اضافة لقوقل كروم مميزة ويحتاجها الكثير منا وبالاخص الاساتذة

Toufik_07

Toufik_07

:: عضو مُشارك ::
إنضم
7 نوفمبر 2015
المشاركات
312
النقاط
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العمر
33
محل الإقامة
بسكرة
السلام عليكم ورحمة

لعدم وجود قسم برامج اردت طرح هذا الموضوع هنا

الموضوع يخص اضافة لمتصفح قوقل كروم موجة للاشخاص الذين يفتحون الكثير من النوافذ اثناء ويجدون صعوبة في تذكرها

تتيح هذه الاضافة تخزين هذة النوافذ على شكل مجموعات يسهل العودة اليها لاحقا

يمكنك ايضا تعديل او حذف اي مجموعة بما يناسبك

اسم الاضافة tabs pool
الاضافة موجودة على متجر قوقل بشكل مجاني على الرابط اضغط هــــــــــــنا

كما توضحه الصورة يمكنك الضغط على ايقونة الاضافة في الاعلى على اليمين وسيتم حفظ جميع المواقع المفتوحة في تلك النافذ في مجموعة
ليسهل عليك الرجوع اليها فيما بعد

نفس الايقونة يمكنك الضغط عليها بيمين الفأرة وفتح نافذة التحكم للاضافة

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ان شاء الله تكون مفيدة للجميع واذا استفدت منها لا تتركها عندك وشاركها مع اصدقائك
والسلام عليكم ورحمة الله​
 
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