من درر السلف....الحلقة رقم 406

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد والدرر وفرائدِ المسائل ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء قالوا :
الإلتفات إلى الأسباب : شرك في التوحيد ..
ومحو الأسباب أن تكون أسباباً : نقصٌ في العقل ..
والإعراض عن الأسباب بالكلية : قدح في الشرع ..
وإنما التوكل والرجاء معنى : يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 08 ورقة / 169 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال سبحانه وتعالى /
{ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا أَن يَقُولُوٓا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ } . ..
قال العلاّمة عبد الرحمن ابن سِعْديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
يخبر تعالى عن : تمام حكمته ..
وأن حكمته لا تقتضي أن كل من قال إنه مؤمن وادعى لنفسه الإيمان : أن يبقوا في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن ..
ولا يعرض لهم ما يشوش عليهم : إيمانهم وفروعه ..
فإنهم لو كان الأمر كذلك : لم يتميز الصادق من الكاذب ..
والمحق : من المبطل ..
ولكن سنته وعادته في الأولين وفي هذه الأمة : أن يبتليهم بالسراء والضراء ..
والعسر : واليسر ..
والمنشط : والمكره ..
والغنى : والفقر ..
وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلك : من الفتن التي ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة ..
والشهوات : المعارضة للإرادة ..
فمن كان عند ورود الشبهات يثبت إيمانه ولا يتزلزل ويدفعها بما معه من الحق ؛ وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى المعاصي والذنوب ؛ أو الصارفة عن ما أمر اللّه به ورسوله ؛ يعمل بمقتضى الإيمان ؛ ويجاهد شهوته : دل ذلك على صدق إيمانه وصحته ..
ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه شكاً وريباً ؛ وعند اعتراض الشهوات تصرفه إلى المعاصي أو تصدفه عن الواجبات : دلَّ ذلك على عدم صحة إيمانه وصدقه ..
والناس في هذا المقام : درجات لا يحصيها إلا اللّه ..
فمستقل ومستكثر ..
فنسأل اللّه تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ؛ وأن يثبت قلوبنا على دينه ..
فالابتلاء والامتحان للنفوس : بمنزلة الكير يخرج خبثها وطيبها . ..
🥀 أنظره / تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ورقة / 596 - 597 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام أحمد ابن محمد ابن حجر الهيتميّ السِعديّ الأنصاريّ شهاب الدين شيخ الإسلام أبو العبّاس عليه رَحَمَات الله /
النَّمَّامَ يَنْبَغِي : أَنْ يُبْغَضَ وَلَا يُؤْتَمَنَ ..
وَلَا يُوَاثَقَ : بِصَدَاقَتِهِ ..
وَكَيْفَ لَا يُبْغَضُ : وَهُوَ لَا يَنْفَكُّ عَنْ الْكَذِبِ وَالْغِيبَةِ وَالْقَذْفِ وَالْخِيَانَةِ وَالْغِلِّ وَالْحَسَدِ وَالْإِفْسَادِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْخَدِيعَةِ ..
وَهُوَ مِمَّنْ سَعَى فِي قَطْعِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ : أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ..
قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ . ..
🥀 أنظرهُ / الزواجر عن اقتراف الكبائر ج 02 وَرَقَة / 39 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
الأبـرار فـي نعيـم : وإن اشتـد بـهم العـيش وضاقـت عليهـم الدنيـا ..
والفجـار فـي جحـيم : وإن اتسعـت عليهـم الدنيـا . ..
🥀 أنظره / الجـواب الكافـي ورقة / 280 ... 🌾🌾🌾
 
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