من درر السلف....الحلقة رقم 406

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الفوائد والدرر وفرائدِ المسائل ...
منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء قالوا :
الإلتفات إلى الأسباب : شرك في التوحيد ..
ومحو الأسباب أن تكون أسباباً : نقصٌ في العقل ..
والإعراض عن الأسباب بالكلية : قدح في الشرع ..
وإنما التوكل والرجاء معنى : يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 08 ورقة / 169 ...
ومنها ...
قال سبحانه وتعالى /
{ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا أَن يَقُولُوٓا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ } . ..
قال العلاّمة عبد الرحمن ابن سِعْديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
يخبر تعالى عن : تمام حكمته ..
وأن حكمته لا تقتضي أن كل من قال إنه مؤمن وادعى لنفسه الإيمان : أن يبقوا في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن ..
ولا يعرض لهم ما يشوش عليهم : إيمانهم وفروعه ..
فإنهم لو كان الأمر كذلك : لم يتميز الصادق من الكاذب ..
والمحق : من المبطل ..
ولكن سنته وعادته في الأولين وفي هذه الأمة : أن يبتليهم بالسراء والضراء ..
والعسر : واليسر ..
والمنشط : والمكره ..
والغنى : والفقر ..
وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلك : من الفتن التي ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة ..
والشهوات : المعارضة للإرادة ..
فمن كان عند ورود الشبهات يثبت إيمانه ولا يتزلزل ويدفعها بما معه من الحق ؛ وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى المعاصي والذنوب ؛ أو الصارفة عن ما أمر اللّه به ورسوله ؛ يعمل بمقتضى الإيمان ؛ ويجاهد شهوته : دل ذلك على صدق إيمانه وصحته ..
ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه شكاً وريباً ؛ وعند اعتراض الشهوات تصرفه إلى المعاصي أو تصدفه عن الواجبات : دلَّ ذلك على عدم صحة إيمانه وصدقه ..
والناس في هذا المقام : درجات لا يحصيها إلا اللّه ..
فمستقل ومستكثر ..
فنسأل اللّه تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ؛ وأن يثبت قلوبنا على دينه ..
فالابتلاء والامتحان للنفوس : بمنزلة الكير يخرج خبثها وطيبها . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ورقة / 596 - 597 ...
ومنها ...
قال الإمام أحمد ابن محمد ابن حجر الهيتميّ السِعديّ الأنصاريّ شهاب الدين شيخ الإسلام أبو العبّاس عليه رَحَمَات الله /
النَّمَّامَ يَنْبَغِي : أَنْ يُبْغَضَ وَلَا يُؤْتَمَنَ ..
وَلَا يُوَاثَقَ : بِصَدَاقَتِهِ ..
وَكَيْفَ لَا يُبْغَضُ : وَهُوَ لَا يَنْفَكُّ عَنْ الْكَذِبِ وَالْغِيبَةِ وَالْقَذْفِ وَالْخِيَانَةِ وَالْغِلِّ وَالْحَسَدِ وَالْإِفْسَادِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْخَدِيعَةِ ..
وَهُوَ مِمَّنْ سَعَى فِي قَطْعِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ : أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ..
قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ . ..
أنظرهُ / الزواجر عن اقتراف الكبائر ج 02 وَرَقَة / 39 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
الأبـرار فـي نعيـم : وإن اشتـد بـهم العـيش وضاقـت عليهـم الدنيـا ..
والفجـار فـي جحـيم : وإن اتسعـت عليهـم الدنيـا . ..
أنظره / الجـواب الكافـي ورقة / 280 ...
ومن الفوائد والدرر وفرائدِ المسائل ...
منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء قالوا :
الإلتفات إلى الأسباب : شرك في التوحيد ..
ومحو الأسباب أن تكون أسباباً : نقصٌ في العقل ..
والإعراض عن الأسباب بالكلية : قدح في الشرع ..
وإنما التوكل والرجاء معنى : يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 08 ورقة / 169 ...
ومنها ...
قال سبحانه وتعالى /
{ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا أَن يَقُولُوٓا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ } . ..
قال العلاّمة عبد الرحمن ابن سِعْديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
يخبر تعالى عن : تمام حكمته ..
وأن حكمته لا تقتضي أن كل من قال إنه مؤمن وادعى لنفسه الإيمان : أن يبقوا في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن ..
ولا يعرض لهم ما يشوش عليهم : إيمانهم وفروعه ..
فإنهم لو كان الأمر كذلك : لم يتميز الصادق من الكاذب ..
والمحق : من المبطل ..
ولكن سنته وعادته في الأولين وفي هذه الأمة : أن يبتليهم بالسراء والضراء ..
والعسر : واليسر ..
والمنشط : والمكره ..
والغنى : والفقر ..
وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلك : من الفتن التي ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة ..
والشهوات : المعارضة للإرادة ..
فمن كان عند ورود الشبهات يثبت إيمانه ولا يتزلزل ويدفعها بما معه من الحق ؛ وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى المعاصي والذنوب ؛ أو الصارفة عن ما أمر اللّه به ورسوله ؛ يعمل بمقتضى الإيمان ؛ ويجاهد شهوته : دل ذلك على صدق إيمانه وصحته ..
ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه شكاً وريباً ؛ وعند اعتراض الشهوات تصرفه إلى المعاصي أو تصدفه عن الواجبات : دلَّ ذلك على عدم صحة إيمانه وصدقه ..
والناس في هذا المقام : درجات لا يحصيها إلا اللّه ..
فمستقل ومستكثر ..
فنسأل اللّه تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ؛ وأن يثبت قلوبنا على دينه ..
فالابتلاء والامتحان للنفوس : بمنزلة الكير يخرج خبثها وطيبها . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ورقة / 596 - 597 ...
ومنها ...
قال الإمام أحمد ابن محمد ابن حجر الهيتميّ السِعديّ الأنصاريّ شهاب الدين شيخ الإسلام أبو العبّاس عليه رَحَمَات الله /
النَّمَّامَ يَنْبَغِي : أَنْ يُبْغَضَ وَلَا يُؤْتَمَنَ ..
وَلَا يُوَاثَقَ : بِصَدَاقَتِهِ ..
وَكَيْفَ لَا يُبْغَضُ : وَهُوَ لَا يَنْفَكُّ عَنْ الْكَذِبِ وَالْغِيبَةِ وَالْقَذْفِ وَالْخِيَانَةِ وَالْغِلِّ وَالْحَسَدِ وَالْإِفْسَادِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْخَدِيعَةِ ..
وَهُوَ مِمَّنْ سَعَى فِي قَطْعِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ : أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ..
قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ . ..
أنظرهُ / الزواجر عن اقتراف الكبائر ج 02 وَرَقَة / 39 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
الأبـرار فـي نعيـم : وإن اشتـد بـهم العـيش وضاقـت عليهـم الدنيـا ..
والفجـار فـي جحـيم : وإن اتسعـت عليهـم الدنيـا . ..
أنظره / الجـواب الكافـي ورقة / 280 ...