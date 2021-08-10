تصميمات أرضيات الباركيه جميلة حيث أن هذه الطوابق تأخذ أشكالاً من الخشب الطبيعي والفواكه والفتيات على شكل طوق أو خشب الزان أو تك وغيرها من الغابات الطبيعية الجميلة، مما يمنح العملاء الخيار الأنسب لتتناسب مع ديكور المنزل وجماله الداخلي. إنه يعطي إحساسًا بالوجود في الطبيعة ويسمح للديكور ومصممي الديكور الداخلي بإكمال عناصر التصميم، حيث أن أرضية HDF تحت ثمار الخشب الطبيعي، والتي قد لا تكون متوفرة في هذه الطوابق في مصر، غير متوفرة في هذه الطوابق. هذه الطوابق هي البديل الذي لا لبس فيه لهذا الخشب بكمية معقولة.الألوان: تتوفر الأرضيات في مجموعة متنوعة من الألوان، من الرمادي والبني والبيج والعديد من الألوان. وهذا يسمح للعميل باختيار الألوان التي تتطابق مع بقية الديكور الأساسي المتاح في المنزل وتحقيق التكامل بينهما لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.الباركيه HDF متنوع للغاية، لأنه ميزة نسبية على الخشب الطبيعي لأنه من الصعب تحقيق صفات اللون في الخشب الطبيعي بنفس الصفات مثل أرضيات HDF. توفر هذه الطوابق مجموعة متنوعة من الألوان، مثل الرمادي والرمادي. الحبوب هي مزيج من الرمادي والبيج وهناك صفات مختلفة جدا يصعب تحقيقها من خلال عمليات الطلاء الخشبية الطبيعية التقليدية. تركيب سهل وسريع - هذه الطوابق سهلة التركيب. فهي سهلة التركيب إلى أقصى حد.يمكن تركيب جميع الطوابق خلال يوم عمل واحد. هذه الفترة من التنفيذ أقل مقارنة بالطوابق التقليدية الأخرى، مثل السيراميك والأنواع الأخرى. تسمح لك سرعة الفك بتفكيك أرضيات المنزل بالكامل خلال ساعات العمل، وبالتالي تحقيق ميزة نسبية كبيرة على الأرضيات التقليدية. إذا قررنا، بعد سنوات من تثبيت الأرضيات، تغييرها بنوع أو لون مختلف، إذا قمنا بتغيير زخرفة المنزل، يمكننا تنفيذها في وقت قياسي، حيث يمكننا فك الأرضيات يتم تطبيق المنزل بأكمله وإعادة تثبيت الطابق الجديد خلال يوم عمل في السنوات الأخيرة كشرط من متطلبات السوق، وخاصة بالنسبة للعملاء الذين ليس لديهم ما يكفي من الوقت، مثل التعرض المؤقت لعدة أيام أو أصحاب القرار في وقت متأخر في آخر مرة يتم اتخاذ قرار لتنفيذ الطابق الجديد، يمكن أن تبدأ وتنتهي في نفس اليوم.اقراء ايضا :