من درر السلف...الحلقة رقم 403

إلياس
:: أستاذ::
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الحمد لله ...
ومن الفوائد والفرائد ...
منها ...
قال الحافظ أبو حاتم ابن حبّان البُستيّ عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
البخل : شجرة في النار ..
أغصانها في الدنيا ؛ من تعلق بغصن من أغصانها : جره إلى النار ..
كما أن الجود شجرة في الجنةِ أغصانها في الدنيا : فمن تعلق بغصن من أغصانها : جره إلى الجنة ..
والجنة : دار الأسخياء ..
والبخيل يقال له في أول درجته : البخيل ..
فإذا عتا وطغى في الإمساك يقال له : الشحيح ..
فإذا ذم الجود والأسخياء يقال له : لئيم ..
فإذا صار يحتج للبخلاء ويعذرهم في فعالهم يقال له : الملائم ..
وما اتزر رجلٌ بإزارٍ أهتك لعرضه ؛ ولا أثلم لدينه : من البخل. ..
أنظره / روضة العقلاء ورقة / 238 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
حسن الخلق : بذر اكتساب المحبة ..
كما أن سوء الخلق : بذر استجلاب البغضة ..
ومن حسن خلقه : صان عرضه ..
ومن ساء خلقه : هتك عرضه ..
لأن سوء الخلق : يورث الضغائن ..
والضغائن إذا تمكنت في القلوب : أورثت العداوة ..
والعداوة إذا ظهرت من غير صاحب الدين : أهوت صاحبها إلى النار إلاّ أن يتداركه المولى بتفضل منه وعفو . ..
أنظره / روضة العقلاء ورقة / 65 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الخلق الحسن : يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد ..
وإن الخلق السيء : ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل ..
وقد تكون في الرجل أخلاق كثيرة صالحة كلها ؛ وخلق سيء : فيفسد الخلق السيء الأخلاق الصالحة كلها ..
وأنشدني البغدادي :
خالق الناسَ بخلقٍ حسنٍ .. لا تكن كلباً على الناسِ يَهِرْ ..
والقَهُم منكَ ببشرٍ ثمَ صُنْ .. عنهمْ عرضكَ عَن كل قذرْ .. .
أنظره / روضة العقلاء ورقة / 64 ...
ومنها ...
وقال الإمام محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكنانيّ الحمويّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
لا يصحُّ العلم - الذي هو عبادة القلب - : إلَّا بطهارته عن خُبْث الصِّفات وحدث مساوئ الأخلاق ورديئها . ..
أنظره / تذكرة السامع والمتكلم ورقة / 34 ...
ومن الفوائد والفرائد ...
منها ...
قال الحافظ أبو حاتم ابن حبّان البُستيّ عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
البخل : شجرة في النار ..
أغصانها في الدنيا ؛ من تعلق بغصن من أغصانها : جره إلى النار ..
كما أن الجود شجرة في الجنةِ أغصانها في الدنيا : فمن تعلق بغصن من أغصانها : جره إلى الجنة ..
والجنة : دار الأسخياء ..
والبخيل يقال له في أول درجته : البخيل ..
فإذا عتا وطغى في الإمساك يقال له : الشحيح ..
فإذا ذم الجود والأسخياء يقال له : لئيم ..
فإذا صار يحتج للبخلاء ويعذرهم في فعالهم يقال له : الملائم ..
وما اتزر رجلٌ بإزارٍ أهتك لعرضه ؛ ولا أثلم لدينه : من البخل. ..
أنظره / روضة العقلاء ورقة / 238 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
حسن الخلق : بذر اكتساب المحبة ..
كما أن سوء الخلق : بذر استجلاب البغضة ..
ومن حسن خلقه : صان عرضه ..
ومن ساء خلقه : هتك عرضه ..
لأن سوء الخلق : يورث الضغائن ..
والضغائن إذا تمكنت في القلوب : أورثت العداوة ..
والعداوة إذا ظهرت من غير صاحب الدين : أهوت صاحبها إلى النار إلاّ أن يتداركه المولى بتفضل منه وعفو . ..
أنظره / روضة العقلاء ورقة / 65 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الخلق الحسن : يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد ..
وإن الخلق السيء : ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل ..
وقد تكون في الرجل أخلاق كثيرة صالحة كلها ؛ وخلق سيء : فيفسد الخلق السيء الأخلاق الصالحة كلها ..
وأنشدني البغدادي :
خالق الناسَ بخلقٍ حسنٍ .. لا تكن كلباً على الناسِ يَهِرْ ..
والقَهُم منكَ ببشرٍ ثمَ صُنْ .. عنهمْ عرضكَ عَن كل قذرْ .. .
أنظره / روضة العقلاء ورقة / 64 ...
ومنها ...
وقال الإمام محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكنانيّ الحمويّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
لا يصحُّ العلم - الذي هو عبادة القلب - : إلَّا بطهارته عن خُبْث الصِّفات وحدث مساوئ الأخلاق ورديئها . ..
أنظره / تذكرة السامع والمتكلم ورقة / 34 ...