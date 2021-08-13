من درر السلف...الحلقة رقم 394

الحمد لله ...ومن فرائدِ العلمِ والدررِ والأثرِ ...منها ...قال الحافظ زين الدين عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب بن الحسن الدمشقيّ الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /فأفضل الناس من سلك طريق النَّبيّ صلّى الله عليه وسلم وخواص أصحابه في : الإقتصاد في العبادة البدنية ..والإجتهاد في الأحوال : القلبية ..فإنَّ سفر الآخرة يقطع بسير القلوب : لا بسير الأبدان . ..أنظره / مجموع رسائله ج 04 ورقة / 415 ...ومنها ...وقال أيضاً رحمه الله تعالى /فمن جملة ما حصل لأمته ( صلى اللهُ عليهِ وسلم ) ببركته وتيسير شريعته أنَّ من صلّى منهم العشاء في جماعةٍ : فكأنما قام نصف الليل ..ومن صلّى الفجر في جماعة : فكأنما قام الليل كله ..فيكتب له قيام ليلة : وهو نائم عَلَى فراشه ..لا سيما إن نام عَلَى طُهرٍ وذِكرٍ : حتى تغلبه عيناه ..ومن صام منهم ثلاثة أيام من كل شهر : فكأنما صام الشهر كله ..فهو صائم لبقية الشهر : في مضاعفة الله ..ومفطر له : في رخصة الله ..والطاعم الشاكرُ : له أجرُ الصائِم الصَّابِر ..ومن نوى أن يقومَ من الليل فغلبته عيناه فنام : كُتبَ له ما نوى ؛ وكان نومه عليه صدقةً . ..أنظره / مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي ج 04 ورقة / 415 ...ومنها ...قال الحافظ أبو بكر محمد ابن جعفر ابن محمد ابن سهل ابن شاكر الخرائطيّ السامريّ عليه رَحَمَات الله /حدثنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ ..حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ أَيُّوبَ الطَّلْحِيُّ ..حَدَّثَنِي أَبِي ..عَنْ جَدِّي ..عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ /لَا تُشَاوِرْ بَخِيلًا : فِي صِلَةٍ ..وَلَا جَبَانًا : فِي حَرْبٍ ..وَلَا شَابًّا : فِي جَارِيَةٍ . ..أنظره / مكارم الأخلاق ورقة / 252 رقم / 775 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ عليه رَحَمَات الله /فالذنب لا يخلو : من عقوبة ألبتة ..ولكن لجهل العبد : لا يشعر بما فيه من العقوبة ؛ لأنه بمنزلة السكران و المخدر ؛ و النائم الذي لا يشعر بالألم . ..أنظره / الداء والدواء ورقة / 116 ...ومنها ...قال الحافظ أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البّر ابن عاصم النمريّ القرطبيّ عليه رَحَمَات الله /قال سليمان التَّيميّ /إن المؤمن ليبتلى ويعافى فيكون بلاؤه : كفارةً واستعتاباً ..وإن الكافر ليبتلى ويعافى : فيكون مثل بعيرٍ عقل ؛ لا يدري فيم عقل ولا لم أرسل .. .قال منصور الفقيه /رأيت البلاءَ كقطرِ السَّماءِ .. وما تُنبتُ الأرضُ منْ ناميةِ ..فلا تسألنّ إذا ما سألتَ .. إلهكَ شيئاً سوى العافيةِ .. ..أنظره / بهجة المجالس وأنس المجالس ورقة / 83 ...