من درر السلف....الحلقة رقم 405

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفرائدِ والدرر والأثر ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات ربّ البريّة /
صحة الفهم وحسن القصد : من أعظم نِعم اللَّه التي أنعم بها على عبده ..
بل ما أُعطيَ عبدٌ عطاءً بعد الإسلام أفضل ولا أجلَّ : منهما ..
بل هما : ساقَا الإسلام وقيامُه عليهما ..
وبهما بايَنَ العبدُ طريقَ المغضوب عليهم : الذين فسد قصدهم ..
وطريقَ الضَّالين : الذين فسدت فهومهم ..
ويصير من المُنْعَم عليهم : الذين حَسُنت أفهامهم وقصودهم ..
وهم أهل : الصراط المستقيم الذين أُمرنا أن نسأل اللَّه أن يهدينا صراطهم في كل صلاة . ..
🥀 أنظره / إعلام الموقعين عن رب العالمين ج 02 ورقة / 164 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وذكر أبو محمد الحسين بن مسعود البغويّ عليه رَحَمَات الله /
قَال مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَعَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ عليهم رَحَمَات الله /
الْإِلْقَاءُ إِلَى التَّهْلُكَةِ : هُوَ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى . ..
و قَالَ أَبُو قِلَابَةَ الجَرميّ عليه رَحَمَات الله /هُوَ الرَّجُلُ يُصِيبُ الذَّنْبَ فَيَقُولُ : قَدْ هَلَكْتُ لَيْسَ لِي تَوْبَةٌ ؛ فَيَيْأَسُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ؛ وَيَنْهَمِكُ فِي الْمَعَاصِي ..
فَنَهَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ) . ..
🥀 أنظره / معالم التنزيل ج 01 ورقة / 217 ... 🌾🌾🌾

🥀 ومنها ...
قال العلاّمة عبدُ الرحمن إبن سِعْديّ عليه رَحَمَات الله /
الإياس من رحمة الله : من أعظم المحاذير ..
وهو نوعان :
إياس الكفار منها وتركهم : جميع سبب يقربهم منها ..
وإياس العصاة بسبب : كثرة جناياتهم أوحشتهم ؛ فملكت قلوبهم فأحدث لها الإياس . ..
🥀 أنظره / تيسير كريم الرحمن ورقة / 629 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ محمّد ابن إسماعيل البخاريّ عليه رَحَمَات الله /
كان العلاء بن زياد يذكر النار فقال رجل : لِـمَ تقنط الناس ؟؟؟
قال : وأنا أقدر أن أقَنِط الناس والله عزَّ وجلَّ يقول / ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ) ..
ويقول / ( وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ) ولكنَّكم تحبون أن تبشروا بالجنة : على مساوئ أعمالكم ..
وإنما بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم : مبشرًا بالجنة لمن أطاعه ..
ومنذرًا بالنار : من عصاه . ..
🥀 أنظره / صحيح البخاري ج 06 ورقة / 226 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
‏قال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /
إنَّ سَفَر الآخِرَة : يُقطعُ بِسَيرِ القُلوبِ لَا بِسَيرِ الأبدَان . ..
🥀 أنظره / رسائل ابن رجب ج 04 ورقة / 415 ... 🌾🌾🌾
 
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