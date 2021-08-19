من درر السلف....الحلقة رقم 400

الحمد لله ...ومن الدرر والفَوائِدِ والفرائدِ الزهدية الأثرية ...منها ...قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /فَالِاعْتِذَارُ عَنْ النَّفْسِ بِالْبَاطِلِ وَالْجِدَالُ عَنْهَا : لَا يَجُوزُ ..بَلْ إنْ أَذْنَبَ سِرًّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ : اعْتَرَفَ لِرَبِّهِ بِذَنْبِهِ ..وَخَضَعَ لَهُ : بِقَلْبِهِ ..وَسَأَلَهُ : مَغْفِرَتَهُ وَتَابَ إلَيْهِ ؛ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ تَوَّابٌ ..وَإِنْ كَانَتْ السَّيِّئَةُ ظَاهِرَةً : تَابَ ظَاهِرًا ..وَإِنْ أَظْهَرَ جَمِيلًا وَأَبْطَنَ قَبِيحًا : تَابَ فِي الْبَاطِنِ مِنْ الْقَبِيحِ ..فَمَنْ أَسَاءَ سِرًّا : أَحْسَنَ سِرًّا ..وَمَنْ أَسَاءَ عَلَانِيَةً : أَحْسَنَ عَلَانِيَةً ﴿ إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 14 وَرَقَة / 447 ...ومنها ...‏قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /مَن أَحسنَ عبادةَ الله في شبابه : أعطاه الله الحكمة عند كِبَر سِنه ..تأَمل قوله تعالى : { وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ } . ..أنظره / مفتاح دار السَّعادة ج 01 وَرَقَة / 168 ...ومنها ...وقال أيضاً /أعظم الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنياوالآخرة ؛ ولذّة النعيم في الدارين ؛ويدخلُ عليه عدو منها هو : الغفلة المضادة للعلم ..والكسلُ : المضاد للإرادة والعزيمة ..هذان : أصلُ بلاء العبد وحِرمانه منازل السعداء ؛ وهما من عدم العلم . ..أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 وَرَقَة / 112 ...ومنها ...قال الحافظ أبو حاتم ابن حبّان البُستيّ عليه رَحَمَات الله /من سكت : لا يكاد يندم ..كذلك من نطق : لا يكاد يسلم . ..أنظره / روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ورقة / 227 ...ومنها ...قــال شيخنا العـلامة ابن عـثيمين عليه رَحَمَات الله تعالـﮯ /قال تعالى : ( وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً ) ..قال / أي : منفرطاً عليه ..ضائعاً ..تمضي الأيام واليالي : ولا ينتفع بشيء ..وفي هذه الآية : إشارة إلى أهمية حضور القلب عند ذكر الله ..وأن الإنسان الذي يذكر الله بلسانه لا بقلبه : تنْزَع البركة من أعماله وأوقاته حتى يكون أمره فُرطاً عليه ..تجده يبقى الساعات الطويلة : ولم يحصل شيئاً ..ولكن لو كان أمره مع الله : لحصلت له البركة في جميع أعماله . ..أنظره / تفسير سورة الكهف ورقة / 62 ...