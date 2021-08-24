من درر السلف....الحلقة رقم 405

الحمد لله ...ومن الفرائدِ والدرر والأثر ...منها ...قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات ربّ البريّة /صحة الفهم وحسن القصد : من أعظم نِعم اللَّه التي أنعم بها على عبده ..بل ما أُعطيَ عبدٌ عطاءً بعد الإسلام أفضل ولا أجلَّ : منهما ..بل هما : ساقَا الإسلام وقيامُه عليهما ..وبهما بايَنَ العبدُ طريقَ المغضوب عليهم : الذين فسد قصدهم ..وطريقَ الضَّالين : الذين فسدت فهومهم ..ويصير من المُنْعَم عليهم : الذين حَسُنت أفهامهم وقصودهم ..وهم أهل : الصراط المستقيم الذين أُمرنا أن نسأل اللَّه أن يهدينا صراطهم في كل صلاة . ..أنظره / إعلام الموقعين عن رب العالمين ج 02 ورقة / 164 ...ومنها ...وذكر أبو محمد الحسين بن مسعود البغويّ عليه رَحَمَات الله /قَال مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَعَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ عليهم رَحَمَات الله /الْإِلْقَاءُ إِلَى التَّهْلُكَةِ : هُوَ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى . ..و قَالَ أَبُو قِلَابَةَ الجَرميّ عليه رَحَمَات الله /هُوَ الرَّجُلُ يُصِيبُ الذَّنْبَ فَيَقُولُ : قَدْ هَلَكْتُ لَيْسَ لِي تَوْبَةٌ ؛ فَيَيْأَسُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ؛ وَيَنْهَمِكُ فِي الْمَعَاصِي ..فَنَهَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ) . ..أنظره / معالم التنزيل ج 01 ورقة / 217 ...ومنها ...قال العلاّمة عبدُ الرحمن إبن سِعْديّ عليه رَحَمَات الله /الإياس من رحمة الله : من أعظم المحاذير ..وهو نوعان :إياس الكفار منها وتركهم : جميع سبب يقربهم منها ..وإياس العصاة بسبب : كثرة جناياتهم أوحشتهم ؛ فملكت قلوبهم فأحدث لها الإياس . ..أنظره / تيسير كريم الرحمن ورقة / 629 ...ومنها ...قال الحافظ محمّد ابن إسماعيل البخاريّ عليه رَحَمَات الله /كان العلاء بن زياد يذكر النار فقال رجل : لِـمَ تقنط الناس ؟؟؟قال : وأنا أقدر أن أقَنِط الناس والله عزَّ وجلَّ يقول / ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ) ..ويقول / ( وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ) ولكنَّكم تحبون أن تبشروا بالجنة : على مساوئ أعمالكم ..وإنما بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم : مبشرًا بالجنة لمن أطاعه ..ومنذرًا بالنار : من عصاه . ..أنظره / صحيح البخاري ج 06 ورقة / 226 ...ومنها ...‏قال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /إنَّ سَفَر الآخِرَة : يُقطعُ بِسَيرِ القُلوبِ لَا بِسَيرِ الأبدَان . ..أنظره / رسائل ابن رجب ج 04 ورقة / 415 ...