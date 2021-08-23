من درر السلف...الحلقة رقم 404

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الفرائدِ والدرر والأثر ...
منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة الحرانيّ النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
ودعاء الغائب للغائب : أعظم إجابة من دعاء الحاضر ..
لأنه أكمل : إخلاصاً ..
وأبعد : عن الشرك ..
فكيف يشبه دعاء من يدعو لغيره بلا سؤال منه : إلى دعاء من يدعو الله بسؤاله وهو حاضر ؟؟؟
وفي الحديث : أعظم الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب .. .
وفي صحيح مسلم عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال / ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلاّ وكل الله به ملكاً كلما دعاَ لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به : آمين ولك بمثله . ..
أنظره / قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ورقة / 206 ...
ومنها ...
قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله /
قال القرطبي / إنما كان ذو الوجهين شر الناس : لأنّ حاله حال المنافق ..
إذ هو : متملق بالباطل وبالكذب ..
مدخل للفساد : بين الناس .. .
وقال النووي / هو الذي يأتي كل طائفة : بما يرضيها ؛ فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدها ..
وصنيعه : نفاق ومحض كذب ؛ وخداعٌ وتحيّلٌ على الإطلاع على أسرار الطائفتين ..
وهي : مداهنة محرمة . ..
أنظره / فتح الباري ج 10 ورقة / 475 ...
ومنها ...
قال الإمام أحمد بن محمد ابن حجر الهيتميّ السِعديّ الأنصاريّ شهاب الدين أبو العباس عليه رَحَمَات الله /
كَلَامُ ذِي اللِّسَانَيْنِ : وَهُوَ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي لَا يَكُونُ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا . ..
أنظره / الزواجر عن اقتراف الكبائر ج 02 ورقة / 39 ...
منها أيضاً ...
قَالَ شيخنَا العَلّامَة ابنُ عُثَيمِين عليه رَحَمَات الله /
إﻥّ ﺍﻹﻧﺴاﻥ ﻳﺠـﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ : ﺻﺮﻳﺤـًﺎ ﺑﻴّﻨﺎً ..
ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻠﻨﺎﺱ : ﺑﻮﺟﻪ ..
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﻔﻰ ﻋﻨﻬﻢ : ﺃﻋﻄاﻫﻢ ﻭﺟﻬﺎً ﺁﺧﺮ ..
ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻻ ﺃﺣْﺴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺِ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕِ : ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺒﺎﺭﻱ ﻭﻻ يماﺭﻱ ﻭﻻ ﺗﺄﺧﺬﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻮﻣﺔ ﻻﺋﻢ ..
ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻭﺑﺎﻃﻨﻪ ﺳﻮﺍﺀ . ..
أنظره / تفسير سورة النساء ج 02 ورقة 11 ...
ومن الفرائدِ والدرر والأثر ...
منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة الحرانيّ النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
ودعاء الغائب للغائب : أعظم إجابة من دعاء الحاضر ..
لأنه أكمل : إخلاصاً ..
وأبعد : عن الشرك ..
فكيف يشبه دعاء من يدعو لغيره بلا سؤال منه : إلى دعاء من يدعو الله بسؤاله وهو حاضر ؟؟؟
وفي الحديث : أعظم الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب .. .
وفي صحيح مسلم عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال / ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلاّ وكل الله به ملكاً كلما دعاَ لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به : آمين ولك بمثله . ..
أنظره / قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ورقة / 206 ...
ومنها ...
قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله /
قال القرطبي / إنما كان ذو الوجهين شر الناس : لأنّ حاله حال المنافق ..
إذ هو : متملق بالباطل وبالكذب ..
مدخل للفساد : بين الناس .. .
وقال النووي / هو الذي يأتي كل طائفة : بما يرضيها ؛ فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدها ..
وصنيعه : نفاق ومحض كذب ؛ وخداعٌ وتحيّلٌ على الإطلاع على أسرار الطائفتين ..
وهي : مداهنة محرمة . ..
أنظره / فتح الباري ج 10 ورقة / 475 ...
ومنها ...
قال الإمام أحمد بن محمد ابن حجر الهيتميّ السِعديّ الأنصاريّ شهاب الدين أبو العباس عليه رَحَمَات الله /
كَلَامُ ذِي اللِّسَانَيْنِ : وَهُوَ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي لَا يَكُونُ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا . ..
أنظره / الزواجر عن اقتراف الكبائر ج 02 ورقة / 39 ...
منها أيضاً ...
قَالَ شيخنَا العَلّامَة ابنُ عُثَيمِين عليه رَحَمَات الله /
إﻥّ ﺍﻹﻧﺴاﻥ ﻳﺠـﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ : ﺻﺮﻳﺤـًﺎ ﺑﻴّﻨﺎً ..
ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻠﻨﺎﺱ : ﺑﻮﺟﻪ ..
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﻔﻰ ﻋﻨﻬﻢ : ﺃﻋﻄاﻫﻢ ﻭﺟﻬﺎً ﺁﺧﺮ ..
ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻻ ﺃﺣْﺴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺِ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕِ : ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺒﺎﺭﻱ ﻭﻻ يماﺭﻱ ﻭﻻ ﺗﺄﺧﺬﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻮﻣﺔ ﻻﺋﻢ ..
ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻭﺑﺎﻃﻨﻪ ﺳﻮﺍﺀ . ..
أنظره / تفسير سورة النساء ج 02 ورقة 11 ...