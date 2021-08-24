برنامج Glary Malware Hunter Pro عملاق مكافحة وإزالة الفيروسات وملفات التجسس

اهلا وسهلا بكم جميعا احبائي زوار منتدى اللمة الجزائرية سنقدم لكم في هذه التدوينة تحميل وتفعيل اخر اصدار من برنامج Glary Malware Hunter Pro هذا البرنامج القوى يعمل على الحماية من الفيروسات والبرمجيات الخبيثة والبرامج الضارة التى قد يتعرض لها الجهاز بجانب صد هجمات الهكرز والتجسس والاختراق وسد الثغرات الأمنية التى تُعرض جهازك لمخاطر الفيروسات وسرقة بياناتك وخصوصيتك

Glary Malware Hunter Pro v1.132.0.730

يحافظ Glary Malware Hunter Pro كامل على خصوصياتك اثناء تصفح الانترنت من خلال منع المتطفليين والهاكرز من سرقة معلوماتك الشخصية وحساباتك البنكية وحسابات البريد الالكترونى وغيرها يعمل على اكتشاف التهديدات المختلفة لجهازك وإزالتها وإصلاح الإصابات الناجمة عن الفيروسات والبرامج الضارة وبرامج التجسس وأحصنة طروادة وغيرها من التهديداتيعمل برنامج Glarysoft Malware Hunter Pro على مراقبة كافة العمليات التى تتم داخل نظام الويندوز الخاص بجهاز الكمبيوتر ويحمى جهازك فى الوقت الحقيقى من الهجمات التى تتم اثناء تصفح الانترنت سواء كانت هجوم مباشر او زرع بعض الفيروسات في الملفات او النوفذ المنبثقه كل هذا سيتعامل معه البرنامجيعمل البرنامج جنبا إلى جنب مع برامج مكافحة الفيروسات الأخرى ولا يتسبب في حدوث تعارض لذلك فإن البرنامج مناسب للعمل كأداة إضافية لتعزيزالأمان والحماية لجهازكتحميل اخر اصدار مع الكراك من خلال الرابط التالى