من درر السلف...الحلقة رقم 397

الحمد لله ...ومن الدرر والفَوائِدِ والفرائدِ الزهدية الأثرية ...منها ...روى الحافظُ أبو نعيمٍ أحمدَ ابن عبدِ اللهِ ابن أحمدَ ابن إسحاقَ ابن موسى ابن مهران الأصْبهانيّ عليهِ رَحَمَات الله بسنده قال /سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحُسَيْنِ يَقُولُ :سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلُّوَيْهِ يَقُولُ :سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ / لَا تَكُنْ مِمَّنْ يَفْضَحُهُ يَوْمَ مَوْتِهِ : مِيراثُهُ ..وَيَوْمَ حَشْرِهِ : مِيزانُهُ .. .أنْظُرهُ / حليةُ الأوليَاءِ وطبقات الأصْفياء ج 10 وَرَقَة / 62 ...( قلت / والإسنادُ إلى يحي ابن معاذ : صحيحٌ ) ..ومنها ...وَرَوَى بسندهِ أيضاً قال /أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِيُّ فِي كِتَابِهِ ؛ وَحَدَّثَنِي عَنْهُ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُثْمَانِيُّ :ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ قَالَ :سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ / الْقُلُوبُ كَالْقُدُورِ فِي الصُّدُورِ : تَغْلِي بِمَا فِيهَا ..وَمَغَارِفُهَا : أَلْسِنَتُهَا ..فَانْتَظِرِ الرَّجُلَ حَتَّى يَتَكَلَّمَ فَإِنَّ لِسَانَهُ : يَغْتَرِفُ لَكَ مَا فِي قَلْبِهِ مِنْ بَيْنِ حُلْوٍ وَحَامِضٍ وَعَذْبٍ وَأُجَاجٍ ..يخْبِرُكَ عَنْ طَعْمِ قَلْبِهِ : اغْتِرَافُ لِسَانِهِ . ..أنْظُرهُ / حليةُ الأوليَاءِ وطبقات الأصْفياء ج 10 وَرَقَة / 63 ...( قلت / والإسنادُ إلى يحي ابن معاذ : صحيحٌ ) ..ومنها ...وَرَوَى بسندهِ أيضاً عليه رَحَمَات الله قال /سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ :سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ مَسْعُودٍ الْبَدْشِيَّ يَقُولُ :سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ / الْكَيِّسُ مَنْ فِيهِ : ثَلَاثَةُ خِصَالٍ ..مَنْ بَادَرَ : بِعَمَلِهِ ..وَتَسَوَّفَ : بِأَمَلِهِ ..وَاسْتَعَدَّ : لِأَجَلِهِ .. .قَالَ / وَسَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ / الْمَغْبُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : مَنْ فِيهِ ثَلَاثَةُ خِصَالٍ ..مِنْ قَرَضَ أَيَّامَهُ : بِالْبِطَالَاتِ ..وَبَسَطَ جَوَارِحَهُ : عَلَى الْحَسَرَاتِ ..وَمَاتَ قَبْلَ إِفَاقَتِهِ : مِنَ السَّكَرَاتِ . ..أنْظُرهُ / حليةُ الأوليَاءِ وطبقات الأصْفياء ج 10 وَرَقَة / 58 ...( قلت / والإسنادُ إلى يحي ابن معاذ أيضاً : صحيحٌ ) ..ومنها ...وبسندهِ أيضاً قال /حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو :ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلَوِيَّةَ :سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ / لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَارِفِينَ إِلَّا هَاتَانِ النِّعْمَتَانِ : لَكَفَاهُمْ مِنْهُ ..مَتَى رَجَعُوا إِلَيْهِ : وَجَدُوهُ ..وَمَتَى مَا شَاءُوا : ذَكَرُوهُ . ..أنْظُرهُ / حليةُ الأوليَاءِ وطبقات الأصْفياء ج 10 وَرَقَة / 57 ...( قلت / والإسنادُ صحيحٌ أيضاً ) ..ومنها ...وبسندهِ أيضاً قال /سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ يَقُولُ :سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ يَقُولُ :سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ / الدُّنْيَا : بَحْرُ التَّلَفِ ..وَالنَّجَاةُ مِنْهَا : الزُّهْدُ فِيهَا . ..أنْظُرهُ / حليةُ الأوليَاءِ وطبقات الأصْفياء ج 10 وَرَقَة / 56 ...( قلت / والإسنادُ صحيحٌ أيضاً ) ..