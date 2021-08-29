من درر السلف....الحلقة رقم 409

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد والأثر ...منها ...وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /فـإذا تـرك العبـد مـا يقـدر عليـه مـن الجهـاد : ڪـان دليـلاً علـﮯ ضعـف محبـة اللـه ورسولـه فـي قلبه ..ومعلـوم أن المحبوبـات لا تنـال غالـباً : إلاّ بـاحتـمال المڪروهـات . ..أنظره / مجمـو؏ الفتـاوى ج 10 ورقة / 193 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /لـو علـم المتصـدق أن صدقتـه تقع فـي يـد اللّـه قبـل يـد الفقيـر : لڪانـت لـذة المعطـي أڪثـر مـن لـذة الآخـذ . ..أنظره / مـدارج السالڪيـن ج 01 ورقة / 26 ...ومنها ...وقال أيضاً في قَوْلِه سبحانه جلّ وعزّ : ( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) ..قال قتادة ومجاهد / نفسك : فطهر من الذنب ..فكنى عن النفس : بالثوب ..وهذا قول / إبراهيم والضحاك والشعبي والزهري والمحققين من أهل التفسير ..قال ابن عباس / لا تلبسها على معصية ولا قذر ..ثم قال عليه رَحَمَات الله /أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي :وإني بحمد الله لا ثوب غادرٌ .. لبست ولا من غدرةٍ أتقنّعُ ..والعرب تقول في وصف الرجل بالصدق والوفاء / طاهر الثياب ..وتقول للفاجر والغادر / دنس الثياب ..وقال أبي بن كعب / لا تلبسها على الغدر والظلم والإثم ولكن إلبسها : وأنت برّ طاهر ..وقال الضحاك / عملك : فأصلح ..وقال السدي / يقال للرجل إذا كان صالحاً : إنه لطاهر الثياب ..وإذا كان فاجراً : إنه لخبيث الثياب ..وقال سعيد بن جبير / وقلبك وبيتك : فطهر ..وقال الحسن والقرطبي / وخلقك : فحسن ..وقال ابن سيرين وابن زيد / أمر بتطهير الثياب من النجاسات التي لا تجوز الصلاة معها ؛ لأن المشركين كانوا لا يتطهرون ؛ ولا يطّهرون ثيابهم ..وقال طاوس / وثيابك : فقصر ..لأن تقصير الثياب : طهرة لها ..ثم قال /والقول الأول : أصح الأقوال ..ولا ريب أن تطهيرها : من النجاسات ..وتقصيرها : من جملة التطهير المأمور به ..إذ به : تمام إصلاح الأعمال والأخلاق ..لأن نجاسة الظاهر : تورث نجاسة الباطن ..ولذلك أمر القائم بين يدي الله عز وجل : بإزالتها والبعد عنها ...أنظره / التفسير القيّم ج 01 ورقة / 556 - 557 ...ومنها ...وقال أيضاً عليهِ رَحَمَات الله /الْمُؤْمِنُ لَا تَتِمُّ لَهُ لَذَّةٌ : بِمَعْصِيَةٍ أَبَدًا ..وَلَا يَكْمُلُ بِهَا : فَرَحُهُ ..بَلْ لَا يُبَاشِرُهَا إِلَّا وَالْحُزْنُ مُخَالِطٌ : لِقَلْبِهِ ..وَلَكِنَّ سُكْرَ الشَّهْوَةِ : يَحْجُبُهُ عَنِ الشُّعُورِ بِهِ ..وَمَتَى خَلَى قَلْبَهُ مِنْ هَذَا الْحُزْنِ وَاشْتَدَّتْ غِبْطَتُهُ وَسُرُورُهُ : فَلْيَتَّهِمْ إِيمَانَهُ ..وَلْيَبْكِ عَلَى : مَوْتِ قَلْبِهِ ..فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ حَيًّا : لَأَحْزَنَهُ ارْتِكَابُهُ لِلذَّنْبِ ؛ وَغَاظَهُ وَصَعُبَ عَلَيْهِ ؛ وَلَا يُحِسُّ الْقَلْبُ بِذَلِكَ ..فَحَيْثُ لَمْ يُحِسَّ بِهِ فَمَا لِجُرْحٍ بِمَيِّتٍ : إِيلَامٌ ..وَهَذِهِ النُّكْتَةُ فِي الذَّنْبِ قَلَّ مَنْ يَهْتَدِي إِلَيْهَا أَوْ يَنْتَبِهُ لَهَا ؛ وَهِيَ مَوْضِعٌ مَخُوفٌ جِدًّا ؛ مُتَرَامٍ إِلَى هَلَاكٍ إِنْ لَمْ يُتَدَارَكْ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : خَوْفٍ مِنَ الْمُوَافَاةِ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّوْبَةِ ..وَنَدَمٍ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنَ اللَّهِ بِمُخَالَفَةِ أَمْرِهِ ..وَتَشْمِيرٍ لِلْجِدِّ فِي اسْتِدْرَاكِهِ . ..أُنْظُره / مَدَارِج الْسَالِكِين ج 01 وَرَقَة / 198 - 199 ...