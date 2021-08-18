من درر السلف....الحلقة رقم 399

الحمد لله ...ومن الدرر والفَوائِدِ والفرائدِ الزهدية الأثرية ...منها ...رَوَى أبو محمد عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس ابن المنذر التميميّ الحنظليّ الرازيّ ابن أبي حاتم بسندهِ قال /أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو السَّكُونِيُّ الْحِمْصِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ ..ثنا بَقِيَّةُ ..عَنْ زِيَادِ بْنِ الْهَيْثَمِ ..حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ قَالَ / إِنَّمَا سُمِّيَ الدِّينَارُ : لِأَنَّهُ دَيْنٌ وَنَارٌ ..قَالَ مَعْنَاهُ / إِنَّ مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ : فَهُوَ دَينُهُ ..وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ : فَلَهُ النَّارُ . ..أنْظُرهُ / تفسير القرآن العظيم ج 02 وَرَقَة / 683 ...( قلْتُ : في سندهِ بقيّة ؛ وهو ابن الوليد الحِمصيّ ؛ وهو مدلس ؛ يُدليس تدليس التسوية ..والشرط في صحة قبول من يدلس تدليس التسوية : أن يصرح بالتحديث في كل الرواة ..وفي هذا الأثر : عنعنةٌ ؛ ولم يصرح بالتحديث ..وبهذا يكون الأثرُ ضعيفاً ) ..ذكرته من باب الفائدةِ فقط ..ومنها ...وَرَوَى أبونُعَيمٍ الحَافظ الأصْبَهانيّ أيضاً عليه رَحَمَات الله بِسنَدهِ قال /سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مِقْسَمٍ يَقُولُ :سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ بْنَ حَكَّوَيْهِ الرَّازِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ / لَا تَسْتَبْطِئِ الْإِجَابَةَ وَقَدْ سَدَدْتَ طُرُقَاتِهَا : بِالذُّنُوبِ . ..أنْظُرهُ / حليةُ الأوليَاءِ وطبقات الأصْفياء ج 10 وَرَقَة / 53 ...( قلْتُ : وسندهُ صحيحٌ ) ..ومنها ...وَرَوَى بسندهِ المتصلِ أيضاً قال /أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ فِي كِتَابِهِ ..وَحَدَّثَنِي عَنْهُ عُثْمَانُ ..ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ الرَّازِيُّ قَالَ :سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ / وَسُئِلَ عَنِ الْوَسْوَسَةِ فَقَالَ :إِنْ كَانَتِ الدُّنْيَا سِجْنَكَ : كَانَ جَسَدُكَ لَهَا سِجْنًا ..وَإِنْ كَانَتِ الدُّنْيَا رَوْضَتَكَ : كَانَ جَسَدُكَ لَهَا بُسْتَانًا . ..وَقِيلَ لِيَحْيَى :كَيْفَ يَتَعَبَّدُ الرَّجُلُ مِنْ غَيْرِ بِضَاعَةٍ تُعِينُهُ عَلَى الْعِبَادَةِ ؟؟؟قَالَ / أُولَئِكَ بِضَاعَتُهُمْ : مَوْلَاهُمْ ..وَزَادُهُمْ : تَقْوَاهُمْ ..وَشُغْلُهُمْ : ذِكْرَاهُمْ ..وَمَنِ اهْتَمَّ بِعَشَائِهِ : لَمْ يَتَهَنَّ بِغَدَائِهِ ..وَمَنْ أَرَادَ تَسْكِينَ قَلْبِهِ بِشَيْءٍ دُونَ مَوْلَاهُ : لَمْ يَزِدْهُ اسْتِكْثَارُهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا اضْطِرَابًا . ..أنْظُرهُ / حليةُ الأوليَاءِ وطبقات الأصْفياء ج 10 وَرَقَة / 57 ...( قلْتُ : وسندهُ إلى يحي صحيحٌ أيضاً ) ..ومنها ...وبسندهِ المتصلِ أيضاً قال /أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِيُّ فِي كِتَابِهِ ..وَحَدَّثَنِي عَنْهُ : عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ..ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ قَالَ :سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ / مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ خَصْمُهُ : فَهْمًا ..وَخَصْمِي : لَا فَهْمَ لَهُ ..قِيلَ لَهُ : مَنْ خَصْمُكَ ؟؟؟قَالَ / خَصْمِي نَفْسِي لَا فَهْمَ لَهَا ؛ تَبِيعُ الْجَنَّةَ بِمَا فِيهَا مِنَ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ ..وَالْخُلُودِ فِيهَا : بِشَهْوَةِ سَاعَةٍ فِي دَارِ الدُّنْيَا . ..أنْظُرهُ / حليةُ الأوليَاءِ وطبقات الأصْفياء ج 10 وَرَقَة / 59 ...( قلْتُ : وسندهُ إلى يحي صحيحٌ أيضاً ) ..