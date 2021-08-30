من درر السلف...الحلقة رقم 410

الحَمْدُ لله ...ومِنَ الدرر والأثر وفرائدِ العلم ...منها ...قـال شيخ الإسلام الصغير ابـن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات اللـه تعالـﮯ /وقـد جمــ؏ النبـيّ ﷺ الـورع ڪلـه فـي ڪلمة واحـدة فقـال : مـن حُسـن إسـلام المـرء ترڪـه مـا لا يعنيـه . ..أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 02 ورقة / 17 ...ومنها ...وقال أيضاً /الدنيا في الحقيقة : لا تذم ..وإنما يتوجه الذم : إلى فعل العبد فيها ..وهي قنطرة أو معبر : إلى الجنة ؛ أو الى النار . ..أنظره / عدة الصابرين ج 01 ورقة / 172 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربّ عليه /نوّاب إبليس في الأرض : هم الذين يُثبطون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين ..فهؤلاء : أضرّ عليهم مِن شياطين الجن ..فإنهم : يَحولون بين القلوب ؛ وبين هدى الله وطريقه . ..أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 160 ...ومنها ...وقال الحافظ أبو الفرج جمال الدين ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /لِكُلِّ بَابٍ : مِفْتَاحٌ ..وَمِفْتَاحُ الْحِكْمَةِ : طَرْدُ الْهَوَى . ..أنظره / التبصرة ج 01 ورقة / 396 ...