إحمي عينيك من مختلف أنواع أشعة الحاسوب الضارة مع البرنامج الرائع Iris pro

Ozdemir Sirac

Ozdemir Sirac

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 ديسمبر 2014
المشاركات
34
النقاط
3
العمر
30
محل الإقامة
غليزان
الجنس
ذكر

السلام عليكم ورحمة الله


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IRIS PRO




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1.2.0


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39MB​



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برنامج Iris هو من أفضل البرامج التي تتيح لك التحكم الكامل في أنواع الأشعةالمنبثقة من شاشة الحاسوب

و المتمثلة في الأشعة الزرقاء و درجة سطوع و إضاءة الشاشة .

كما يحتوي على مؤقت لتنبهك لأخذ راحة و إراحة عينيك في مدة تحددها مسبقا

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أما واجهة البرنامج فهي بهذا الشكل
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حيث يمكنك التحكم في الأشعة الزرقاء و درجة السطوع بضغط على المربع

كما هو مبيّن
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النسخة في الأصل مدفوعة و تمنحك مدة 7 أيام تجربة، لكن يمكنك الحصول على شهر مجانا عن كل شخص يُحمل البرنامج من رابطك

و تلقائياً فإن الرابط الذي سأضعه لتحميل البرنامج سيمنحك شهراً مجانياً.


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رابــــــــــــــــــــــــط الـــتـــحـــــمــــيــل ( الموقع الرسمي للبرنامج)

دمتم في حفظ الله و رعايته.​
 
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