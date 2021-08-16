من درر السلف...الحلقة رقم 397

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والفَوائِدِ والفرائدِ الزهدية الأثرية ...

🥀🥀 منها ...
روى الحافظُ أبو نعيمٍ أحمدَ ابن عبدِ اللهِ ابن أحمدَ ابن إسحاقَ ابن موسى ابن مهران الأصْبهانيّ عليهِ رَحَمَات الله بسنده قال /
سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحُسَيْنِ يَقُولُ :
سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ :
سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلُّوَيْهِ يَقُولُ :
سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ / لَا تَكُنْ مِمَّنْ يَفْضَحُهُ يَوْمَ مَوْتِهِ : مِيراثُهُ ..
وَيَوْمَ حَشْرِهِ : مِيزانُهُ .. .
🥀 أنْظُرهُ / حليةُ الأوليَاءِ وطبقات الأصْفياء ج 10 وَرَقَة / 62 ... 🌾🌾🌾
( قلت / والإسنادُ إلى يحي ابن معاذ : صحيحٌ ) ..

🥀🥀 ومنها ...
وَرَوَى بسندهِ أيضاً قال /
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِيُّ فِي كِتَابِهِ ؛ وَحَدَّثَنِي عَنْهُ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُثْمَانِيُّ :
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ قَالَ :
سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ / الْقُلُوبُ كَالْقُدُورِ فِي الصُّدُورِ : تَغْلِي بِمَا فِيهَا ..
وَمَغَارِفُهَا : أَلْسِنَتُهَا ..
فَانْتَظِرِ الرَّجُلَ حَتَّى يَتَكَلَّمَ فَإِنَّ لِسَانَهُ : يَغْتَرِفُ لَكَ مَا فِي قَلْبِهِ مِنْ بَيْنِ حُلْوٍ وَحَامِضٍ وَعَذْبٍ وَأُجَاجٍ ..
يخْبِرُكَ عَنْ طَعْمِ قَلْبِهِ : اغْتِرَافُ لِسَانِهِ . ..
🥀 أنْظُرهُ / حليةُ الأوليَاءِ وطبقات الأصْفياء ج 10 وَرَقَة / 63 ... 🌾🌾🌾
( قلت / والإسنادُ إلى يحي ابن معاذ : صحيحٌ ) ..

🥀🥀 ومنها ...
وَرَوَى بسندهِ أيضاً عليه رَحَمَات الله قال /
سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ :
سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ مَسْعُودٍ الْبَدْشِيَّ يَقُولُ :
سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ / الْكَيِّسُ مَنْ فِيهِ : ثَلَاثَةُ خِصَالٍ ..
مَنْ بَادَرَ : بِعَمَلِهِ ..
وَتَسَوَّفَ : بِأَمَلِهِ ..
وَاسْتَعَدَّ : لِأَجَلِهِ .. .
قَالَ / وَسَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ / الْمَغْبُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : مَنْ فِيهِ ثَلَاثَةُ خِصَالٍ ..
مِنْ قَرَضَ أَيَّامَهُ : بِالْبِطَالَاتِ ..
وَبَسَطَ جَوَارِحَهُ : عَلَى الْحَسَرَاتِ ..
وَمَاتَ قَبْلَ إِفَاقَتِهِ : مِنَ السَّكَرَاتِ . ..
🥀 أنْظُرهُ / حليةُ الأوليَاءِ وطبقات الأصْفياء ج 10 وَرَقَة / 58 ... 🌾🌾🌾
( قلت / والإسنادُ إلى يحي ابن معاذ أيضاً : صحيحٌ ) ..

🥀🥀 ومنها ...
وبسندهِ أيضاً قال /
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو :
ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلَوِيَّةَ :
سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ / لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَارِفِينَ إِلَّا هَاتَانِ النِّعْمَتَانِ : لَكَفَاهُمْ مِنْهُ ..
مَتَى رَجَعُوا إِلَيْهِ : وَجَدُوهُ ..
وَمَتَى مَا شَاءُوا : ذَكَرُوهُ . ..
🥀 أنْظُرهُ / حليةُ الأوليَاءِ وطبقات الأصْفياء ج 10 وَرَقَة / 57 ... 🌾🌾🌾
( قلت / والإسنادُ صحيحٌ أيضاً ) ..

🥀🥀 ومنها ...
وبسندهِ أيضاً قال /
سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ يَقُولُ :
سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ يَقُولُ :
سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ / الدُّنْيَا : بَحْرُ التَّلَفِ ..
وَالنَّجَاةُ مِنْهَا : الزُّهْدُ فِيهَا . ..
🥀 أنْظُرهُ / حليةُ الأوليَاءِ وطبقات الأصْفياء ج 10 وَرَقَة / 56 ... 🌾🌾🌾
( قلت / والإسنادُ صحيحٌ أيضاً ) ..
 
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