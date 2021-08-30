من درر السلف...الحلقة رقم 410

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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النقاط
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محل الإقامة
فار إلى الله
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ذكر
📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومِنَ الدرر والأثر وفرائدِ العلم ...

🥀🥀 منها ...
قـال شيخ الإسلام الصغير ابـن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات اللـه تعالـﮯ /
وقـد جمــ؏ النبـيّ ﷺ الـورع ڪلـه فـي ڪلمة واحـدة فقـال : مـن حُسـن إسـلام المـرء ترڪـه مـا لا يعنيـه . ..
🥀 أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 02 ورقة / 17 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
الدنيا في الحقيقة : لا تذم ..
وإنما يتوجه الذم : إلى فعل العبد فيها ..
وهي قنطرة أو معبر : إلى الجنة ؛ أو الى النار . ..
🥀 أنظره / عدة الصابرين ج 01 ورقة / 172 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربّ عليه /
نوّاب إبليس في الأرض : هم الذين يُثبطون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين ..
فهؤلاء : أضرّ عليهم مِن شياطين الجن ..
فإنهم : يَحولون بين القلوب ؛ وبين هدى الله وطريقه . ..
🥀 أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 160 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ أبو الفرج جمال الدين ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /
لِكُلِّ بَابٍ : مِفْتَاحٌ ..
وَمِفْتَاحُ الْحِكْمَةِ : طَرْدُ الْهَوَى . ..
أنظره / التبصرة ج 01 ورقة / 396 ... 🌾🌾🌾
 
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