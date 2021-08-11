من درر السلف...الحلقة رقم 392

الحَمْدُ لله ...ومِنْ فرَائدِ العلمِ ودررهِ وفوائدِه ...منها ...قَالَ شيخ الإِسْلام الصَغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات ربّ البريّة /وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْمَالَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ : مُقْتَضِيَاتٍ لِآثَارِهَا فِي هَذَا الْعَالَمِ اقْتِضَاءً لَا بُدَّ مِنْهُ ..فَجَعَلَ مَنْعَ الْإِحْسَانِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ : سَبَبًا لِمَنْعِ الْغَيْثِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْقَحْطِ وَالْجَدْبِ .،وَجَعَلَ ظُلْمَ الْمَسَاكِينِ وَالْبَخْسَ : فِي الْمَكَايِيلِ وَالْمَوَازِينِ ..وَتَعَدِّي الْقَوِيِّ عَلَى الضَّعِيفِ سَبَبًا : لِجَوْرِ الْمُلُوكِ وَالْوُلَاةِ الَّذِينَ لَا يَرْحَمُونَ إِنِ اسْتُرْحِمُوا ..وَلَا يَعْطِفُونَ : إِنِ اسْتُعْطِفُوا ..وَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ : أَعْمَالُ الرَّعَايَا ظَهَرَتْ فِي صُوَرِ وُلَاتِهِمْ ..فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِحِكْمَتِهِ وَعَدْلِهِ : يُظْهِرُ لِلنَّاسِ أَعْمَالَهُمْ فِي قَوَالِبَ وَصُوَرٍ تُنَاسِبُهَا ..فَتَارَةً : بِقَحْطٍ وَجَدْبٍ ..وَتَارَةً : بِعَدُوٍّ ..وَتَارَةً : بِوُلَاةٍ جَائِرِينَ ..وَتَارَةً : بِأَمْرَاضٍ عَامَّةٍ ..وَتَارَةً : بِهُمُومٍ وَآلَامٍ وَغُمُومٍ تُحْضِرُهَا نُفُوسُهُمْ لَا يَنْفَكُّونَ عَنْهَا ..وَتَارَةً : بِمَنْعِ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ عَنْهُمْ ..وَتَارَةً : بِتَسْلِيطِ الشَّيَاطِينِ عَلَيْهِمْ تَؤُزُّهُمْ إِلَى أَسْبَابِ الْعَذَابِ أَزًّا لِتَحِقَّ عَلَيْهِمُ الْكَلِمَةُ ؛ وَلِيَصِيرَ كُلٌّ مِنْهُمْ إِلَى مَا خُلِقَ لَهُ ..وَالْعَاقِلُ يُسَيِّرُ بَصِيرَتَهُ : بَيْنَ أَقْطَارِ الْعَالَمِ فَيُشَاهِدُهُ وَيَنْظُرُ مَوَاقِعَ عَدْلِ اللَّهِ وَحِكْمَتِهِ ..وَحِينَئِذٍ يَتَبَيَّنُ لَهُ أَنَّ الرُّسُلَ وَأَتْبَاعَهُمْ خَاصَّةً : عَلَى سَبِيلِ النَّجَاةِ ..وَسَائِرُ الْخَلْقِ : عَلَى سَبِيلِ الْهَلَاكِ سَائِرُونَ ..وَإِلَى دَارِ الْبَوَارِ : صَائِرُونَ ..وَاللُّهُ بَالِغٌ أَمْرَهُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَلَا رَادَّ لِأَمْرِهِ . ..أنْظُرهُ / زاد المعادَ في هديِ خيرِ العباد ج 04 وَرَقَة / 332 - 333 ...ومنها ...وقال أيضاً /طوبى لمن لَا يرى ربّهُ : إلاّ مُحسِناً ..وَلَا يرى نَفسه : إِلَّا مسيئاً أَو مُفَرِّطاً أَو مُقَصِّراً ..فَيرى كل مَا يسّره : من فضل ربّهِ عَلَيْهِ ؛ و إحسانهِ إِلَيْهِ ..و كل مَا يسوءُهُ : من ذنُوبهِ وَعدل الله فِيهِ . ..أنظرُه / الفوائد وَرَقَة / 33 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى /أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَرَّقَ بَيْنَ الإغْتِيَابِ وَبَيْنَ الْبُهْتَانِ ..وَأَخْبَرَ أَنَّ الْمُخْبِرَ بِمَا يَكْرَهُ أَخُوهُ الْمُؤْمِنُ عَنْهُ إذَا كَانَ صَادِقًا : فَهُوَ الْمُغْتَابُ ..وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ذِكْرُك أَخَاك بِمَا يَكْرَهُ ) ؛ مُوَافَقَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ ..فَجَعَلَ جِهَةَ التَّحْرِيمِ كَوْنَهُ : أَخًا أُخُوَّةَ الْإِيمَانِ ..وَلِذَلِكَ تغلظت الْغِيبَةُ : بِحَسَبِ حَالِ الْمُؤْمِنِ ..فَكُلَّمَا كَانَ أَعْظَمَ إيمَانًا : كَانَ اغْتِيَابُهُ أَشَدَّ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 28 وَرَقَة / 224 - 225 ...ومنها ...وقال أيضاً /فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَغْتَابُ : مُوَافَقَةً لِجُلَسَائِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَشَائِرِهِ ..مَعَ عِلْمِهِ أَنَّ الْمُغْتَابَ : بَرِيءٌ مِمَّا يَقُولُونَ ..أَوْ فِيهِ بَعْضُ : مَا يَقُولُونَ ..لَكِنْ يَرَى أَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ : قَطَعَ الْمَجْلِسَ وَاسْتَثْقَلَهُ أَهْلُ الْمَجْلِسِ وَنَفَرُوا عَنْهُ ..فَيَرَى مُوَافَقَتَهُمْ : مِنْ حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ وَطِيبِ الْمُصَاحَبَةِ ..وَقَدْ يَغْضَبُونَ فَيَغْضَبُ لِغَضَبِهِمْ : فَيَخُوضُ مَعَهُمْ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 28 وَرَقَة / 236 ...