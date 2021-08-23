من درر السلف...الحلقة رقم 404

الحمد لله ...ومن الفرائدِ والدرر والأثر ...منها ...قال شيخ الإسلام ابن تيميّة الحرانيّ النُميريّ عليه رَحَمَات الله /ودعاء الغائب للغائب : أعظم إجابة من دعاء الحاضر ..لأنه أكمل : إخلاصاً ..وأبعد : عن الشرك ..فكيف يشبه دعاء من يدعو لغيره بلا سؤال منه : إلى دعاء من يدعو الله بسؤاله وهو حاضر ؟؟؟وفي الحديث : أعظم الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب .. .وفي صحيح مسلم عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال / ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلاّ وكل الله به ملكاً كلما دعاَ لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به : آمين ولك بمثله . ..أنظره / قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ورقة / 206 ...ومنها ...قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله /قال القرطبي / إنما كان ذو الوجهين شر الناس : لأنّ حاله حال المنافق ..إذ هو : متملق بالباطل وبالكذب ..مدخل للفساد : بين الناس .. .وقال النووي / هو الذي يأتي كل طائفة : بما يرضيها ؛ فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدها ..وصنيعه : نفاق ومحض كذب ؛ وخداعٌ وتحيّلٌ على الإطلاع على أسرار الطائفتين ..وهي : مداهنة محرمة . ..أنظره / فتح الباري ج 10 ورقة / 475 ...ومنها ...قال الإمام أحمد بن محمد ابن حجر الهيتميّ السِعديّ الأنصاريّ شهاب الدين أبو العباس عليه رَحَمَات الله /كَلَامُ ذِي اللِّسَانَيْنِ : وَهُوَ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي لَا يَكُونُ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا . ..أنظره / الزواجر عن اقتراف الكبائر ج 02 ورقة / 39 ...منها أيضاً ...قَالَ شيخنَا العَلّامَة ابنُ عُثَيمِين عليه رَحَمَات الله /إﻥّ ﺍﻹﻧﺴاﻥ ﻳﺠـﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ : ﺻﺮﻳﺤـًﺎ ﺑﻴّﻨﺎً ..ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻠﻨﺎﺱ : ﺑﻮﺟﻪ ..ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﻔﻰ ﻋﻨﻬﻢ : ﺃﻋﻄاﻫﻢ ﻭﺟﻬﺎً ﺁﺧﺮ ..ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻻ ﺃﺣْﺴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺِ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕِ : ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺒﺎﺭﻱ ﻭﻻ يماﺭﻱ ﻭﻻ ﺗﺄﺧﺬﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻮﻣﺔ ﻻﺋﻢ ..ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻭﺑﺎﻃﻨﻪ ﺳﻮﺍﺀ . ..أنظره / تفسير سورة النساء ج 02 ورقة 11 ...