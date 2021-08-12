من درر السلف...الحلقة رقم 393

الحمد لله ...ومن الدرر وزوائد العلم والأثرِ ...منها ...قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /الْمَرْأَةَ يَجِبُ أَنْ تُصَانَ وَتُحْفَظَ :،بِمَا لَا يَجِبُ مِثْلُهُ فِي الرَّجُلِ ..وَلِهَذَا خُصَّتْ : بِالإحْتِجَابِ ..وَتَرْكِ : إبْدَاءِ الزِّينَةِ ..وَتَرْكِ : التَّبَرُّجِ ..فَيَجِبُ فِي حَقِّهَا : الإسْتِتَارُ بِاللِّبَاسِ وَالْبُيُوتِ مَا لَا يَجِبُ فِي حَقِّ الرَّجُلِ ..لِأَنَّ ظُهُورَ النِّسَاءِ : سَبَبُ الْفِتْنَةِ ؛ وَالرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَيْهِنّ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 297 ...ومنها ...وقال أيضاً /أَنَّ الْإِنْسَانَ يُغْمِضُ عَيْنَيْهِ فَلَا يَرَى شَيْئًا : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَعْمَى ..فَكَذَلِكَ الْقَلْبُ بِمَا يَغْشَاهُ مِنْ رَيْنِ الذُّنُوبِ : لَا يُبْصِرُ الْحَقَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَعْمَى كَعَمَى الْكَافِرِ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 07 ورقة / 32 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /وصى أطباء القلوب بالإعراض : عن أهل البدع ..وأن لا : يسلم عليهم ..ولا يريهم : طلاقة وجهه ..ولا يلقاهم : إلاّ بالعبوس والإعراض ..وكذلك أوصوا عند لقاء من يخاف الفتنة بلقائه : من النساء والمردان ..وقالوا : متى كشفت للمرأة أو الصبى عن بياض أسنانك كشفاً لك عما هنالك ؛ ومتى لقيتهما بوجه عابس : وقيت شرهما . ..أنظره / إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ج 01 ورقة / 120 ...ومنها ...وقال أيضاً في كلامِ دامي /فَالْعَبْدُ : سَائِرٌ لَا وَاقِفٌ ..فَإِمَّا إِلَى : فَوْقٍ ..وَإِمَّا : إِلَى أَسْفَلَ ..إِمَّا : إِلَى أَمَامٍ ..وَإِمَّا : إِلَى وَرَاءَ ..وَلَيْسَ فِي الطَّبِيعَةِ وَلَا فِي الشَّرِيعَةِ : وُقُوفٌ الْبَتَّةَ ..مَا هُوَ إِلَّا مَرَاحِلُ تُطْوَى أَسْرَعَ طَيٍّ : إِلَى الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ ..فَمُسْرِعٌ وَمُبْطِئٌ ..وَمُتَقَدِّمٌ وَمُتَأَخِّرٌ ..وَلَيْسَ فِي الطَّرِيقِ : وَاقِفٌ الْبَتَّةَ ..وَإِنَّمَا يَتَخَالَفُونَ : فِي جِهَةِ الْمَسِيرِ ..وَفِي : السُّرْعَةِ وَالْبُطْءِ ..﴿ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ * نَذِيرًا لِلْبَشَرِ * لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴾ ..وَلَمْ يَذْكُرْ : وَاقِفًا ..إِذْ لَا مَنْزِلَ :؟بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ..وَلَا طَرِيقَ لِسَالِكٍ : إِلَى غَيْرِ الدَّارَيْنِ الْبَتَّةَ ..فَمَنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ إِلَى هَذِهِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ : فَهُوَ مُتَأَخِّرٌ إِلَى تِلْكَ بِالْأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ . ..أنْظُرهُ / مَدَارج السَالِكِين ج 01 وَرَقَة / 278 ...ومنها ...وقال الحافظ جمال الدين ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /مَنْ نَزَلَ بِسَاحَةِ الْقَنَاعَةِ : ذَاقَ حَلاوَةَ الْغِنَى . ..وقال أيضاً /مُرَاعَاةُ الأَسْرَارِ :؟مِنْ عَلامَاتِ التَّيَقُّظِ . ..وقال أيضاً -لِكُلِّ بَابٍ مِفْتَاحٌ وَمِفْتَاحُ الْحِكْمَةِ : طَرْدُ الْهَوَى . ..أنظره / التبصرة ج 01 وَرَقَة / 396 ...