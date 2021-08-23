إحمي عينيك من مختلف أنواع أشعة الحاسوب الضارة مع البرنامج الرائع Iris pro

أما واجهة البرنامج فهي بهذا الشكل

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كما هو مبيّن











​ حيث يمكنك التحكم في الأشعة الزرقاء و درجة السطوع بضغط على المربعكما هو مبيّن

رابــــــــــــــــــــــــط الـــتـــحـــــمــــيــل ( الموقع الرسمي للبرنامج)

برنامج Iris هو من أفضل البرامج التي تتيح لك التحكم الكامل في أنواع الأشعةالمنبثقة من شاشة الحاسوبو المتمثلة في الأشعة الزرقاء و درجة سطوع و إضاءة الشاشة .كما يحتوي على مؤقت لتنبهك لأخذ راحة و إراحة عينيك في مدة تحددها مسبقاالنسخة في الأصل مدفوعة و تمنحك مدة 7 أيام تجربة، لكن يمكنك الحصول على شهر مجانا عن كل شخص يُحمل البرنامج من رابطكو تلقائياً فإن الرابط الذي سأضعه لتحميل البرنامج سيمنحك شهراً مجانياً.دمتم في حفظ الله و رعايته.​