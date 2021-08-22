كل ما تود معرفته عن منصة سابر الإلكترونية لاستخراج شهادات المطابقة

ali al ali
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أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منصة سابر الإلكترونية، والتي تهدف إلى إصدار شهادات المطابقة للمنتجات الاستهلاكية قبل دخولها للسوق السعودي، كما تهدف منصة سابر إلى تسجيل المنتجات سواء المستوردة أو المصنعة محليا بغرض التأكد من مطابقتها للموصفات السعودية وخلوها من العيوب التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك.
وقد حققت المملكة تقدماً في مجال الحكومة الإلكترونية تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وخلال العقد الماضي زاد عدد الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن عن طريق الإنترنت حيث شملت الأحوال المدنية، التعليم الإلكتروني، الدفع الإلكتروني، المرور والجوازات، إصدار السجلات التجارية وغيرها.
اهم نقاط رؤية السعودية 2030 التقنية
1- دعم الراغبين في إطلاق مشاريع تقنية داخل المملكة، حيث يكون لديهم منصات تتولى دعمهم من كل النواحي.
2- ضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد الرقمي.
3- تهدف المملكة خلال 4 سنوات، أن تضيف مليون فرصة عمل في قطاع التجزئة الحديث و التجارة الالكترونية.
4- تطوير البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات خاصة تقنيات النطاق العريض عالي السرعة.
5- زيادة نسبة التغطية للإنترنت عالي السرعة في المدن وخارجها وتحسين جودة الاتصال.
6- تدعم المستثمرين المحليين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
7- سيعمل برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية على بناء منصات رقمية للمهام المشتركة.
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
يكمن دور الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في وضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة وتحديد أساليب أخذ العينات وطرق الاختبار والتفتيش الفني وأنظمة الجودة، وتحديد أسس وشروط التنفيذ الفنية والتصنيفات والرسومات الهندسية والمصطلحات والتعاريف والرموز، وغير ذلك مما يصدر عن المجلس في مجال المواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة، باستثناء المنتجات الغذائية والدوائية.
إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها.
إصدار وتطبيق لوائح إجراءات الترخيص لعلامة الجودة للمنتجات المحلية والمستوردة المطابقة للمواصفات القياسية السعودية ومنح حق استخدامها.
إصدار وتطبيق لوائح إجراءات منح شهادات تسجيل أنظمة الجودة وأنظمة البيئة والسلامة وغيرها من الأنظمة التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
نشر التوعية اللازمة بالمواصفات القياسية والجودة وإجراءات تقويم المطابقة والقياس والمعايرة وإعداد وتطوير وتنفيذ البرامج التدريبية المتعلقة بأعمال ونشاطات الهيئة.
تنسيق أعمال المواصفات القياسية والجودة وإجراءات تقويم المطابقة والقياس والمعايرة بالمملكة والاعتراف المتبادل مع الجهات المناظرة بالدول الأخرى.
التأكد من تطبيق المواصفات القياسية السعودية الإلزامية (اللوائح الفنية) ولوائح إجراءات تقويم المطابقة التي تعتمدها بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة.
منح شهادات المطابقة طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة بالنسبة للمنتجات المحلية والمعدة للتصدير والمنتجات المستوردة.
القيام بجميع أعمال الاعتماد مثل اعتماد جهات التصديق والتفتيش والمعاينة والتدقيق الخاصة بأنظمة الجودة.
إنشاء قاعدة معلومات في مجالات عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية.
إجراء البحوث والدراسات، وتقديم الخدمات الاستشارية التي تتعلق بأعمالها ونشاطاتها، والتعاون مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول أعمالاً مشابهة لأعمال الهيئة.
مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية.
القيام بأعمال جهة الإخطار ومركز الاستفسار لاتفاقية العوائق الفنية للتجارة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية.
منصة سابر في نقاط
1- منصة سابر تمثل دور الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في دعم رؤية المملكة 2030 و برنامج التحول الوطني 2020.
2- سابر هي منصة إلكترونية تتيح للتاجر والمصنع المحلي إصدار شهادات المطابقة المطلوبة وشهادات مطابقة الإرسالية إلكترونياً للسلع الاستهلاكية سواء المستوردة أو المصنعة محليا لدخولها للسوق السعودي.
3- كما أن المنصة الإلكترونية تهدف إلى حماية المنشآت التجارية من حالات الغش عن طريق التأكد من مطابقة المنتجات للموصفات السعودية وخلوها من العيوب التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك.
4- تم تطوير منصة سابر بإشراف من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال لتشغيلها وتطويرها وفق أعلى معايير الكفاءة من حيث سرعة الإنجاز في التسجيل، وكذلك في تقليص الوقت المستغرق للمستفيدين.
5- تم ربط سابر مع مجموعة من الجهات الحكومية ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها، وهذه الجهات وهي الهيئة العامة للجمارك متمثلة في منصة فسح، هيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية، وزارة التجارة والاستثمار، جهات تقويم المطابقة.
ما الذي يميز منصة سابر
1- تقليل الوقت اللازم لاستيراد المنتجات والسلع الاستهلاكية.
2- الحد من عمليات التزوير أو التلاعب بشهادات المطابقة.
3- منع الإضرار بالمستهلك وذلك من خلال منع دخول سلع أو منتجات غير مطابقة للمواصفات السعودية.
4- تسريع الإجراءات من أجل إصدار شهادات المطابقة المطلوبة، وشهادات مطابقة الإرسالية للسلع الاستهلاكية سواء المستوردة أو المصنعة محليا.
5- تسهيل وتقليل الوقت اللازم لفسح المنتجات من قبل الهيئة العامة للجمارك حماية المنشآت التجارية والمستهلكين.
6- حماية المستهلك المحلي من المنتجات الغير مطابقة للمواصفات والحد من المنتجات المغشوشة.
أقسام منصة سابر
يمكن لأي مواطن دخول الموقع والتعامل معه بسهولة، حيث تم تقسيم المنصة إلى خمسة أقسام، وهم
1- الصفحة الرئيسية، ومن خلالها يمكن تسجيل دخول لمستخدم جديد.
2- القسم الثاني، تعريف بمنصة سابر الاليكترونية.
3- يهتم القسم الثالث، بالأسئلة الشائعة لدى المستخدمين والمتعاملين من المنتجين للسلع والخدمات المقدمة للمستهلك، والمتعاملين مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وأيضا المستهلك المحلي.
4- القسم الرابع، عبارة عن دليل للمستخدم ويقدم له دليل مرئي عن طريق فيديوهات قصيرة تعرض كيفية استخدام المنصة والتعامل الرقمي، ومن الفيديوهات التي تعرضها فيديو لكيفية تسجيل منتجك في منصة سابر الإلكترونية، فيديو لكيفية تسجيل حساب مفوض منشأة، فيديو لكيفية تقديم طلب المطابقة، فيديو لكيفية تقديم طلب الارسالية، ومجموعة أوراق PDF توضيح كيفية التعامل مع المنصة.
5- يعرض القسم الخامس والأخير خدمة الاتصال بالمنصة لتقديم الشكاوي أو الاقتراحات أو الاستفسار عن شيء ما .
التسجيل في سابر واستخراج الشهادات
تقوم المنشأة بتسجيل الحساب على منصة سابر من خلال مفوض المنشأة، وهو الشخص الرئيسي الذي يمثلها في إجراء التعاملات عبر سابر، بما فيها من إدارة المنشأة وإدارة سجلات الهوية الإلكترونية لممثلي المنشأة المفوضين ومنح الصلاحيات لممثلي المنشأة المفوضين، وإدارة الخدمات الإلكترونية للمنشأة.
تسجيل المنتجات في سابر شرط اساسي في استيراد السلع والمواد الاستهلاكية واستخراج شهادات المطابقة وربط الشهادات التكميلية المطلوبة من منصات اخرى مثل منصة كفاءة استهلاك الطاقة.
متطلبات انشاء حساب على منصه سابر
• رقم السجل التجاري وتاريخ انتهاءه.
• رقم الهوية المرتبطة بالسجل التجاري.
• صورة توقيع المفوض المسؤول لدى المنشأة.
• صورة ختم المنشأة.
كيف اعرف متطلبات دخول منتج معين الى السوق السعودي من منصة سابر
عن طريق الدخول الى موقع سابر الرسمي والبحث برمز المنسق الجمركي (HS Code) الخاص بالمنتج
بعد التأكد من رمز المنسج الجمركي للمنتج والوصف الصحيح له على المنصة يجب
• تسجيل المنتج على منصة سابر عن طريق.
o تسجيل دخول ضابط اتصال المنشأة أو مفوض المنشأة.
o إضافة منتج جديد إما “البحث من خلال رمز المنسق الجمركي” أو “البحث من خلال تصنيف المنتج”.
o اختيار الصنف واستكمال بياناته.
o إضافة صور المنتج ان وجدت.
عند تسجيل المنتج على المنصة يتطلب الالتزام بنظام مطابقة ومنح الشهادة من التالي على حسب المنتج ولائحته الفنية
إقرار ذاتي
الإقرار الذاتي عبارة عن إقرار من التاجر نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث.
تسجيل إقرار ذاتي
• تسجيل دخول ضابط اتصال المنشأة أو مفوض المنشأة.
• اختيار إقرار ذاتي مستورد.
• اختيار المنتج الذي تم تسجيله بالفعل على المنصة.
• إضافة جميع أرقام الموديلات المرتبطة بالمنتج.
• إنشاء الإقرارات.
شهادة مطابقة المنتج
هي شهادة تصدر عن طريق إحدى جهات تقويم المطابقة المقبولة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمسجلة في سابر والتي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
استخراج شهادة مطابقة المنتجات PCoC
• تسجيل المنتج واختيار رمز المنسق الجمركي الصحيح
• اختيار إحدى جهات تقويم المطابقة المقبولة حسب مجالها والنطاق الجغرافي لبلد منشأ المنتج.
• الموافقة على التعهد ثم إرسال الطلب.
• تقديم طلب تسجيل شهادة مطابقة المنتجات السعودية الخاضعة للوائح الفنية.
بعض المنتجات تحتاج الى شهادات مكافئة او تكميلية مثل (علامة الجودة السعودية، شارة المطابقة الخليجية، شعار البلاستك القابل للتحلل، أو شهادة اعتراف IECEE السعودية فيقوم مفوض المنشأة بالخطوات التالية:
• ادخال بيانات شهادة المكافئة.
• يتم التحقق من البيانات المدخلة ثم حفظها.
• الموافقة على التعهد ثم إرسال الطلب.
شهادة مطابقة الإرسالية
هي شهادة تصدر من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لكمية محددة من المنتج المعد للتصديراو الاستيراد بهدف حصر واحصاء الصادرات والواردات وللتأكيد على ان الشحنة مطابقة للمواصفات القياسية ذات العلاقة في حال الاستيراد.
تقديم طلب تسجيل شهادة مطابقة إرسالية جديدة
• توافر الفاتورة التجارية النهائية
• استكمال البيانات
• إضافة تاريخ الفاتورة، رقمها، قيمة اجمالي الفاتورة، العملة، الكميات والوحدات واسم المورد وعنوانه
• استكمال بيانات المنتجات واختيار الفاتورة لكل منتج من الفواتير المضافة وتحديد الكمية وقيمة المنتج بالفاتورة ثم اختيار دولة الشحن.
• الموفقة على التعهد.
• تقديم طلب تسجيل شهادة مطابقة إرسالية (يجب موافقة جهة المطابقة على الارسالية في حال المنتجات الخاضعة للوائح).
منصة المنتجات غير التجارية (اعفاءات سابر)
تساعد خدمة المنتجات غير التجارية على تقديم طلب للشحنات المستوردة وغير المخصصة للبيع أو التجارة ، من أجل الحصول على شهادة مطابقة الارسالية مثل الشحنات التي يتم استيرادها من قبل الإفراد لغرض البناء أو الترميم وكذلك الشحنات للمنتجات الخام الأولية أو معدات التصنيع المستخدمة في خطوط الإنتاج والشحنات التي يتم توريدها لجهة حكومية بموجب عقد طلب شراء.
تقديم طلب مطابقة ارسالية لمنتجات غير تجارية
• تسجيل الدخول على منصة المنتجات غير التجارية
• توافر الفاتورة التجارية النهائية الوثائق المطلوبة حسب غرض الاستيراد
• استكمال البيانات
• استكمال بيانات المنتجات واختيار الفاتورة لكل منتج من الفواتير المضافة وتحديد الكمية وقيمة المنتج بالفاتورة ثم اختيار دولة الشحن.
• ارفاق جميع الاوراق والموفقة على التعهد.
• تقديم طلب مطابقة ارسالية لمنتجات غير تجارية (يجب انتظار قرار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اما بقبول الطلب او رفضه).
شهادات التي يمكن ربطها بمنصة سابر
• شهادة طراز IECEE
• شارة المطابقة خليجية
• علامة الجودة السعودية
• ترخيص كفاءة استهلاك الطاقة
كيف يمكن للشركة العالمية للحلول المتكاملة لدخول الاسواق(((GIMASS) مساعدتك
ايمانا من الشركة العالمية للحلول المتكاملة لدخول الاسواق( GIMASS) باهمية السوق السعودية كواحد من اكبر الاسواق عالميا فقد حصرت الشركة على انشاء قطاع فني مختص بالسوق السعودي فقط وتم اعطائه الاسم سابرسعودي SABERSAUDI اقتباسا من اسم المنصة الالكترونية الاكبر في الشرق الاوسط منصة سابر.
يساعدك قطاع سابرسعودي في الحصول على شهادات المطابقة اللازمة بجميع انواعها لدخول المنتجات السوق السعودية ويقوم قطاع سابرسعودي بتقديم خدمات تقويم المطابقة للشركات التي تستهدف السوق السعودي، كما يقوم بمساعدتك في الحصول على شهادات مطابقة المنتجات طبقا للمواصفات واللوائح الفنية وفقًا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17065
يضم قطاع سابرسعودي نخبة من افضل مهندسين المطابقة ذوي الخبرة في المجال والسوق السعودي تحديدا بهدف تسهيل وتسريع عملية مطابقة المنتجات ومنح الشهادة ويحرص قطاع سابرسعودي على تقديم الدعم الفني المطلوب واستكمال الملفات الفنية لاستصدار الشهادات اللازمة مع الاحتفاظ بأعلى مستويات والنزاهة والحيادية لتلبية كافة احتياجات العملاء لتعزيز وتسهيل وصولهم إلى الأسواق السعودية.
وقد حققت المملكة تقدماً في مجال الحكومة الإلكترونية تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وخلال العقد الماضي زاد عدد الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن عن طريق الإنترنت حيث شملت الأحوال المدنية، التعليم الإلكتروني، الدفع الإلكتروني، المرور والجوازات، إصدار السجلات التجارية وغيرها.
اهم نقاط رؤية السعودية 2030 التقنية
1- دعم الراغبين في إطلاق مشاريع تقنية داخل المملكة، حيث يكون لديهم منصات تتولى دعمهم من كل النواحي.
2- ضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد الرقمي.
3- تهدف المملكة خلال 4 سنوات، أن تضيف مليون فرصة عمل في قطاع التجزئة الحديث و التجارة الالكترونية.
4- تطوير البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات خاصة تقنيات النطاق العريض عالي السرعة.
5- زيادة نسبة التغطية للإنترنت عالي السرعة في المدن وخارجها وتحسين جودة الاتصال.
6- تدعم المستثمرين المحليين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
7- سيعمل برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية على بناء منصات رقمية للمهام المشتركة.
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
يكمن دور الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في وضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة وتحديد أساليب أخذ العينات وطرق الاختبار والتفتيش الفني وأنظمة الجودة، وتحديد أسس وشروط التنفيذ الفنية والتصنيفات والرسومات الهندسية والمصطلحات والتعاريف والرموز، وغير ذلك مما يصدر عن المجلس في مجال المواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة، باستثناء المنتجات الغذائية والدوائية.
إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها.
إصدار وتطبيق لوائح إجراءات الترخيص لعلامة الجودة للمنتجات المحلية والمستوردة المطابقة للمواصفات القياسية السعودية ومنح حق استخدامها.
إصدار وتطبيق لوائح إجراءات منح شهادات تسجيل أنظمة الجودة وأنظمة البيئة والسلامة وغيرها من الأنظمة التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
نشر التوعية اللازمة بالمواصفات القياسية والجودة وإجراءات تقويم المطابقة والقياس والمعايرة وإعداد وتطوير وتنفيذ البرامج التدريبية المتعلقة بأعمال ونشاطات الهيئة.
تنسيق أعمال المواصفات القياسية والجودة وإجراءات تقويم المطابقة والقياس والمعايرة بالمملكة والاعتراف المتبادل مع الجهات المناظرة بالدول الأخرى.
التأكد من تطبيق المواصفات القياسية السعودية الإلزامية (اللوائح الفنية) ولوائح إجراءات تقويم المطابقة التي تعتمدها بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة.
منح شهادات المطابقة طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة بالنسبة للمنتجات المحلية والمعدة للتصدير والمنتجات المستوردة.
القيام بجميع أعمال الاعتماد مثل اعتماد جهات التصديق والتفتيش والمعاينة والتدقيق الخاصة بأنظمة الجودة.
إنشاء قاعدة معلومات في مجالات عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية.
إجراء البحوث والدراسات، وتقديم الخدمات الاستشارية التي تتعلق بأعمالها ونشاطاتها، والتعاون مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول أعمالاً مشابهة لأعمال الهيئة.
مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية.
القيام بأعمال جهة الإخطار ومركز الاستفسار لاتفاقية العوائق الفنية للتجارة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية.
منصة سابر في نقاط
1- منصة سابر تمثل دور الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في دعم رؤية المملكة 2030 و برنامج التحول الوطني 2020.
2- سابر هي منصة إلكترونية تتيح للتاجر والمصنع المحلي إصدار شهادات المطابقة المطلوبة وشهادات مطابقة الإرسالية إلكترونياً للسلع الاستهلاكية سواء المستوردة أو المصنعة محليا لدخولها للسوق السعودي.
3- كما أن المنصة الإلكترونية تهدف إلى حماية المنشآت التجارية من حالات الغش عن طريق التأكد من مطابقة المنتجات للموصفات السعودية وخلوها من العيوب التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك.
4- تم تطوير منصة سابر بإشراف من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال لتشغيلها وتطويرها وفق أعلى معايير الكفاءة من حيث سرعة الإنجاز في التسجيل، وكذلك في تقليص الوقت المستغرق للمستفيدين.
5- تم ربط سابر مع مجموعة من الجهات الحكومية ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها، وهذه الجهات وهي الهيئة العامة للجمارك متمثلة في منصة فسح، هيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية، وزارة التجارة والاستثمار، جهات تقويم المطابقة.
ما الذي يميز منصة سابر
1- تقليل الوقت اللازم لاستيراد المنتجات والسلع الاستهلاكية.
2- الحد من عمليات التزوير أو التلاعب بشهادات المطابقة.
3- منع الإضرار بالمستهلك وذلك من خلال منع دخول سلع أو منتجات غير مطابقة للمواصفات السعودية.
4- تسريع الإجراءات من أجل إصدار شهادات المطابقة المطلوبة، وشهادات مطابقة الإرسالية للسلع الاستهلاكية سواء المستوردة أو المصنعة محليا.
5- تسهيل وتقليل الوقت اللازم لفسح المنتجات من قبل الهيئة العامة للجمارك حماية المنشآت التجارية والمستهلكين.
6- حماية المستهلك المحلي من المنتجات الغير مطابقة للمواصفات والحد من المنتجات المغشوشة.
أقسام منصة سابر
يمكن لأي مواطن دخول الموقع والتعامل معه بسهولة، حيث تم تقسيم المنصة إلى خمسة أقسام، وهم
1- الصفحة الرئيسية، ومن خلالها يمكن تسجيل دخول لمستخدم جديد.
2- القسم الثاني، تعريف بمنصة سابر الاليكترونية.
3- يهتم القسم الثالث، بالأسئلة الشائعة لدى المستخدمين والمتعاملين من المنتجين للسلع والخدمات المقدمة للمستهلك، والمتعاملين مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وأيضا المستهلك المحلي.
4- القسم الرابع، عبارة عن دليل للمستخدم ويقدم له دليل مرئي عن طريق فيديوهات قصيرة تعرض كيفية استخدام المنصة والتعامل الرقمي، ومن الفيديوهات التي تعرضها فيديو لكيفية تسجيل منتجك في منصة سابر الإلكترونية، فيديو لكيفية تسجيل حساب مفوض منشأة، فيديو لكيفية تقديم طلب المطابقة، فيديو لكيفية تقديم طلب الارسالية، ومجموعة أوراق PDF توضيح كيفية التعامل مع المنصة.
5- يعرض القسم الخامس والأخير خدمة الاتصال بالمنصة لتقديم الشكاوي أو الاقتراحات أو الاستفسار عن شيء ما .
التسجيل في سابر واستخراج الشهادات
تقوم المنشأة بتسجيل الحساب على منصة سابر من خلال مفوض المنشأة، وهو الشخص الرئيسي الذي يمثلها في إجراء التعاملات عبر سابر، بما فيها من إدارة المنشأة وإدارة سجلات الهوية الإلكترونية لممثلي المنشأة المفوضين ومنح الصلاحيات لممثلي المنشأة المفوضين، وإدارة الخدمات الإلكترونية للمنشأة.
تسجيل المنتجات في سابر شرط اساسي في استيراد السلع والمواد الاستهلاكية واستخراج شهادات المطابقة وربط الشهادات التكميلية المطلوبة من منصات اخرى مثل منصة كفاءة استهلاك الطاقة.
متطلبات انشاء حساب على منصه سابر
• رقم السجل التجاري وتاريخ انتهاءه.
• رقم الهوية المرتبطة بالسجل التجاري.
• صورة توقيع المفوض المسؤول لدى المنشأة.
• صورة ختم المنشأة.
كيف اعرف متطلبات دخول منتج معين الى السوق السعودي من منصة سابر
عن طريق الدخول الى موقع سابر الرسمي والبحث برمز المنسق الجمركي (HS Code) الخاص بالمنتج
بعد التأكد من رمز المنسج الجمركي للمنتج والوصف الصحيح له على المنصة يجب
• تسجيل المنتج على منصة سابر عن طريق.
o تسجيل دخول ضابط اتصال المنشأة أو مفوض المنشأة.
o إضافة منتج جديد إما “البحث من خلال رمز المنسق الجمركي” أو “البحث من خلال تصنيف المنتج”.
o اختيار الصنف واستكمال بياناته.
o إضافة صور المنتج ان وجدت.
عند تسجيل المنتج على المنصة يتطلب الالتزام بنظام مطابقة ومنح الشهادة من التالي على حسب المنتج ولائحته الفنية
إقرار ذاتي
الإقرار الذاتي عبارة عن إقرار من التاجر نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث.
تسجيل إقرار ذاتي
• تسجيل دخول ضابط اتصال المنشأة أو مفوض المنشأة.
• اختيار إقرار ذاتي مستورد.
• اختيار المنتج الذي تم تسجيله بالفعل على المنصة.
• إضافة جميع أرقام الموديلات المرتبطة بالمنتج.
• إنشاء الإقرارات.
شهادة مطابقة المنتج
هي شهادة تصدر عن طريق إحدى جهات تقويم المطابقة المقبولة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمسجلة في سابر والتي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
استخراج شهادة مطابقة المنتجات PCoC
• تسجيل المنتج واختيار رمز المنسق الجمركي الصحيح
• اختيار إحدى جهات تقويم المطابقة المقبولة حسب مجالها والنطاق الجغرافي لبلد منشأ المنتج.
• الموافقة على التعهد ثم إرسال الطلب.
• تقديم طلب تسجيل شهادة مطابقة المنتجات السعودية الخاضعة للوائح الفنية.
بعض المنتجات تحتاج الى شهادات مكافئة او تكميلية مثل (علامة الجودة السعودية، شارة المطابقة الخليجية، شعار البلاستك القابل للتحلل، أو شهادة اعتراف IECEE السعودية فيقوم مفوض المنشأة بالخطوات التالية:
• ادخال بيانات شهادة المكافئة.
• يتم التحقق من البيانات المدخلة ثم حفظها.
• الموافقة على التعهد ثم إرسال الطلب.
شهادة مطابقة الإرسالية
هي شهادة تصدر من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لكمية محددة من المنتج المعد للتصديراو الاستيراد بهدف حصر واحصاء الصادرات والواردات وللتأكيد على ان الشحنة مطابقة للمواصفات القياسية ذات العلاقة في حال الاستيراد.
تقديم طلب تسجيل شهادة مطابقة إرسالية جديدة
• توافر الفاتورة التجارية النهائية
• استكمال البيانات
• إضافة تاريخ الفاتورة، رقمها، قيمة اجمالي الفاتورة، العملة، الكميات والوحدات واسم المورد وعنوانه
• استكمال بيانات المنتجات واختيار الفاتورة لكل منتج من الفواتير المضافة وتحديد الكمية وقيمة المنتج بالفاتورة ثم اختيار دولة الشحن.
• الموفقة على التعهد.
• تقديم طلب تسجيل شهادة مطابقة إرسالية (يجب موافقة جهة المطابقة على الارسالية في حال المنتجات الخاضعة للوائح).
منصة المنتجات غير التجارية (اعفاءات سابر)
تساعد خدمة المنتجات غير التجارية على تقديم طلب للشحنات المستوردة وغير المخصصة للبيع أو التجارة ، من أجل الحصول على شهادة مطابقة الارسالية مثل الشحنات التي يتم استيرادها من قبل الإفراد لغرض البناء أو الترميم وكذلك الشحنات للمنتجات الخام الأولية أو معدات التصنيع المستخدمة في خطوط الإنتاج والشحنات التي يتم توريدها لجهة حكومية بموجب عقد طلب شراء.
تقديم طلب مطابقة ارسالية لمنتجات غير تجارية
• تسجيل الدخول على منصة المنتجات غير التجارية
• توافر الفاتورة التجارية النهائية الوثائق المطلوبة حسب غرض الاستيراد
• استكمال البيانات
• استكمال بيانات المنتجات واختيار الفاتورة لكل منتج من الفواتير المضافة وتحديد الكمية وقيمة المنتج بالفاتورة ثم اختيار دولة الشحن.
• ارفاق جميع الاوراق والموفقة على التعهد.
• تقديم طلب مطابقة ارسالية لمنتجات غير تجارية (يجب انتظار قرار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اما بقبول الطلب او رفضه).
شهادات التي يمكن ربطها بمنصة سابر
• شهادة طراز IECEE
• شارة المطابقة خليجية
• علامة الجودة السعودية
• ترخيص كفاءة استهلاك الطاقة
كيف يمكن للشركة العالمية للحلول المتكاملة لدخول الاسواق(((GIMASS) مساعدتك
ايمانا من الشركة العالمية للحلول المتكاملة لدخول الاسواق( GIMASS) باهمية السوق السعودية كواحد من اكبر الاسواق عالميا فقد حصرت الشركة على انشاء قطاع فني مختص بالسوق السعودي فقط وتم اعطائه الاسم سابرسعودي SABERSAUDI اقتباسا من اسم المنصة الالكترونية الاكبر في الشرق الاوسط منصة سابر.
يساعدك قطاع سابرسعودي في الحصول على شهادات المطابقة اللازمة بجميع انواعها لدخول المنتجات السوق السعودية ويقوم قطاع سابرسعودي بتقديم خدمات تقويم المطابقة للشركات التي تستهدف السوق السعودي، كما يقوم بمساعدتك في الحصول على شهادات مطابقة المنتجات طبقا للمواصفات واللوائح الفنية وفقًا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17065
يضم قطاع سابرسعودي نخبة من افضل مهندسين المطابقة ذوي الخبرة في المجال والسوق السعودي تحديدا بهدف تسهيل وتسريع عملية مطابقة المنتجات ومنح الشهادة ويحرص قطاع سابرسعودي على تقديم الدعم الفني المطلوب واستكمال الملفات الفنية لاستصدار الشهادات اللازمة مع الاحتفاظ بأعلى مستويات والنزاهة والحيادية لتلبية كافة احتياجات العملاء لتعزيز وتسهيل وصولهم إلى الأسواق السعودية.