا مَا كَانَ لِلَّهِ ..
وَإِنْ نَالَ بِذَلِكَ الْعملِ : رئاسةً وَمَالًا ..
فَغَايَةُ الْمُتَرَئِّسِ أَنْ يَكُونَ : كَفِرْعَوْنَ ..
وَغَايَةُ الْمُتَمَوِّلِ أَنْ يَكُونَ : كقارون ..
وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ فِي سُورَةِ الْقَصَصِ مِنْ قِصَّةِ فِرْعَوْنَ وَقَارُونَ : مَا فِيهِ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ..
وَكُلُّ عَمَلٍ لَا يُعِينُ اللَّهُ الْعَبْدَ عَلَيْهِ : فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ وَلَا يَنْفَعُ ..
فَمَا لَا يَكُونُ بِهِ : لَا يَكُونُ ..
وَمَا لَا يَكُونُ لَهُ : لَا يَنْفَعُ وَلَا يَدُومُ ..
فَلِذَلِكَ أَمَرَ الْعَبْدَ أَنْ يَقُولَ : ﴿ إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ . ..
أنظرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 76 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في مسألةٍ مهمة /
وَالْعَبْدُ لَهُ فِي الْمَقْدُورِ : حَالَانِ ..
حَالٌ : قَبْلَ الْقَدَرِ ..
وَ حَالٌ : بَعْدَهُ ..
فَعَلَيْهِ قَبْلَ الْمَقْدُورِ : أَنْ يَسْتَعِينَ بِاَللَّهِ ؛ وَيَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ ؛ وَيَدْعُوَهُ ..
فَإِذَا قُدِّرَ الْمَقْدُورُ بِغَيْرِ فِعْلِهِ : فَعَلَيْهِ أَنْ يَصْبِرَ عَلَيْهِ ؛ أَوْ يَرْضَى بِهِ ..
وَإِنْ كَانَ بِفِعْلِهِ : وَهُوَ نِعْمَةٌ حَمِدَ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ ..
وَإِنْ كَانَ ذَنْبًا : اسْتَغْفَرَ إلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ..
وَلَهُ فِي الْمَأْمُورِ : حَالَانِ ..
حَالٌ قَبْلَ الْفِعْل : و هُوَ الْعَزْمُ عَلَى الإمْتِثَالِ ؛ وَالإسْتِعَانَةِ بِاَللَّهِ عَلَى ذَلِكَ ..
وَحَالٌ بَعْدَ الْفِعل : وهو الإسْتِغْفَارُ مِنْ التَّقْصِيرِ ..
وَشُكْرُ اللَّهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ مِنْ الْخَيْرِ . ..
أنظرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 76 - 77 ...