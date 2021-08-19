مفهوم الإستضافة الغير محدودة

لاحظت وجود سوء فهم كبير لدى غالبية العملاء في الوطن العربي, حيث نظرتهم للاسضافة غير المحدودة نظرة غير صحيح؛ فعند حجز شخص استضافة غير محدودة لتخزين الباكب، قد يتفاجأ بإيقاف حسابه، فيبدأ بنشر تدوينات بالمنتديات بأن الشركة نصابة وأن الاستضافة غير المحدودة ما هي إلا وسيلة نصب جديدة! حسنًا فليس ذنب الشركة أنك غير مستوعب لمفهوم الخدمة، وأنك تستخدمها بشكل خاطئ، وأنك تريد ما لا تقدمه الخدمة. لذا دعوني أوضح بعض النقاط المهمة حول هذا النوع من الاستضافة المشتركة



بداية الاستضافة الغير محدودة:

في السنوات الأخيرة القليلة أصبح كلً من المساحة والباندويث ليس الأمر الأهم والأكثر استهلاكاً من قبل عملاء الإستضافة المشتركة بل إستهلاك المعالج بشكل خاص هو مازاد بشكل كبير واصبحنا نجد مواقع لا تتجاوز 100MB تسبب استهلاك قد يؤدي لتوقف السيرفر ومواقع حجمها يتجاوز 10GB ولا تكاد تستهلك شيء يذكر من الرام والمعالج. هذا الامر بالطبع يعود لطبيعة الموقع وطريقة البرمجة. بعتبار ان الهاردسكات اصبحت رخيصة جداً مقارنة بالسابق والباندويث كذلك ولكن مازال هنالك محدودية في المعالج والرام اتت هنا فكرة الإستضافة الانلمتد كحل وسط بين العميل والمقدم.



مبدأ الإستضافة الغير محدودة:



الإستضافة المشتركة بشكل عام والإستضافة الغير محدودة بشكل خاص هدفها تقديم بيئة استضافة مشتركة بين عدة عملاء لأغراض برامج ومواقع الويب فقط. وان تكون الخدمة للمواقع الصغيرة مثال (مدونات, منتديات صغيرة, مجلة صغيرة..الخ). فليس من المعقول والطبيعي ان تأتي بموقع بحجم صحيفة سبق كمثال وتريد ان تستضيفة على استضافة غير محدودة بحجة ان الشركة تقدم استضافة غير محدودة وفي حالة رفضت الشركة استضافة موقعك تجعلها في قائمة النصابين. استوعب اولاً الوضع ثم أحكم. تعمل الإستضافة الغير محدودة على فتح حدود المساحة والباندويث و وضع حدود معقولة ومناسبة للمواقع الصغيرة على كلً من الرام والمعالج. نسبة تحديد الموارد قد تختلف من شركة لشركة ولكن بشكل عام النسب متقاربة بشكل كبير.



إستخدام الإستضافة الغير محدودة بشكل صحيح:



الإستخدام الصحيح للإستضافة الغير محدودة هو للمواقع الصغيرة من مدونات, منتديات, مجلات. وأحرص ان يكون برنامج موقعك خالي من أي خطأ برمجي او اكواد تسبب في استهلاك موارد كثيرة وتعمل لمدة طويلة في المعالج من اجل تنفيذ المهام الروتينية.



إستخدامات خاطئة للإستضافة الغير محدودة:



البعض بمجرد مايسمع عن شيء اسمة استضافة غير محدودة يفكر في بناء موقع مثل اليوتوب او مركز تحميل او مخزن لتخزين باك اب المواقع الخاصة به “باك اب خارجي”. بالطبع جميع الشركات المقدمة للإستضافة المشتركة لا تسمح بهذا كما ذكرت “الإستضافة المشتركة لإستضافة المواقع الصغيرة التي تقدم محتوى غالبة من النصوص” وليس للمواقع الملفات والملتي ميديا.​