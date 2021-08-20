هدية مني لكل أعضاء المنتدى

Ozdemir Sirac
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 17 ديسمبر 2014
- المشاركات
- 24
- النقاط
- 3
- العمر
- 30
- محل الإقامة
- غليزان
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
اما بعد
قمت بصناعة اسطوانة ذاتية الاقلاع تحمل اسم منتدانا الرائع
بها مجموعة من البرامج التي يحتاجها اي حاسوب
اليكم صور واجهة الأسطوانة
و الان ناتي لمرحلة التحميل
حجم الملف مضغوط 170 ميقا بايت
حمل من هنا
لكل من حمل النسخة يعطيني رأيه
و اي اضافات او ملاحظة اتركوها في التعليق
و شكرا لكم جميعا
اما بعد
قمت بصناعة اسطوانة ذاتية الاقلاع تحمل اسم منتدانا الرائع
بها مجموعة من البرامج التي يحتاجها اي حاسوب
اليكم صور واجهة الأسطوانة
و الان ناتي لمرحلة التحميل
حجم الملف مضغوط 170 ميقا بايت
حمل من هنا
لكل من حمل النسخة يعطيني رأيه
و اي اضافات او ملاحظة اتركوها في التعليق
و شكرا لكم جميعا