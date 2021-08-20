من درر السلف....الحلقة رقم 401

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر والفَوائِدِ من الأثرِ ...منها ...قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /وحسد النِّسَاء بَعضهنَّ لبَعض : كثيرٌ غَالبٌ ..لَا سِيمَا : المتزوجات بِزَوْج وَاحِد ..فَإِن الْمَرْأَة : تغار على زَوجهَا لحظها مِنْهُ ..فَإِنَّهُ بِسَبَب الْمُشَاركَة : يفوت بعض حظها ..وَهَكَذَا الْحَسَد يَقع كثيراً بَين المتشاركين : فِي رئاسة أَو مَال إِذا أَخذ بَعضهم قسطاً من ذَلِك وَفَاتَ الآخر ..وَيكون بَين : النظراء لكَرَاهَةأحدهم أَن يفضل الآخر عَلَيْهِ كحسد إخْوَة يُوسُف ..وكحسد : ابْني آدم أَحدهمَا لِأَخِيهِ ؛ فَإِنَّهُ حسده لكَون أَن الله تقبل قربانه وَلم يتَقَبَّل قرْبَان هَذَا ؛ فحسده على مَا فَضله الله من الايمان وَالتَّقوى ..كحسد : الْيَهُود للْمُسلمين وَقَتله على ذَلِك وَلِهَذَا قيل أول ذَنْب عصى الله بِهِ : ثَلَاثَة ..الْحِرْص ..وَالْكبر ..والحسد ..فالحرص : من آدم ..وَالْكبر : من إِبْلِيس ..والحسد : من قابيل حَيْثُ قتل هابيل . ..أنْظُرهُ / أمراض القُلوب وشفاؤها وَرَقَة / 21 - 22 ...ومنها ...وقال الحافظ أبوحاتم ابن حبّان البُستيّ عليه رَحَمَات الله /من اشتهى أن يكون حرًّا : فليجتنب الشهوات وإن كانت لذيذة . ..أنظره / روضة العقلاء ورقة / 387 ...ومنها ...يقول الإمام العلاّمة حمود التويجري عليه رَحَمَات الله /إن الإِمامة في الدين : لا تنال بالشقاشق وكثرة الخطب والكلام ..ولا بالتفكير : العصري والثقافة الغربية ..ولا باتباع : أهل الكلام المذموم ..ولا بتأويل : الآيات القرآنية على غير تأويلها ؛ وحملها على غير محاملها وما يراد بها ..ولا بالطعن : في الأحاديث الثابتة عن النبيّ ﷺ وتكذيبها وردها ..ولا بالتوفيق : بين العلوم الشرعية ؛ وأقوال فلاسفة المسلمين وملاحدة الإِفرنج ..ولا بدعوى الأتباع في متبوعهم : أنه إمام ..ولا بترضيهم عنه : كما يترضى أهل السنة والجماعة عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ..وإنما تنال : بالتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإِحسان ..وبالدعوة : إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر واليقين ..فمن كان بهذه الصفة : استحق الإِمامة ..وإلاّ : فلا ..قال الله تعالى : ( وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ) . ..أنظره / الرد القويم ورقة / 184 ...ومنها ...قَالَ الْإِمَام الْقُرْطُبيّ الْخَزْرَجِيّ ُ الأَنْصَاريّ عَلَيْه رَحَمَات الله تَعَالَى /قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ / الصَّلَاةُ أَصْلُهَا : الدُّعَاءُ ..وَحَالَةُ الْخَوْفِ أَوْلَى : بِالدُّعَاءِ ..فَلِهَذَا لَمْ تَسْقُطِ الصَّلَاةُ : بِالْخَوْفِ ..فَإِذَا لَمْ تَسْقُطِ الصَّلَاةُ بِالْخَوْفِ فَأَحْرَى أَلَّا تَسْقُطَ بِغَيْرِهِ : مِنْ مَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ ..فَأَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ فِي كُلِّ حَال مِنْ : صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ ..وَحَضَرٍ : أَوْ سَفَرٍ ..وَقُدْرَةٍ : أَوْ عَجْزٍ ..وَخَوْفٍ : أَوْ أَمْنٍ ..لَا تَسْقُطُ عَنِ الْمُكَلَّفِ : بِحَالٍ ..وَلَا يَتَطَرَّقُ إِلَى فَرْضِيَّتِهَا : اخْتِلَالٌ .... .. .. ..وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا / أَنْ تُفْعَلَ الصَّلَاةُ : كَيْفَمَا أَمْكَنَ ..وَلَا تَسْقُطُ بِحَالٍ حَتَّى لَوْ لَمْ يَتَّفِقْ فِعْلُهَا : إِلَّا بِالْإِشَارَةِ بِالْعَيْنِ لَزِمَ فِعْلُهَا ..وَبِهَذَا تَمَيَّزَتْ عَنْ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ كُلُّهَا : تَسْقُطُ بِالْأَعْذَارِ ..وَيُتَرَخَّصُ فِيهَا : بِالرُّخَصِ ..قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ /وَلِهَذَا قَالَ عُلَمَاؤُنَا وَهِيَ مَسْأَلَةٌ عُظْمى إن تَارِكَ الصَّلَاةِ : يُقْتَلُ ..لِأَنَّهَا أَشْبَهَتِ الْإِيمَانَ الَّذِي لَا يسقط : بحال ..وقالوا فيها إحدى دعائم الْإِسْلَامِ : لَا تَجُوزُ النِّيَابَةُ عَنْهَا بِبُدْنٍ وَلَا مَالٍ ؛ فَيُقْتَلُ تَارِكُهَا . ..أُنْظُرهُ / الْجَامِع لأَحْكَام الْقُرْآن ج 03 وَرَقَة / 225 - 226 ...