من درر السلف...الحلقة رقم 411

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الفوائد والفرائد ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ رِضَاهُ أَوْ مَحَبَّتُهُ : فِي مُجَرَّدِ عَذَابِ النَّفْسِ وَحَمْلِهَا عَلَى الْمَشَاقِّ حَتَّى يَكُونَ الْعَمَلُ كُلَّمَا كَانَ أَشَقَّ كَانَ أَفْضَل كَمَا يَحْسَبُ كَثِيرٌ مِنْ الْجُهَّالِ أَنَّ الْأَجْرَ عَلَى قَدْرِ الْمَشَقَّةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ ؛ لَا ..
وَلَكِنَّ الْأَجْرَ : عَلَى قَدْرِ مَنْفَعَةِ الْعَمَلِ وَمَصْلَحَتِهِ وَفَائِدَتِهِ ..
وَعَلَى قَدْرِ : طَاعَةِ أَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ..
فَأَيُّ الْعَمَلَيْنِ كَانَ أَحْسَنَ وَصَاحِبُهُ أَطْوَعَ وَأَتْبَعَ : كَانَ أَفْضَلَ ..
فَإِنَّ الْأَعْمَالَ لَا تَتَفَاضَلُ بِالْكَثْرَةِ ؛ وَإِنَّمَا تَتَفَاضَلُ : بِمَا يَحْصُلُ فِي الْقُلُوبِ حَالَ الْعَمَل ِ. ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 25 ورقة / 281 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
من أقرَّ بوجوب الصلاة وامتنع من فعلها فإنه يستتاب ؛ فإن تاب وإلاّ قُتِل عند جماهير الأئمة : كمالك والشافعي وأحمد ..
ويقتل في ظاهر مذهبهم : بترك صلاة واحدة ..
فإذا مضى من وقت صلاة الفجر قيل له : صلِّ ؛ فإن لم يصل حلّ دمه ولو طار في الهواء ؛ ومشى على الماء . ..
🥀 أنظره / جامع المسائل ج 04 ورقة / 120 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وإنما ضُرب الحجاب على النساء : لئلا تُرى وجُوههنَّ وأَيديهنَّ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 372 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخُ الإِسْلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /
صِحَّةُ الْفَهْمِ وَحُسْنُ الْقَصْدِ : مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللَّهِ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَى عَبْدِهِ ..
بَلْ مَا أُعْطِيَ عَبْدٌ عَطَاءً بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ وَلَا أَجَلُّ : مِنْهُمَا ..
بَلْ هُمَا : سَاقَا الْإِسْلَامِ وَقِيَامُهُ عَلَيْهِمَا ..
وَبِهِمَا يَأْمَنُ الْعَبْدُ : طَرِيقَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ الَّذِينَ فَسَدَ قَصْدُهُمْ ..
وَطَرِيقُ الضَّالِّينَ : الَّذِينَ فَسَدَتْ فُهُومُهُمْ ..
وَيَصِيرُ مِنْ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ : الَّذِينَ حَسُنَتْ أَفْهَامُهُمْ وَقُصُودُهُمْ ..
وَهُمْ أَهْلُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ : الَّذِينَ أُمِرْنَا أَنْ نَسْأَلَ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَنَا صِرَاطَهُمْ فِي كُلِّ صَلَاةٍ . ..
🥀 أنْظُرهُ / إعْلام الموَقعين ج 01 وَرَقَة / 69 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
مَدَحَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أُولِي الْقُوَّةِ : فِي أَمْرِهِ ..
وَالْبَصَائِرِ : فِي دِينِهِ فَقَالَ / ﴿ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الأَيْدِي وَالأَبْصَارِ ﴾ ..
فَالْأَيْدِي : الْقُوَى عَلَى تَنْفِيذِ أَمْرِ اللَّهِ ..
وَالْأَبْصَارُ : الْبَصَائِرُ فِي دِينِهِ . ..
🥀 أنْظُرهُ / إعْلام الموَقعين ج 01 وَرَقَة / 70 ... 🌾🌾🌾
 
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