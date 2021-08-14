من درر السلف...الحلقة رقم 395

الحمد لله ...ومن الدرر والفَوائِدِ والأثرِ ...منها ...قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /الصِّفَةَ الْفَارِقَةَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْمُنَافِقِ : هُوَ الصِّدْقُ ..فَإِنَّ أَسَاسَ النِّفَاقِ : الَّذِي بُنِيَ عَلَيْهِ الْكَذِبُ وَعَلَى كُلِّ خُلُقٍ يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ لَيْسَ الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ ..وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ / قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا :إذَا حَدَّثَ كَذَبَ ..وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ..وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 75 ...ومنها ...وقال أيضاً /الصِّدْقَ : هُوَ أَصْلُ الْبِرِّ ..وَالْكَذِبَ : أَصْلُ الْفُجُورِ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ / عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ : فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إلَى الْبِرِّ ..وَإِنَّ الْبِرَّ : يَهْدِي إلَى الْجَنَّةِ ..وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ : صِدِّيقًا ..وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ؛ فَإِنَّ الْكَذِبَ : يَهْدِي إلَى الْفُجُورِ ..وَإِنَّ الْفُجُورَ : يَهْدِي إلَى النَّارِ ..وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ : حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا .. .أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 75 ...ومنها ...وقال أيضاً /الصَّادِقَ : تَنْزِلُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ ..وَالْكَاذِبَ : تَنْزِلُ عَلَيْهِ الشَّيَاطِينُ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ * تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ * يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴾ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 75 ...ومنها ...وقال أيضاً /الْفَارِقَ بَيْنَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ؛ وَبَيْنَ الْمُتَشَبَّهِ بِهِمْ مِنْ الْمُرَائِينَ وَالْمُسْمِعِينَ وَالْمُبْلِسِينَ : هُوَ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 76 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ : هُوَ الْمُمَيِّزُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْمُنَافِقِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ / أَسَاسُ النِّفَاقِ الَّذِي بُنِيَ عَلَيْهِ : الْكَذِبُ ..وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ / آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إذَا حَدَّثَ كَذَبَ ..وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ..وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ .. .وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ / عَلَى كُلِّ خُلُقٍ يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ : لَيْسَ الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ .. .وَوَصَفَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ فِي الْقُرْآنِ : بِالْكَذِبِ فِي مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ ..وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ : هُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ ..وَأَنَّ الْمُنَافِقِينَ : هُمْ أَهْلُ النَّارِ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 76 ...ومنها ...وقال /أَنَّ الْمَشَايِخَ الْعَارِفِينَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَسَاسَ الطَّرِيقِ إلَى اللَّهِ : هُوَ الصِّدْقُ وَالْإِخْلَاصُ كَمَا جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا فِي قَوْلِهِ / ﴿ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ * ﴿ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ﴾ ..وَنُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ : دَالٌّ عَلَى ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 77 ...