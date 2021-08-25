تحميل تطبيق Avast Cleanup Pro APK عملاق التنظيف و التسريع









​ اهلا وسهلا بكم جميعا احبائي زوار منتدى اللمة الجزائرية سنقدم لكم في هذه التدوينة تحميل اخر اصدار مدفوع مجانا من تطبيق Avast Cleanup Pro APK هذا التطبيق العملاق يعمل على تنظيف وتسريع وتحسين اداء هاتفك الأندرويد يوفر التطبيق لهاتفك الذكى مجموعة كبيرة وقوية من الأدوات الذكية التي تعمل علي تحسين الاندرويد والتخلص من جميع المشاكل المتعلقة بالبطء والتجمد

تطبيق Avast Cleanup Pro APK إصدار مدفوع مجانا للأندرويد نظرة عامة​

من التطبيقات المميزة التي تعمل علي تسريع وتحسين الاندرويد بنقرة واحدة ، يوفر التطبيق ادوات ذكية لتسريع الاندرويد حيث يقوم بتنظيف الهاتف من الملفات الغير مرغوب فيها وايضاً إيقاف التطبيقات التي تعمل في الخلفية ، وكذلك توفير الطاقة والحافظ علي البطارية ، بالإضافة الي تحرير وتنظيف ذاكرة الوصول العشوائي الرام وأدوات اخري مفيدة​

مميزات تطبيق Avast Cleanup Pro APK​





Avast Cleanup v5.7.0 Professional Apk ​ تحميل تطبيق افاست كلين اب اخر اصدار مدفوع مجانا للاندرويد من خلال الرابط التالى

1- وقف تطبيقات وحدة المعالجة المركزية (CPU)، والبطارية، والذاكرة، وتطبيقات استنزاف استخدام الشبكة2- إزالة التطبيقات الكبيرة المثبتة مسبقًا وغيرها من التطبيقات التي لم تستخدمها إطلاقًا3- وضع التطبيقات في وضع السبات لمد عمر البطارية وتسريع أداء هاتفك المحمول4- التخلص من الصور المكررة، والمتماثلة، والقديمة، ورديئة الجودة5- تحسين حجم الصورة ونقل الصور الأصلية إلى السحابة6- معرفة التطبيقات التي تستهلك المساحة الكبرى7- تحديد التطبيقات التي لم تعد تستخدمها وحذفها8- إغلاق وظائف الهاتف التي لا تستخدمها غالبًا9- إزالة الملفات غير الضرورية من جهازك10- تسريع وتحسين اداء جهازك