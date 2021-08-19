من درر السلف....الحلقة رقم 400

إلياس

إلياس

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فار إلى الله
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والفَوائِدِ والفرائدِ الزهدية الأثرية ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
فَالِاعْتِذَارُ عَنْ النَّفْسِ بِالْبَاطِلِ وَالْجِدَالُ عَنْهَا : لَا يَجُوزُ ..
بَلْ إنْ أَذْنَبَ سِرًّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ : اعْتَرَفَ لِرَبِّهِ بِذَنْبِهِ ..
وَخَضَعَ لَهُ : بِقَلْبِهِ ..
وَسَأَلَهُ : مَغْفِرَتَهُ وَتَابَ إلَيْهِ ؛ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ تَوَّابٌ ..
وَإِنْ كَانَتْ السَّيِّئَةُ ظَاهِرَةً : تَابَ ظَاهِرًا ..
وَإِنْ أَظْهَرَ جَمِيلًا وَأَبْطَنَ قَبِيحًا : تَابَ فِي الْبَاطِنِ مِنْ الْقَبِيحِ ..
فَمَنْ أَسَاءَ سِرًّا : أَحْسَنَ سِرًّا ..
وَمَنْ أَسَاءَ عَلَانِيَةً : أَحْسَنَ عَلَانِيَةً ﴿ إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 14 وَرَقَة / 447 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
‏قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
مَن أَحسنَ عبادةَ الله في شبابه : أعطاه الله الحكمة عند كِبَر سِنه ..
تأَمل قوله تعالى : { وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ } . ..
🥀 أنظره / مفتاح دار السَّعادة ج 01 وَرَقَة / 168 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
أعظم الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنياوالآخرة ؛ ولذّة النعيم في الدارين ؛
ويدخلُ عليه عدو منها هو : الغفلة المضادة للعلم ..
والكسلُ : المضاد للإرادة والعزيمة ..
هذان : أصلُ بلاء العبد وحِرمانه منازل السعداء ؛ وهما من عدم العلم . ..
🥀 أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 وَرَقَة / 112 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ أبو حاتم ابن حبّان البُستيّ عليه رَحَمَات الله /
من سكت : لا يكاد يندم ..
كذلك من نطق : لا يكاد يسلم . ..
🥀 أنظره / روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ورقة / 227 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قــال شيخنا العـلامة ابن عـثيمين عليه رَحَمَات الله تعالـﮯ /
قال تعالى : ( وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً ) ..
قال / أي : منفرطاً عليه ..
ضائعاً ..
تمضي الأيام واليالي : ولا ينتفع بشيء ..
وفي هذه الآية : إشارة إلى أهمية حضور القلب عند ذكر الله ..
وأن الإنسان الذي يذكر الله بلسانه لا بقلبه : تنْزَع البركة من أعماله وأوقاته حتى يكون أمره فُرطاً عليه ..
تجده يبقى الساعات الطويلة : ولم يحصل شيئاً ..
ولكن لو كان أمره مع الله : لحصلت له البركة في جميع أعماله . ..
🥀 أنظره / تفسير سورة الكهف ورقة / 62 ... 🌾🌾🌾
 
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