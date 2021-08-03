من درر السلف...الحلقة رقم 390

الحَمْدُ لله ...و من أقوال أهل التحقيق والفرائد والتنسيق من الموفقين لكل طريق ...منها ...قال ابن قيّم الجَوْزِية الإمام الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /أوْثَقُ عُرَى الإيَمانِ : الْحُبُّ فى اللهِ وَالْبُغْضُ فى اللهِ ..وكان مَنْ أحَبَّ للهِ وَأبْغَضَ للهِ وَأعْطَى للهِ وَمَنَعَ للهِ : فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإيَمانَ ..فإن الإيمان : علم وعمل ..والعمل : ثمرة العلم ..وهو نوعان /عمل القلب : حباً وبغضاً ..ويترتب عليهما عمل الجوارح : فعلاً وتركاً ..وهما : العطاء والمنع ..فإذا كانت هذه الأصول الأربعة لله تعالى : كان صاحبها مستكمل الإيمان ..وما نقص منها : فكان لغير الله ؛ نقص من إيمانه بحسبه . ..أنظره / إغاثة اللهفان ج 02 ورقة / 124 ...ومنها ...وقال أيضاً /‏ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ : ﻛﺄﺣﻼﻡ ﻧﻮﻡ ؛ ﺃﻭ ﻛﻈﻞ ﺯﺍﺋﻞ ..ﺇﻥ ﺃﺿﺤﻜﺖ ﻗﻠﻴﻼً : ﺃﺑﻜﺖ ﻛﺜﻴﺮﺍً ..ﻭﺇﻥ ﺳﺮﺕ ﻳﻮﻣﺎً ؛ ﺃﻭ ﺃﻳﺎﻣﺎً : ﺳﺎﺀﺕ ﺃﺷﻬﺮﺍً ﻭﺃﻋﻮﺍﻣﺎً . ..أنظره / ﻋﺪﺓ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ ورقة / 326 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ * وَأَمَّا إذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴾ ..بَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَنْ ابْتَلَاهُ فِي الدُّنْيَا : يَكُونُ قَدْ أَهَانَهُ ..بَلْ هُوَ يَبْتَلِي عَبْدَهُ : بِالسَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ..فَالْمُؤْمِنُ يَكُونُ : صَبَّارًا شَكُورًا ..فَيَكُونُ هَذَا وَهَذَا : خَيْرًا لَهُ . ..أنظرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 74 - 75 ...ومنها ...وقال أيضاً /وكُلُّ عَمَلٍ يَعْمَلُهُ الْعَبْدُ وَلَا يَكُونُ طَاعَةً لِلَّهِ وَعِبَادَةً وَعَمَلًا صَالِحًا : فَهُوَ بَاطِلٌ ..فَإِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا : إلَّا مَا كَانَ لِلَّهِ ..وَإِنْ نَالَ بِذَلِكَ الْعملِ : رئاسةً وَمَالًا ..فَغَايَةُ الْمُتَرَئِّسِ أَنْ يَكُونَ : كَفِرْعَوْنَ ..وَغَايَةُ الْمُتَمَوِّلِ أَنْ يَكُونَ : كقارون ..وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ فِي سُورَةِ الْقَصَصِ مِنْ قِصَّةِ فِرْعَوْنَ وَقَارُونَ : مَا فِيهِ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ..وَكُلُّ عَمَلٍ لَا يُعِينُ اللَّهُ الْعَبْدَ عَلَيْهِ : فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ وَلَا يَنْفَعُ ..فَمَا لَا يَكُونُ بِهِ : لَا يَكُونُ ..وَمَا لَا يَكُونُ لَهُ : لَا يَنْفَعُ وَلَا يَدُومُ ..فَلِذَلِكَ أَمَرَ الْعَبْدَ أَنْ يَقُولَ : ﴿ إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ . ..أنظرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 76 ...ومنها ...وقال أيضاً في مسألةٍ مهمة /وَالْعَبْدُ لَهُ فِي الْمَقْدُورِ : حَالَانِ ..حَالٌ : قَبْلَ الْقَدَرِ ..وَ حَالٌ : بَعْدَهُ ..فَعَلَيْهِ قَبْلَ الْمَقْدُورِ : أَنْ يَسْتَعِينَ بِاَللَّهِ ؛ وَيَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ ؛ وَيَدْعُوَهُ ..فَإِذَا قُدِّرَ الْمَقْدُورُ بِغَيْرِ فِعْلِهِ : فَعَلَيْهِ أَنْ يَصْبِرَ عَلَيْهِ ؛ أَوْ يَرْضَى بِهِ ..وَإِنْ كَانَ بِفِعْلِهِ : وَهُوَ نِعْمَةٌ حَمِدَ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ ..وَإِنْ كَانَ ذَنْبًا : اسْتَغْفَرَ إلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ..وَلَهُ فِي الْمَأْمُورِ : حَالَانِ ..حَالٌ قَبْلَ الْفِعْل : و هُوَ الْعَزْمُ عَلَى الإمْتِثَالِ ؛ وَالإسْتِعَانَةِ بِاَللَّهِ عَلَى ذَلِكَ ..وَحَالٌ بَعْدَ الْفِعل : وهو الإسْتِغْفَارُ مِنْ التَّقْصِيرِ ..وَشُكْرُ اللَّهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ مِنْ الْخَيْرِ . ..أنظرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 76 - 77 ...