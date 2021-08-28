من درر السلف....الحلقة رقم 408

الحَمْدُ لله ...ومِنَ الدُررِ وفرائدِ العلم والأثرِ ...منها ...قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /ذِكـرُ اللـهِ والإقـبـالُ عـلـيـه والإنابـةُ إلـيـه والـفَـزَعُ إلى الصّـلاة : كـم قـد شُـفـي بـه مِـنْ عـلـيـلٍ ..وَ كـم قـد عُـوفي بـه : مِـنْ مَـريـضٍ ..وكـم قـامَ مـقـام كـثـيـرٍ مِـن الأدويـةِ الـتـي لا تـبـلُـغُ قـريباً مِـن مَـبـلَـغـهِ : فـي الشّـفـاءِ . ..أنظره / مـفـتاح دار السّـعـادة ج 02 ورقة / 712 ...ومنها ...وقال أيضاً /ﺇﻥ اللـه ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺑـﻌﺒـﺪ ﺧﻴـﺮﺍً : ﺳﻠـﺐ ﺭﺅﻳـﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟـهِ ﺍﻟﺤﺴﻨـﺔ ﻣـﻦ ﻗﻠﺒـه ..ﻭﺍﻹﺧﺒـﺎﺭ ﺑﻬـﺎ : ﻣـﻦ ﻟﺴﺎﻧـه ..ﻭﺷﻐﻠـه : ﺑﺮﺅﻳـﺔ ﺫﻧﺒـه ..ﻓـﻼ ﻳـﺰﺍﻝ ﻧﺼـﺐ ﻋﻴﻨﻴـه : ﺣﺘـﮯ ﻳﺪﺧـﻞ ﺍﻟﺠﻨـﺔ ..ﻓـﺈﻥ ﻣـﺎ ﺗﻘﺒـﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ : ﺭﻓـع ﻣـﻦ ﺍﻟﻘﻠـﺐ ﺭﺅﻳﺘـه ..ﻭﻣـﻦَﺍﻟﻠﺴـﺎﻥ : ﺫﻛـﺮه . ..أنظره / ﻃﺮﻳـﻖ ﺍﻟﻬﺠﺮﺗﻴـﻦ ورقة / 270 ...ومنها ...وقال أيضاً /الحسـد فـي الحقيقـة : نـوع مـن معـاداة اللـه ..فإنـه يكـره نعمـة اللـه علـﮯ عبـده : وقـد أحبهـا اللـه . ..أنظره / الفوائـد ج 01 ورقة / 158 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /فـالنعـم : ابتـلاءٌ مـن اللـه وامتحـان ..يظهـر بهـا : شڪـرُ الشڪـور ..وڪـفرُ : الڪـفور . ..أنظره / فوائـد الفوائـد ورقة / 357 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /ولا يمڪـن العبـد أن يصبـر إن لـم يكـن لـه مـا يطمئـن لـه ويتنعـم بـه ويغتـذى بـه وهـو : اليقيـن . ..أنظره / الإستقامة ج 02 ورقة / 261 ...ومنها ...وقال أيضاً /ﻓﻤـﻦ ﺃﺣـﺲّ ﺑﺘﻘﺼﻴـﺮ ﻓـﻲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺃﻭ ﻋﻤﻠـﻪ ﺃﻭ ﺣﺎﻟـﻪ ﺃﻭ ﺭﺯﻗـﻪ ﺃﻭ ﺗﻘﻠّـﺐ قلبـه : ﻓﻌﻠﻴـﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴـﺪ ﻭالإﺳﺘﻐﻔـﺎﺭ ﻓﻔﻴﻬﻤـﺎ ﺍﻟﺸﻔـﺎﺀ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 11 ورقة / 698 ...