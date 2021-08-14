اضافة لقوقل كروم مميزة ويحتاجها الكثير منا وبالاخص الاساتذة

السلام عليكم ورحمة
لعدم وجود قسم برامج اردت طرح هذا الموضوع هنا
الموضوع يخص اضافة لمتصفح قوقل كروم موجة للاشخاص الذين يفتحون الكثير من النوافذ اثناء ويجدون صعوبة في تذكرها
تتيح هذه الاضافة تخزين هذة النوافذ على شكل مجموعات يسهل العودة اليها لاحقا
يمكنك ايضا تعديل او حذف اي مجموعة بما يناسبك
اسم الاضافة tabs pool
الاضافة موجودة على متجر قوقل بشكل مجاني على الرابط اضغط هــــــــــــنا
كما توضحه الصورة يمكنك الضغط على ايقونة الاضافة في الاعلى على اليمين وسيتم حفظ جميع المواقع المفتوحة في تلك النافذ في مجموعة
ليسهل عليك الرجوع اليها فيما بعد
نفس الايقونة يمكنك الضغط عليها بيمين الفأرة وفتح نافذة التحكم للاضافة
ان شاء الله تكون مفيدة للجميع واذا استفدت منها لا تتركها عندك وشاركها مع اصدقائك
والسلام عليكم ورحمة الله
لعدم وجود قسم برامج اردت طرح هذا الموضوع هنا
الموضوع يخص اضافة لمتصفح قوقل كروم موجة للاشخاص الذين يفتحون الكثير من النوافذ اثناء ويجدون صعوبة في تذكرها
تتيح هذه الاضافة تخزين هذة النوافذ على شكل مجموعات يسهل العودة اليها لاحقا
يمكنك ايضا تعديل او حذف اي مجموعة بما يناسبك
اسم الاضافة tabs pool
الاضافة موجودة على متجر قوقل بشكل مجاني على الرابط اضغط هــــــــــــنا
كما توضحه الصورة يمكنك الضغط على ايقونة الاضافة في الاعلى على اليمين وسيتم حفظ جميع المواقع المفتوحة في تلك النافذ في مجموعة
ليسهل عليك الرجوع اليها فيما بعد
نفس الايقونة يمكنك الضغط عليها بيمين الفأرة وفتح نافذة التحكم للاضافة
ان شاء الله تكون مفيدة للجميع واذا استفدت منها لا تتركها عندك وشاركها مع اصدقائك
والسلام عليكم ورحمة الله