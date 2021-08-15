مؤمن حراجي
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علاج الام الصداع المزمن
هناك بعض المشاكل التي يعاني منها الأشخاص بشكل مستمر ويومي؛ حيث إنها تلازم البعض
في كل وقت، وإن الصداع المزمن من أشهر تلك المشاكل وأكثرها حدوثًا، وفي هذا المقال
سوف نتحدث عن علاج الام الصداع المزمن بالإضافة إلى طريقة تشخيص المشكلة.
تشخيص الصداع المزمن
يستطيع الطبيب تشخيص المشكلة عن طريق التعرف على كل التاريخ المرضي للمعاناة من هذه
المشكلة، بالإضافة إلى التأكد من إذا كان سبب الصداع أي مشاكل عصبية أو الإصابة بأي نوع
من العدوى.
في بعض الحالات قد لا يتعرف الطبيب من سبب الصداع، وفي هذه الحالة يطلب الطبيب بعض
الأشعة التي تساعده في التشخيص مثل الرنين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية.
علاج الام الصداع المزمن
يلجأ الطبيب في علاج الصداع المزمن إلى أحد أنواع الأدوية التي تساعد في تخفيف هذا
الشعور، ومن أهمها ما يلي:
مضادات الاكتئاب: وهي نوع من الأدوية التي يتم استخدامها بشكل رئيسي في علاج
الاكتئاب والقلق بالإضافة إلى بعض مشاكل النوم.
هناك بعض أنواع الأدوية المضادة للاكتئاب (مثل مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات)
يتم استخدامها في علاج نوبات الصداع الذي يكون حادًّا.
هناك أنواع أخرى (مثل مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية) يتم استخدامها
أيضًا في بعض المشاكل النفسية مثل الاكتئاب والقلق، ولكنها حتى الآن لم تثبت فعاليتها
في علاج آلام الصداع.
حاصرات بيتا: وهي نوع من الأدوية التي يتم استخدامها بشكل رئيسي في علاج مشكلة
ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى فعاليتها في الاستخدام كعلاج وقائي للشقيقة المزمنة،
وقد يقوم بعض الأطباء بوصف مثل هذه الأدوية لعلاج آلام الصداع.
مضادات الالتهاب اللاسترويدية: وهي نوع من الأدوية التي يتم استخدامها في السيطرة
على آلام الصداع خصوصًا عندما يكون الصداع عَرَضًا انسحابيًّا لدواء آخر.
الأدوية المضادة للصرع: وهي من ضمن الأدوية التي يتم استخدامها في علاج الشقيقة
المزمنة، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها في علاج بعض نوبات الصداع.
ذيفان البوتولين: وهي نوع من الحقن التي قد يقوم الطبيب بوصفها لعلاج آلام الصداع
المقرون بالشقيقة المزمنة، وهو خيار قابل للتطبيق في بعض الحالات القليلة.
هناك بعض المشاكل التي يعاني منها الأشخاص بشكل مستمر ويومي؛ حيث إنها تلازم البعض
في كل وقت، وإن الصداع المزمن من أشهر تلك المشاكل وأكثرها حدوثًا، وفي هذا المقال
سوف نتحدث عن علاج الام الصداع المزمن بالإضافة إلى طريقة تشخيص المشكلة.
تشخيص الصداع المزمن
يستطيع الطبيب تشخيص المشكلة عن طريق التعرف على كل التاريخ المرضي للمعاناة من هذه
المشكلة، بالإضافة إلى التأكد من إذا كان سبب الصداع أي مشاكل عصبية أو الإصابة بأي نوع
من العدوى.
في بعض الحالات قد لا يتعرف الطبيب من سبب الصداع، وفي هذه الحالة يطلب الطبيب بعض
الأشعة التي تساعده في التشخيص مثل الرنين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية.
علاج الام الصداع المزمن
يلجأ الطبيب في علاج الصداع المزمن إلى أحد أنواع الأدوية التي تساعد في تخفيف هذا
الشعور، ومن أهمها ما يلي:
مضادات الاكتئاب: وهي نوع من الأدوية التي يتم استخدامها بشكل رئيسي في علاج
الاكتئاب والقلق بالإضافة إلى بعض مشاكل النوم.
هناك بعض أنواع الأدوية المضادة للاكتئاب (مثل مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات)
يتم استخدامها في علاج نوبات الصداع الذي يكون حادًّا.
هناك أنواع أخرى (مثل مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية) يتم استخدامها
أيضًا في بعض المشاكل النفسية مثل الاكتئاب والقلق، ولكنها حتى الآن لم تثبت فعاليتها
في علاج آلام الصداع.
حاصرات بيتا: وهي نوع من الأدوية التي يتم استخدامها بشكل رئيسي في علاج مشكلة
ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى فعاليتها في الاستخدام كعلاج وقائي للشقيقة المزمنة،
وقد يقوم بعض الأطباء بوصف مثل هذه الأدوية لعلاج آلام الصداع.
مضادات الالتهاب اللاسترويدية: وهي نوع من الأدوية التي يتم استخدامها في السيطرة
على آلام الصداع خصوصًا عندما يكون الصداع عَرَضًا انسحابيًّا لدواء آخر.
الأدوية المضادة للصرع: وهي من ضمن الأدوية التي يتم استخدامها في علاج الشقيقة
المزمنة، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها في علاج بعض نوبات الصداع.
ذيفان البوتولين: وهي نوع من الحقن التي قد يقوم الطبيب بوصفها لعلاج آلام الصداع
المقرون بالشقيقة المزمنة، وهو خيار قابل للتطبيق في بعض الحالات القليلة.