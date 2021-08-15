من درر السلف...الحلقة رقم 396

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والفَوائِدِ والأثرِ ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
الْقِسْطَ هُوَ الْمَقْصُودُ : بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ ؛ وَإِنْزَالِ الْكُتُبِ ..
وَالْقِسْطُ وَالْعَدْلُ : هُوَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ ..
فَإِنْ كَانَ بَيْنَ مُتَمَاثِلَيْنِ : كَانَ هُوَ الْعَدْلَ الْوَاجِبَ الْمَحْمُودَ ..
وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الشَّيْءِ وَخِلَافِهِ : كَانَ مِنْ بَابِ قَوْلِهِ / ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ ..
كَمَا قَالُوا / ﴿ إنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * إذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ..
فَهَذَا الْعَدْلُ وَالتَّسْوِيَةُ وَالتَّمْثِيلُ وَالْإِشْرَاكُ : هُوَ الظُّلْمُ الْعَظِيمُ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 82 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
روى الحافظُ أبو نعيمٍ أحمدَ ابن عبدِ اللهِ ابن أحمدَ ابن إسحاقَ ابن موسى ابن مهران الأصْبهانيّ عليهِ رَحَمَات الله بسنده قال /
سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو الْجُرْجَانِيَّ يَقُولُ / سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الرَّازِيَّ الْمُذَكِّرَ يَقُولُ / سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ / سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ : أَفْوَاهُ الرِّجَالِ / حَوَانِيتُهَا ..
وَشِفَاهُهَا : مَغَالِيقُهَا ..
وَأَسْنَانُهَا : مَخَالِبُهَا ..
فَإِذَا فَتْحَ الرَّجُلُ بَابَ حَانُوتِهِ : تَبَيَّنَ لَكَ الْعَطَّارُ مِنَ الْبِيطَارِ .. .
قَالَ / وَسَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ :
قَدْ دَعَاكَ إِلَى دَارِ السَّلَامِ : فَانْظُرْ مِنْ أَيْنَ تُجِيبُهُ ؛ أَمِنَ الدُّنْيَا ؟؟؟
أَمْ مِنْ قَبْرِكَ ؟؟؟
إِنَّكَ إِنْ أَجَبْتَهُ مِنْ دُنْيَاكَ : دَخَلْتَهَا ..
وَإِنْ أَجَبْتَهُ مِنْ قَبْرِكَ : مُنِعْتَهَا . ..
قَالَ / وَسَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ :
إِنَّ الدِّرْهَمَ : عَقْرَبٌ ..
فَإِنْ لَمْ تُحْسِنْ رُقْيَتَهُ : فَلَا تَأْخُذْهُ بِيَدِكَ ..
فَإِنَّهُ إِنْ لَدَغَكَ : قَتَلَكَ . ..
قَالَ / وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ :
الدُّنْيَا سُمُّ اللَّهِ الْقَتَّالُ لِعِبَادِهِ : فَخُذُوا مِنْهَا حَسْبَ مَا يُؤْخَذُ السُّمُّ فِي الْأَدْوِيَةِ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ . ..
🥀 أنْظُرهُ / حليةُ الأوليَاءِ وطبقات الأصْفياء ج 10 وَرَقَة / 59 ... 🌾🌾🌾
( قلت / والإسناد إلى يحي ابن معاذ : صحيح ) ..

🥀🥀 ومنها ...
وروى بسندهِ أيضاً عليه رَحَمَات الله قال /
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الْبَغْدَادِيَّ يَقُولُ :
سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ يَقُولُ :
سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ :
الصَّبْرُ عَلَى النَّاس : أشَدُّ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى النَّارِ . ..
قَالَ :
وَسَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ :
تَأْبَى الْقُلُوبُ لِلْأَسْخِيَاءِ : إِلَّا حُبًّا وَإِنْ كَانُوا فُجَّارًا ..
وَلِلْبُخَلَاءِ : إِلَّا بُغْضًا وَإِنْ كَانُوا أَبْرَارًا . ..
وَقَالَ يَحْيَى :
لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ : إِلَّا وَفِيهِ فَقْرٌ وَحِرْصٌ ..
وَلَكِنْ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ : أَنْ يَكُونُوا حُرَصَاءَ عَلَى طَلَبِ الْجَنَّةِ ..
فُقَرَاءَ : إِلَى رَبِّهِمْ ..
وَالْمُنَافِقُ : حَرِيصٌ عَلَى الدُّنْيَا ..
فَقِيرٌ : إِلَى الْخَلقِ . ..
🥀 أنْظُرهُ / حليةُ الأوليَاءِ وطبقات الأصْفياء ج 10 وَرَقَة / 66 ... 🌾🌾🌾
( قلت / والإسناد إلى يحي ابن معاذ : صحيح ) ..
 
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