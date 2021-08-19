من درر السلف....الحلقة رقم 400

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدرر والفَوائِدِ والفرائدِ الزهدية الأثرية ...
منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
فَالِاعْتِذَارُ عَنْ النَّفْسِ بِالْبَاطِلِ وَالْجِدَالُ عَنْهَا : لَا يَجُوزُ ..
بَلْ إنْ أَذْنَبَ سِرًّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ : اعْتَرَفَ لِرَبِّهِ بِذَنْبِهِ ..
وَخَضَعَ لَهُ : بِقَلْبِهِ ..
وَسَأَلَهُ : مَغْفِرَتَهُ وَتَابَ إلَيْهِ ؛ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ تَوَّابٌ ..
وَإِنْ كَانَتْ السَّيِّئَةُ ظَاهِرَةً : تَابَ ظَاهِرًا ..
وَإِنْ أَظْهَرَ جَمِيلًا وَأَبْطَنَ قَبِيحًا : تَابَ فِي الْبَاطِنِ مِنْ الْقَبِيحِ ..
فَمَنْ أَسَاءَ سِرًّا : أَحْسَنَ سِرًّا ..
وَمَنْ أَسَاءَ عَلَانِيَةً : أَحْسَنَ عَلَانِيَةً ﴿ إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 14 وَرَقَة / 447 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
مَن أَحسنَ عبادةَ الله في شبابه : أعطاه الله الحكمة عند كِبَر سِنه ..
تأَمل قوله تعالى : { وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ } . ..
أنظره / مفتاح دار السَّعادة ج 01 وَرَقَة / 168 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
أعظم الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنياوالآخرة ؛ ولذّة النعيم في الدارين ؛
ويدخلُ عليه عدو منها هو : الغفلة المضادة للعلم ..
والكسلُ : المضاد للإرادة والعزيمة ..
هذان : أصلُ بلاء العبد وحِرمانه منازل السعداء ؛ وهما من عدم العلم . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 وَرَقَة / 112 ...
ومنها ...
قال الحافظ أبو حاتم ابن حبّان البُستيّ عليه رَحَمَات الله /
من سكت : لا يكاد يندم ..
كذلك من نطق : لا يكاد يسلم . ..
أنظره / روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ورقة / 227 ...
ومنها ...
قــال شيخنا العـلامة ابن عـثيمين عليه رَحَمَات الله تعالـﮯ /
قال تعالى : ( وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً ) ..
قال / أي : منفرطاً عليه ..
ضائعاً ..
تمضي الأيام واليالي : ولا ينتفع بشيء ..
وفي هذه الآية : إشارة إلى أهمية حضور القلب عند ذكر الله ..
وأن الإنسان الذي يذكر الله بلسانه لا بقلبه : تنْزَع البركة من أعماله وأوقاته حتى يكون أمره فُرطاً عليه ..
تجده يبقى الساعات الطويلة : ولم يحصل شيئاً ..
ولكن لو كان أمره مع الله : لحصلت له البركة في جميع أعماله . ..
أنظره / تفسير سورة الكهف ورقة / 62 ...
ومن الدرر والفَوائِدِ والفرائدِ الزهدية الأثرية ...
منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
فَالِاعْتِذَارُ عَنْ النَّفْسِ بِالْبَاطِلِ وَالْجِدَالُ عَنْهَا : لَا يَجُوزُ ..
بَلْ إنْ أَذْنَبَ سِرًّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ : اعْتَرَفَ لِرَبِّهِ بِذَنْبِهِ ..
وَخَضَعَ لَهُ : بِقَلْبِهِ ..
وَسَأَلَهُ : مَغْفِرَتَهُ وَتَابَ إلَيْهِ ؛ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ تَوَّابٌ ..
وَإِنْ كَانَتْ السَّيِّئَةُ ظَاهِرَةً : تَابَ ظَاهِرًا ..
وَإِنْ أَظْهَرَ جَمِيلًا وَأَبْطَنَ قَبِيحًا : تَابَ فِي الْبَاطِنِ مِنْ الْقَبِيحِ ..
فَمَنْ أَسَاءَ سِرًّا : أَحْسَنَ سِرًّا ..
وَمَنْ أَسَاءَ عَلَانِيَةً : أَحْسَنَ عَلَانِيَةً ﴿ إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 14 وَرَقَة / 447 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
مَن أَحسنَ عبادةَ الله في شبابه : أعطاه الله الحكمة عند كِبَر سِنه ..
تأَمل قوله تعالى : { وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ } . ..
أنظره / مفتاح دار السَّعادة ج 01 وَرَقَة / 168 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
أعظم الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنياوالآخرة ؛ ولذّة النعيم في الدارين ؛
ويدخلُ عليه عدو منها هو : الغفلة المضادة للعلم ..
والكسلُ : المضاد للإرادة والعزيمة ..
هذان : أصلُ بلاء العبد وحِرمانه منازل السعداء ؛ وهما من عدم العلم . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 وَرَقَة / 112 ...
ومنها ...
قال الحافظ أبو حاتم ابن حبّان البُستيّ عليه رَحَمَات الله /
من سكت : لا يكاد يندم ..
كذلك من نطق : لا يكاد يسلم . ..
أنظره / روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ورقة / 227 ...
ومنها ...
قــال شيخنا العـلامة ابن عـثيمين عليه رَحَمَات الله تعالـﮯ /
قال تعالى : ( وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً ) ..
قال / أي : منفرطاً عليه ..
ضائعاً ..
تمضي الأيام واليالي : ولا ينتفع بشيء ..
وفي هذه الآية : إشارة إلى أهمية حضور القلب عند ذكر الله ..
وأن الإنسان الذي يذكر الله بلسانه لا بقلبه : تنْزَع البركة من أعماله وأوقاته حتى يكون أمره فُرطاً عليه ..
تجده يبقى الساعات الطويلة : ولم يحصل شيئاً ..
ولكن لو كان أمره مع الله : لحصلت له البركة في جميع أعماله . ..
أنظره / تفسير سورة الكهف ورقة / 62 ...