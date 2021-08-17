من درر السلف...الحلقة رقم 398

الحمد لله ...ومن الدرر والفَوائِدِ والفرائدِ الزهدية الأثرية ...منها ...رَوَى الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله بسنده قال /أخبرنا أبو المظفر الصوفيّ ..أنا ( أي : أنبأنا ) أبو بكر الحافظ ..أنا إمام الدنيا أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن ..أنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل الهروي ..أنا أبو الفضل الصوفيّ ..نا أبو علي الحسين بن جعفر الخطيب قال :سمعت هارون بن عبد الرحمن يقول :سمعت تميم بن بُهلول الرازي يقول :سمعت أبا زرعة يقول :قلت لأحمدَ بنَ حنبلَ : كيف تخلصت من سيفِ المعتصمِ وسوطِ الواثقِ ؟؟؟فقال لي : يا أبا زرعة ؛ لو جعل الصدق على جرح : لبرأ . ..أنظره / تاريخ دمشقٍ ج 05 وَرَقَة / 320 - 321 ...( وسنده : صحيح )ومنها ...روى الحافظُ أبو نعيمٍ أيضاً أحمدَ ابن عبدِ اللهِ الأصْبهانيّ عليهِ رَحَمَات الله بسنده قال /حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْآجُرِّيُّ ( الحَافظ المَعْروف ) ..ثنا ( أي : حدّثَنَا ) عَبَّاسُ بْنُ يُوسُفَ الشِّكْلِيُّ ..ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْعَلَاءِ الْبَلْخِيُّ قَالَ :سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ الرَّازِيَّ يَقُولُ / النَّاسُ ثَلَاثَةٌ :فَرَجُلٌ شَغَلَهُ مَعَادُهُ عَنْ مَعَاشِهِ : فَتِلْكَ دَرَجَةُ الصَّالِحِينَ ..وَرَجُلٌ شَغَلَهُ مَعَاشُهُ لِمَعَادِهِ : فَتِلْكَ دَرَجَةُ الْفَائِزِينَ ..وَرَجُلٌ شَغَلَهُ مَعَاشُهُ عَنْ مَعَادِهِ : فَتِلْكَ دَرَجَةُ الْهَالِكِينَ . ..أنْظُرهُ / حليةُ الأوليَاءِ وطبقات الأصْفياء ج 10 وَرَقَة / 56 ...( قلت / والإسنادُ إلى يحي ابن معاذ الرازي : صحيحٌ أيضاً ) ..ومنها ...وَرَوَى الحافظ بسندهِ أيضاً إلى يحي قال /حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الرَّازِيَّ الْمُذَكِّرَ يَقُولُ :سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ :سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ / الدُّنْيَا : أَمِيرٌُ مَنْ طَلَبَهَا ..وَخَادِمُ : مَنْ تَرَكَهَا ..الدُّنْيَا : طَالِبَةٌ وَمَطْلُوبَةٌ ..فَمَنْ طَلَبَهَا : رَفَضَتْهُ ..وَمَنْ رَفَضَهَا : طَلَبَتْهُ ..الدُّنْيَا قَنْطَرَةُ الْآخِرَةِ : فَاعْبُرُوهَا وَلَا تَعْمُرُوهَا ..لَيْسَ مِنَ الْعَقْلِ بُنْيَانُ الْقُصُورِ : عَلَى الْجُسِورِ ..الدُّنْيَا : عَرُوسٌ ..وَطَالِبُهَا : مَاشِطَتُهَا ..وَبِالزُّهْدِ : يُنْتَفُ شَعْرُهَا ..وَيُسَوَّدُ : وَجْهُهَا ..وَيُمَزَّقُ : ثِيَابُهَا ..وَمَنْ طَلَّقَ الدُّنْيَا : فَالْآخِرَةُ زَوْجَتُهُ ..فَالدُّنْيَا : مُطَلَّقَةُ الْأَكْيَاسِ لَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا أَبَدًا ..فَخَلِّ الدُّنْيَا : وَلَا تَذْكُرْهَا ؛ وَاذْكُرِ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَهَا ..وَخُذْ مِنَ الدُّنْيَا : مَا يُبَلِّغُكَ الْآخِرَةَ ..وَلَا تَأْخُذْ مِنَ الدُّنْيَا : مَا يَمْنَعُكَ الْآخِرَةَ . ..أنْظُرهُ / حليةُ الأوليَاءِ وطبقات الأصْفياء ج 10 وَرَقَة / 53 ...( قلت / والإسنادُ إلى يحي : صحيحٌ أيضاً ..وكلامه هذا : فيه فصاحة وبليغٌ ) ..ومنها ...وَرَوَى أبو نعيم الأصبهانيّ عليه رَحَمَات الله أيضاً بسندِهِ قال /حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُثْمَانِيُّ ..ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ ..ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ الرَّازِيُّ قَالَ :سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ / مَفَاوِزُ الدُّنْيَا تُقْطَعُ : بِالْأَقْدَامِ ..وَمَفَاوِزُ الْآخِرَةِ تُقْطَعُ : بِالْقُلُوبِ .. .قَالَ : وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ / يَا ابْنَ آدَمَ لَا يَزَالُ دِينُكَ مُتَمَزِّقًا : مَا دَامَ الْقَلْبُ بِحُبِّ الدُّنْيَا مُتَعَلِّقًا . ..قَالَ : وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ / مَا رَكَنَ إِلَى الدُّنْيَا أَحَدٌ : إِلَّا لَزِمَهُ عَيْبُ الْقُلُوبِ ..وَلَا مَكَّنَ الدُّنْيَا مِنْ نَفْسِهِ أَحَدٌ : إِلَّا وَقَعَ فِي بَحْرِ الذُّنُوبِ . ..أنْظُرهُ / حليةُ الأوليَاءِ وطبقات الأصْفياء ج 10 وَرَقَة / 52 ...( قلت / و هذا سنده صحيحٌ أيضاً ) ..