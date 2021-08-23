قوانين قسم الجوال وتطبيقاته وبرامجه



الجديده لمنتديات اللمة الجزائرية





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



::: القوانين :::





قبل طرح اي موضوع يرجى استخدام خاصية البحث .. لكي لا يكون هناك اي تكرار للمواضيع بالمنتدى.



يمنع وضع أى صور مخلة بالأداب الاسلامية أو أى صور غير لائقة.





يمنع الإعلان لأي منتدى آخر أو لأي موقع ولا بأي شكل من الأشكال





يمنع ان تحتوي تلك المواضيع على اي برامج هدامه للاجهزه او فيروسات.



عدم الأعلان عن مواقع شخصية او منتديات اخرى او ارقام هواتف اوايميلات في المشاركة.



عدم طرح مواضيع ليس لها علاقه بقسم - الجوال وتطبيقاته -

وان حصل هذا سيتم نقله دون اخطار لصاحبه.



يمنع رفع المواضيع القديمة بغير سبب والا سيتم حذف الرد واغلاق الموضوع

اي عضو يخالف القوانين سوف يتم حذف موضوعه

دون الرجوع اليه



ملاحظه هامه



الادارة لها كل حق تعديل أو حذف أو نقل المشاركة أو الموضوع

بدون انذار مسبق للعضو اذا كان مخالفا للقوانين .

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واخـيـــــــراً

ما وضعت هذه القوانين الا لمصلحتكم انتم اولا

فالرجاء من الجميع التقيد بها

وشكرا​