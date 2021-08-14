من درر السلف...الحلقة رقم 395

إلياس

إلياس

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فار إلى الله
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والفَوائِدِ والأثرِ ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
الصِّفَةَ الْفَارِقَةَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْمُنَافِقِ : هُوَ الصِّدْقُ ..
فَإِنَّ أَسَاسَ النِّفَاقِ : الَّذِي بُنِيَ عَلَيْهِ الْكَذِبُ وَعَلَى كُلِّ خُلُقٍ يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ لَيْسَ الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ ..
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ / قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /
ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا :
إذَا حَدَّثَ كَذَبَ ..
وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ..
وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 75 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
الصِّدْقَ : هُوَ أَصْلُ الْبِرِّ ..
وَالْكَذِبَ : أَصْلُ الْفُجُورِ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ / عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ : فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إلَى الْبِرِّ ..
وَإِنَّ الْبِرَّ : يَهْدِي إلَى الْجَنَّةِ ..
وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ : صِدِّيقًا ..
وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ؛ فَإِنَّ الْكَذِبَ : يَهْدِي إلَى الْفُجُورِ ..
وَإِنَّ الْفُجُورَ : يَهْدِي إلَى النَّارِ ..
وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ : حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا .. .
🥀 أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 75 ... 🌾🌾🌾

ومنها ...
وقال أيضاً /
الصَّادِقَ : تَنْزِلُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ ..
وَالْكَاذِبَ : تَنْزِلُ عَلَيْهِ الشَّيَاطِينُ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ * تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ * يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴾ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 75 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
الْفَارِقَ بَيْنَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ؛ وَبَيْنَ الْمُتَشَبَّهِ بِهِمْ مِنْ الْمُرَائِينَ وَالْمُسْمِعِينَ وَالْمُبْلِسِينَ : هُوَ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 76 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ : هُوَ الْمُمَيِّزُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْمُنَافِقِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ / أَسَاسُ النِّفَاقِ الَّذِي بُنِيَ عَلَيْهِ : الْكَذِبُ ..
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ / آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إذَا حَدَّثَ كَذَبَ ..
وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ..
وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ .. .
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ / عَلَى كُلِّ خُلُقٍ يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ : لَيْسَ الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ .. .
وَوَصَفَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ فِي الْقُرْآنِ : بِالْكَذِبِ فِي مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ ..
وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ : هُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ ..
وَأَنَّ الْمُنَافِقِينَ : هُمْ أَهْلُ النَّارِ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 76 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال /
أَنَّ الْمَشَايِخَ الْعَارِفِينَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَسَاسَ الطَّرِيقِ إلَى اللَّهِ : هُوَ الصِّدْقُ وَالْإِخْلَاصُ كَمَا جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا فِي قَوْلِهِ / ﴿ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ * ﴿ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ﴾ ..
وَنُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ : دَالٌّ عَلَى ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ . ..
🥀🥀 أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 77 ... 🌾🌾🌾
 
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