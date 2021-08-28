من درر السلف....الحلقة رقم 408

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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محل الإقامة
فار إلى الله
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ذكر
📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومِنَ الدُررِ وفرائدِ العلم والأثرِ ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
ذِكـرُ اللـهِ والإقـبـالُ عـلـيـه والإنابـةُ إلـيـه والـفَـزَعُ إلى الصّـلاة : كـم قـد شُـفـي بـه مِـنْ عـلـيـلٍ ..
وَ كـم قـد عُـوفي بـه : مِـنْ مَـريـضٍ ..
وكـم قـامَ مـقـام كـثـيـرٍ مِـن الأدويـةِ الـتـي لا تـبـلُـغُ قـريباً مِـن مَـبـلَـغـهِ : فـي الشّـفـاءِ . ..
🥀 أنظره / مـفـتاح دار السّـعـادة ج 02 ورقة / 712 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
ﺇﻥ اللـه ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺑـﻌﺒـﺪ ﺧﻴـﺮﺍً : ﺳﻠـﺐ ﺭﺅﻳـﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟـهِ ﺍﻟﺤﺴﻨـﺔ ﻣـﻦ ﻗﻠﺒـه ..
ﻭﺍﻹﺧﺒـﺎﺭ ﺑﻬـﺎ : ﻣـﻦ ﻟﺴﺎﻧـه ..
ﻭﺷﻐﻠـه : ﺑﺮﺅﻳـﺔ ﺫﻧﺒـه ..
ﻓـﻼ ﻳـﺰﺍﻝ ﻧﺼـﺐ ﻋﻴﻨﻴـه : ﺣﺘـﮯ ﻳﺪﺧـﻞ ﺍﻟﺠﻨـﺔ ..
ﻓـﺈﻥ ﻣـﺎ ﺗﻘﺒـﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ : ﺭﻓـع ﻣـﻦ ﺍﻟﻘﻠـﺐ ﺭﺅﻳﺘـه ..
ﻭﻣـﻦَﺍﻟﻠﺴـﺎﻥ : ﺫﻛـﺮه . ..
🥀 أنظره / ﻃﺮﻳـﻖ ﺍﻟﻬﺠﺮﺗﻴـﻦ ورقة / 270 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
الحسـد فـي الحقيقـة : نـوع مـن معـاداة اللـه ..
فإنـه يكـره نعمـة اللـه علـﮯ عبـده : وقـد أحبهـا اللـه . ..
🥀 أنظره / الفوائـد ج 01 ورقة / 158 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
فـالنعـم : ابتـلاءٌ مـن اللـه وامتحـان ..
يظهـر بهـا : شڪـرُ الشڪـور ..
وڪـفرُ : الڪـفور . ..
🥀 أنظره / فوائـد الفوائـد ورقة / 357 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
ولا يمڪـن العبـد أن يصبـر إن لـم يكـن لـه مـا يطمئـن لـه ويتنعـم بـه ويغتـذى بـه وهـو : اليقيـن . ..
🥀 أنظره / الإستقامة ج 02 ورقة / 261 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
ﻓﻤـﻦ ﺃﺣـﺲّ ﺑﺘﻘﺼﻴـﺮ ﻓـﻲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺃﻭ ﻋﻤﻠـﻪ ﺃﻭ ﺣﺎﻟـﻪ ﺃﻭ ﺭﺯﻗـﻪ ﺃﻭ ﺗﻘﻠّـﺐ قلبـه : ﻓﻌﻠﻴـﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴـﺪ ﻭالإﺳﺘﻐﻔـﺎﺭ ﻓﻔﻴﻬﻤـﺎ ﺍﻟﺸﻔـﺎﺀ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 11 ورقة / 698 ... 🌾🌾🌾
 
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