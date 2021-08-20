من درر السلف....الحلقة رقم 401

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر والفَوائِدِ من الأثرِ ...
منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
وحسد النِّسَاء بَعضهنَّ لبَعض : كثيرٌ غَالبٌ ..
لَا سِيمَا : المتزوجات بِزَوْج وَاحِد ..
فَإِن الْمَرْأَة : تغار على زَوجهَا لحظها مِنْهُ ..
فَإِنَّهُ بِسَبَب الْمُشَاركَة : يفوت بعض حظها ..
وَهَكَذَا الْحَسَد يَقع كثيراً بَين المتشاركين : فِي رئاسة أَو مَال إِذا أَخذ بَعضهم قسطاً من ذَلِك وَفَاتَ الآخر ..
وَيكون بَين : النظراء لكَرَاهَةأحدهم أَن يفضل الآخر عَلَيْهِ كحسد إخْوَة يُوسُف ..
وكحسد : ابْني آدم أَحدهمَا لِأَخِيهِ ؛ فَإِنَّهُ حسده لكَون أَن الله تقبل قربانه وَلم يتَقَبَّل قرْبَان هَذَا ؛ فحسده على مَا فَضله الله من الايمان وَالتَّقوى ..
كحسد : الْيَهُود للْمُسلمين وَقَتله على ذَلِك وَلِهَذَا قيل أول ذَنْب عصى الله بِهِ : ثَلَاثَة ..
الْحِرْص ..
وَالْكبر ..
والحسد ..
فالحرص : من آدم ..
وَالْكبر : من إِبْلِيس ..
والحسد : من قابيل حَيْثُ قتل هابيل . ..
أنْظُرهُ / أمراض القُلوب وشفاؤها وَرَقَة / 21 - 22 ...
ومنها ...
وقال الحافظ أبوحاتم ابن حبّان البُستيّ عليه رَحَمَات الله /
من اشتهى أن يكون حرًّا : فليجتنب الشهوات وإن كانت لذيذة . ..
أنظره / روضة العقلاء ورقة / 387 ...
ومنها ...
يقول الإمام العلاّمة حمود التويجري عليه رَحَمَات الله /
إن الإِمامة في الدين : لا تنال بالشقاشق وكثرة الخطب والكلام ..
ولا بالتفكير : العصري والثقافة الغربية ..
ولا باتباع : أهل الكلام المذموم ..
ولا بتأويل : الآيات القرآنية على غير تأويلها ؛ وحملها على غير محاملها وما يراد بها ..
ولا بالطعن : في الأحاديث الثابتة عن النبيّ ﷺ وتكذيبها وردها ..
ولا بالتوفيق : بين العلوم الشرعية ؛ وأقوال فلاسفة المسلمين وملاحدة الإِفرنج ..
ولا بدعوى الأتباع في متبوعهم : أنه إمام ..
ولا بترضيهم عنه : كما يترضى أهل السنة والجماعة عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ..
وإنما تنال : بالتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإِحسان ..
وبالدعوة : إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر واليقين ..
فمن كان بهذه الصفة : استحق الإِمامة ..
وإلاّ : فلا ..
قال الله تعالى : ( وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ) . ..
أنظره / الرد القويم ورقة / 184 ...
ومنها ...
قَالَ الْإِمَام الْقُرْطُبيّ الْخَزْرَجِيّ ُ الأَنْصَاريّ عَلَيْه رَحَمَات الله تَعَالَى /
قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ / الصَّلَاةُ أَصْلُهَا : الدُّعَاءُ ..
وَحَالَةُ الْخَوْفِ أَوْلَى : بِالدُّعَاءِ ..
فَلِهَذَا لَمْ تَسْقُطِ الصَّلَاةُ : بِالْخَوْفِ ..
فَإِذَا لَمْ تَسْقُطِ الصَّلَاةُ بِالْخَوْفِ فَأَحْرَى أَلَّا تَسْقُطَ بِغَيْرِهِ : مِنْ مَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ ..
فَأَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ فِي كُلِّ حَال مِنْ : صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ ..
وَحَضَرٍ : أَوْ سَفَرٍ ..
وَقُدْرَةٍ : أَوْ عَجْزٍ ..
وَخَوْفٍ : أَوْ أَمْنٍ ..
لَا تَسْقُطُ عَنِ الْمُكَلَّفِ : بِحَالٍ ..
وَلَا يَتَطَرَّقُ إِلَى فَرْضِيَّتِهَا : اخْتِلَالٌ ..
.. .. .. ..
وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا / أَنْ تُفْعَلَ الصَّلَاةُ : كَيْفَمَا أَمْكَنَ ..
وَلَا تَسْقُطُ بِحَالٍ حَتَّى لَوْ لَمْ يَتَّفِقْ فِعْلُهَا : إِلَّا بِالْإِشَارَةِ بِالْعَيْنِ لَزِمَ فِعْلُهَا ..
وَبِهَذَا تَمَيَّزَتْ عَنْ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ كُلُّهَا : تَسْقُطُ بِالْأَعْذَارِ ..
وَيُتَرَخَّصُ فِيهَا : بِالرُّخَصِ ..
قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ /
وَلِهَذَا قَالَ عُلَمَاؤُنَا وَهِيَ مَسْأَلَةٌ عُظْمى إن تَارِكَ الصَّلَاةِ : يُقْتَلُ ..
لِأَنَّهَا أَشْبَهَتِ الْإِيمَانَ الَّذِي لَا يسقط : بحال ..
وقالوا فيها إحدى دعائم الْإِسْلَامِ : لَا تَجُوزُ النِّيَابَةُ عَنْهَا بِبُدْنٍ وَلَا مَالٍ ؛ فَيُقْتَلُ تَارِكُهَا . ..
أُنْظُرهُ / الْجَامِع لأَحْكَام الْقُرْآن ج 03 وَرَقَة / 225 - 226 ...
ومن الدرر والفَوائِدِ من الأثرِ ...
منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
وحسد النِّسَاء بَعضهنَّ لبَعض : كثيرٌ غَالبٌ ..
لَا سِيمَا : المتزوجات بِزَوْج وَاحِد ..
فَإِن الْمَرْأَة : تغار على زَوجهَا لحظها مِنْهُ ..
فَإِنَّهُ بِسَبَب الْمُشَاركَة : يفوت بعض حظها ..
وَهَكَذَا الْحَسَد يَقع كثيراً بَين المتشاركين : فِي رئاسة أَو مَال إِذا أَخذ بَعضهم قسطاً من ذَلِك وَفَاتَ الآخر ..
وَيكون بَين : النظراء لكَرَاهَةأحدهم أَن يفضل الآخر عَلَيْهِ كحسد إخْوَة يُوسُف ..
وكحسد : ابْني آدم أَحدهمَا لِأَخِيهِ ؛ فَإِنَّهُ حسده لكَون أَن الله تقبل قربانه وَلم يتَقَبَّل قرْبَان هَذَا ؛ فحسده على مَا فَضله الله من الايمان وَالتَّقوى ..
كحسد : الْيَهُود للْمُسلمين وَقَتله على ذَلِك وَلِهَذَا قيل أول ذَنْب عصى الله بِهِ : ثَلَاثَة ..
الْحِرْص ..
وَالْكبر ..
والحسد ..
فالحرص : من آدم ..
وَالْكبر : من إِبْلِيس ..
والحسد : من قابيل حَيْثُ قتل هابيل . ..
أنْظُرهُ / أمراض القُلوب وشفاؤها وَرَقَة / 21 - 22 ...
ومنها ...
وقال الحافظ أبوحاتم ابن حبّان البُستيّ عليه رَحَمَات الله /
من اشتهى أن يكون حرًّا : فليجتنب الشهوات وإن كانت لذيذة . ..
أنظره / روضة العقلاء ورقة / 387 ...
ومنها ...
يقول الإمام العلاّمة حمود التويجري عليه رَحَمَات الله /
إن الإِمامة في الدين : لا تنال بالشقاشق وكثرة الخطب والكلام ..
ولا بالتفكير : العصري والثقافة الغربية ..
ولا باتباع : أهل الكلام المذموم ..
ولا بتأويل : الآيات القرآنية على غير تأويلها ؛ وحملها على غير محاملها وما يراد بها ..
ولا بالطعن : في الأحاديث الثابتة عن النبيّ ﷺ وتكذيبها وردها ..
ولا بالتوفيق : بين العلوم الشرعية ؛ وأقوال فلاسفة المسلمين وملاحدة الإِفرنج ..
ولا بدعوى الأتباع في متبوعهم : أنه إمام ..
ولا بترضيهم عنه : كما يترضى أهل السنة والجماعة عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ..
وإنما تنال : بالتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإِحسان ..
وبالدعوة : إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر واليقين ..
فمن كان بهذه الصفة : استحق الإِمامة ..
وإلاّ : فلا ..
قال الله تعالى : ( وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ) . ..
أنظره / الرد القويم ورقة / 184 ...
ومنها ...
قَالَ الْإِمَام الْقُرْطُبيّ الْخَزْرَجِيّ ُ الأَنْصَاريّ عَلَيْه رَحَمَات الله تَعَالَى /
قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ / الصَّلَاةُ أَصْلُهَا : الدُّعَاءُ ..
وَحَالَةُ الْخَوْفِ أَوْلَى : بِالدُّعَاءِ ..
فَلِهَذَا لَمْ تَسْقُطِ الصَّلَاةُ : بِالْخَوْفِ ..
فَإِذَا لَمْ تَسْقُطِ الصَّلَاةُ بِالْخَوْفِ فَأَحْرَى أَلَّا تَسْقُطَ بِغَيْرِهِ : مِنْ مَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ ..
فَأَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ فِي كُلِّ حَال مِنْ : صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ ..
وَحَضَرٍ : أَوْ سَفَرٍ ..
وَقُدْرَةٍ : أَوْ عَجْزٍ ..
وَخَوْفٍ : أَوْ أَمْنٍ ..
لَا تَسْقُطُ عَنِ الْمُكَلَّفِ : بِحَالٍ ..
وَلَا يَتَطَرَّقُ إِلَى فَرْضِيَّتِهَا : اخْتِلَالٌ ..
.. .. .. ..
وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا / أَنْ تُفْعَلَ الصَّلَاةُ : كَيْفَمَا أَمْكَنَ ..
وَلَا تَسْقُطُ بِحَالٍ حَتَّى لَوْ لَمْ يَتَّفِقْ فِعْلُهَا : إِلَّا بِالْإِشَارَةِ بِالْعَيْنِ لَزِمَ فِعْلُهَا ..
وَبِهَذَا تَمَيَّزَتْ عَنْ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ كُلُّهَا : تَسْقُطُ بِالْأَعْذَارِ ..
وَيُتَرَخَّصُ فِيهَا : بِالرُّخَصِ ..
قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ /
وَلِهَذَا قَالَ عُلَمَاؤُنَا وَهِيَ مَسْأَلَةٌ عُظْمى إن تَارِكَ الصَّلَاةِ : يُقْتَلُ ..
لِأَنَّهَا أَشْبَهَتِ الْإِيمَانَ الَّذِي لَا يسقط : بحال ..
وقالوا فيها إحدى دعائم الْإِسْلَامِ : لَا تَجُوزُ النِّيَابَةُ عَنْهَا بِبُدْنٍ وَلَا مَالٍ ؛ فَيُقْتَلُ تَارِكُهَا . ..
أُنْظُرهُ / الْجَامِع لأَحْكَام الْقُرْآن ج 03 وَرَقَة / 225 - 226 ...