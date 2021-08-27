شكرا لعدم رغبتكم بي في المنتدى

Ozdemir Sirac
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 17 ديسمبر 2014
- المشاركات
- 33
- النقاط
- 3
- العمر
- 30
- محل الإقامة
- غليزان
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
اما بعد
لديا خبرة في ادارة المنتديات 10 سنوات و عدت بعد غياب طويل و كان اول منتدى انظم اليه منتداكم
قررت بخبرتي البسيطة ان نرقى اكثر بالمنتدى و لكن رايت عدم رغبتكم بي
صنعت اسطوانة ذاتية الاقلاع باسم منتدانا فشككتم بي انها ملغمة فيروسات و رب العز شاهد عليا و اليوم الجمعة انها فقط عبارة عن برامج بها **** او نسخة مهكرة
و سكت عن ذلك و الامر الثاني و المقلق انني وانا من طلبت فتح قسمين خاص ببرامج الكمبيوتر و الانترنت و نادي الجوال و قمت بنشر عدة مواضيع حصرية
حتى لاحظت انكم قمتم بتعديل الاعدادات الخاصة بي اي انني انشر المواضيع و انتظر راي موافقة المشرف او الادارة و هذا الامر الذي المني كثيرا
و في الاخير ان شاء انني كنت ضيف خفيف عندكم
الى اللقاء مع السلامة يمكنكم الان حظر عضويتي
مع السلامة
اما بعد
لديا خبرة في ادارة المنتديات 10 سنوات و عدت بعد غياب طويل و كان اول منتدى انظم اليه منتداكم
قررت بخبرتي البسيطة ان نرقى اكثر بالمنتدى و لكن رايت عدم رغبتكم بي
صنعت اسطوانة ذاتية الاقلاع باسم منتدانا فشككتم بي انها ملغمة فيروسات و رب العز شاهد عليا و اليوم الجمعة انها فقط عبارة عن برامج بها **** او نسخة مهكرة
و سكت عن ذلك و الامر الثاني و المقلق انني وانا من طلبت فتح قسمين خاص ببرامج الكمبيوتر و الانترنت و نادي الجوال و قمت بنشر عدة مواضيع حصرية
حتى لاحظت انكم قمتم بتعديل الاعدادات الخاصة بي اي انني انشر المواضيع و انتظر راي موافقة المشرف او الادارة و هذا الامر الذي المني كثيرا
و في الاخير ان شاء انني كنت ضيف خفيف عندكم
الى اللقاء مع السلامة يمكنكم الان حظر عضويتي
مع السلامة