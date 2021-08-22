تحميل وتفعيل برنامج ESET Internet Security 14 عملاق الحماية

Ozdemir Sirac
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برنامج ايست انترنت سكيورتى يمتلك واجهة رئيسية معبئة بالعديد من أدوات الحماية الذكية، يمكنك فحص وتنظيف الكمبيوتر من الفيروسات بكل سهولة بحيث يقوم البرنامج بإستخدام تقنية ذكية في فحص القرص الصلب وكشف ورصد الفيروسات والبرامج الضارة المتخفية على جوانب النظام
هذا البرنامج صمم خصيصا لحماية الكمبيوتر الخاص بك من الملفات الضارة و ملفات التجسس ومن تهديدات الفيروسات، وايضا يوفر لك جدار ناري قوي لحمايتك من الهكرز، كما انه حاز على عدة جوائز لقوته في الكشف عن البرمجيات الخبيثة والقضاء عليها، ايضا البرنامج لا يستهلك موارد النظام، فهو خفيف وسريع جدا في العمل
مع هذا البرنامج يمكنك الابحار في الانترنت وانت مطمئن على خصوصياتك وملفاتك الهامة، فالبرنامج يقدم لك افضل الحلول في مجال الحماية من الفيروسات مهما كانت قوتها وايضا الحماية من قراصنة الكمبيوتر ومنعهم من اختراق جهازك
برنامج الحماية الاول ESET Internet Security 14 يوفر لك الحماية من جميع تهديدات وهجمات البرمجيات الخبيثة المنتشرة على الانترنت، وذلك عن طريق حماية الشبكة وحماية متصفح الانترنت وايضا يقوم بتحليل وفحص جميع الملفات والبيانات التي يتم تنزيلها على متصفح الانترنت، والعمل على منع صفحات الويب التي تحتوي ملفات ضارة
تحميل برنامج ايست انترنت سكيورتى 14 اخر اصدار لنواة 32 بت مع سريال التفعيل من خلال الرابط التالى
ESET Internet Security 14.2.24.0 x32
تحميل برنامج ايست انترنت سكيورتى 14 اخر اصدار لنواة 64 بت مع سريال التفعيل من خلال الرابط التالى
ESET Internet Security 14.2.24.0 x64