من درر السلف...الحلقة رقم 391

الحَمْدُ لله ...ومن الفرائد والتنسيق من الموفقين لكل طريق ...منها ...قال شيخُ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /أنَّ الضَّلَالَ : لَا حَدَّ لَهُ ..وَأَنَّ الْعُقُولَ إذَا فَسَدَتْ : لَمْ يَبْقَ لِضَلَالِهَا حَدٌّ مَعْقُولٌ ..فَسُبْحَانَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ نَوْعِ الْإِنْسَانِ فَجَعَلَ مِنْهُ مَنْ هُوَ : أَفْضَلَ الْعَالَمِينَ ..وَجَعَلَ مِنْهُ مَنْ هُوَ : شَرٌّ مِنْ الشَّيَاطِينِ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 03 وَرَقَة / 357 ...ومنها ...وقال أيْضًا /أَنَّهُ بِالْهِلَالِ : يَكُونُ تَوْقِيتُ الشَّهْرِ وَالسَّنَةِ ..وَأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يَقُومُ : مَقَامَ الْهِلَالِ أَلْبَتَّةَ لِظُهُورِهِ وَظُهُورِ الْعَدَدِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ ..وَتَيَسُّرِ ذَلِكَ وَعُمُومِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ : مِنْ الْمَصَالِحِ الْخَالِيَةِ عَنْ الْمَفَاسِدِ ..وَمَنْ عَرَفَ مَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ وَالصَّابِئِينَ وَالْمَجُوسِ وَغَيْرِهِمْ فِي أَعْيَادِهِمْ وَعِبَادَاتِهِمْ وَتَوَارِيخِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِهِمْ مِنْ الإضْطِرَابِ وَالْحَرَجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَفَاسِدِ : ازْدَادَ شُكْرُهُ عَلَى نِعْمَةِ الْإِسْلَامِ ..مَعَ اتِّفَاقِهِمْ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ : لَمْ يَشْرَعُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ..وَإِنَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ : مِنْ جِهَةِ الْمُتَفَلْسِفَةِ الصَّابِئَةِ الَّذِينَ أَدْخَلُوا فِي مِلَّتِهِمْ ؛ وَشَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 25 وَرَقَة / 140 ...ومنها ...وقال أيضاً /التَّوْبَة : نَوْعَانِ ..وَاجِبَة ..ومستحبة ..الْوَاجِبَة : من ترك مَأْمُور ؛ أَو فعل مَحْظُور ..فالواجبة : هِيَ التَّوْبَة من ترك مَأْمُور ؛ أَو فعل مَحْظُور ..وَهَذِه : وَاجِبَة على جَمِيع الْمُكَلّفين كَمَا أَمرهم الله بذلك فِي كِتَابه ؛ وعَلى أَلْسِنَة رسله ..والمستحبة : من ترك المستحبات ؛ وَفعل المكروهات ..والمستحبة : هِيَ التَّوْبَة من ترك المستحبات وَفعل المكروهات ..فَمن اقْتصر على التَّوْبَة الأولى : كَانَ من الْأَبْرَار الْمُقْتَصِدِينَ ..وَمن تَابَ التوبتين : كَانَ من السَّابِقين المقربين ..وَمن لم يَأْتِ بِالْأولَى : كَانَ من الظَّالِمين ؛ إِمَّا الْكَافرين ؛ وَإِمَّا الْفَاسِقين . ..أنظره / جامع الرسائل ج 01 وَرَقَة / 227 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /وَالْأَسْبَابُ الْمَانِعَةُ مِنْ قَبُولِ الْحَقِّ : كَثِيرَةٌ جِدًّا ..فَمِنْهَا : الْجَهْلُ بِهِ ..وَهَذَا السَّبَبُ : هُوَ الْغَالِبُ عَلَى أَكْثَرِ النُّفُوسِ ..فَإِنَّ مَنْ جَهِلَ شَيْئًا : عَادَاهُ وَعَادَى أَهْلَهُ .. ..وَمِنْ أَعْظَمِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ : الْحَسَدُ ؛ فَإِنَّهُ دَاءٌ كَامِنٌ فِي النَّفْسِ ..وَيَرَى الْحَاسِدُ الْمَحْسُودَ : قَدْ فُضِّلَ عَلَيْهِ ..وَأُوتِيَ : مَا لَمْ يُؤْتَ نَظِيرُهُ ..فَلَا يَدَعُهُ الْحَسَدُ : أَنْ يَنْقَادَ لَهُ وَيَكُونَ مِنْ أَتْبَاعِهِ ..وَهَلْ مَنَعَ إِبْلِيسَ مِنَ السُّجُودِ لِآدَمَ : إِلَّا الْحَسَدُ ؟؟؟فَإِنَّهُ لَمَّا رَآهُ قَدْ فُضِّلَ عَلَيْهِ ؛ وَرُفِعَ فَوْقَهُ : غُصَّ بِرِيقِهِ ..وَاخْتَارَ : الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ بَعْدَ أَنْ كَانَ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ ..وَهَذَا الدَّاءُ : هُوَ الَّذِي مَنَعَ الْيَهُودَ مِنَ الْإِيمَانِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ..وَقَدْ عَلِمُوا عِلْمًا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ : جَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى ..فَحَمَلَهُمُ الْحَسَدُ عَلَى أَنِ اخْتَارُوا : الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ؛ وَأَطْبَقُوا عَلَيْهِ ..وَهُمْ أُمَّةٌ فِيهِمُ : الْأَحْبَارُ وَالْعُلَمَاءُ وَالزُّهَّادُ وَالْقُضَاةُ وَالْمُلُوكُ وَالْأُمَرَاءُ . ..أنظرهُ / هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ج 01 وَرَقَة / 244 - 245 ...