من درر السلف....الحلقة رقم 409

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والفوائد والأثر ...

🥀🥀 منها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
فـإذا تـرك العبـد مـا يقـدر عليـه مـن الجهـاد : ڪـان دليـلاً علـﮯ ضعـف محبـة اللـه ورسولـه فـي قلبه ..
ومعلـوم أن المحبوبـات لا تنـال غالـباً : إلاّ بـاحتـمال المڪروهـات . ..
🥀 أنظره / مجمـو؏ الفتـاوى ج 10 ورقة / 193 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
لـو علـم المتصـدق أن صدقتـه تقع فـي يـد اللّـه قبـل يـد الفقيـر : لڪانـت لـذة المعطـي أڪثـر مـن لـذة الآخـذ . ..
🥀 أنظره / مـدارج السالڪيـن ج 01 ورقة / 26 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً في قَوْلِه سبحانه جلّ وعزّ : ( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) ..
قال قتادة ومجاهد / نفسك : فطهر من الذنب ..
فكنى عن النفس : بالثوب ..
وهذا قول / إبراهيم والضحاك والشعبي والزهري والمحققين من أهل التفسير ..
قال ابن عباس / لا تلبسها على معصية ولا قذر ..
ثم قال عليه رَحَمَات الله /
أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي :
وإني بحمد الله لا ثوب غادرٌ .. لبست ولا من غدرةٍ أتقنّعُ ..
والعرب تقول في وصف الرجل بالصدق والوفاء / طاهر الثياب ..
وتقول للفاجر والغادر / دنس الثياب ..
وقال أبي بن كعب / لا تلبسها على الغدر والظلم والإثم ولكن إلبسها : وأنت برّ طاهر ..
وقال الضحاك / عملك : فأصلح ..
وقال السدي / يقال للرجل إذا كان صالحاً : إنه لطاهر الثياب ..
وإذا كان فاجراً : إنه لخبيث الثياب ..
وقال سعيد بن جبير / وقلبك وبيتك : فطهر ..
وقال الحسن والقرطبي / وخلقك : فحسن ..
وقال ابن سيرين وابن زيد / أمر بتطهير الثياب من النجاسات التي لا تجوز الصلاة معها ؛ لأن المشركين كانوا لا يتطهرون ؛ ولا يطّهرون ثيابهم ..
وقال طاوس / وثيابك : فقصر ..
لأن تقصير الثياب : طهرة لها ..
ثم قال /
والقول الأول : أصح الأقوال ..
ولا ريب أن تطهيرها : من النجاسات ..
وتقصيرها : من جملة التطهير المأمور به ..
إذ به : تمام إصلاح الأعمال والأخلاق ..
لأن نجاسة الظاهر : تورث نجاسة الباطن ..
ولذلك أمر القائم بين يدي الله عز وجل : بإزالتها والبعد عنها ...
🥀 أنظره / التفسير القيّم ج 01 ورقة / 556 - 557 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليهِ رَحَمَات الله /
الْمُؤْمِنُ لَا تَتِمُّ لَهُ لَذَّةٌ : بِمَعْصِيَةٍ أَبَدًا ..
وَلَا يَكْمُلُ بِهَا : فَرَحُهُ ..
بَلْ لَا يُبَاشِرُهَا إِلَّا وَالْحُزْنُ مُخَالِطٌ : لِقَلْبِهِ ..
وَلَكِنَّ سُكْرَ الشَّهْوَةِ : يَحْجُبُهُ عَنِ الشُّعُورِ بِهِ ..
وَمَتَى خَلَى قَلْبَهُ مِنْ هَذَا الْحُزْنِ وَاشْتَدَّتْ غِبْطَتُهُ وَسُرُورُهُ : فَلْيَتَّهِمْ إِيمَانَهُ ..
وَلْيَبْكِ عَلَى : مَوْتِ قَلْبِهِ ..
فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ حَيًّا : لَأَحْزَنَهُ ارْتِكَابُهُ لِلذَّنْبِ ؛ وَغَاظَهُ وَصَعُبَ عَلَيْهِ ؛ وَلَا يُحِسُّ الْقَلْبُ بِذَلِكَ ..
فَحَيْثُ لَمْ يُحِسَّ بِهِ فَمَا لِجُرْحٍ بِمَيِّتٍ : إِيلَامٌ ..
وَهَذِهِ النُّكْتَةُ فِي الذَّنْبِ قَلَّ مَنْ يَهْتَدِي إِلَيْهَا أَوْ يَنْتَبِهُ لَهَا ؛ وَهِيَ مَوْضِعٌ مَخُوفٌ جِدًّا ؛ مُتَرَامٍ إِلَى هَلَاكٍ إِنْ لَمْ يُتَدَارَكْ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : خَوْفٍ مِنَ الْمُوَافَاةِ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّوْبَةِ ..
وَنَدَمٍ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنَ اللَّهِ بِمُخَالَفَةِ أَمْرِهِ ..
وَتَشْمِيرٍ لِلْجِدِّ فِي اسْتِدْرَاكِهِ . ..
🥀 أُنْظُره / مَدَارِج الْسَالِكِين ج 01 وَرَقَة / 198 - 199 ... 🌾🌾🌾
 
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