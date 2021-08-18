من درر السلف....الحلقة رقم 399

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والفَوائِدِ والفرائدِ الزهدية الأثرية ...

🥀🥀 منها ...
رَوَى أبو محمد عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس ابن المنذر التميميّ الحنظليّ الرازيّ ابن أبي حاتم بسندهِ قال /
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو السَّكُونِيُّ الْحِمْصِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ ..
ثنا بَقِيَّةُ ..
عَنْ زِيَادِ بْنِ الْهَيْثَمِ ..
حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ قَالَ / إِنَّمَا سُمِّيَ الدِّينَارُ : لِأَنَّهُ دَيْنٌ وَنَارٌ ..
قَالَ مَعْنَاهُ / إِنَّ مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ : فَهُوَ دَينُهُ ..
وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ : فَلَهُ النَّارُ . ..
🥀 أنْظُرهُ / تفسير القرآن العظيم ج 02 وَرَقَة / 683 ... 🌾🌾🌾
( قلْتُ : في سندهِ بقيّة ؛ وهو ابن الوليد الحِمصيّ ؛ وهو مدلس ؛ يُدليس تدليس التسوية ..
والشرط في صحة قبول من يدلس تدليس التسوية : أن يصرح بالتحديث في كل الرواة ..
وفي هذا الأثر : عنعنةٌ ؛ ولم يصرح بالتحديث ..
وبهذا يكون الأثرُ ضعيفاً ) ..
ذكرته من باب الفائدةِ فقط ..

🥀🥀 ومنها ...
وَرَوَى أبونُعَيمٍ الحَافظ الأصْبَهانيّ أيضاً عليه رَحَمَات الله بِسنَدهِ قال /
سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مِقْسَمٍ يَقُولُ :
سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ بْنَ حَكَّوَيْهِ الرَّازِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ / لَا تَسْتَبْطِئِ الْإِجَابَةَ وَقَدْ سَدَدْتَ طُرُقَاتِهَا : بِالذُّنُوبِ . ..
🥀 أنْظُرهُ / حليةُ الأوليَاءِ وطبقات الأصْفياء ج 10 وَرَقَة / 53 ... 🌾🌾🌾
( قلْتُ : وسندهُ صحيحٌ ) ..

🥀🥀 ومنها ...
وَرَوَى بسندهِ المتصلِ أيضاً قال /
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ فِي كِتَابِهِ ..
وَحَدَّثَنِي عَنْهُ عُثْمَانُ ..
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ الرَّازِيُّ قَالَ :
سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ / وَسُئِلَ عَنِ الْوَسْوَسَةِ فَقَالَ :
إِنْ كَانَتِ الدُّنْيَا سِجْنَكَ : كَانَ جَسَدُكَ لَهَا سِجْنًا ..
وَإِنْ كَانَتِ الدُّنْيَا رَوْضَتَكَ : كَانَ جَسَدُكَ لَهَا بُسْتَانًا . ..
وَقِيلَ لِيَحْيَى :
كَيْفَ يَتَعَبَّدُ الرَّجُلُ مِنْ غَيْرِ بِضَاعَةٍ تُعِينُهُ عَلَى الْعِبَادَةِ ؟؟؟
قَالَ / أُولَئِكَ بِضَاعَتُهُمْ : مَوْلَاهُمْ ..
وَزَادُهُمْ : تَقْوَاهُمْ ..
وَشُغْلُهُمْ : ذِكْرَاهُمْ ..
وَمَنِ اهْتَمَّ بِعَشَائِهِ : لَمْ يَتَهَنَّ بِغَدَائِهِ ..
وَمَنْ أَرَادَ تَسْكِينَ قَلْبِهِ بِشَيْءٍ دُونَ مَوْلَاهُ : لَمْ يَزِدْهُ اسْتِكْثَارُهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا اضْطِرَابًا . ..
🥀 أنْظُرهُ / حليةُ الأوليَاءِ وطبقات الأصْفياء ج 10 وَرَقَة / 57 ... 🌾🌾🌾
( قلْتُ : وسندهُ إلى يحي صحيحٌ أيضاً ) ..

🥀🥀 ومنها ...
وبسندهِ المتصلِ أيضاً قال /
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِيُّ فِي كِتَابِهِ ..
وَحَدَّثَنِي عَنْهُ : عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ..
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ قَالَ :
سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ / مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ خَصْمُهُ : فَهْمًا ..
وَخَصْمِي : لَا فَهْمَ لَهُ ..
قِيلَ لَهُ : مَنْ خَصْمُكَ ؟؟؟
قَالَ / خَصْمِي نَفْسِي لَا فَهْمَ لَهَا ؛ تَبِيعُ الْجَنَّةَ بِمَا فِيهَا مِنَ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ ..
وَالْخُلُودِ فِيهَا : بِشَهْوَةِ سَاعَةٍ فِي دَارِ الدُّنْيَا . ..
🥀 أنْظُرهُ / حليةُ الأوليَاءِ وطبقات الأصْفياء ج 10 وَرَقَة / 59 ... 🌾🌾🌾
( قلْتُ : وسندهُ إلى يحي صحيحٌ أيضاً ) ..
 
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