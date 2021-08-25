من درر السلف....الحلقة رقم 406

الحمد لله ...ومن الفوائد والدرر وفرائدِ المسائل ...منها ...قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء قالوا :الإلتفات إلى الأسباب : شرك في التوحيد ..ومحو الأسباب أن تكون أسباباً : نقصٌ في العقل ..والإعراض عن الأسباب بالكلية : قدح في الشرع ..وإنما التوكل والرجاء معنى : يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 08 ورقة / 169 ...ومنها ...قال سبحانه وتعالى /{ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا أَن يَقُولُوٓا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ } . ..قال العلاّمة عبد الرحمن ابن سِعْديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /يخبر تعالى عن : تمام حكمته ..وأن حكمته لا تقتضي أن كل من قال إنه مؤمن وادعى لنفسه الإيمان : أن يبقوا في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن ..ولا يعرض لهم ما يشوش عليهم : إيمانهم وفروعه ..فإنهم لو كان الأمر كذلك : لم يتميز الصادق من الكاذب ..والمحق : من المبطل ..ولكن سنته وعادته في الأولين وفي هذه الأمة : أن يبتليهم بالسراء والضراء ..والعسر : واليسر ..والمنشط : والمكره ..والغنى : والفقر ..وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلك : من الفتن التي ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة ..والشهوات : المعارضة للإرادة ..فمن كان عند ورود الشبهات يثبت إيمانه ولا يتزلزل ويدفعها بما معه من الحق ؛ وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى المعاصي والذنوب ؛ أو الصارفة عن ما أمر اللّه به ورسوله ؛ يعمل بمقتضى الإيمان ؛ ويجاهد شهوته : دل ذلك على صدق إيمانه وصحته ..ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه شكاً وريباً ؛ وعند اعتراض الشهوات تصرفه إلى المعاصي أو تصدفه عن الواجبات : دلَّ ذلك على عدم صحة إيمانه وصدقه ..والناس في هذا المقام : درجات لا يحصيها إلا اللّه ..فمستقل ومستكثر ..فنسأل اللّه تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ؛ وأن يثبت قلوبنا على دينه ..فالابتلاء والامتحان للنفوس : بمنزلة الكير يخرج خبثها وطيبها . ..أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ورقة / 596 - 597 ...ومنها ...قال الإمام أحمد ابن محمد ابن حجر الهيتميّ السِعديّ الأنصاريّ شهاب الدين شيخ الإسلام أبو العبّاس عليه رَحَمَات الله /النَّمَّامَ يَنْبَغِي : أَنْ يُبْغَضَ وَلَا يُؤْتَمَنَ ..وَلَا يُوَاثَقَ : بِصَدَاقَتِهِ ..وَكَيْفَ لَا يُبْغَضُ : وَهُوَ لَا يَنْفَكُّ عَنْ الْكَذِبِ وَالْغِيبَةِ وَالْقَذْفِ وَالْخِيَانَةِ وَالْغِلِّ وَالْحَسَدِ وَالْإِفْسَادِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْخَدِيعَةِ ..وَهُوَ مِمَّنْ سَعَى فِي قَطْعِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ : أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ..قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ . ..أنظرهُ / الزواجر عن اقتراف الكبائر ج 02 وَرَقَة / 39 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /الأبـرار فـي نعيـم : وإن اشتـد بـهم العـيش وضاقـت عليهـم الدنيـا ..والفجـار فـي جحـيم : وإن اتسعـت عليهـم الدنيـا . ..أنظره / الجـواب الكافـي ورقة / 280 ...