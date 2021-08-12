من درر السلف...الحلقة رقم 393

إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 16,076
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحمد لله ...
ومن الدرر وزوائد العلم والأثرِ ...
منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
الْمَرْأَةَ يَجِبُ أَنْ تُصَانَ وَتُحْفَظَ :،بِمَا لَا يَجِبُ مِثْلُهُ فِي الرَّجُلِ ..
وَلِهَذَا خُصَّتْ : بِالإحْتِجَابِ ..
وَتَرْكِ : إبْدَاءِ الزِّينَةِ ..
وَتَرْكِ : التَّبَرُّجِ ..
فَيَجِبُ فِي حَقِّهَا : الإسْتِتَارُ بِاللِّبَاسِ وَالْبُيُوتِ مَا لَا يَجِبُ فِي حَقِّ الرَّجُلِ ..
لِأَنَّ ظُهُورَ النِّسَاءِ : سَبَبُ الْفِتْنَةِ ؛ وَالرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَيْهِنّ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 297 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
أَنَّ الْإِنْسَانَ يُغْمِضُ عَيْنَيْهِ فَلَا يَرَى شَيْئًا : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَعْمَى ..
فَكَذَلِكَ الْقَلْبُ بِمَا يَغْشَاهُ مِنْ رَيْنِ الذُّنُوبِ : لَا يُبْصِرُ الْحَقَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَعْمَى كَعَمَى الْكَافِرِ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 07 ورقة / 32 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
وصى أطباء القلوب بالإعراض : عن أهل البدع ..
وأن لا : يسلم عليهم ..
ولا يريهم : طلاقة وجهه ..
ولا يلقاهم : إلاّ بالعبوس والإعراض ..
وكذلك أوصوا عند لقاء من يخاف الفتنة بلقائه : من النساء والمردان ..
وقالوا : متى كشفت للمرأة أو الصبى عن بياض أسنانك كشفاً لك عما هنالك ؛ ومتى لقيتهما بوجه عابس : وقيت شرهما . ..
أنظره / إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ج 01 ورقة / 120 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في كلامِ دامي /
فَالْعَبْدُ : سَائِرٌ لَا وَاقِفٌ ..
فَإِمَّا إِلَى : فَوْقٍ ..
وَإِمَّا : إِلَى أَسْفَلَ ..
إِمَّا : إِلَى أَمَامٍ ..
وَإِمَّا : إِلَى وَرَاءَ ..
وَلَيْسَ فِي الطَّبِيعَةِ وَلَا فِي الشَّرِيعَةِ : وُقُوفٌ الْبَتَّةَ ..
مَا هُوَ إِلَّا مَرَاحِلُ تُطْوَى أَسْرَعَ طَيٍّ : إِلَى الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ ..
فَمُسْرِعٌ وَمُبْطِئٌ ..
وَمُتَقَدِّمٌ وَمُتَأَخِّرٌ ..
وَلَيْسَ فِي الطَّرِيقِ : وَاقِفٌ الْبَتَّةَ ..
وَإِنَّمَا يَتَخَالَفُونَ : فِي جِهَةِ الْمَسِيرِ ..
وَفِي : السُّرْعَةِ وَالْبُطْءِ ..
﴿ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ * نَذِيرًا لِلْبَشَرِ * لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴾ ..
وَلَمْ يَذْكُرْ : وَاقِفًا ..
إِذْ لَا مَنْزِلَ :؟بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ..
وَلَا طَرِيقَ لِسَالِكٍ : إِلَى غَيْرِ الدَّارَيْنِ الْبَتَّةَ ..
فَمَنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ إِلَى هَذِهِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ : فَهُوَ مُتَأَخِّرٌ إِلَى تِلْكَ بِالْأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ . ..
أنْظُرهُ / مَدَارج السَالِكِين ج 01 وَرَقَة / 278 ...
ومنها ...
وقال الحافظ جمال الدين ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
مَنْ نَزَلَ بِسَاحَةِ الْقَنَاعَةِ : ذَاقَ حَلاوَةَ الْغِنَى . ..
وقال أيضاً /
مُرَاعَاةُ الأَسْرَارِ :؟مِنْ عَلامَاتِ التَّيَقُّظِ . ..
وقال أيضاً -
لِكُلِّ بَابٍ مِفْتَاحٌ وَمِفْتَاحُ الْحِكْمَةِ : طَرْدُ الْهَوَى . ..
أنظره / التبصرة ج 01 وَرَقَة / 396 ...
ومن الدرر وزوائد العلم والأثرِ ...
منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
الْمَرْأَةَ يَجِبُ أَنْ تُصَانَ وَتُحْفَظَ :،بِمَا لَا يَجِبُ مِثْلُهُ فِي الرَّجُلِ ..
وَلِهَذَا خُصَّتْ : بِالإحْتِجَابِ ..
وَتَرْكِ : إبْدَاءِ الزِّينَةِ ..
وَتَرْكِ : التَّبَرُّجِ ..
فَيَجِبُ فِي حَقِّهَا : الإسْتِتَارُ بِاللِّبَاسِ وَالْبُيُوتِ مَا لَا يَجِبُ فِي حَقِّ الرَّجُلِ ..
لِأَنَّ ظُهُورَ النِّسَاءِ : سَبَبُ الْفِتْنَةِ ؛ وَالرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَيْهِنّ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 297 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
أَنَّ الْإِنْسَانَ يُغْمِضُ عَيْنَيْهِ فَلَا يَرَى شَيْئًا : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَعْمَى ..
فَكَذَلِكَ الْقَلْبُ بِمَا يَغْشَاهُ مِنْ رَيْنِ الذُّنُوبِ : لَا يُبْصِرُ الْحَقَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَعْمَى كَعَمَى الْكَافِرِ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 07 ورقة / 32 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
وصى أطباء القلوب بالإعراض : عن أهل البدع ..
وأن لا : يسلم عليهم ..
ولا يريهم : طلاقة وجهه ..
ولا يلقاهم : إلاّ بالعبوس والإعراض ..
وكذلك أوصوا عند لقاء من يخاف الفتنة بلقائه : من النساء والمردان ..
وقالوا : متى كشفت للمرأة أو الصبى عن بياض أسنانك كشفاً لك عما هنالك ؛ ومتى لقيتهما بوجه عابس : وقيت شرهما . ..
أنظره / إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ج 01 ورقة / 120 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في كلامِ دامي /
فَالْعَبْدُ : سَائِرٌ لَا وَاقِفٌ ..
فَإِمَّا إِلَى : فَوْقٍ ..
وَإِمَّا : إِلَى أَسْفَلَ ..
إِمَّا : إِلَى أَمَامٍ ..
وَإِمَّا : إِلَى وَرَاءَ ..
وَلَيْسَ فِي الطَّبِيعَةِ وَلَا فِي الشَّرِيعَةِ : وُقُوفٌ الْبَتَّةَ ..
مَا هُوَ إِلَّا مَرَاحِلُ تُطْوَى أَسْرَعَ طَيٍّ : إِلَى الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ ..
فَمُسْرِعٌ وَمُبْطِئٌ ..
وَمُتَقَدِّمٌ وَمُتَأَخِّرٌ ..
وَلَيْسَ فِي الطَّرِيقِ : وَاقِفٌ الْبَتَّةَ ..
وَإِنَّمَا يَتَخَالَفُونَ : فِي جِهَةِ الْمَسِيرِ ..
وَفِي : السُّرْعَةِ وَالْبُطْءِ ..
﴿ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ * نَذِيرًا لِلْبَشَرِ * لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴾ ..
وَلَمْ يَذْكُرْ : وَاقِفًا ..
إِذْ لَا مَنْزِلَ :؟بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ..
وَلَا طَرِيقَ لِسَالِكٍ : إِلَى غَيْرِ الدَّارَيْنِ الْبَتَّةَ ..
فَمَنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ إِلَى هَذِهِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ : فَهُوَ مُتَأَخِّرٌ إِلَى تِلْكَ بِالْأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ . ..
أنْظُرهُ / مَدَارج السَالِكِين ج 01 وَرَقَة / 278 ...
ومنها ...
وقال الحافظ جمال الدين ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
مَنْ نَزَلَ بِسَاحَةِ الْقَنَاعَةِ : ذَاقَ حَلاوَةَ الْغِنَى . ..
وقال أيضاً /
مُرَاعَاةُ الأَسْرَارِ :؟مِنْ عَلامَاتِ التَّيَقُّظِ . ..
وقال أيضاً -
لِكُلِّ بَابٍ مِفْتَاحٌ وَمِفْتَاحُ الْحِكْمَةِ : طَرْدُ الْهَوَى . ..
أنظره / التبصرة ج 01 وَرَقَة / 396 ...