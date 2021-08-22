مع تطبيق '' نبض'' احصل على أهم الأخبار من مختلف المجالات

Ozdemir Sirac
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 17 ديسمبر 2014
- المشاركات
- 29
- النقاط
- 3
- العمر
- 30
- محل الإقامة
- غليزان
- الجنس
- ذكر
تمضي الأيام ... لكن الذكرى تيقى, فالماضي مضى والمضارع يمضي.
لذلك فلنطوي صفحة الماضي ولنبدأ بصفحات بيضاء جديدة , ولنجعل من الذكريات ألوانا لكتابنا , ولنملىء صفحاتنا البيضاء بسطور ذهبية
تعكس جمالها على منتدانا هذا...
الحمد لله وحده نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه
ومن تبعهم باءحسان إلى يوم الدين .. أما بعد..
أهلا بكم اخواني أعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية
منتدى Android
نبض Nabd أخبار العالم - عاجل
نبض Nabd - اخبار العالم ، عاجل - Apps on Google Play
لذلك فلنطوي صفحة الماضي ولنبدأ بصفحات بيضاء جديدة , ولنجعل من الذكريات ألوانا لكتابنا , ولنملىء صفحاتنا البيضاء بسطور ذهبية
تعكس جمالها على منتدانا هذا...
الحمد لله وحده نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه
ومن تبعهم باءحسان إلى يوم الدين .. أما بعد..
أهلا بكم اخواني أعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية
منتدى Android
نبض Nabd أخبار العالم - عاجل
نبض Nabd - اخبار العالم ، عاجل - Apps on Google Play