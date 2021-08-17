من درر السلف...الحلقة رقم 398

إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 16,148
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحمد لله ...
ومن الدرر والفَوائِدِ والفرائدِ الزهدية الأثرية ...
منها ...
رَوَى الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله بسنده قال /
أخبرنا أبو المظفر الصوفيّ ..
أنا ( أي : أنبأنا ) أبو بكر الحافظ ..
أنا إمام الدنيا أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن ..
أنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل الهروي ..
أنا أبو الفضل الصوفيّ ..
نا أبو علي الحسين بن جعفر الخطيب قال :
سمعت هارون بن عبد الرحمن يقول :
سمعت تميم بن بُهلول الرازي يقول :
سمعت أبا زرعة يقول :
قلت لأحمدَ بنَ حنبلَ : كيف تخلصت من سيفِ المعتصمِ وسوطِ الواثقِ ؟؟؟
فقال لي : يا أبا زرعة ؛ لو جعل الصدق على جرح : لبرأ . ..
أنظره / تاريخ دمشقٍ ج 05 وَرَقَة / 320 - 321 ...
( وسنده : صحيح )
ومنها ...
روى الحافظُ أبو نعيمٍ أيضاً أحمدَ ابن عبدِ اللهِ الأصْبهانيّ عليهِ رَحَمَات الله بسنده قال /
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْآجُرِّيُّ ( الحَافظ المَعْروف ) ..
ثنا ( أي : حدّثَنَا ) عَبَّاسُ بْنُ يُوسُفَ الشِّكْلِيُّ ..
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْعَلَاءِ الْبَلْخِيُّ قَالَ :
سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ الرَّازِيَّ يَقُولُ / النَّاسُ ثَلَاثَةٌ :
فَرَجُلٌ شَغَلَهُ مَعَادُهُ عَنْ مَعَاشِهِ : فَتِلْكَ دَرَجَةُ الصَّالِحِينَ ..
وَرَجُلٌ شَغَلَهُ مَعَاشُهُ لِمَعَادِهِ : فَتِلْكَ دَرَجَةُ الْفَائِزِينَ ..
وَرَجُلٌ شَغَلَهُ مَعَاشُهُ عَنْ مَعَادِهِ : فَتِلْكَ دَرَجَةُ الْهَالِكِينَ . ..
أنْظُرهُ / حليةُ الأوليَاءِ وطبقات الأصْفياء ج 10 وَرَقَة / 56 ...
( قلت / والإسنادُ إلى يحي ابن معاذ الرازي : صحيحٌ أيضاً ) ..
ومنها ...
وَرَوَى الحافظ بسندهِ أيضاً إلى يحي قال /
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ :
سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الرَّازِيَّ الْمُذَكِّرَ يَقُولُ :
سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ :
سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ / الدُّنْيَا : أَمِيرٌُ مَنْ طَلَبَهَا ..
وَخَادِمُ : مَنْ تَرَكَهَا ..
الدُّنْيَا : طَالِبَةٌ وَمَطْلُوبَةٌ ..
فَمَنْ طَلَبَهَا : رَفَضَتْهُ ..
وَمَنْ رَفَضَهَا : طَلَبَتْهُ ..
الدُّنْيَا قَنْطَرَةُ الْآخِرَةِ : فَاعْبُرُوهَا وَلَا تَعْمُرُوهَا ..
لَيْسَ مِنَ الْعَقْلِ بُنْيَانُ الْقُصُورِ : عَلَى الْجُسِورِ ..
الدُّنْيَا : عَرُوسٌ ..
وَطَالِبُهَا : مَاشِطَتُهَا ..
وَبِالزُّهْدِ : يُنْتَفُ شَعْرُهَا ..
وَيُسَوَّدُ : وَجْهُهَا ..
وَيُمَزَّقُ : ثِيَابُهَا ..
وَمَنْ طَلَّقَ الدُّنْيَا : فَالْآخِرَةُ زَوْجَتُهُ ..
فَالدُّنْيَا : مُطَلَّقَةُ الْأَكْيَاسِ لَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا أَبَدًا ..
فَخَلِّ الدُّنْيَا : وَلَا تَذْكُرْهَا ؛ وَاذْكُرِ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَهَا ..
وَخُذْ مِنَ الدُّنْيَا : مَا يُبَلِّغُكَ الْآخِرَةَ ..
وَلَا تَأْخُذْ مِنَ الدُّنْيَا : مَا يَمْنَعُكَ الْآخِرَةَ . ..
أنْظُرهُ / حليةُ الأوليَاءِ وطبقات الأصْفياء ج 10 وَرَقَة / 53 ...
( قلت / والإسنادُ إلى يحي : صحيحٌ أيضاً ..
وكلامه هذا : فيه فصاحة وبليغٌ ) ..
ومنها ...
وَرَوَى أبو نعيم الأصبهانيّ عليه رَحَمَات الله أيضاً بسندِهِ قال /
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُثْمَانِيُّ ..
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ ..
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ الرَّازِيُّ قَالَ :
سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ / مَفَاوِزُ الدُّنْيَا تُقْطَعُ : بِالْأَقْدَامِ ..
وَمَفَاوِزُ الْآخِرَةِ تُقْطَعُ : بِالْقُلُوبِ .. .
قَالَ : وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ / يَا ابْنَ آدَمَ لَا يَزَالُ دِينُكَ مُتَمَزِّقًا : مَا دَامَ الْقَلْبُ بِحُبِّ الدُّنْيَا مُتَعَلِّقًا . ..
قَالَ : وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ / مَا رَكَنَ إِلَى الدُّنْيَا أَحَدٌ : إِلَّا لَزِمَهُ عَيْبُ الْقُلُوبِ ..
وَلَا مَكَّنَ الدُّنْيَا مِنْ نَفْسِهِ أَحَدٌ : إِلَّا وَقَعَ فِي بَحْرِ الذُّنُوبِ . ..
أنْظُرهُ / حليةُ الأوليَاءِ وطبقات الأصْفياء ج 10 وَرَقَة / 52 ...
( قلت / و هذا سنده صحيحٌ أيضاً ) ..
ومن الدرر والفَوائِدِ والفرائدِ الزهدية الأثرية ...
منها ...
رَوَى الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله بسنده قال /
أخبرنا أبو المظفر الصوفيّ ..
أنا ( أي : أنبأنا ) أبو بكر الحافظ ..
أنا إمام الدنيا أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن ..
أنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل الهروي ..
أنا أبو الفضل الصوفيّ ..
نا أبو علي الحسين بن جعفر الخطيب قال :
سمعت هارون بن عبد الرحمن يقول :
سمعت تميم بن بُهلول الرازي يقول :
سمعت أبا زرعة يقول :
قلت لأحمدَ بنَ حنبلَ : كيف تخلصت من سيفِ المعتصمِ وسوطِ الواثقِ ؟؟؟
فقال لي : يا أبا زرعة ؛ لو جعل الصدق على جرح : لبرأ . ..
أنظره / تاريخ دمشقٍ ج 05 وَرَقَة / 320 - 321 ...
( وسنده : صحيح )
ومنها ...
روى الحافظُ أبو نعيمٍ أيضاً أحمدَ ابن عبدِ اللهِ الأصْبهانيّ عليهِ رَحَمَات الله بسنده قال /
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْآجُرِّيُّ ( الحَافظ المَعْروف ) ..
ثنا ( أي : حدّثَنَا ) عَبَّاسُ بْنُ يُوسُفَ الشِّكْلِيُّ ..
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْعَلَاءِ الْبَلْخِيُّ قَالَ :
سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ الرَّازِيَّ يَقُولُ / النَّاسُ ثَلَاثَةٌ :
فَرَجُلٌ شَغَلَهُ مَعَادُهُ عَنْ مَعَاشِهِ : فَتِلْكَ دَرَجَةُ الصَّالِحِينَ ..
وَرَجُلٌ شَغَلَهُ مَعَاشُهُ لِمَعَادِهِ : فَتِلْكَ دَرَجَةُ الْفَائِزِينَ ..
وَرَجُلٌ شَغَلَهُ مَعَاشُهُ عَنْ مَعَادِهِ : فَتِلْكَ دَرَجَةُ الْهَالِكِينَ . ..
أنْظُرهُ / حليةُ الأوليَاءِ وطبقات الأصْفياء ج 10 وَرَقَة / 56 ...
( قلت / والإسنادُ إلى يحي ابن معاذ الرازي : صحيحٌ أيضاً ) ..
ومنها ...
وَرَوَى الحافظ بسندهِ أيضاً إلى يحي قال /
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ :
سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الرَّازِيَّ الْمُذَكِّرَ يَقُولُ :
سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ :
سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ / الدُّنْيَا : أَمِيرٌُ مَنْ طَلَبَهَا ..
وَخَادِمُ : مَنْ تَرَكَهَا ..
الدُّنْيَا : طَالِبَةٌ وَمَطْلُوبَةٌ ..
فَمَنْ طَلَبَهَا : رَفَضَتْهُ ..
وَمَنْ رَفَضَهَا : طَلَبَتْهُ ..
الدُّنْيَا قَنْطَرَةُ الْآخِرَةِ : فَاعْبُرُوهَا وَلَا تَعْمُرُوهَا ..
لَيْسَ مِنَ الْعَقْلِ بُنْيَانُ الْقُصُورِ : عَلَى الْجُسِورِ ..
الدُّنْيَا : عَرُوسٌ ..
وَطَالِبُهَا : مَاشِطَتُهَا ..
وَبِالزُّهْدِ : يُنْتَفُ شَعْرُهَا ..
وَيُسَوَّدُ : وَجْهُهَا ..
وَيُمَزَّقُ : ثِيَابُهَا ..
وَمَنْ طَلَّقَ الدُّنْيَا : فَالْآخِرَةُ زَوْجَتُهُ ..
فَالدُّنْيَا : مُطَلَّقَةُ الْأَكْيَاسِ لَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا أَبَدًا ..
فَخَلِّ الدُّنْيَا : وَلَا تَذْكُرْهَا ؛ وَاذْكُرِ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَهَا ..
وَخُذْ مِنَ الدُّنْيَا : مَا يُبَلِّغُكَ الْآخِرَةَ ..
وَلَا تَأْخُذْ مِنَ الدُّنْيَا : مَا يَمْنَعُكَ الْآخِرَةَ . ..
أنْظُرهُ / حليةُ الأوليَاءِ وطبقات الأصْفياء ج 10 وَرَقَة / 53 ...
( قلت / والإسنادُ إلى يحي : صحيحٌ أيضاً ..
وكلامه هذا : فيه فصاحة وبليغٌ ) ..
ومنها ...
وَرَوَى أبو نعيم الأصبهانيّ عليه رَحَمَات الله أيضاً بسندِهِ قال /
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُثْمَانِيُّ ..
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ ..
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ الرَّازِيُّ قَالَ :
سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ / مَفَاوِزُ الدُّنْيَا تُقْطَعُ : بِالْأَقْدَامِ ..
وَمَفَاوِزُ الْآخِرَةِ تُقْطَعُ : بِالْقُلُوبِ .. .
قَالَ : وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ / يَا ابْنَ آدَمَ لَا يَزَالُ دِينُكَ مُتَمَزِّقًا : مَا دَامَ الْقَلْبُ بِحُبِّ الدُّنْيَا مُتَعَلِّقًا . ..
قَالَ : وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ / مَا رَكَنَ إِلَى الدُّنْيَا أَحَدٌ : إِلَّا لَزِمَهُ عَيْبُ الْقُلُوبِ ..
وَلَا مَكَّنَ الدُّنْيَا مِنْ نَفْسِهِ أَحَدٌ : إِلَّا وَقَعَ فِي بَحْرِ الذُّنُوبِ . ..
أنْظُرهُ / حليةُ الأوليَاءِ وطبقات الأصْفياء ج 10 وَرَقَة / 52 ...
( قلت / و هذا سنده صحيحٌ أيضاً ) ..