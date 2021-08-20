هدية مني لكل أعضاء المنتدى

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Ozdemir Sirac

Ozdemir Sirac

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 ديسمبر 2014
المشاركات
24
النقاط
3
العمر
30
محل الإقامة
غليزان
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم

اما بعد

قمت بصناعة اسطوانة ذاتية الاقلاع تحمل اسم منتدانا الرائع
بها مجموعة من البرامج التي يحتاجها اي حاسوب

اليكم صور واجهة الأسطوانة

image131649.html


image131650.html



image131651.html


و الان ناتي لمرحلة التحميل

حجم الملف مضغوط 170 ميقا بايت

حمل من هنا


لكل من حمل النسخة يعطيني رأيه

و اي اضافات او ملاحظة اتركوها في التعليق

و شكرا لكم جميعا
 
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