من درر السلف...الحلقة رقم 407

الحمد لله ...ومن فرائد العلم ...منها ...قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /درجـة الحلـم والصبـر علـﮯ الأذى والعفـو عـن الظلـم : أفضـل أخــلاق أهــل الدنيــا والآخــرة ..يبلـغ الرجــل بهـا مـا لا يبلغــہ : بـالصيـام والقيـام . ..أنظره / الصـارم المسلـول ورقة / 234 ...ومنها ...وقال أيضاً /ومـا قـدّرَ اللـه سبحانـه وتعالـﮯ مـن المصائـب : يجـب الإستسـلام لـهُ ؛ فإنـهُ مـن تمـام الرّضـا باللـه ربـاً . ..أنظره / العبوديـة ج 01 ورقة / 57 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /الديــن ڪلـه : خلــق ..فمــن زاد فـي الخلــق : زادعليــڪ فـي الديــن . ..أنظره / مـدارج السالكيــن ج 02 ورقة / 294 ...ومنها ...وقال أيضاً /والـذي شاهدنـاه نحـن وغيرنـا وعرفنـاه بالتجـارب أنـه ما ظهـرت المعـازف وآلات اللهـو فـي قـوم ؛ وفشَـتْ فيهـم واشتغلـوا بهـا : إلاّ سلـط اللـه عليهـم العـدو ..وبـُـلـوا : بالقحـط والجَـدب وولاة السـوء ..والعاقـل : يتأمّـل أحـوال العالـم وينظـر واللـه المستعـان . ..أنظره / مـدارج السالكيـن ج 01 ورقة / 496 ...ومنها ...وقال أيضاً /وقـد شاهـد النـاس عيانًـا أنـه مـَن عـاش بالمكـر : مـات بالفقـر . ..أنظره / إغـاثـة اللهفـان ج 01 ورقة / 358 ...ومنها ...وقال أيضاً /الرِّضـَا بِالْقَضَـاءِ : مِـنْ أَسْبَـابِ السَّعـَادَةِ ..وَالتَّسَخُّـطُ عَلـَى الْقَضـَاءِ : مِـنْ أَسْبـَابِ الشَّقـَاوَةِ . ..أنظره / مدارج السالكين ج 02 ورقة / 202 ...