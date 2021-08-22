تحميل وتفعيل برنامج ESET Internet Security 14 عملاق الحماية

ESET Internet Security 14.2.24.0 x32

ESET Internet Security 14.2.24.0 x64

برنامج ايست انترنت سكيورتى يمتلك واجهة رئيسية معبئة بالعديد من أدوات الحماية الذكية، يمكنك فحص وتنظيف الكمبيوتر من الفيروسات بكل سهولة بحيث يقوم البرنامج بإستخدام تقنية ذكية في فحص القرص الصلب وكشف ورصد الفيروسات والبرامج الضارة المتخفية على جوانب النظامهذا البرنامج صمم خصيصا لحماية الكمبيوتر الخاص بك من الملفات الضارة و ملفات التجسس ومن تهديدات الفيروسات، وايضا يوفر لك جدار ناري قوي لحمايتك من الهكرز، كما انه حاز على عدة جوائز لقوته في الكشف عن البرمجيات الخبيثة والقضاء عليها، ايضا البرنامج لا يستهلك موارد النظام، فهو خفيف وسريع جدا في العملمع هذا البرنامج يمكنك الابحار في الانترنت وانت مطمئن على خصوصياتك وملفاتك الهامة، فالبرنامج يقدم لك افضل الحلول في مجال الحماية من الفيروسات مهما كانت قوتها وايضا الحماية من قراصنة الكمبيوتر ومنعهم من اختراق جهازكبرنامج الحماية الاول ESET Internet Security 14 يوفر لك الحماية من جميع تهديدات وهجمات البرمجيات الخبيثة المنتشرة على الانترنت، وذلك عن طريق حماية الشبكة وحماية متصفح الانترنت وايضا يقوم بتحليل وفحص جميع الملفات والبيانات التي يتم تنزيلها على متصفح الانترنت، والعمل على منع صفحات الويب التي تحتوي ملفات ضارةتحميل برنامج ايست انترنت سكيورتى 14 اخر اصدار لنواة 32 بت مع سريال التفعيل من خلال الرابط التالىتحميل برنامج ايست انترنت سكيورتى 14 اخر اصدار لنواة 64 بت مع سريال التفعيل من خلال الرابط التالى