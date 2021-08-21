من درر السلف....الحلقة رقم 402

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومنَ فرَائِدِ الفَوائِدِ ...
منها ...
قَال الإمَام محمد ابن مفلح أبو عبد الله شمس الدين المقدسيّ الصالحيّ الحنبليّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِ الْإِجْمَاعِ قَبْلَ السَّبَقِ وَالرَّمْيِ :
اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ : فَرْضٌ ..
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ بِرَّ الْجَدِّ : فَرْضٌ ..
كَذَا قَالَ ..
وَمُرَادُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ : وَاجِبٌ ..
وَنَقْلُ الْإِجْمَاعِ فِي الْجَدِّ : فِيهِ نَظَرٌ ..
وَلِهَذَا عِنْدَنَا : يُجَاهِدُ الْوَلَدُ وَلَا يَسْتَأْذِنُ الْجَدَّ وَإِنْ سَخِطَ ..
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ / بِرُّ الْوَالِدَيْنِ : كَفَّارَةُ الْكَبَائِرِ ..
وَكَذَا ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : عَنْ مَكْحُولٍ ..
وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَغَيْرِهِ أَيْضًا أَنَّ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ : وَاجِبٌ . ..
أنظره / الآداب الشرعية والمنح المرعية ج 01 وَرَقَة / 435 - 436 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
وَقَالَ حَنْبَلٌ :
سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ : وَسُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ تَصُومُ فَيَمْنَعُهَا زَوْجُهَا تَرَى لَهَا أَنْ تَصُومَ ؟؟؟ قَالَ :
لَا تَصُومُ وَلَا تُحْدِثُ فِي نَفْسِهَا مِنْ صَلَاةٍ ؛ وَلَا صِيَامٍ : إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهَا ؛ إلَّا الْوَاجِبَ الْفَرْضَ ..
فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ : فَلَا تَصُومُ إلَّا بِإِذْنِهِ وَتُطِيعُهُ .. ..
وَنَقَلَ حَنْبَلٌ مَعْنَى ذَلِكَ أَيْضًا قَالَ : وَتُطِيعُهُ فِي كُلِّ مَا أَمَرَهَا بِهِ مِنْ الطَّاعَةِ . ..
أنظره / الآداب الشرعية والمنح المرعية ج 01 وَرَقَة / 438 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عنْ إمامِ أهلِ السُنّة والجماعة /
قَالَ الْمَرُّوذِيُّ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : كَأَنَّك بِالْمَوْتِ وَقَدْ فَرَّقَ بَيْنَنَا ..
أَنَا لَا أَعْدِلُ بِالْفَقْرِ شَيْئًا ؛ أَنَا أَفْرَحُ إذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدِي شَيْءٌ ..
إنِّي لَأَتَمَنَّى الْمَوْتَ صَبَاحًا وَمَسَاءً : أَخَافُ أَنْ أُفْتَنَ فِي الدُّنْيَا . ..
أنظره / الآداب الشرعية والمنح المرعية ج 02 وَرَقَة / 21 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عنه ( أي / عن الإمام أحمد عليه رَحَمَات الله ) /
وَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَتَّبِعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّخَاءِ : وَتَتْرُكَ فِي الشِّدَّةِ . ..
أنظره / الآداب الشرعية والمنح المرعية ج 02 وَرَقَة / 21 ...
ومنها ...
و شَيخنا الشَّيْخُ ابن عُثَيْمِين عليهِ رَحَمَات الله /
وَ الْإِنْسَانُ فِيٰ هَذِهِ الدُّنْيَا : لَا يُمْكِن أَنْ يَبْقَىٰ مَسْرُورًا دَائِمًا ..
بَلْ هُوَ يَوْمًا : يُسَرّّ وَ يَوْمًا يَحْزَن . ..
أنظره / شَرْحُ رِيَاضِ الصَّالِحِين ج 01 وَرَقَة / 243 ...
ومنها ...
قَالَ العَلّامَة الشيخ مُقْبِل ابن هادي الوَادِعِيّ عليهِ رَحَمَات الله /
المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ لَا تَرْضَى بِأَنْ يُفَضِّلَهَا زَوْجُهَــا : عَلَى أَبَوَيْهِ الصَّالِحَيْنِ . ..
أنظره / الرِّحلَة الأَخيرَة ورقة / 240 ...
ومنَ فرَائِدِ الفَوائِدِ ...
منها ...
قَال الإمَام محمد ابن مفلح أبو عبد الله شمس الدين المقدسيّ الصالحيّ الحنبليّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِ الْإِجْمَاعِ قَبْلَ السَّبَقِ وَالرَّمْيِ :
اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ : فَرْضٌ ..
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ بِرَّ الْجَدِّ : فَرْضٌ ..
كَذَا قَالَ ..
وَمُرَادُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ : وَاجِبٌ ..
وَنَقْلُ الْإِجْمَاعِ فِي الْجَدِّ : فِيهِ نَظَرٌ ..
وَلِهَذَا عِنْدَنَا : يُجَاهِدُ الْوَلَدُ وَلَا يَسْتَأْذِنُ الْجَدَّ وَإِنْ سَخِطَ ..
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ / بِرُّ الْوَالِدَيْنِ : كَفَّارَةُ الْكَبَائِرِ ..
وَكَذَا ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : عَنْ مَكْحُولٍ ..
وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَغَيْرِهِ أَيْضًا أَنَّ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ : وَاجِبٌ . ..
أنظره / الآداب الشرعية والمنح المرعية ج 01 وَرَقَة / 435 - 436 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
وَقَالَ حَنْبَلٌ :
سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ : وَسُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ تَصُومُ فَيَمْنَعُهَا زَوْجُهَا تَرَى لَهَا أَنْ تَصُومَ ؟؟؟ قَالَ :
لَا تَصُومُ وَلَا تُحْدِثُ فِي نَفْسِهَا مِنْ صَلَاةٍ ؛ وَلَا صِيَامٍ : إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهَا ؛ إلَّا الْوَاجِبَ الْفَرْضَ ..
فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ : فَلَا تَصُومُ إلَّا بِإِذْنِهِ وَتُطِيعُهُ .. ..
وَنَقَلَ حَنْبَلٌ مَعْنَى ذَلِكَ أَيْضًا قَالَ : وَتُطِيعُهُ فِي كُلِّ مَا أَمَرَهَا بِهِ مِنْ الطَّاعَةِ . ..
أنظره / الآداب الشرعية والمنح المرعية ج 01 وَرَقَة / 438 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عنْ إمامِ أهلِ السُنّة والجماعة /
قَالَ الْمَرُّوذِيُّ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : كَأَنَّك بِالْمَوْتِ وَقَدْ فَرَّقَ بَيْنَنَا ..
أَنَا لَا أَعْدِلُ بِالْفَقْرِ شَيْئًا ؛ أَنَا أَفْرَحُ إذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدِي شَيْءٌ ..
إنِّي لَأَتَمَنَّى الْمَوْتَ صَبَاحًا وَمَسَاءً : أَخَافُ أَنْ أُفْتَنَ فِي الدُّنْيَا . ..
أنظره / الآداب الشرعية والمنح المرعية ج 02 وَرَقَة / 21 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عنه ( أي / عن الإمام أحمد عليه رَحَمَات الله ) /
وَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَتَّبِعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّخَاءِ : وَتَتْرُكَ فِي الشِّدَّةِ . ..
أنظره / الآداب الشرعية والمنح المرعية ج 02 وَرَقَة / 21 ...
ومنها ...
و شَيخنا الشَّيْخُ ابن عُثَيْمِين عليهِ رَحَمَات الله /
وَ الْإِنْسَانُ فِيٰ هَذِهِ الدُّنْيَا : لَا يُمْكِن أَنْ يَبْقَىٰ مَسْرُورًا دَائِمًا ..
بَلْ هُوَ يَوْمًا : يُسَرّّ وَ يَوْمًا يَحْزَن . ..
أنظره / شَرْحُ رِيَاضِ الصَّالِحِين ج 01 وَرَقَة / 243 ...
ومنها ...
قَالَ العَلّامَة الشيخ مُقْبِل ابن هادي الوَادِعِيّ عليهِ رَحَمَات الله /
المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ لَا تَرْضَى بِأَنْ يُفَضِّلَهَا زَوْجُهَــا : عَلَى أَبَوَيْهِ الصَّالِحَيْنِ . ..
أنظره / الرِّحلَة الأَخيرَة ورقة / 240 ...