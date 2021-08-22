تحميل AutoPlay Media Studio 8.5.0.0 مع التفعيل

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برنامج اوتو بلاي ميديا ستوديو تطبيق يتيح لك انشاء عروض ميديا و عمل اسطوانات CD/DVD ذاتية الاقلاع، يمكنك انشاء عرض جميل لملفاتك و برامجك المفضلة و حرقها على اقرص مضغوطة أو مدمجة، لتصبح ذاتية الاقلاع و التشغيل بمجرد إدخالها في سواقة الاقراص الليزرية، يمكنك ايضا إنشاء ملفات اوتورون تلقائية التشغيل لأقراص فيديو رقمية تحتوي على عروض مميزة لملفات الصوت و الفيديو و الصور الخاصة بك، برنامج اوتو بلاي ميديا ستوديو يملك واجهة رسومية بتخطيط منظم و سهلة الاستخدام، توفر لك الكثير من المزايا لإنشاء مشروع جديد و عمل قوائم لأفلامك المفضلة او صورك الرقمية و عرضها بطريقة جذابة، كما يمكنك انشاء أي مشروع تريد عمل له اسطوانة ذاتية التشغيل حتى تعطي منظرا جذابا و مرتبا لأعمالك التجارية أو الخاصة، البرنامج يوفر لك مجموعة واسعة من الازرار متعددة الاشكال، بالإضافة الى إمكانية إستراد مختلف انواع الملفات الى البرنامج، مثل ملفات الفيديو و الصوت و الصور و ملفات الفلاش و تطبيقات الكمبيوتر و الهاتف النقال و المستندات النصية و غيرها من الملفات الأخرى، ايضا البرنامج يوفر لك مجموعة كبيرة من القوالب الجاهزة "Template" التي يمكنك من خلالها انشاء مشاريعك الخاصة بكل سهولة، بعد الانتهاء من إعداد مشروعك الخاص يمكنك حرقه على أقراص الدي في دي (DVD) و السي دي (CD)، أو يمكنك حفظه في مجلد على القرص الصلب، كما يمكنك حفظه على شكل ملف تنفيدي بصيغة EXE أو يمكنك ايضا حفظه على شكل صورة اسطوانة بصيغة إيزو ISO و المشاركة به مع الاصدقاء على شبكة الانترنت.تحميل البرنامح مع التفعيل من :