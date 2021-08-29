استمارة التسجيل للانضمام كمالك في قناة يوتيوب

قناة بإدارة الاستاذ عقريب كمال لمادة علوم الطبيعة و الحياة و الموقع المسيلة الجزائري التابع له. هذه القناة متخصصة في كل ما يتعلق بالبكالوريا و الجامعة هدف القناة جمع طلبة لمن يودون الانضمام لمشاركة تجاربهم و يضم برنامج: -فيديوهات عن تجربتك في البكالوريا - فلوقات عن الجامعة - عمل بث مباشر لإجابة...