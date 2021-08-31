من درر السلف...الحلقة رقم 411

الحَمْدُ لله ...ومن الفوائد والفرائد ...منها ...قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ رِضَاهُ أَوْ مَحَبَّتُهُ : فِي مُجَرَّدِ عَذَابِ النَّفْسِ وَحَمْلِهَا عَلَى الْمَشَاقِّ حَتَّى يَكُونَ الْعَمَلُ كُلَّمَا كَانَ أَشَقَّ كَانَ أَفْضَل كَمَا يَحْسَبُ كَثِيرٌ مِنْ الْجُهَّالِ أَنَّ الْأَجْرَ عَلَى قَدْرِ الْمَشَقَّةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ ؛ لَا ..وَلَكِنَّ الْأَجْرَ : عَلَى قَدْرِ مَنْفَعَةِ الْعَمَلِ وَمَصْلَحَتِهِ وَفَائِدَتِهِ ..وَعَلَى قَدْرِ : طَاعَةِ أَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ..فَأَيُّ الْعَمَلَيْنِ كَانَ أَحْسَنَ وَصَاحِبُهُ أَطْوَعَ وَأَتْبَعَ : كَانَ أَفْضَلَ ..فَإِنَّ الْأَعْمَالَ لَا تَتَفَاضَلُ بِالْكَثْرَةِ ؛ وَإِنَّمَا تَتَفَاضَلُ : بِمَا يَحْصُلُ فِي الْقُلُوبِ حَالَ الْعَمَل ِ. ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 25 ورقة / 281 ...ومنها ...وقال أيضاً /من أقرَّ بوجوب الصلاة وامتنع من فعلها فإنه يستتاب ؛ فإن تاب وإلاّ قُتِل عند جماهير الأئمة : كمالك والشافعي وأحمد ..ويقتل في ظاهر مذهبهم : بترك صلاة واحدة ..فإذا مضى من وقت صلاة الفجر قيل له : صلِّ ؛ فإن لم يصل حلّ دمه ولو طار في الهواء ؛ ومشى على الماء . ..أنظره / جامع المسائل ج 04 ورقة / 120 ...ومنها ...وإنما ضُرب الحجاب على النساء : لئلا تُرى وجُوههنَّ وأَيديهنَّ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 372 ...ومنها ...وقال شيخُ الإِسْلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /صِحَّةُ الْفَهْمِ وَحُسْنُ الْقَصْدِ : مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللَّهِ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَى عَبْدِهِ ..بَلْ مَا أُعْطِيَ عَبْدٌ عَطَاءً بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ وَلَا أَجَلُّ : مِنْهُمَا ..بَلْ هُمَا : سَاقَا الْإِسْلَامِ وَقِيَامُهُ عَلَيْهِمَا ..وَبِهِمَا يَأْمَنُ الْعَبْدُ : طَرِيقَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ الَّذِينَ فَسَدَ قَصْدُهُمْ ..وَطَرِيقُ الضَّالِّينَ : الَّذِينَ فَسَدَتْ فُهُومُهُمْ ..وَيَصِيرُ مِنْ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ : الَّذِينَ حَسُنَتْ أَفْهَامُهُمْ وَقُصُودُهُمْ ..وَهُمْ أَهْلُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ : الَّذِينَ أُمِرْنَا أَنْ نَسْأَلَ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَنَا صِرَاطَهُمْ فِي كُلِّ صَلَاةٍ . ..أنْظُرهُ / إعْلام الموَقعين ج 01 وَرَقَة / 69 ...ومنها ...وقال أيضاً /مَدَحَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أُولِي الْقُوَّةِ : فِي أَمْرِهِ ..وَالْبَصَائِرِ : فِي دِينِهِ فَقَالَ / ﴿ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الأَيْدِي وَالأَبْصَارِ ﴾ ..فَالْأَيْدِي : الْقُوَى عَلَى تَنْفِيذِ أَمْرِ اللَّهِ ..وَالْأَبْصَارُ : الْبَصَائِرُ فِي دِينِهِ . ..أنْظُرهُ / إعْلام الموَقعين ج 01 وَرَقَة / 70 ...