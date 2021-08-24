تحميل متصفح Mozilla Firefox 91.0.1 عربى اخر اصدار

Mozilla Firefox 91.0.1 x32

Mozilla Firefox 91.0.1 x64

موزيلا فايرفوكس Mozilla Firefox من افضل واسرع المتصفحات على الاطلاق المتصفح حقق الراحة لملايين من المستخدمين خاصة انه ظهر منذ فتره طويله ولم يكن هناك الكثير من متصفحات الانترنت مثل الوقت الحالي فقط كان هناك متصفح انترنت اكسبلورار الشهير الذى يأتى مع كافة نسخ الويندوز ومتصفح اوبرا لكن بعد ظهور جوجل كروم ومن بعده الكثير من المتصفحات الاخرى اصبح هناك جمهور من المستخدمين لكل متصفح ومع هذا فأن Firefox مازال حتى ذلك الحين يثبت وجوده وبقوه بين تلك المتصفحات فى مرتبه متقدمه ويستخدمه الكثيرينترجع قوة متصفح موزيلا فايرفوكس لما يتميز به من خصائص قوية المتصفح بترخيص مفتوح المصدر ومتاح لجميع المستخدمين مجانا كما انه مترجم لعشرات اللغات تتخطى الثلاثين لغه ويتضمن اللغه العربيه والانجليزية من بينها ويأتى متصفح Mozilla Firefox بشكل مجانى متاح للجميع وكما وضح الموقع الرسمى له فهو الوحيد الذى بُني من اجل المستخدمين دون اى اهداف ربحية ويقوم على تطويره شركة موزيلا العالميه حتى ان الموقع الرسمى للبرنامج متوفر بعدة لغات مختلفه ما يسهل عملية استخدام المتصفح ومعرفة مميزاته وطريقه التعامل معهيعمل متصفح فايرفوكس على حماية خصوصية مستخدميه بشكل كبير من خلال العديد من ادوات الحماية القوية المدمجه به كما انه سريع بما يكفى لتصفح الانترنت بسرعة كبيرة والشعور بالراحه فى التعامل معه ويأتى بواجهة مستخدم رائعة ويدعم التبويب بالاضافة الى انه فى الاصدار الجديد للمتصفح اصبح شريط العنوان يدعم البحث من خلاله فيمكنك الدخول الى اى موقع او استخدام الشريط للبحث بسرعةتحميل فايرفوكس عربى اخر اصدار اوفلاين لنواة 32 بت من خلال الرابط التالىتحميل فايرفوكس عربى اخر اصدار اوفلاين لنواة 64 بت من خلال الرابط التالى