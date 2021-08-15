من درر السلف...الحلقة رقم 396

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدرر والفَوائِدِ والأثرِ ...
منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
الْقِسْطَ هُوَ الْمَقْصُودُ : بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ ؛ وَإِنْزَالِ الْكُتُبِ ..
وَالْقِسْطُ وَالْعَدْلُ : هُوَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ ..
فَإِنْ كَانَ بَيْنَ مُتَمَاثِلَيْنِ : كَانَ هُوَ الْعَدْلَ الْوَاجِبَ الْمَحْمُودَ ..
وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الشَّيْءِ وَخِلَافِهِ : كَانَ مِنْ بَابِ قَوْلِهِ / ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ ..
كَمَا قَالُوا / ﴿ إنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * إذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ..
فَهَذَا الْعَدْلُ وَالتَّسْوِيَةُ وَالتَّمْثِيلُ وَالْإِشْرَاكُ : هُوَ الظُّلْمُ الْعَظِيمُ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 82 ...
ومنها ...
روى الحافظُ أبو نعيمٍ أحمدَ ابن عبدِ اللهِ ابن أحمدَ ابن إسحاقَ ابن موسى ابن مهران الأصْبهانيّ عليهِ رَحَمَات الله بسنده قال /
سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو الْجُرْجَانِيَّ يَقُولُ / سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الرَّازِيَّ الْمُذَكِّرَ يَقُولُ / سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ / سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ : أَفْوَاهُ الرِّجَالِ / حَوَانِيتُهَا ..
وَشِفَاهُهَا : مَغَالِيقُهَا ..
وَأَسْنَانُهَا : مَخَالِبُهَا ..
فَإِذَا فَتْحَ الرَّجُلُ بَابَ حَانُوتِهِ : تَبَيَّنَ لَكَ الْعَطَّارُ مِنَ الْبِيطَارِ .. .
قَالَ / وَسَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ :
قَدْ دَعَاكَ إِلَى دَارِ السَّلَامِ : فَانْظُرْ مِنْ أَيْنَ تُجِيبُهُ ؛ أَمِنَ الدُّنْيَا ؟؟؟
أَمْ مِنْ قَبْرِكَ ؟؟؟
إِنَّكَ إِنْ أَجَبْتَهُ مِنْ دُنْيَاكَ : دَخَلْتَهَا ..
وَإِنْ أَجَبْتَهُ مِنْ قَبْرِكَ : مُنِعْتَهَا . ..
قَالَ / وَسَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ :
إِنَّ الدِّرْهَمَ : عَقْرَبٌ ..
فَإِنْ لَمْ تُحْسِنْ رُقْيَتَهُ : فَلَا تَأْخُذْهُ بِيَدِكَ ..
فَإِنَّهُ إِنْ لَدَغَكَ : قَتَلَكَ . ..
قَالَ / وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ :
الدُّنْيَا سُمُّ اللَّهِ الْقَتَّالُ لِعِبَادِهِ : فَخُذُوا مِنْهَا حَسْبَ مَا يُؤْخَذُ السُّمُّ فِي الْأَدْوِيَةِ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ . ..
أنْظُرهُ / حليةُ الأوليَاءِ وطبقات الأصْفياء ج 10 وَرَقَة / 59 ...
( قلت / والإسناد إلى يحي ابن معاذ : صحيح ) ..
ومنها ...
وروى بسندهِ أيضاً عليه رَحَمَات الله قال /
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الْبَغْدَادِيَّ يَقُولُ :
سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ يَقُولُ :
سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ :
الصَّبْرُ عَلَى النَّاس : أشَدُّ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى النَّارِ . ..
قَالَ :
وَسَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ :
تَأْبَى الْقُلُوبُ لِلْأَسْخِيَاءِ : إِلَّا حُبًّا وَإِنْ كَانُوا فُجَّارًا ..
وَلِلْبُخَلَاءِ : إِلَّا بُغْضًا وَإِنْ كَانُوا أَبْرَارًا . ..
وَقَالَ يَحْيَى :
لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ : إِلَّا وَفِيهِ فَقْرٌ وَحِرْصٌ ..
وَلَكِنْ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ : أَنْ يَكُونُوا حُرَصَاءَ عَلَى طَلَبِ الْجَنَّةِ ..
فُقَرَاءَ : إِلَى رَبِّهِمْ ..
وَالْمُنَافِقُ : حَرِيصٌ عَلَى الدُّنْيَا ..
فَقِيرٌ : إِلَى الْخَلقِ . ..
أنْظُرهُ / حليةُ الأوليَاءِ وطبقات الأصْفياء ج 10 وَرَقَة / 66 ...
( قلت / والإسناد إلى يحي ابن معاذ : صحيح ) ..
ومن الدرر والفَوائِدِ والأثرِ ...
منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
الْقِسْطَ هُوَ الْمَقْصُودُ : بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ ؛ وَإِنْزَالِ الْكُتُبِ ..
وَالْقِسْطُ وَالْعَدْلُ : هُوَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ ..
فَإِنْ كَانَ بَيْنَ مُتَمَاثِلَيْنِ : كَانَ هُوَ الْعَدْلَ الْوَاجِبَ الْمَحْمُودَ ..
وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الشَّيْءِ وَخِلَافِهِ : كَانَ مِنْ بَابِ قَوْلِهِ / ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ ..
كَمَا قَالُوا / ﴿ إنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * إذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ..
فَهَذَا الْعَدْلُ وَالتَّسْوِيَةُ وَالتَّمْثِيلُ وَالْإِشْرَاكُ : هُوَ الظُّلْمُ الْعَظِيمُ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 82 ...
ومنها ...
روى الحافظُ أبو نعيمٍ أحمدَ ابن عبدِ اللهِ ابن أحمدَ ابن إسحاقَ ابن موسى ابن مهران الأصْبهانيّ عليهِ رَحَمَات الله بسنده قال /
سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو الْجُرْجَانِيَّ يَقُولُ / سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الرَّازِيَّ الْمُذَكِّرَ يَقُولُ / سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ / سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ : أَفْوَاهُ الرِّجَالِ / حَوَانِيتُهَا ..
وَشِفَاهُهَا : مَغَالِيقُهَا ..
وَأَسْنَانُهَا : مَخَالِبُهَا ..
فَإِذَا فَتْحَ الرَّجُلُ بَابَ حَانُوتِهِ : تَبَيَّنَ لَكَ الْعَطَّارُ مِنَ الْبِيطَارِ .. .
قَالَ / وَسَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ :
قَدْ دَعَاكَ إِلَى دَارِ السَّلَامِ : فَانْظُرْ مِنْ أَيْنَ تُجِيبُهُ ؛ أَمِنَ الدُّنْيَا ؟؟؟
أَمْ مِنْ قَبْرِكَ ؟؟؟
إِنَّكَ إِنْ أَجَبْتَهُ مِنْ دُنْيَاكَ : دَخَلْتَهَا ..
وَإِنْ أَجَبْتَهُ مِنْ قَبْرِكَ : مُنِعْتَهَا . ..
قَالَ / وَسَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ :
إِنَّ الدِّرْهَمَ : عَقْرَبٌ ..
فَإِنْ لَمْ تُحْسِنْ رُقْيَتَهُ : فَلَا تَأْخُذْهُ بِيَدِكَ ..
فَإِنَّهُ إِنْ لَدَغَكَ : قَتَلَكَ . ..
قَالَ / وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ :
الدُّنْيَا سُمُّ اللَّهِ الْقَتَّالُ لِعِبَادِهِ : فَخُذُوا مِنْهَا حَسْبَ مَا يُؤْخَذُ السُّمُّ فِي الْأَدْوِيَةِ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ . ..
أنْظُرهُ / حليةُ الأوليَاءِ وطبقات الأصْفياء ج 10 وَرَقَة / 59 ...
( قلت / والإسناد إلى يحي ابن معاذ : صحيح ) ..
ومنها ...
وروى بسندهِ أيضاً عليه رَحَمَات الله قال /
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الْبَغْدَادِيَّ يَقُولُ :
سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ يَقُولُ :
سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ :
الصَّبْرُ عَلَى النَّاس : أشَدُّ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى النَّارِ . ..
قَالَ :
وَسَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ :
تَأْبَى الْقُلُوبُ لِلْأَسْخِيَاءِ : إِلَّا حُبًّا وَإِنْ كَانُوا فُجَّارًا ..
وَلِلْبُخَلَاءِ : إِلَّا بُغْضًا وَإِنْ كَانُوا أَبْرَارًا . ..
وَقَالَ يَحْيَى :
لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ : إِلَّا وَفِيهِ فَقْرٌ وَحِرْصٌ ..
وَلَكِنْ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ : أَنْ يَكُونُوا حُرَصَاءَ عَلَى طَلَبِ الْجَنَّةِ ..
فُقَرَاءَ : إِلَى رَبِّهِمْ ..
وَالْمُنَافِقُ : حَرِيصٌ عَلَى الدُّنْيَا ..
فَقِيرٌ : إِلَى الْخَلقِ . ..
أنْظُرهُ / حليةُ الأوليَاءِ وطبقات الأصْفياء ج 10 وَرَقَة / 66 ...
( قلت / والإسناد إلى يحي ابن معاذ : صحيح ) ..