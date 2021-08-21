من درر السلف....الحلقة رقم 402

الحَمْدُ لله ...ومنَ فرَائِدِ الفَوائِدِ ...منها ...قَال الإمَام محمد ابن مفلح أبو عبد الله شمس الدين المقدسيّ الصالحيّ الحنبليّ عليهِ رَحَمَات الله /وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِ الْإِجْمَاعِ قَبْلَ السَّبَقِ وَالرَّمْيِ :اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ : فَرْضٌ ..وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ بِرَّ الْجَدِّ : فَرْضٌ ..كَذَا قَالَ ..وَمُرَادُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ : وَاجِبٌ ..وَنَقْلُ الْإِجْمَاعِ فِي الْجَدِّ : فِيهِ نَظَرٌ ..وَلِهَذَا عِنْدَنَا : يُجَاهِدُ الْوَلَدُ وَلَا يَسْتَأْذِنُ الْجَدَّ وَإِنْ سَخِطَ ..وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ / بِرُّ الْوَالِدَيْنِ : كَفَّارَةُ الْكَبَائِرِ ..وَكَذَا ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : عَنْ مَكْحُولٍ ..وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَغَيْرِهِ أَيْضًا أَنَّ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ : وَاجِبٌ . ..أنظره / الآداب الشرعية والمنح المرعية ج 01 وَرَقَة / 435 - 436 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربّ العالمين /وَقَالَ حَنْبَلٌ :سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ : وَسُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ تَصُومُ فَيَمْنَعُهَا زَوْجُهَا تَرَى لَهَا أَنْ تَصُومَ ؟؟؟ قَالَ :لَا تَصُومُ وَلَا تُحْدِثُ فِي نَفْسِهَا مِنْ صَلَاةٍ ؛ وَلَا صِيَامٍ : إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهَا ؛ إلَّا الْوَاجِبَ الْفَرْضَ ..فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ : فَلَا تَصُومُ إلَّا بِإِذْنِهِ وَتُطِيعُهُ .. ..وَنَقَلَ حَنْبَلٌ مَعْنَى ذَلِكَ أَيْضًا قَالَ : وَتُطِيعُهُ فِي كُلِّ مَا أَمَرَهَا بِهِ مِنْ الطَّاعَةِ . ..أنظره / الآداب الشرعية والمنح المرعية ج 01 وَرَقَة / 438 ...ومنها ...وقال أيضاً عنْ إمامِ أهلِ السُنّة والجماعة /قَالَ الْمَرُّوذِيُّ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : كَأَنَّك بِالْمَوْتِ وَقَدْ فَرَّقَ بَيْنَنَا ..أَنَا لَا أَعْدِلُ بِالْفَقْرِ شَيْئًا ؛ أَنَا أَفْرَحُ إذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدِي شَيْءٌ ..إنِّي لَأَتَمَنَّى الْمَوْتَ صَبَاحًا وَمَسَاءً : أَخَافُ أَنْ أُفْتَنَ فِي الدُّنْيَا . ..أنظره / الآداب الشرعية والمنح المرعية ج 02 وَرَقَة / 21 ...ومنها ...وقال أيضاً عنه ( أي / عن الإمام أحمد عليه رَحَمَات الله ) /وَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَتَّبِعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّخَاءِ : وَتَتْرُكَ فِي الشِّدَّةِ . ..أنظره / الآداب الشرعية والمنح المرعية ج 02 وَرَقَة / 21 ...ومنها ...و شَيخنا الشَّيْخُ ابن عُثَيْمِين عليهِ رَحَمَات الله /وَ الْإِنْسَانُ فِيٰ هَذِهِ الدُّنْيَا : لَا يُمْكِن أَنْ يَبْقَىٰ مَسْرُورًا دَائِمًا ..بَلْ هُوَ يَوْمًا : يُسَرّّ وَ يَوْمًا يَحْزَن . ..أنظره / شَرْحُ رِيَاضِ الصَّالِحِين ج 01 وَرَقَة / 243 ...ومنها ...قَالَ العَلّامَة الشيخ مُقْبِل ابن هادي الوَادِعِيّ عليهِ رَحَمَات الله /المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ لَا تَرْضَى بِأَنْ يُفَضِّلَهَا زَوْجُهَــا : عَلَى أَبَوَيْهِ الصَّالِحَيْنِ . ..أنظره / الرِّحلَة الأَخيرَة ورقة / 240 ...