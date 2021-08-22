مع تطبيق '' نبض'' احصل على أهم الأخبار من مختلف المجالات

Ozdemir Sirac

Ozdemir Sirac

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 ديسمبر 2014
المشاركات
29
النقاط
3
العمر
30
محل الإقامة
غليزان
الجنس
ذكر
تمضي الأيام ... لكن الذكرى تيقى, فالماضي مضى والمضارع يمضي.

لذلك فلنطوي صفحة الماضي ولنبدأ بصفحات بيضاء جديدة , ولنجعل من الذكريات ألوانا لكتابنا , ولنملىء صفحاتنا البيضاء بسطور ذهبية

تعكس جمالها على منتدانا هذا...

الحمد لله وحده نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له

ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه

ومن تبعهم باءحسان إلى يوم الدين .. أما بعد..

أهلا بكم اخواني أعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية

منتدى Android

826422160.png


نبض Nabd أخبار العالم - عاجل

826422160.png


897280148.jpg


826422160.png


نبض Nabd - اخبار العالم ، عاجل - Apps on Google Play

826422160.png
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top