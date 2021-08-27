شكرا لعدم رغبتكم بي في المنتدى

Ozdemir Sirac

Ozdemir Sirac

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 ديسمبر 2014
المشاركات
33
النقاط
3
العمر
30
محل الإقامة
غليزان
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم

اما بعد

لديا خبرة في ادارة المنتديات 10 سنوات و عدت بعد غياب طويل و كان اول منتدى انظم اليه منتداكم

قررت بخبرتي البسيطة ان نرقى اكثر بالمنتدى و لكن رايت عدم رغبتكم بي
صنعت اسطوانة ذاتية الاقلاع باسم منتدانا فشككتم بي انها ملغمة فيروسات و رب العز شاهد عليا و اليوم الجمعة انها فقط عبارة عن برامج بها **** او نسخة مهكرة

و سكت عن ذلك و الامر الثاني و المقلق انني وانا من طلبت فتح قسمين خاص ببرامج الكمبيوتر و الانترنت و نادي الجوال و قمت بنشر عدة مواضيع حصرية
حتى لاحظت انكم قمتم بتعديل الاعدادات الخاصة بي اي انني انشر المواضيع و انتظر راي موافقة المشرف او الادارة و هذا الامر الذي المني كثيرا

و في الاخير ان شاء انني كنت ضيف خفيف عندكم

الى اللقاء مع السلامة يمكنكم الان حظر عضويتي

مع السلامة​
 
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