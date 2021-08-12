من درر السلف...الحلقة رقم 393

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر وزوائد العلم والأثرِ ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
الْمَرْأَةَ يَجِبُ أَنْ تُصَانَ وَتُحْفَظَ :،بِمَا لَا يَجِبُ مِثْلُهُ فِي الرَّجُلِ ..
وَلِهَذَا خُصَّتْ : بِالإحْتِجَابِ ..
وَتَرْكِ : إبْدَاءِ الزِّينَةِ ..
وَتَرْكِ : التَّبَرُّجِ ..
فَيَجِبُ فِي حَقِّهَا : الإسْتِتَارُ بِاللِّبَاسِ وَالْبُيُوتِ مَا لَا يَجِبُ فِي حَقِّ الرَّجُلِ ..
لِأَنَّ ظُهُورَ النِّسَاءِ : سَبَبُ الْفِتْنَةِ ؛ وَالرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَيْهِنّ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 297 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
أَنَّ الْإِنْسَانَ يُغْمِضُ عَيْنَيْهِ فَلَا يَرَى شَيْئًا : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَعْمَى ..
فَكَذَلِكَ الْقَلْبُ بِمَا يَغْشَاهُ مِنْ رَيْنِ الذُّنُوبِ : لَا يُبْصِرُ الْحَقَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَعْمَى كَعَمَى الْكَافِرِ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 07 ورقة / 32 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
وصى أطباء القلوب بالإعراض : عن أهل البدع ..
وأن لا : يسلم عليهم ..
ولا يريهم : طلاقة وجهه ..
ولا يلقاهم : إلاّ بالعبوس والإعراض ..
وكذلك أوصوا عند لقاء من يخاف الفتنة بلقائه : من النساء والمردان ..
وقالوا : متى كشفت للمرأة أو الصبى عن بياض أسنانك كشفاً لك عما هنالك ؛ ومتى لقيتهما بوجه عابس : وقيت شرهما . ..
🥀 أنظره / إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ج 01 ورقة / 120 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً في كلامِ دامي /
فَالْعَبْدُ : سَائِرٌ لَا وَاقِفٌ ..
فَإِمَّا إِلَى : فَوْقٍ ..
وَإِمَّا : إِلَى أَسْفَلَ ..
إِمَّا : إِلَى أَمَامٍ ..
وَإِمَّا : إِلَى وَرَاءَ ..
وَلَيْسَ فِي الطَّبِيعَةِ وَلَا فِي الشَّرِيعَةِ : وُقُوفٌ الْبَتَّةَ ..
مَا هُوَ إِلَّا مَرَاحِلُ تُطْوَى أَسْرَعَ طَيٍّ : إِلَى الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ ..
فَمُسْرِعٌ وَمُبْطِئٌ ..
وَمُتَقَدِّمٌ وَمُتَأَخِّرٌ ..
وَلَيْسَ فِي الطَّرِيقِ : وَاقِفٌ الْبَتَّةَ ..
وَإِنَّمَا يَتَخَالَفُونَ : فِي جِهَةِ الْمَسِيرِ ..
وَفِي : السُّرْعَةِ وَالْبُطْءِ ..
﴿ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ * نَذِيرًا لِلْبَشَرِ * لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴾ ..
وَلَمْ يَذْكُرْ : وَاقِفًا ..
إِذْ لَا مَنْزِلَ :؟بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ..
وَلَا طَرِيقَ لِسَالِكٍ : إِلَى غَيْرِ الدَّارَيْنِ الْبَتَّةَ ..
فَمَنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ إِلَى هَذِهِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ : فَهُوَ مُتَأَخِّرٌ إِلَى تِلْكَ بِالْأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَدَارج السَالِكِين ج 01 وَرَقَة / 278 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ جمال الدين ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
مَنْ نَزَلَ بِسَاحَةِ الْقَنَاعَةِ : ذَاقَ حَلاوَةَ الْغِنَى . ..
وقال أيضاً /
مُرَاعَاةُ الأَسْرَارِ :؟مِنْ عَلامَاتِ التَّيَقُّظِ . ..
وقال أيضاً -
لِكُلِّ بَابٍ مِفْتَاحٌ وَمِفْتَاحُ الْحِكْمَةِ : طَرْدُ الْهَوَى . ..
🥀 أنظره / التبصرة ج 01 وَرَقَة / 396 ... 🌾🌾🌾
 
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