مع تطبيق '' نبض'' احصل على أهم الأخبار من مختلف المجالات

تمضي الأيام ... لكن الذكرى تيقى, فالماضي مضى والمضارع يمضي.لذلك فلنطوي صفحة الماضي ولنبدأ بصفحات بيضاء جديدة , ولنجعل من الذكريات ألوانا لكتابنا , ولنملىء صفحاتنا البيضاء بسطور ذهبيةتعكس جمالها على منتدانا هذا...الحمد لله وحده نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل لهومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبهومن تبعهم باءحسان إلى يوم الدين .. أما بعد..أهلا بكم اخواني أعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائريةمنتدى Android