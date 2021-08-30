من درر السلف...الحلقة رقم 410

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومِنَ الدرر والأثر وفرائدِ العلم ...
منها ...
قـال شيخ الإسلام الصغير ابـن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات اللـه تعالـﮯ /
وقـد جمــ؏ النبـيّ ﷺ الـورع ڪلـه فـي ڪلمة واحـدة فقـال : مـن حُسـن إسـلام المـرء ترڪـه مـا لا يعنيـه . ..
أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 02 ورقة / 17 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الدنيا في الحقيقة : لا تذم ..
وإنما يتوجه الذم : إلى فعل العبد فيها ..
وهي قنطرة أو معبر : إلى الجنة ؛ أو الى النار . ..
أنظره / عدة الصابرين ج 01 ورقة / 172 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربّ عليه /
نوّاب إبليس في الأرض : هم الذين يُثبطون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين ..
فهؤلاء : أضرّ عليهم مِن شياطين الجن ..
فإنهم : يَحولون بين القلوب ؛ وبين هدى الله وطريقه . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 160 ...
ومنها ...
وقال الحافظ أبو الفرج جمال الدين ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /
لِكُلِّ بَابٍ : مِفْتَاحٌ ..
وَمِفْتَاحُ الْحِكْمَةِ : طَرْدُ الْهَوَى . ..
أنظره / التبصرة ج 01 ورقة / 396 ...
ومِنَ الدرر والأثر وفرائدِ العلم ...
منها ...
قـال شيخ الإسلام الصغير ابـن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات اللـه تعالـﮯ /
وقـد جمــ؏ النبـيّ ﷺ الـورع ڪلـه فـي ڪلمة واحـدة فقـال : مـن حُسـن إسـلام المـرء ترڪـه مـا لا يعنيـه . ..
أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 02 ورقة / 17 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الدنيا في الحقيقة : لا تذم ..
وإنما يتوجه الذم : إلى فعل العبد فيها ..
وهي قنطرة أو معبر : إلى الجنة ؛ أو الى النار . ..
أنظره / عدة الصابرين ج 01 ورقة / 172 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربّ عليه /
نوّاب إبليس في الأرض : هم الذين يُثبطون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين ..
فهؤلاء : أضرّ عليهم مِن شياطين الجن ..
فإنهم : يَحولون بين القلوب ؛ وبين هدى الله وطريقه . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 160 ...
ومنها ...
وقال الحافظ أبو الفرج جمال الدين ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /
لِكُلِّ بَابٍ : مِفْتَاحٌ ..
وَمِفْتَاحُ الْحِكْمَةِ : طَرْدُ الْهَوَى . ..
أنظره / التبصرة ج 01 ورقة / 396 ...