تحميل تطبيق Truecaller Premium Apk لمعرفة صاحب الرقم المتصل مهكر

Truecaller Premium v11.72.8 APK

تطبيق Truecaller Premium Apk من افضل تطبيقات الاندرويد التى تتيح لك إمكانية معرفة اسم وبيانات المتصل، حتي وإن لم يكن مسجلًا علي قائمة الأسماء في هاتفك المحمول. يطلب منك التطبيق فقط رقم الشخص الذي يتصل بك، ومن ثم يعرض لك اسمه والبيانات الخاصة بهتطبيق Truecaller Premium Apk يتيح لك التعرف علي هوية كل متصل بك، مهما كانت البلد التي يقوم بالاتصال بك منها حتى وإن كان غير مسجل لديك في قائمة الأرقام والمكالمات أو ما يسمى بسجل المكالمات وسجل الهاتفقامت الشركة المنتجة لتطبيق Truecaller بعمل قاعدة بيانات لكافة المتصلين من كل أنحاء العالم، تحتفظ الشركة بهم في أكبر قاعدة للبيانات لديها، مع توفر الخصوصية والأمان اللذين تتعهد بهما الشركة المنتجة للتطبيقيمكنك من خلال تطبيق Truecaller Premium Apk الجديد البحث عن بيانات المتصلين المزعجين عبر شبكة تروكولر وهذا يعني أنه إذا كان المتصل المزعج يجري اتصاله من أي مكان في العالم، فإنك ستتمكن من الاستفادة من قائمة الاتصالات المزعجة العالمية لمعرفة ما إذا كان الاتصال مزعجا أم لا على الفوريستخدم تطبيق Truecaller Premium الجديد خوارزميات لتحسين طريقة البحث، لذلك عند كتابة اسم، فإن التطبيق يبحث عن البيانات الأدق لاسم المتصل ضمن دليل هاتفك المتحرك وقاعدة بيانات تروكولرالعالميةتحميل تطبيق تروكولر اخر اصدار مدفوع مجانا من خلال الرابط التالى