قوانين قسم الكمبيوتر والانترنت

Ozdemir Sirac
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 17 ديسمبر 2014
- المشاركات
- 33
- النقاط
- 3
- العمر
- 30
- محل الإقامة
- غليزان
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سوف نطرح بين أيديكم مجموعة من القوانين والشروط وهي لم توضع
للتسلط وانما وضعت للتنظيم والظهور بأفضل صورة لذا نرجو من جميع
الاعضاء ومرتادي القسم احترام القوانين.. لتحقيق الفائدة والرقي بقسم
برامج الكمبيوتر والانترنت.
اولا : يجب كتابة اسم البرنامج الموضوع والتوضيح بالعنوان ..
ثانيا : اضافة الكراكات او السريال واذا لايوجد اي منها يرجى التوضيح بان البرنامج غير كامل
ثالثا : التأكد من خلو البرنامج من الفيروسات وملفات التجسس ..
رابعا : عدم وضع مشاركة تحتوي على صور مخلة للاداب والتعاليم الاسلامية .. لادارة القسم الحق بحذف مثل هذة المواضيع بدون سابق انذار ..
خامسا : التاكد من عدم تكرار الموضوع قبل طرحة ..
سادسا: نرجو كتابة المواضيع المتعلقة بالقسم فقط وعدم التطرق الى موضوعات تتعلق بمنتديات اخرى ..
سابعا: لادارة القسم له كل الحق في نسخ او تعديل أو حذف أو نقل المشاركة بدون سابق انذار للعضو اذا كان مخالفا للقوانين السابق ذكرها .