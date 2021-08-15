من درر السلف...الحلقة رقم 396

الحمد لله ...ومن الدرر والفَوائِدِ والأثرِ ...منها ...قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /الْقِسْطَ هُوَ الْمَقْصُودُ : بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ ؛ وَإِنْزَالِ الْكُتُبِ ..وَالْقِسْطُ وَالْعَدْلُ : هُوَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ ..فَإِنْ كَانَ بَيْنَ مُتَمَاثِلَيْنِ : كَانَ هُوَ الْعَدْلَ الْوَاجِبَ الْمَحْمُودَ ..وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الشَّيْءِ وَخِلَافِهِ : كَانَ مِنْ بَابِ قَوْلِهِ / ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ ..كَمَا قَالُوا / ﴿ إنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * إذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ..فَهَذَا الْعَدْلُ وَالتَّسْوِيَةُ وَالتَّمْثِيلُ وَالْإِشْرَاكُ : هُوَ الظُّلْمُ الْعَظِيمُ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 82 ...ومنها ...روى الحافظُ أبو نعيمٍ أحمدَ ابن عبدِ اللهِ ابن أحمدَ ابن إسحاقَ ابن موسى ابن مهران الأصْبهانيّ عليهِ رَحَمَات الله بسنده قال /سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو الْجُرْجَانِيَّ يَقُولُ / سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الرَّازِيَّ الْمُذَكِّرَ يَقُولُ / سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ / سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ : أَفْوَاهُ الرِّجَالِ / حَوَانِيتُهَا ..وَشِفَاهُهَا : مَغَالِيقُهَا ..وَأَسْنَانُهَا : مَخَالِبُهَا ..فَإِذَا فَتْحَ الرَّجُلُ بَابَ حَانُوتِهِ : تَبَيَّنَ لَكَ الْعَطَّارُ مِنَ الْبِيطَارِ .. .قَالَ / وَسَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ :قَدْ دَعَاكَ إِلَى دَارِ السَّلَامِ : فَانْظُرْ مِنْ أَيْنَ تُجِيبُهُ ؛ أَمِنَ الدُّنْيَا ؟؟؟أَمْ مِنْ قَبْرِكَ ؟؟؟إِنَّكَ إِنْ أَجَبْتَهُ مِنْ دُنْيَاكَ : دَخَلْتَهَا ..وَإِنْ أَجَبْتَهُ مِنْ قَبْرِكَ : مُنِعْتَهَا . ..قَالَ / وَسَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ :إِنَّ الدِّرْهَمَ : عَقْرَبٌ ..فَإِنْ لَمْ تُحْسِنْ رُقْيَتَهُ : فَلَا تَأْخُذْهُ بِيَدِكَ ..فَإِنَّهُ إِنْ لَدَغَكَ : قَتَلَكَ . ..قَالَ / وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ :الدُّنْيَا سُمُّ اللَّهِ الْقَتَّالُ لِعِبَادِهِ : فَخُذُوا مِنْهَا حَسْبَ مَا يُؤْخَذُ السُّمُّ فِي الْأَدْوِيَةِ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ . ..أنْظُرهُ / حليةُ الأوليَاءِ وطبقات الأصْفياء ج 10 وَرَقَة / 59 ...( قلت / والإسناد إلى يحي ابن معاذ : صحيح ) ..ومنها ...وروى بسندهِ أيضاً عليه رَحَمَات الله قال /حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الْبَغْدَادِيَّ يَقُولُ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ يَقُولُ :سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ :الصَّبْرُ عَلَى النَّاس : أشَدُّ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى النَّارِ . ..قَالَ :وَسَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ :تَأْبَى الْقُلُوبُ لِلْأَسْخِيَاءِ : إِلَّا حُبًّا وَإِنْ كَانُوا فُجَّارًا ..وَلِلْبُخَلَاءِ : إِلَّا بُغْضًا وَإِنْ كَانُوا أَبْرَارًا . ..وَقَالَ يَحْيَى :لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ : إِلَّا وَفِيهِ فَقْرٌ وَحِرْصٌ ..وَلَكِنْ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ : أَنْ يَكُونُوا حُرَصَاءَ عَلَى طَلَبِ الْجَنَّةِ ..فُقَرَاءَ : إِلَى رَبِّهِمْ ..وَالْمُنَافِقُ : حَرِيصٌ عَلَى الدُّنْيَا ..فَقِيرٌ : إِلَى الْخَلقِ . ..أنْظُرهُ / حليةُ الأوليَاءِ وطبقات الأصْفياء ج 10 وَرَقَة / 66 ...( قلت / والإسناد إلى يحي ابن معاذ : صحيح ) ..