تحميل تطبيق Avast Cleanup Pro APK عملاق التنظيف و التسريع

Ozdemir Sirac
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اهلا وسهلا بكم جميعا احبائي زوار منتدى اللمة الجزائرية سنقدم لكم في هذه التدوينة تحميل اخر اصدار مدفوع مجانا من تطبيق Avast Cleanup Pro APK هذا التطبيق العملاق يعمل على تنظيف وتسريع وتحسين اداء هاتفك الأندرويد يوفر التطبيق لهاتفك الذكى مجموعة كبيرة وقوية من الأدوات الذكية التي تعمل علي تحسين الاندرويد والتخلص من جميع المشاكل المتعلقة بالبطء والتجمد
تطبيق Avast Cleanup Pro APK إصدار مدفوع مجانا للأندرويد نظرة عامة
من التطبيقات المميزة التي تعمل علي تسريع وتحسين الاندرويد بنقرة واحدة ، يوفر التطبيق ادوات ذكية لتسريع الاندرويد حيث يقوم بتنظيف الهاتف من الملفات الغير مرغوب فيها وايضاً إيقاف التطبيقات التي تعمل في الخلفية ، وكذلك توفير الطاقة والحافظ علي البطارية ، بالإضافة الي تحرير وتنظيف ذاكرة الوصول العشوائي الرام وأدوات اخري مفيدة
مميزات تطبيق Avast Cleanup Pro APK1- وقف تطبيقات وحدة المعالجة المركزية (CPU)، والبطارية، والذاكرة، وتطبيقات استنزاف استخدام الشبكة
2- إزالة التطبيقات الكبيرة المثبتة مسبقًا وغيرها من التطبيقات التي لم تستخدمها إطلاقًا
3- وضع التطبيقات في وضع السبات لمد عمر البطارية وتسريع أداء هاتفك المحمول
4- التخلص من الصور المكررة، والمتماثلة، والقديمة، ورديئة الجودة
5- تحسين حجم الصورة ونقل الصور الأصلية إلى السحابة
6- معرفة التطبيقات التي تستهلك المساحة الكبرى
7- تحديد التطبيقات التي لم تعد تستخدمها وحذفها
8- إغلاق وظائف الهاتف التي لا تستخدمها غالبًا
9- إزالة الملفات غير الضرورية من جهازك
10- تسريع وتحسين اداء جهازك
تحميل تطبيق افاست كلين اب اخر اصدار مدفوع مجانا للاندرويد من خلال الرابط التالى
Avast Cleanup v5.7.0 Professional Apk
Avast Cleanup v5.7.0 Professional Apk