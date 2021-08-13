من درر السلف...الحلقة رقم 394

إلياس
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الحمد لله ...
ومن فرائدِ العلمِ والدررِ والأثرِ ...
منها ...
قال الحافظ زين الدين عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب بن الحسن الدمشقيّ الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /
فأفضل الناس من سلك طريق النَّبيّ صلّى الله عليه وسلم وخواص أصحابه في : الإقتصاد في العبادة البدنية ..
والإجتهاد في الأحوال : القلبية ..
فإنَّ سفر الآخرة يقطع بسير القلوب : لا بسير الأبدان . ..
أنظره / مجموع رسائله ج 04 ورقة / 415 ...
ومنها ...
وقال أيضاً رحمه الله تعالى /
فمن جملة ما حصل لأمته ( صلى اللهُ عليهِ وسلم ) ببركته وتيسير شريعته أنَّ من صلّى منهم العشاء في جماعةٍ : فكأنما قام نصف الليل ..
ومن صلّى الفجر في جماعة : فكأنما قام الليل كله ..
فيكتب له قيام ليلة : وهو نائم عَلَى فراشه ..
لا سيما إن نام عَلَى طُهرٍ وذِكرٍ : حتى تغلبه عيناه ..
ومن صام منهم ثلاثة أيام من كل شهر : فكأنما صام الشهر كله ..
فهو صائم لبقية الشهر : في مضاعفة الله ..
ومفطر له : في رخصة الله ..
والطاعم الشاكرُ : له أجرُ الصائِم الصَّابِر ..
ومن نوى أن يقومَ من الليل فغلبته عيناه فنام : كُتبَ له ما نوى ؛ وكان نومه عليه صدقةً . ..
أنظره / مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي ج 04 ورقة / 415 ...
ومنها ...
قال الحافظ أبو بكر محمد ابن جعفر ابن محمد ابن سهل ابن شاكر الخرائطيّ السامريّ عليه رَحَمَات الله /
حدثنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ ..
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ أَيُّوبَ الطَّلْحِيُّ ..
حَدَّثَنِي أَبِي ..
عَنْ جَدِّي ..
عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ /
لَا تُشَاوِرْ بَخِيلًا : فِي صِلَةٍ ..
وَلَا جَبَانًا : فِي حَرْبٍ ..
وَلَا شَابًّا : فِي جَارِيَةٍ . ..
أنظره / مكارم الأخلاق ورقة / 252 رقم / 775 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ عليه رَحَمَات الله /
فالذنب لا يخلو : من عقوبة ألبتة ..
ولكن لجهل العبد : لا يشعر بما فيه من العقوبة ؛ لأنه بمنزلة السكران و المخدر ؛ و النائم الذي لا يشعر بالألم . ..
أنظره / الداء والدواء ورقة / 116 ...
ومنها ...
قال الحافظ أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البّر ابن عاصم النمريّ القرطبيّ عليه رَحَمَات الله /
قال سليمان التَّيميّ /
إن المؤمن ليبتلى ويعافى فيكون بلاؤه : كفارةً واستعتاباً ..
وإن الكافر ليبتلى ويعافى : فيكون مثل بعيرٍ عقل ؛ لا يدري فيم عقل ولا لم أرسل .. .
قال منصور الفقيه /
رأيت البلاءَ كقطرِ السَّماءِ .. وما تُنبتُ الأرضُ منْ ناميةِ ..
فلا تسألنّ إذا ما سألتَ .. إلهكَ شيئاً سوى العافيةِ .. ..
أنظره / بهجة المجالس وأنس المجالس ورقة / 83 ...
ومن فرائدِ العلمِ والدررِ والأثرِ ...
منها ...
قال الحافظ زين الدين عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب بن الحسن الدمشقيّ الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /
فأفضل الناس من سلك طريق النَّبيّ صلّى الله عليه وسلم وخواص أصحابه في : الإقتصاد في العبادة البدنية ..
والإجتهاد في الأحوال : القلبية ..
فإنَّ سفر الآخرة يقطع بسير القلوب : لا بسير الأبدان . ..
أنظره / مجموع رسائله ج 04 ورقة / 415 ...
ومنها ...
وقال أيضاً رحمه الله تعالى /
فمن جملة ما حصل لأمته ( صلى اللهُ عليهِ وسلم ) ببركته وتيسير شريعته أنَّ من صلّى منهم العشاء في جماعةٍ : فكأنما قام نصف الليل ..
ومن صلّى الفجر في جماعة : فكأنما قام الليل كله ..
فيكتب له قيام ليلة : وهو نائم عَلَى فراشه ..
لا سيما إن نام عَلَى طُهرٍ وذِكرٍ : حتى تغلبه عيناه ..
ومن صام منهم ثلاثة أيام من كل شهر : فكأنما صام الشهر كله ..
فهو صائم لبقية الشهر : في مضاعفة الله ..
ومفطر له : في رخصة الله ..
والطاعم الشاكرُ : له أجرُ الصائِم الصَّابِر ..
ومن نوى أن يقومَ من الليل فغلبته عيناه فنام : كُتبَ له ما نوى ؛ وكان نومه عليه صدقةً . ..
أنظره / مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي ج 04 ورقة / 415 ...
ومنها ...
قال الحافظ أبو بكر محمد ابن جعفر ابن محمد ابن سهل ابن شاكر الخرائطيّ السامريّ عليه رَحَمَات الله /
حدثنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ ..
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ أَيُّوبَ الطَّلْحِيُّ ..
حَدَّثَنِي أَبِي ..
عَنْ جَدِّي ..
عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ /
لَا تُشَاوِرْ بَخِيلًا : فِي صِلَةٍ ..
وَلَا جَبَانًا : فِي حَرْبٍ ..
وَلَا شَابًّا : فِي جَارِيَةٍ . ..
أنظره / مكارم الأخلاق ورقة / 252 رقم / 775 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ عليه رَحَمَات الله /
فالذنب لا يخلو : من عقوبة ألبتة ..
ولكن لجهل العبد : لا يشعر بما فيه من العقوبة ؛ لأنه بمنزلة السكران و المخدر ؛ و النائم الذي لا يشعر بالألم . ..
أنظره / الداء والدواء ورقة / 116 ...
ومنها ...
قال الحافظ أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البّر ابن عاصم النمريّ القرطبيّ عليه رَحَمَات الله /
قال سليمان التَّيميّ /
إن المؤمن ليبتلى ويعافى فيكون بلاؤه : كفارةً واستعتاباً ..
وإن الكافر ليبتلى ويعافى : فيكون مثل بعيرٍ عقل ؛ لا يدري فيم عقل ولا لم أرسل .. .
قال منصور الفقيه /
رأيت البلاءَ كقطرِ السَّماءِ .. وما تُنبتُ الأرضُ منْ ناميةِ ..
فلا تسألنّ إذا ما سألتَ .. إلهكَ شيئاً سوى العافيةِ .. ..
أنظره / بهجة المجالس وأنس المجالس ورقة / 83 ...