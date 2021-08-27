شكرا لعدم رغبتكم بي في المنتدى

بسم الله الرحمن الرحيم



اما بعد



لديا خبرة في ادارة المنتديات 10 سنوات و عدت بعد غياب طويل و كان اول منتدى انظم اليه منتداكم



قررت بخبرتي البسيطة ان نرقى اكثر بالمنتدى و لكن رايت عدم رغبتكم بي

صنعت اسطوانة ذاتية الاقلاع باسم منتدانا فشككتم بي انها ملغمة فيروسات و رب العز شاهد عليا و اليوم الجمعة انها فقط عبارة عن برامج بها **** او نسخة مهكرة



و سكت عن ذلك و الامر الثاني و المقلق انني وانا من طلبت فتح قسمين خاص ببرامج الكمبيوتر و الانترنت و نادي الجوال و قمت بنشر عدة مواضيع حصرية

حتى لاحظت انكم قمتم بتعديل الاعدادات الخاصة بي اي انني انشر المواضيع و انتظر راي موافقة المشرف او الادارة و هذا الامر الذي المني كثيرا



و في الاخير ان شاء انني كنت ضيف خفيف عندكم



الى اللقاء مع السلامة يمكنكم الان حظر عضويتي



مع السلامة​