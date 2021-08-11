من درر السلف...الحلقة رقم 392

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومِنْ فرَائدِ العلمِ ودررهِ وفوائدِه ...
منها ...
قَالَ شيخ الإِسْلام الصَغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات ربّ البريّة /
وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْمَالَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ : مُقْتَضِيَاتٍ لِآثَارِهَا فِي هَذَا الْعَالَمِ اقْتِضَاءً لَا بُدَّ مِنْهُ ..
فَجَعَلَ مَنْعَ الْإِحْسَانِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ : سَبَبًا لِمَنْعِ الْغَيْثِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْقَحْطِ وَالْجَدْبِ .،
وَجَعَلَ ظُلْمَ الْمَسَاكِينِ وَالْبَخْسَ : فِي الْمَكَايِيلِ وَالْمَوَازِينِ ..
وَتَعَدِّي الْقَوِيِّ عَلَى الضَّعِيفِ سَبَبًا : لِجَوْرِ الْمُلُوكِ وَالْوُلَاةِ الَّذِينَ لَا يَرْحَمُونَ إِنِ اسْتُرْحِمُوا ..
وَلَا يَعْطِفُونَ : إِنِ اسْتُعْطِفُوا ..
وَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ : أَعْمَالُ الرَّعَايَا ظَهَرَتْ فِي صُوَرِ وُلَاتِهِمْ ..
فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِحِكْمَتِهِ وَعَدْلِهِ : يُظْهِرُ لِلنَّاسِ أَعْمَالَهُمْ فِي قَوَالِبَ وَصُوَرٍ تُنَاسِبُهَا ..
فَتَارَةً : بِقَحْطٍ وَجَدْبٍ ..
وَتَارَةً : بِعَدُوٍّ ..
وَتَارَةً : بِوُلَاةٍ جَائِرِينَ ..
وَتَارَةً : بِأَمْرَاضٍ عَامَّةٍ ..
وَتَارَةً : بِهُمُومٍ وَآلَامٍ وَغُمُومٍ تُحْضِرُهَا نُفُوسُهُمْ لَا يَنْفَكُّونَ عَنْهَا ..
وَتَارَةً : بِمَنْعِ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ عَنْهُمْ ..
وَتَارَةً : بِتَسْلِيطِ الشَّيَاطِينِ عَلَيْهِمْ تَؤُزُّهُمْ إِلَى أَسْبَابِ الْعَذَابِ أَزًّا لِتَحِقَّ عَلَيْهِمُ الْكَلِمَةُ ؛ وَلِيَصِيرَ كُلٌّ مِنْهُمْ إِلَى مَا خُلِقَ لَهُ ..
وَالْعَاقِلُ يُسَيِّرُ بَصِيرَتَهُ : بَيْنَ أَقْطَارِ الْعَالَمِ فَيُشَاهِدُهُ وَيَنْظُرُ مَوَاقِعَ عَدْلِ اللَّهِ وَحِكْمَتِهِ ..
وَحِينَئِذٍ يَتَبَيَّنُ لَهُ أَنَّ الرُّسُلَ وَأَتْبَاعَهُمْ خَاصَّةً : عَلَى سَبِيلِ النَّجَاةِ ..
وَسَائِرُ الْخَلْقِ : عَلَى سَبِيلِ الْهَلَاكِ سَائِرُونَ ..
وَإِلَى دَارِ الْبَوَارِ : صَائِرُونَ ..
وَاللُّهُ بَالِغٌ أَمْرَهُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَلَا رَادَّ لِأَمْرِهِ . ..
أنْظُرهُ / زاد المعادَ في هديِ خيرِ العباد ج 04 وَرَقَة / 332 - 333 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
طوبى لمن لَا يرى ربّهُ : إلاّ مُحسِناً ..
وَلَا يرى نَفسه : إِلَّا مسيئاً أَو مُفَرِّطاً أَو مُقَصِّراً ..
فَيرى كل مَا يسّره : من فضل ربّهِ عَلَيْهِ ؛ و إحسانهِ إِلَيْهِ ..
و كل مَا يسوءُهُ : من ذنُوبهِ وَعدل الله فِيهِ . ..
أنظرُه / الفوائد وَرَقَة / 33 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَرَّقَ بَيْنَ الإغْتِيَابِ وَبَيْنَ الْبُهْتَانِ ..
وَأَخْبَرَ أَنَّ الْمُخْبِرَ بِمَا يَكْرَهُ أَخُوهُ الْمُؤْمِنُ عَنْهُ إذَا كَانَ صَادِقًا : فَهُوَ الْمُغْتَابُ ..
وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ذِكْرُك أَخَاك بِمَا يَكْرَهُ ) ؛ مُوَافَقَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ ..
فَجَعَلَ جِهَةَ التَّحْرِيمِ كَوْنَهُ : أَخًا أُخُوَّةَ الْإِيمَانِ ..
وَلِذَلِكَ تغلظت الْغِيبَةُ : بِحَسَبِ حَالِ الْمُؤْمِنِ ..
فَكُلَّمَا كَانَ أَعْظَمَ إيمَانًا : كَانَ اغْتِيَابُهُ أَشَدَّ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 28 وَرَقَة / 224 - 225 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَغْتَابُ : مُوَافَقَةً لِجُلَسَائِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَشَائِرِهِ ..
مَعَ عِلْمِهِ أَنَّ الْمُغْتَابَ : بَرِيءٌ مِمَّا يَقُولُونَ ..
أَوْ فِيهِ بَعْضُ : مَا يَقُولُونَ ..
لَكِنْ يَرَى أَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ : قَطَعَ الْمَجْلِسَ وَاسْتَثْقَلَهُ أَهْلُ الْمَجْلِسِ وَنَفَرُوا عَنْهُ ..
فَيَرَى مُوَافَقَتَهُمْ : مِنْ حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ وَطِيبِ الْمُصَاحَبَةِ ..
وَقَدْ يَغْضَبُونَ فَيَغْضَبُ لِغَضَبِهِمْ : فَيَخُوضُ مَعَهُمْ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 28 وَرَقَة / 236 ...
ومِنْ فرَائدِ العلمِ ودررهِ وفوائدِه ...
منها ...
قَالَ شيخ الإِسْلام الصَغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات ربّ البريّة /
وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْمَالَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ : مُقْتَضِيَاتٍ لِآثَارِهَا فِي هَذَا الْعَالَمِ اقْتِضَاءً لَا بُدَّ مِنْهُ ..
فَجَعَلَ مَنْعَ الْإِحْسَانِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ : سَبَبًا لِمَنْعِ الْغَيْثِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْقَحْطِ وَالْجَدْبِ .،
وَجَعَلَ ظُلْمَ الْمَسَاكِينِ وَالْبَخْسَ : فِي الْمَكَايِيلِ وَالْمَوَازِينِ ..
وَتَعَدِّي الْقَوِيِّ عَلَى الضَّعِيفِ سَبَبًا : لِجَوْرِ الْمُلُوكِ وَالْوُلَاةِ الَّذِينَ لَا يَرْحَمُونَ إِنِ اسْتُرْحِمُوا ..
وَلَا يَعْطِفُونَ : إِنِ اسْتُعْطِفُوا ..
وَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ : أَعْمَالُ الرَّعَايَا ظَهَرَتْ فِي صُوَرِ وُلَاتِهِمْ ..
فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِحِكْمَتِهِ وَعَدْلِهِ : يُظْهِرُ لِلنَّاسِ أَعْمَالَهُمْ فِي قَوَالِبَ وَصُوَرٍ تُنَاسِبُهَا ..
فَتَارَةً : بِقَحْطٍ وَجَدْبٍ ..
وَتَارَةً : بِعَدُوٍّ ..
وَتَارَةً : بِوُلَاةٍ جَائِرِينَ ..
وَتَارَةً : بِأَمْرَاضٍ عَامَّةٍ ..
وَتَارَةً : بِهُمُومٍ وَآلَامٍ وَغُمُومٍ تُحْضِرُهَا نُفُوسُهُمْ لَا يَنْفَكُّونَ عَنْهَا ..
وَتَارَةً : بِمَنْعِ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ عَنْهُمْ ..
وَتَارَةً : بِتَسْلِيطِ الشَّيَاطِينِ عَلَيْهِمْ تَؤُزُّهُمْ إِلَى أَسْبَابِ الْعَذَابِ أَزًّا لِتَحِقَّ عَلَيْهِمُ الْكَلِمَةُ ؛ وَلِيَصِيرَ كُلٌّ مِنْهُمْ إِلَى مَا خُلِقَ لَهُ ..
وَالْعَاقِلُ يُسَيِّرُ بَصِيرَتَهُ : بَيْنَ أَقْطَارِ الْعَالَمِ فَيُشَاهِدُهُ وَيَنْظُرُ مَوَاقِعَ عَدْلِ اللَّهِ وَحِكْمَتِهِ ..
وَحِينَئِذٍ يَتَبَيَّنُ لَهُ أَنَّ الرُّسُلَ وَأَتْبَاعَهُمْ خَاصَّةً : عَلَى سَبِيلِ النَّجَاةِ ..
وَسَائِرُ الْخَلْقِ : عَلَى سَبِيلِ الْهَلَاكِ سَائِرُونَ ..
وَإِلَى دَارِ الْبَوَارِ : صَائِرُونَ ..
وَاللُّهُ بَالِغٌ أَمْرَهُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَلَا رَادَّ لِأَمْرِهِ . ..
أنْظُرهُ / زاد المعادَ في هديِ خيرِ العباد ج 04 وَرَقَة / 332 - 333 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
طوبى لمن لَا يرى ربّهُ : إلاّ مُحسِناً ..
وَلَا يرى نَفسه : إِلَّا مسيئاً أَو مُفَرِّطاً أَو مُقَصِّراً ..
فَيرى كل مَا يسّره : من فضل ربّهِ عَلَيْهِ ؛ و إحسانهِ إِلَيْهِ ..
و كل مَا يسوءُهُ : من ذنُوبهِ وَعدل الله فِيهِ . ..
أنظرُه / الفوائد وَرَقَة / 33 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَرَّقَ بَيْنَ الإغْتِيَابِ وَبَيْنَ الْبُهْتَانِ ..
وَأَخْبَرَ أَنَّ الْمُخْبِرَ بِمَا يَكْرَهُ أَخُوهُ الْمُؤْمِنُ عَنْهُ إذَا كَانَ صَادِقًا : فَهُوَ الْمُغْتَابُ ..
وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ذِكْرُك أَخَاك بِمَا يَكْرَهُ ) ؛ مُوَافَقَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ ..
فَجَعَلَ جِهَةَ التَّحْرِيمِ كَوْنَهُ : أَخًا أُخُوَّةَ الْإِيمَانِ ..
وَلِذَلِكَ تغلظت الْغِيبَةُ : بِحَسَبِ حَالِ الْمُؤْمِنِ ..
فَكُلَّمَا كَانَ أَعْظَمَ إيمَانًا : كَانَ اغْتِيَابُهُ أَشَدَّ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 28 وَرَقَة / 224 - 225 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَغْتَابُ : مُوَافَقَةً لِجُلَسَائِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَشَائِرِهِ ..
مَعَ عِلْمِهِ أَنَّ الْمُغْتَابَ : بَرِيءٌ مِمَّا يَقُولُونَ ..
أَوْ فِيهِ بَعْضُ : مَا يَقُولُونَ ..
لَكِنْ يَرَى أَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ : قَطَعَ الْمَجْلِسَ وَاسْتَثْقَلَهُ أَهْلُ الْمَجْلِسِ وَنَفَرُوا عَنْهُ ..
فَيَرَى مُوَافَقَتَهُمْ : مِنْ حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ وَطِيبِ الْمُصَاحَبَةِ ..
وَقَدْ يَغْضَبُونَ فَيَغْضَبُ لِغَضَبِهِمْ : فَيَخُوضُ مَعَهُمْ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 28 وَرَقَة / 236 ...