merehan
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كيفية إجراء دراسة الجدوى
لماذا تعتبر دراسة الجدوى مهمة جدًا لمشروع ما؟ أولاً ، دراسة الجدوى هي الأساس الذي تقوم عليه خطة مشروعك.
إذا لم تتمكن من دعم مشروعك ، فليس لديك مشروع. الآن وقد لفتنا انتباهك ، تابع القراءة لمعرفة ما تحتاج لمعرفته حول دراسات الجدوى.
ما هي دراسة الجدوى؟
دراسة الجدوى هي مجرد تقييم للتطبيق العملي لخطة أو طريقة مقترحة. تمامًا كما يوحي الاسم ، أنت تسأل ، "هل هذا ممكن؟"
على سبيل المثال ، هل لديك أو يمكنك إنشاء التكنولوجيا للقيام بما تقترحه؟ هل لديك الأشخاص والأدوات والموارد اللازمة؟ وهل سيوفر لك المشروع عائد الاستثمار الذي تتوقعه؟
متى يجب عليك عمل دراسة جدوى؟ يجب أن يتم ذلك خلال تلك المرحلة من دورة حياة المشروع بعد اكتمال دراسة الجدوى.
إذن ، هذا هو "ماذا" و "متى" ولكن ماذا عن "لماذا؟" بمعنى ، لماذا تحتاج إلى دراسة جدوى؟ حسنًا ، إنها تحدد العوامل التي ستجعل فرصة العمل ناجحة ، مما يجعلها مهمة جدًا.
قراءة المزيد علي:تكلفة دراسة جدوى اقتصادية في الإمارات
أثناء البحث في دراسة الجدوى ، يمكن أن تساعدك برامج إدارة المشاريع في تتبع كل تلك المعلومات. يقوم ProjectManger بأكثر من مجرد جمع العناصر كما هو الحال مع معظم قوائم المهام. قم بتعيين أحد أعضاء الفريق للحصول على البيانات التي تحتاجها. شاهد تقدمهم في الوقت الحقيقي.
يمكنهم إرفاق المستندات الداعمة. يمكنك حتى التعليق على المهمة في أي وقت وفي أي مكان. إذا كنت بحاجة إلى إجابة على سؤال ، فضع علامة على أي شخص في الفريق وسيتم تنبيهه إلى الرسالة عبر البريد الإلكتروني والإشعارات داخل التطبيق. تبسيط عملية إجراء دراسة جدوى باستخدام ProjectManager. جربه مجانًا اليوم.
1. إجراء تحليل أولي
ابدأ بتحديد خطتك. يجب أن تركز على حاجة غير مخدومة ، سوق يكون فيه الطلب أكبر من العرض ، وما إذا كان للمنتج أو الخدمة ميزة واضحة.
ثم تحتاج إلى تحديد ما إذا كانت العقبات كبيرة جدًا بحيث يتعذر إزالتها (أي باهظة الثمن ، وغير قادرة على التسويق بشكل فعال ، وما إلى ذلك).
2. إعداد بيان الدخل المتوقع
هذه الخطوة تتطلب منك العمل للخلف. ابدأ بما تتوقع أن يكون الدخل من المشروع ثم ما هو الاستثمار المطلوب لتحقيق هذا الهدف.
هذا هو أساس بيان الدخل. تتضمن الأشياء التي يجب أخذها في الاعتبار هنا الخدمات المطلوبة ومقدار تكلفتها وأي تعديلات على الإيرادات ، مثل عمليات السداد وما إلى ذلك.
3. إجراء مسح السوق ، أو إجراء أبحاث السوق
هذه الخطوة هي مفتاح نجاح دراسة الجدوى الخاصة بك ، لذا اجعلها شاملة قدر الإمكان.
من المهم جدًا أنه إذا لم يكن لدى مؤسستك الموارد اللازمة للقيام بمهمة مناسبة ، فمن المفيد أن تستعين بشركة خارجية للقيام بذلك.
ستمنحك أبحاث السوق أوضح صورة للإيرادات التي يمكنك توقعها بشكل واقعي من المشروع. بعض الأشياء التي يجب مراعاتها هي التأثير الجغرافي على السوق
التركيبة السكانية ، تحليل المنافسين ، قيمة السوق وما هي حصتك وما إذا كان السوق مفتوحًا للتوسع (أي الاستجابة لعرضك).
قراءة المزيد علي:دراسات الجدوي
4. خطة تنظيم الأعمال والعمليات
بمجرد وضع الأساس للخطوات السابقة ، حان الوقت لإعداد التنظيم والعمليات للمشروع التجاري المخطط له.
هذا ليس مسعى سطحي واسع. يجب أن تكون شاملة وتتضمن تكاليف بدء التشغيل والاستثمارات الثابتة وتكاليف التشغيل.
تتناول هذه التكاليف أشياء مثل المعدات وطرق التجارة والعقارات والموظفين وتوافر التوريد والنفقات العامة وما إلى ذلك.
5. قم بإعداد الميزانية العمومية ليوم الافتتاح
يتضمن ذلك تقديرًا للأصول والخصوم ، يجب أن يكون دقيقًا قدر الإمكان.
للقيام بذلك ، قم بإنشاء قائمة تتضمن العناصر والمصادر والتكاليف والتمويل المتاح. الالتزامات التي يجب مراعاتها هي أشياء مثل تأجير أو شراء الأراضي والمباني والمعدات ، وتمويل الأصول والذمم المدينة.
6. مراجعة وتحليل كافة البيانات
كل هذه الخطوات مهمة ، لكن المراجعة والتحليل مهمان بشكل خاص للتأكد من أن كل شيء على ما يرام ولا يتطلب أي شيء التغيير أو التغيير والتبديل. لذا ، توقف لحظة للنظر في عملك للمرة الأخيرة.
أعد فحص خطواتك السابقة ، مثل بيان الدخل ، وقارنها بمصروفاتك ومطلوباتك. هل ما زالت واقعية؟ هذا هو الوقت المناسب أيضًا للتفكير في المخاطر والتحليل والإدارة والتوصل إلى أي خطط للطوارئ.
7. اتخاذ قرار Go / No-Go
أنت الآن على وشك اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان المشروع ممكنًا أم لا. قد يبدو ذلك بسيطًا ، لكن كل الخطوات السابقة نقودها إلى لحظة اتخاذ القرار هذه.
هناك أمران آخران يجب مراعاتهما قبل اتخاذ هذا الخيار الثنائي ، وهما ما إذا كان الالتزام يستحق الوقت والجهد والمال وهل يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة وتطلعاتها على المدى الطويل.
لماذا تعتبر دراسة الجدوى مهمة جدًا لمشروع ما؟ أولاً ، دراسة الجدوى هي الأساس الذي تقوم عليه خطة مشروعك.
إذا لم تتمكن من دعم مشروعك ، فليس لديك مشروع. الآن وقد لفتنا انتباهك ، تابع القراءة لمعرفة ما تحتاج لمعرفته حول دراسات الجدوى.
ما هي دراسة الجدوى؟
دراسة الجدوى هي مجرد تقييم للتطبيق العملي لخطة أو طريقة مقترحة. تمامًا كما يوحي الاسم ، أنت تسأل ، "هل هذا ممكن؟"
على سبيل المثال ، هل لديك أو يمكنك إنشاء التكنولوجيا للقيام بما تقترحه؟ هل لديك الأشخاص والأدوات والموارد اللازمة؟ وهل سيوفر لك المشروع عائد الاستثمار الذي تتوقعه؟
متى يجب عليك عمل دراسة جدوى؟ يجب أن يتم ذلك خلال تلك المرحلة من دورة حياة المشروع بعد اكتمال دراسة الجدوى.
إذن ، هذا هو "ماذا" و "متى" ولكن ماذا عن "لماذا؟" بمعنى ، لماذا تحتاج إلى دراسة جدوى؟ حسنًا ، إنها تحدد العوامل التي ستجعل فرصة العمل ناجحة ، مما يجعلها مهمة جدًا.
قراءة المزيد علي:تكلفة دراسة جدوى اقتصادية في الإمارات
أثناء البحث في دراسة الجدوى ، يمكن أن تساعدك برامج إدارة المشاريع في تتبع كل تلك المعلومات. يقوم ProjectManger بأكثر من مجرد جمع العناصر كما هو الحال مع معظم قوائم المهام. قم بتعيين أحد أعضاء الفريق للحصول على البيانات التي تحتاجها. شاهد تقدمهم في الوقت الحقيقي.
يمكنهم إرفاق المستندات الداعمة. يمكنك حتى التعليق على المهمة في أي وقت وفي أي مكان. إذا كنت بحاجة إلى إجابة على سؤال ، فضع علامة على أي شخص في الفريق وسيتم تنبيهه إلى الرسالة عبر البريد الإلكتروني والإشعارات داخل التطبيق. تبسيط عملية إجراء دراسة جدوى باستخدام ProjectManager. جربه مجانًا اليوم.
1. إجراء تحليل أولي
ابدأ بتحديد خطتك. يجب أن تركز على حاجة غير مخدومة ، سوق يكون فيه الطلب أكبر من العرض ، وما إذا كان للمنتج أو الخدمة ميزة واضحة.
ثم تحتاج إلى تحديد ما إذا كانت العقبات كبيرة جدًا بحيث يتعذر إزالتها (أي باهظة الثمن ، وغير قادرة على التسويق بشكل فعال ، وما إلى ذلك).
2. إعداد بيان الدخل المتوقع
هذه الخطوة تتطلب منك العمل للخلف. ابدأ بما تتوقع أن يكون الدخل من المشروع ثم ما هو الاستثمار المطلوب لتحقيق هذا الهدف.
هذا هو أساس بيان الدخل. تتضمن الأشياء التي يجب أخذها في الاعتبار هنا الخدمات المطلوبة ومقدار تكلفتها وأي تعديلات على الإيرادات ، مثل عمليات السداد وما إلى ذلك.
3. إجراء مسح السوق ، أو إجراء أبحاث السوق
هذه الخطوة هي مفتاح نجاح دراسة الجدوى الخاصة بك ، لذا اجعلها شاملة قدر الإمكان.
من المهم جدًا أنه إذا لم يكن لدى مؤسستك الموارد اللازمة للقيام بمهمة مناسبة ، فمن المفيد أن تستعين بشركة خارجية للقيام بذلك.
ستمنحك أبحاث السوق أوضح صورة للإيرادات التي يمكنك توقعها بشكل واقعي من المشروع. بعض الأشياء التي يجب مراعاتها هي التأثير الجغرافي على السوق
التركيبة السكانية ، تحليل المنافسين ، قيمة السوق وما هي حصتك وما إذا كان السوق مفتوحًا للتوسع (أي الاستجابة لعرضك).
قراءة المزيد علي:دراسات الجدوي
4. خطة تنظيم الأعمال والعمليات
بمجرد وضع الأساس للخطوات السابقة ، حان الوقت لإعداد التنظيم والعمليات للمشروع التجاري المخطط له.
هذا ليس مسعى سطحي واسع. يجب أن تكون شاملة وتتضمن تكاليف بدء التشغيل والاستثمارات الثابتة وتكاليف التشغيل.
تتناول هذه التكاليف أشياء مثل المعدات وطرق التجارة والعقارات والموظفين وتوافر التوريد والنفقات العامة وما إلى ذلك.
5. قم بإعداد الميزانية العمومية ليوم الافتتاح
يتضمن ذلك تقديرًا للأصول والخصوم ، يجب أن يكون دقيقًا قدر الإمكان.
للقيام بذلك ، قم بإنشاء قائمة تتضمن العناصر والمصادر والتكاليف والتمويل المتاح. الالتزامات التي يجب مراعاتها هي أشياء مثل تأجير أو شراء الأراضي والمباني والمعدات ، وتمويل الأصول والذمم المدينة.
6. مراجعة وتحليل كافة البيانات
كل هذه الخطوات مهمة ، لكن المراجعة والتحليل مهمان بشكل خاص للتأكد من أن كل شيء على ما يرام ولا يتطلب أي شيء التغيير أو التغيير والتبديل. لذا ، توقف لحظة للنظر في عملك للمرة الأخيرة.
أعد فحص خطواتك السابقة ، مثل بيان الدخل ، وقارنها بمصروفاتك ومطلوباتك. هل ما زالت واقعية؟ هذا هو الوقت المناسب أيضًا للتفكير في المخاطر والتحليل والإدارة والتوصل إلى أي خطط للطوارئ.
7. اتخاذ قرار Go / No-Go
أنت الآن على وشك اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان المشروع ممكنًا أم لا. قد يبدو ذلك بسيطًا ، لكن كل الخطوات السابقة نقودها إلى لحظة اتخاذ القرار هذه.
هناك أمران آخران يجب مراعاتهما قبل اتخاذ هذا الخيار الثنائي ، وهما ما إذا كان الالتزام يستحق الوقت والجهد والمال وهل يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة وتطلعاتها على المدى الطويل.