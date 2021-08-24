من درر السلف....الحلقة رقم 405

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الفرائدِ والدرر والأثر ...
منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات ربّ البريّة /
صحة الفهم وحسن القصد : من أعظم نِعم اللَّه التي أنعم بها على عبده ..
بل ما أُعطيَ عبدٌ عطاءً بعد الإسلام أفضل ولا أجلَّ : منهما ..
بل هما : ساقَا الإسلام وقيامُه عليهما ..
وبهما بايَنَ العبدُ طريقَ المغضوب عليهم : الذين فسد قصدهم ..
وطريقَ الضَّالين : الذين فسدت فهومهم ..
ويصير من المُنْعَم عليهم : الذين حَسُنت أفهامهم وقصودهم ..
وهم أهل : الصراط المستقيم الذين أُمرنا أن نسأل اللَّه أن يهدينا صراطهم في كل صلاة . ..
أنظره / إعلام الموقعين عن رب العالمين ج 02 ورقة / 164 ...
ومنها ...
وذكر أبو محمد الحسين بن مسعود البغويّ عليه رَحَمَات الله /
قَال مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَعَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ عليهم رَحَمَات الله /
الْإِلْقَاءُ إِلَى التَّهْلُكَةِ : هُوَ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى . ..
و قَالَ أَبُو قِلَابَةَ الجَرميّ عليه رَحَمَات الله /هُوَ الرَّجُلُ يُصِيبُ الذَّنْبَ فَيَقُولُ : قَدْ هَلَكْتُ لَيْسَ لِي تَوْبَةٌ ؛ فَيَيْأَسُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ؛ وَيَنْهَمِكُ فِي الْمَعَاصِي ..
فَنَهَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ) . ..
أنظره / معالم التنزيل ج 01 ورقة / 217 ...
ومنها ...
قال العلاّمة عبدُ الرحمن إبن سِعْديّ عليه رَحَمَات الله /
الإياس من رحمة الله : من أعظم المحاذير ..
وهو نوعان :
إياس الكفار منها وتركهم : جميع سبب يقربهم منها ..
وإياس العصاة بسبب : كثرة جناياتهم أوحشتهم ؛ فملكت قلوبهم فأحدث لها الإياس . ..
أنظره / تيسير كريم الرحمن ورقة / 629 ...
ومنها ...
قال الحافظ محمّد ابن إسماعيل البخاريّ عليه رَحَمَات الله /
كان العلاء بن زياد يذكر النار فقال رجل : لِـمَ تقنط الناس ؟؟؟
قال : وأنا أقدر أن أقَنِط الناس والله عزَّ وجلَّ يقول / ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ) ..
ويقول / ( وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ) ولكنَّكم تحبون أن تبشروا بالجنة : على مساوئ أعمالكم ..
وإنما بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم : مبشرًا بالجنة لمن أطاعه ..
ومنذرًا بالنار : من عصاه . ..
أنظره / صحيح البخاري ج 06 ورقة / 226 ...
ومنها ...
قال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /
إنَّ سَفَر الآخِرَة : يُقطعُ بِسَيرِ القُلوبِ لَا بِسَيرِ الأبدَان . ..
أنظره / رسائل ابن رجب ج 04 ورقة / 415 ...
ومن الفرائدِ والدرر والأثر ...
منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات ربّ البريّة /
صحة الفهم وحسن القصد : من أعظم نِعم اللَّه التي أنعم بها على عبده ..
بل ما أُعطيَ عبدٌ عطاءً بعد الإسلام أفضل ولا أجلَّ : منهما ..
بل هما : ساقَا الإسلام وقيامُه عليهما ..
وبهما بايَنَ العبدُ طريقَ المغضوب عليهم : الذين فسد قصدهم ..
وطريقَ الضَّالين : الذين فسدت فهومهم ..
ويصير من المُنْعَم عليهم : الذين حَسُنت أفهامهم وقصودهم ..
وهم أهل : الصراط المستقيم الذين أُمرنا أن نسأل اللَّه أن يهدينا صراطهم في كل صلاة . ..
أنظره / إعلام الموقعين عن رب العالمين ج 02 ورقة / 164 ...
ومنها ...
وذكر أبو محمد الحسين بن مسعود البغويّ عليه رَحَمَات الله /
قَال مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَعَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ عليهم رَحَمَات الله /
الْإِلْقَاءُ إِلَى التَّهْلُكَةِ : هُوَ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى . ..
و قَالَ أَبُو قِلَابَةَ الجَرميّ عليه رَحَمَات الله /هُوَ الرَّجُلُ يُصِيبُ الذَّنْبَ فَيَقُولُ : قَدْ هَلَكْتُ لَيْسَ لِي تَوْبَةٌ ؛ فَيَيْأَسُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ؛ وَيَنْهَمِكُ فِي الْمَعَاصِي ..
فَنَهَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ) . ..
أنظره / معالم التنزيل ج 01 ورقة / 217 ...
ومنها ...
قال العلاّمة عبدُ الرحمن إبن سِعْديّ عليه رَحَمَات الله /
الإياس من رحمة الله : من أعظم المحاذير ..
وهو نوعان :
إياس الكفار منها وتركهم : جميع سبب يقربهم منها ..
وإياس العصاة بسبب : كثرة جناياتهم أوحشتهم ؛ فملكت قلوبهم فأحدث لها الإياس . ..
أنظره / تيسير كريم الرحمن ورقة / 629 ...
ومنها ...
قال الحافظ محمّد ابن إسماعيل البخاريّ عليه رَحَمَات الله /
كان العلاء بن زياد يذكر النار فقال رجل : لِـمَ تقنط الناس ؟؟؟
قال : وأنا أقدر أن أقَنِط الناس والله عزَّ وجلَّ يقول / ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ) ..
ويقول / ( وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ) ولكنَّكم تحبون أن تبشروا بالجنة : على مساوئ أعمالكم ..
وإنما بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم : مبشرًا بالجنة لمن أطاعه ..
ومنذرًا بالنار : من عصاه . ..
أنظره / صحيح البخاري ج 06 ورقة / 226 ...
ومنها ...
قال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /
إنَّ سَفَر الآخِرَة : يُقطعُ بِسَيرِ القُلوبِ لَا بِسَيرِ الأبدَان . ..
أنظره / رسائل ابن رجب ج 04 ورقة / 415 ...