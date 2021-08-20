هدية مني لكل أعضاء المنتدى

بسم الله الرحمن الرحيم

منتدانا الرائع

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170 ميقا بايت

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قمت بصناعة اسطوانة ذاتية الاقلاع تحمل اسمبها مجموعة من البرامج التي يحتاجها اي حاسوباليكم صور واجهة الأسطوانةحجم الملف مضغوط