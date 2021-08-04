من درر السلف...الحلقة رقم 391

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن الفرائد والتنسيق من الموفقين لكل طريق ...
منها ...
قال شيخُ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
أنَّ الضَّلَالَ : لَا حَدَّ لَهُ ..
وَأَنَّ الْعُقُولَ إذَا فَسَدَتْ : لَمْ يَبْقَ لِضَلَالِهَا حَدٌّ مَعْقُولٌ ..
فَسُبْحَانَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ نَوْعِ الْإِنْسَانِ فَجَعَلَ مِنْهُ مَنْ هُوَ : أَفْضَلَ الْعَالَمِينَ ..
وَجَعَلَ مِنْهُ مَنْ هُوَ : شَرٌّ مِنْ الشَّيَاطِينِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 03 وَرَقَة / 357 ...
ومنها ...
وقال أيْضًا /
أَنَّهُ بِالْهِلَالِ : يَكُونُ تَوْقِيتُ الشَّهْرِ وَالسَّنَةِ ..
وَأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يَقُومُ : مَقَامَ الْهِلَالِ أَلْبَتَّةَ لِظُهُورِهِ وَظُهُورِ الْعَدَدِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ ..
وَتَيَسُّرِ ذَلِكَ وَعُمُومِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ : مِنْ الْمَصَالِحِ الْخَالِيَةِ عَنْ الْمَفَاسِدِ ..
وَمَنْ عَرَفَ مَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ وَالصَّابِئِينَ وَالْمَجُوسِ وَغَيْرِهِمْ فِي أَعْيَادِهِمْ وَعِبَادَاتِهِمْ وَتَوَارِيخِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِهِمْ مِنْ الإضْطِرَابِ وَالْحَرَجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَفَاسِدِ : ازْدَادَ شُكْرُهُ عَلَى نِعْمَةِ الْإِسْلَامِ ..
مَعَ اتِّفَاقِهِمْ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ : لَمْ يَشْرَعُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ..
وَإِنَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ : مِنْ جِهَةِ الْمُتَفَلْسِفَةِ الصَّابِئَةِ الَّذِينَ أَدْخَلُوا فِي مِلَّتِهِمْ ؛ وَشَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 25 وَرَقَة / 140 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
التَّوْبَة : نَوْعَانِ ..
وَاجِبَة ..
ومستحبة ..
الْوَاجِبَة : من ترك مَأْمُور ؛ أَو فعل مَحْظُور ..
فالواجبة : هِيَ التَّوْبَة من ترك مَأْمُور ؛ أَو فعل مَحْظُور ..
وَهَذِه : وَاجِبَة على جَمِيع الْمُكَلّفين كَمَا أَمرهم الله بذلك فِي كِتَابه ؛ وعَلى أَلْسِنَة رسله ..
والمستحبة : من ترك المستحبات ؛ وَفعل المكروهات ..
والمستحبة : هِيَ التَّوْبَة من ترك المستحبات وَفعل المكروهات ..
فَمن اقْتصر على التَّوْبَة الأولى : كَانَ من الْأَبْرَار الْمُقْتَصِدِينَ ..
وَمن تَابَ التوبتين : كَانَ من السَّابِقين المقربين ..
وَمن لم يَأْتِ بِالْأولَى : كَانَ من الظَّالِمين ؛ إِمَّا الْكَافرين ؛ وَإِمَّا الْفَاسِقين . ..
أنظره / جامع الرسائل ج 01 وَرَقَة / 227 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
وَالْأَسْبَابُ الْمَانِعَةُ مِنْ قَبُولِ الْحَقِّ : كَثِيرَةٌ جِدًّا ..
فَمِنْهَا : الْجَهْلُ بِهِ ..
وَهَذَا السَّبَبُ : هُوَ الْغَالِبُ عَلَى أَكْثَرِ النُّفُوسِ ..
فَإِنَّ مَنْ جَهِلَ شَيْئًا : عَادَاهُ وَعَادَى أَهْلَهُ .. ..
وَمِنْ أَعْظَمِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ : الْحَسَدُ ؛ فَإِنَّهُ دَاءٌ كَامِنٌ فِي النَّفْسِ ..
وَيَرَى الْحَاسِدُ الْمَحْسُودَ : قَدْ فُضِّلَ عَلَيْهِ ..
وَأُوتِيَ : مَا لَمْ يُؤْتَ نَظِيرُهُ ..
فَلَا يَدَعُهُ الْحَسَدُ : أَنْ يَنْقَادَ لَهُ وَيَكُونَ مِنْ أَتْبَاعِهِ ..
وَهَلْ مَنَعَ إِبْلِيسَ مِنَ السُّجُودِ لِآدَمَ : إِلَّا الْحَسَدُ ؟؟؟
فَإِنَّهُ لَمَّا رَآهُ قَدْ فُضِّلَ عَلَيْهِ ؛ وَرُفِعَ فَوْقَهُ : غُصَّ بِرِيقِهِ ..
وَاخْتَارَ : الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ بَعْدَ أَنْ كَانَ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ ..
وَهَذَا الدَّاءُ : هُوَ الَّذِي مَنَعَ الْيَهُودَ مِنَ الْإِيمَانِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ..
وَقَدْ عَلِمُوا عِلْمًا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ : جَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى ..
فَحَمَلَهُمُ الْحَسَدُ عَلَى أَنِ اخْتَارُوا : الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ؛ وَأَطْبَقُوا عَلَيْهِ ..
وَهُمْ أُمَّةٌ فِيهِمُ : الْأَحْبَارُ وَالْعُلَمَاءُ وَالزُّهَّادُ وَالْقُضَاةُ وَالْمُلُوكُ وَالْأُمَرَاءُ . ..
أنظرهُ / هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ج 01 وَرَقَة / 244 - 245 ...
ومن الفرائد والتنسيق من الموفقين لكل طريق ...
منها ...
قال شيخُ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
أنَّ الضَّلَالَ : لَا حَدَّ لَهُ ..
وَأَنَّ الْعُقُولَ إذَا فَسَدَتْ : لَمْ يَبْقَ لِضَلَالِهَا حَدٌّ مَعْقُولٌ ..
فَسُبْحَانَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ نَوْعِ الْإِنْسَانِ فَجَعَلَ مِنْهُ مَنْ هُوَ : أَفْضَلَ الْعَالَمِينَ ..
وَجَعَلَ مِنْهُ مَنْ هُوَ : شَرٌّ مِنْ الشَّيَاطِينِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 03 وَرَقَة / 357 ...
ومنها ...
وقال أيْضًا /
أَنَّهُ بِالْهِلَالِ : يَكُونُ تَوْقِيتُ الشَّهْرِ وَالسَّنَةِ ..
وَأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يَقُومُ : مَقَامَ الْهِلَالِ أَلْبَتَّةَ لِظُهُورِهِ وَظُهُورِ الْعَدَدِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ ..
وَتَيَسُّرِ ذَلِكَ وَعُمُومِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ : مِنْ الْمَصَالِحِ الْخَالِيَةِ عَنْ الْمَفَاسِدِ ..
وَمَنْ عَرَفَ مَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ وَالصَّابِئِينَ وَالْمَجُوسِ وَغَيْرِهِمْ فِي أَعْيَادِهِمْ وَعِبَادَاتِهِمْ وَتَوَارِيخِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِهِمْ مِنْ الإضْطِرَابِ وَالْحَرَجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَفَاسِدِ : ازْدَادَ شُكْرُهُ عَلَى نِعْمَةِ الْإِسْلَامِ ..
مَعَ اتِّفَاقِهِمْ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ : لَمْ يَشْرَعُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ..
وَإِنَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ : مِنْ جِهَةِ الْمُتَفَلْسِفَةِ الصَّابِئَةِ الَّذِينَ أَدْخَلُوا فِي مِلَّتِهِمْ ؛ وَشَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 25 وَرَقَة / 140 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
التَّوْبَة : نَوْعَانِ ..
وَاجِبَة ..
ومستحبة ..
الْوَاجِبَة : من ترك مَأْمُور ؛ أَو فعل مَحْظُور ..
فالواجبة : هِيَ التَّوْبَة من ترك مَأْمُور ؛ أَو فعل مَحْظُور ..
وَهَذِه : وَاجِبَة على جَمِيع الْمُكَلّفين كَمَا أَمرهم الله بذلك فِي كِتَابه ؛ وعَلى أَلْسِنَة رسله ..
والمستحبة : من ترك المستحبات ؛ وَفعل المكروهات ..
والمستحبة : هِيَ التَّوْبَة من ترك المستحبات وَفعل المكروهات ..
فَمن اقْتصر على التَّوْبَة الأولى : كَانَ من الْأَبْرَار الْمُقْتَصِدِينَ ..
وَمن تَابَ التوبتين : كَانَ من السَّابِقين المقربين ..
وَمن لم يَأْتِ بِالْأولَى : كَانَ من الظَّالِمين ؛ إِمَّا الْكَافرين ؛ وَإِمَّا الْفَاسِقين . ..
أنظره / جامع الرسائل ج 01 وَرَقَة / 227 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
وَالْأَسْبَابُ الْمَانِعَةُ مِنْ قَبُولِ الْحَقِّ : كَثِيرَةٌ جِدًّا ..
فَمِنْهَا : الْجَهْلُ بِهِ ..
وَهَذَا السَّبَبُ : هُوَ الْغَالِبُ عَلَى أَكْثَرِ النُّفُوسِ ..
فَإِنَّ مَنْ جَهِلَ شَيْئًا : عَادَاهُ وَعَادَى أَهْلَهُ .. ..
وَمِنْ أَعْظَمِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ : الْحَسَدُ ؛ فَإِنَّهُ دَاءٌ كَامِنٌ فِي النَّفْسِ ..
وَيَرَى الْحَاسِدُ الْمَحْسُودَ : قَدْ فُضِّلَ عَلَيْهِ ..
وَأُوتِيَ : مَا لَمْ يُؤْتَ نَظِيرُهُ ..
فَلَا يَدَعُهُ الْحَسَدُ : أَنْ يَنْقَادَ لَهُ وَيَكُونَ مِنْ أَتْبَاعِهِ ..
وَهَلْ مَنَعَ إِبْلِيسَ مِنَ السُّجُودِ لِآدَمَ : إِلَّا الْحَسَدُ ؟؟؟
فَإِنَّهُ لَمَّا رَآهُ قَدْ فُضِّلَ عَلَيْهِ ؛ وَرُفِعَ فَوْقَهُ : غُصَّ بِرِيقِهِ ..
وَاخْتَارَ : الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ بَعْدَ أَنْ كَانَ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ ..
وَهَذَا الدَّاءُ : هُوَ الَّذِي مَنَعَ الْيَهُودَ مِنَ الْإِيمَانِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ..
وَقَدْ عَلِمُوا عِلْمًا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ : جَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى ..
فَحَمَلَهُمُ الْحَسَدُ عَلَى أَنِ اخْتَارُوا : الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ؛ وَأَطْبَقُوا عَلَيْهِ ..
وَهُمْ أُمَّةٌ فِيهِمُ : الْأَحْبَارُ وَالْعُلَمَاءُ وَالزُّهَّادُ وَالْقُضَاةُ وَالْمُلُوكُ وَالْأُمَرَاءُ . ..
أنظرهُ / هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ج 01 وَرَقَة / 244 - 245 ...