من درر السلف...الحلقة رقم 403

الحمد لله ...ومن الفوائد والفرائد ...منها ...قال الحافظ أبو حاتم ابن حبّان البُستيّ عليه رَحَمَات ربّ العالمين /البخل : شجرة في النار ..أغصانها في الدنيا ؛ من تعلق بغصن من أغصانها : جره إلى النار ..كما أن الجود شجرة في الجنةِ أغصانها في الدنيا : فمن تعلق بغصن من أغصانها : جره إلى الجنة ..والجنة : دار الأسخياء ..والبخيل يقال له في أول درجته : البخيل ..فإذا عتا وطغى في الإمساك يقال له : الشحيح ..فإذا ذم الجود والأسخياء يقال له : لئيم ..فإذا صار يحتج للبخلاء ويعذرهم في فعالهم يقال له : الملائم ..وما اتزر رجلٌ بإزارٍ أهتك لعرضه ؛ ولا أثلم لدينه : من البخل. ..أنظره / روضة العقلاء ورقة / 238 ...ومنها ...وقال أيضاً /حسن الخلق : بذر اكتساب المحبة ..كما أن سوء الخلق : بذر استجلاب البغضة ..ومن حسن خلقه : صان عرضه ..ومن ساء خلقه : هتك عرضه ..لأن سوء الخلق : يورث الضغائن ..والضغائن إذا تمكنت في القلوب : أورثت العداوة ..والعداوة إذا ظهرت من غير صاحب الدين : أهوت صاحبها إلى النار إلاّ أن يتداركه المولى بتفضل منه وعفو . ..أنظره / روضة العقلاء ورقة / 65 ...ومنها ...وقال أيضاً /الخلق الحسن : يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد ..وإن الخلق السيء : ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل ..وقد تكون في الرجل أخلاق كثيرة صالحة كلها ؛ وخلق سيء : فيفسد الخلق السيء الأخلاق الصالحة كلها ..وأنشدني البغدادي :خالق الناسَ بخلقٍ حسنٍ .. لا تكن كلباً على الناسِ يَهِرْ ..والقَهُم منكَ ببشرٍ ثمَ صُنْ .. عنهمْ عرضكَ عَن كل قذرْ .. .أنظره / روضة العقلاء ورقة / 64 ...ومنها ...وقال الإمام محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكنانيّ الحمويّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /لا يصحُّ العلم - الذي هو عبادة القلب - : إلَّا بطهارته عن خُبْث الصِّفات وحدث مساوئ الأخلاق ورديئها . ..أنظره / تذكرة السامع والمتكلم ورقة / 34 ...