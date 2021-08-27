من درر السلف...الحلقة رقم 407

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
16,239
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحمد لله ...

🥀 ومن فرائد العلم ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
درجـة الحلـم والصبـر علـﮯ الأذى والعفـو عـن الظلـم : أفضـل أخــلاق أهــل الدنيــا والآخــرة ..
يبلـغ الرجــل بهـا مـا لا يبلغــہ : بـالصيـام والقيـام . ..
🥀 أنظره / الصـارم المسلـول ورقة / 234 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
ومـا قـدّرَ اللـه سبحانـه وتعالـﮯ مـن المصائـب : يجـب الإستسـلام لـهُ ؛ فإنـهُ مـن تمـام الرّضـا باللـه ربـاً . ..
🥀 أنظره / العبوديـة ج 01 ورقة / 57 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
الديــن ڪلـه : خلــق ..
فمــن زاد فـي الخلــق : زادعليــڪ فـي الديــن . ..
🥀 أنظره / مـدارج السالكيــن ج 02 ورقة / 294 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
والـذي شاهدنـاه نحـن وغيرنـا وعرفنـاه بالتجـارب أنـه ما ظهـرت المعـازف وآلات اللهـو فـي قـوم ؛ وفشَـتْ فيهـم واشتغلـوا بهـا : إلاّ سلـط اللـه عليهـم العـدو ..
وبـُـلـوا : بالقحـط والجَـدب وولاة السـوء ..
والعاقـل : يتأمّـل أحـوال العالـم وينظـر واللـه المستعـان . ..
🥀 أنظره / مـدارج السالكيـن ج 01 ورقة / 496 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
وقـد شاهـد النـاس عيانًـا أنـه مـَن عـاش بالمكـر : مـات بالفقـر . ..
🥀 أنظره / إغـاثـة اللهفـان ج 01 ورقة / 358 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
الرِّضـَا بِالْقَضَـاءِ : مِـنْ أَسْبَـابِ السَّعـَادَةِ ..
وَالتَّسَخُّـطُ عَلـَى الْقَضـَاءِ : مِـنْ أَسْبـَابِ الشَّقـَاوَةِ . ..
🥀 أنظره / مدارج السالكين ج 02 ورقة / 202 ... 🌾🌾🌾
 
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