من درر السلف...الحلقة رقم 395

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدرر والفَوائِدِ والأثرِ ...
منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
الصِّفَةَ الْفَارِقَةَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْمُنَافِقِ : هُوَ الصِّدْقُ ..
فَإِنَّ أَسَاسَ النِّفَاقِ : الَّذِي بُنِيَ عَلَيْهِ الْكَذِبُ وَعَلَى كُلِّ خُلُقٍ يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ لَيْسَ الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ ..
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ / قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /
ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا :
إذَا حَدَّثَ كَذَبَ ..
وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ..
وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 75 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الصِّدْقَ : هُوَ أَصْلُ الْبِرِّ ..
وَالْكَذِبَ : أَصْلُ الْفُجُورِ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ / عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ : فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إلَى الْبِرِّ ..
وَإِنَّ الْبِرَّ : يَهْدِي إلَى الْجَنَّةِ ..
وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ : صِدِّيقًا ..
وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ؛ فَإِنَّ الْكَذِبَ : يَهْدِي إلَى الْفُجُورِ ..
وَإِنَّ الْفُجُورَ : يَهْدِي إلَى النَّارِ ..
وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ : حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا .. .
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 75 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الصَّادِقَ : تَنْزِلُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ ..
وَالْكَاذِبَ : تَنْزِلُ عَلَيْهِ الشَّيَاطِينُ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ * تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ * يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴾ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 75 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الْفَارِقَ بَيْنَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ؛ وَبَيْنَ الْمُتَشَبَّهِ بِهِمْ مِنْ الْمُرَائِينَ وَالْمُسْمِعِينَ وَالْمُبْلِسِينَ : هُوَ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 76 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ : هُوَ الْمُمَيِّزُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْمُنَافِقِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ / أَسَاسُ النِّفَاقِ الَّذِي بُنِيَ عَلَيْهِ : الْكَذِبُ ..
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ / آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إذَا حَدَّثَ كَذَبَ ..
وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ..
وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ .. .
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ / عَلَى كُلِّ خُلُقٍ يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ : لَيْسَ الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ .. .
وَوَصَفَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ فِي الْقُرْآنِ : بِالْكَذِبِ فِي مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ ..
وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ : هُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ ..
وَأَنَّ الْمُنَافِقِينَ : هُمْ أَهْلُ النَّارِ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 76 ...
ومنها ...
وقال /
أَنَّ الْمَشَايِخَ الْعَارِفِينَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَسَاسَ الطَّرِيقِ إلَى اللَّهِ : هُوَ الصِّدْقُ وَالْإِخْلَاصُ كَمَا جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا فِي قَوْلِهِ / ﴿ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ * ﴿ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ﴾ ..
وَنُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ : دَالٌّ عَلَى ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 77 ...
ومن الدرر والفَوائِدِ والأثرِ ...
منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
الصِّفَةَ الْفَارِقَةَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْمُنَافِقِ : هُوَ الصِّدْقُ ..
فَإِنَّ أَسَاسَ النِّفَاقِ : الَّذِي بُنِيَ عَلَيْهِ الْكَذِبُ وَعَلَى كُلِّ خُلُقٍ يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ لَيْسَ الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ ..
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ / قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /
ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا :
إذَا حَدَّثَ كَذَبَ ..
وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ..
وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 75 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الصِّدْقَ : هُوَ أَصْلُ الْبِرِّ ..
وَالْكَذِبَ : أَصْلُ الْفُجُورِ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ / عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ : فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إلَى الْبِرِّ ..
وَإِنَّ الْبِرَّ : يَهْدِي إلَى الْجَنَّةِ ..
وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ : صِدِّيقًا ..
وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ؛ فَإِنَّ الْكَذِبَ : يَهْدِي إلَى الْفُجُورِ ..
وَإِنَّ الْفُجُورَ : يَهْدِي إلَى النَّارِ ..
وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ : حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا .. .
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 75 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الصَّادِقَ : تَنْزِلُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ ..
وَالْكَاذِبَ : تَنْزِلُ عَلَيْهِ الشَّيَاطِينُ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ * تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ * يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴾ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 75 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الْفَارِقَ بَيْنَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ؛ وَبَيْنَ الْمُتَشَبَّهِ بِهِمْ مِنْ الْمُرَائِينَ وَالْمُسْمِعِينَ وَالْمُبْلِسِينَ : هُوَ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 76 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ : هُوَ الْمُمَيِّزُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْمُنَافِقِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ / أَسَاسُ النِّفَاقِ الَّذِي بُنِيَ عَلَيْهِ : الْكَذِبُ ..
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ / آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إذَا حَدَّثَ كَذَبَ ..
وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ..
وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ .. .
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ / عَلَى كُلِّ خُلُقٍ يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ : لَيْسَ الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ .. .
وَوَصَفَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ فِي الْقُرْآنِ : بِالْكَذِبِ فِي مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ ..
وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ : هُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ ..
وَأَنَّ الْمُنَافِقِينَ : هُمْ أَهْلُ النَّارِ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 76 ...
ومنها ...
وقال /
أَنَّ الْمَشَايِخَ الْعَارِفِينَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَسَاسَ الطَّرِيقِ إلَى اللَّهِ : هُوَ الصِّدْقُ وَالْإِخْلَاصُ كَمَا جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا فِي قَوْلِهِ / ﴿ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ * ﴿ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ﴾ ..
وَنُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ : دَالٌّ عَلَى ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 77 ...