إحمي عينيك من مختلف أنواع أشعة الحاسوب الضارة مع البرنامج الرائع Iris pro

Ozdemir Sirac
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم ورحمة الله
IRIS PRO
1.2.0
39MB
برنامج Iris هو من أفضل البرامج التي تتيح لك التحكم الكامل في أنواع الأشعةالمنبثقة من شاشة الحاسوب
و المتمثلة في الأشعة الزرقاء و درجة سطوع و إضاءة الشاشة .
كما يحتوي على مؤقت لتنبهك لأخذ راحة و إراحة عينيك في مدة تحددها مسبقا
أما واجهة البرنامج فهي بهذا الشكل
حيث يمكنك التحكم في الأشعة الزرقاء و درجة السطوع بضغط على المربعالنسخة في الأصل مدفوعة و تمنحك مدة 7 أيام تجربة، لكن يمكنك الحصول على شهر مجانا عن كل شخص يُحمل البرنامج من رابطك
كما هو مبيّن
كما هو مبيّن
و تلقائياً فإن الرابط الذي سأضعه لتحميل البرنامج سيمنحك شهراً مجانياً.
رابــــــــــــــــــــــــط الـــتـــحـــــمــــيــل ( الموقع الرسمي للبرنامج)
دمتم في حفظ الله و رعايته.