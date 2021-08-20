من درر السلف....الحلقة رقم 401

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر والفَوائِدِ من الأثرِ ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
وحسد النِّسَاء بَعضهنَّ لبَعض : كثيرٌ غَالبٌ ..
لَا سِيمَا : المتزوجات بِزَوْج وَاحِد ..
فَإِن الْمَرْأَة : تغار على زَوجهَا لحظها مِنْهُ ..
فَإِنَّهُ بِسَبَب الْمُشَاركَة : يفوت بعض حظها ..
وَهَكَذَا الْحَسَد يَقع كثيراً بَين المتشاركين : فِي رئاسة أَو مَال إِذا أَخذ بَعضهم قسطاً من ذَلِك وَفَاتَ الآخر ..
وَيكون بَين : النظراء لكَرَاهَةأحدهم أَن يفضل الآخر عَلَيْهِ كحسد إخْوَة يُوسُف ..
وكحسد : ابْني آدم أَحدهمَا لِأَخِيهِ ؛ فَإِنَّهُ حسده لكَون أَن الله تقبل قربانه وَلم يتَقَبَّل قرْبَان هَذَا ؛ فحسده على مَا فَضله الله من الايمان وَالتَّقوى ..
كحسد : الْيَهُود للْمُسلمين وَقَتله على ذَلِك وَلِهَذَا قيل أول ذَنْب عصى الله بِهِ : ثَلَاثَة ..
الْحِرْص ..
وَالْكبر ..
والحسد ..
فالحرص : من آدم ..
وَالْكبر : من إِبْلِيس ..
والحسد : من قابيل حَيْثُ قتل هابيل . ..
أنْظُرهُ / أمراض القُلوب وشفاؤها وَرَقَة / 21 - 22 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ أبوحاتم ابن حبّان البُستيّ عليه رَحَمَات الله /
من اشتهى أن يكون حرًّا : فليجتنب الشهوات وإن كانت لذيذة . ..
أنظره / روضة العقلاء ورقة / 387 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
يقول الإمام العلاّمة حمود التويجري عليه رَحَمَات الله /
إن الإِمامة في الدين : لا تنال بالشقاشق وكثرة الخطب والكلام ..
ولا بالتفكير : العصري والثقافة الغربية ..
ولا باتباع : أهل الكلام المذموم ..
ولا بتأويل : الآيات القرآنية على غير تأويلها ؛ وحملها على غير محاملها وما يراد بها ..
ولا بالطعن : في الأحاديث الثابتة عن النبيّ ﷺ وتكذيبها وردها ..
ولا بالتوفيق : بين العلوم الشرعية ؛ وأقوال فلاسفة المسلمين وملاحدة الإِفرنج ..
ولا بدعوى الأتباع في متبوعهم : أنه إمام ..
ولا بترضيهم عنه : كما يترضى أهل السنة والجماعة عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ..
وإنما تنال : بالتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإِحسان ..
وبالدعوة : إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر واليقين ..
فمن كان بهذه الصفة : استحق الإِمامة ..
وإلاّ : فلا ..
قال الله تعالى : ( وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ) . ..
🥀 أنظره / الرد القويم ورقة / 184 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قَالَ الْإِمَام الْقُرْطُبيّ الْخَزْرَجِيّ ُ الأَنْصَاريّ عَلَيْه رَحَمَات الله تَعَالَى /
قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ / الصَّلَاةُ أَصْلُهَا : الدُّعَاءُ ..
وَحَالَةُ الْخَوْفِ أَوْلَى : بِالدُّعَاءِ ..
فَلِهَذَا لَمْ تَسْقُطِ الصَّلَاةُ : بِالْخَوْفِ ..
فَإِذَا لَمْ تَسْقُطِ الصَّلَاةُ بِالْخَوْفِ فَأَحْرَى أَلَّا تَسْقُطَ بِغَيْرِهِ : مِنْ مَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ ..
فَأَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ فِي كُلِّ حَال مِنْ : صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ ..
وَحَضَرٍ : أَوْ سَفَرٍ ..
وَقُدْرَةٍ : أَوْ عَجْزٍ ..
وَخَوْفٍ : أَوْ أَمْنٍ ..
لَا تَسْقُطُ عَنِ الْمُكَلَّفِ : بِحَالٍ ..
وَلَا يَتَطَرَّقُ إِلَى فَرْضِيَّتِهَا : اخْتِلَالٌ ..
.. .. .. ..
وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا / أَنْ تُفْعَلَ الصَّلَاةُ : كَيْفَمَا أَمْكَنَ ..
وَلَا تَسْقُطُ بِحَالٍ حَتَّى لَوْ لَمْ يَتَّفِقْ فِعْلُهَا : إِلَّا بِالْإِشَارَةِ بِالْعَيْنِ لَزِمَ فِعْلُهَا ..
وَبِهَذَا تَمَيَّزَتْ عَنْ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ كُلُّهَا : تَسْقُطُ بِالْأَعْذَارِ ..
وَيُتَرَخَّصُ فِيهَا : بِالرُّخَصِ ..
قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ /
وَلِهَذَا قَالَ عُلَمَاؤُنَا وَهِيَ مَسْأَلَةٌ عُظْمى إن تَارِكَ الصَّلَاةِ : يُقْتَلُ ..
لِأَنَّهَا أَشْبَهَتِ الْإِيمَانَ الَّذِي لَا يسقط : بحال ..
وقالوا فيها إحدى دعائم الْإِسْلَامِ : لَا تَجُوزُ النِّيَابَةُ عَنْهَا بِبُدْنٍ وَلَا مَالٍ ؛ فَيُقْتَلُ تَارِكُهَا . ..
🥀أُنْظُرهُ / الْجَامِع لأَحْكَام الْقُرْآن ج 03 وَرَقَة / 225 - 226 ... 🌾🌾🌾
 
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