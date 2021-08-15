هناك بعض المشاكل التي يعاني منها الأشخاص بشكل مستمر ويومي؛ حيث إنها تلازم البعضفي كل وقت، وإن الصداع المزمن من أشهر تلك المشاكل وأكثرها حدوثًا، وفي هذا المقالسوف نتحدث عن علاج الام الصداع المزمن بالإضافة إلى طريقة تشخيص المشكلة.تشخيص الصداع المزمنيستطيع الطبيب تشخيص المشكلة عن طريق التعرف على كل التاريخ المرضي للمعاناة من هذهالمشكلة، بالإضافة إلى التأكد من إذا كان سبب الصداع أي مشاكل عصبية أو الإصابة بأي نوعمن العدوى.في بعض الحالات قد لا يتعرف الطبيب من سبب الصداع، وفي هذه الحالة يطلب الطبيب بعضالأشعة التي تساعده في التشخيص مثل الرنين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية.علاج الام الصداع المزمنيلجأ الطبيب في علاج الصداع المزمن إلى أحد أنواع الأدوية التي تساعد في تخفيف هذاالشعور، ومن أهمها ما يلي: مضادات الاكتئاب: وهي نوع من الأدوية التي يتم استخدامها بشكل رئيسي في علاجالاكتئاب والقلق بالإضافة إلى بعض مشاكل النوم.هناك بعض أنواع الأدوية المضادة للاكتئاب (مثل مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات)يتم استخدامها في علاج نوبات الصداع الذي يكون حادًّا.هناك أنواع أخرى (مثل مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية) يتم استخدامهاأيضًا في بعض المشاكل النفسية مثل الاكتئاب والقلق، ولكنها حتى الآن لم تثبت فعاليتهافي علاج آلام الصداع. حاصرات بيتا: وهي نوع من الأدوية التي يتم استخدامها بشكل رئيسي في علاج مشكلةارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى فعاليتها في الاستخدام كعلاج وقائي للشقيقة المزمنة،وقد يقوم بعض الأطباء بوصف مثل هذه الأدوية لعلاج آلام الصداع. مضادات الالتهاب اللاسترويدية: وهي نوع من الأدوية التي يتم استخدامها في السيطرةعلى آلام الصداع خصوصًا عندما يكون الصداع عَرَضًا انسحابيًّا لدواء آخر. الأدوية المضادة للصرع: وهي من ضمن الأدوية التي يتم استخدامها في علاج الشقيقةالمزمنة، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها في علاج بعض نوبات الصداع. ذيفان البوتولين: وهي نوع من الحقن التي قد يقوم الطبيب بوصفها لعلاج آلام الصداعالمقرون بالشقيقة المزمنة، وهو خيار قابل للتطبيق في بعض الحالات القليلة.