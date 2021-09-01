من درر السلف...الحلقة رقم 412

الحمد لله ...ومِنَ المسائلِ المتناثرةِ والفَوائِدِ المتزايدة ...منها ...قال شيخنا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله /إياك أن تفعل ما يكون سبباً : لإذلال نفسك ..سواء كان : في الأفعال أو في الأقوال ..والإحجام : خيرٌ من الإقدام ..لأن الإنسان إذا أحجم : فقد ملك الزمام ..وهذه قاعدة ينبغي للإنسان : أن يسير عليها في حياته ..لا يقدم : إلاّ حيث يرى الإقدام مصلحة . ..أنظره / التعليق على صحيح مسلم ج 07 وَرَقَة / 115 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات ربّ عليه /فما أشدها من حسرة وأعظمها من غبنة على من أفنى أوقاته في طلب العلم : ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القرآن ..ولا باشر قلبه : أسراره ومعانيه ..فالله المستعان . ..أنظره / بدائع الفوائد ج 01 ورقة / 194 ...ومنها ...قال العلاّمة أحمد النجميّ عليه رَحَمَات الله /فالرجل لا يتم حاله ولا تطيب له الحياة : إلاّ بالزوجة الصالحة ..والمرأة لا تطمئن ولا تطيب لها الحياة : إلاّ بالزوج الصالح . ..أنظره / تأسيس الأحكام ج 04 وَرَقَة / 172 ...ومنها ...وَقَالَ شيخُ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /وَلَوْ تَدَبَّرَ الْأَحْمَقُ مَا قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ قِصَصِ أَنْبِيَائِهِ وَمَا جَرَى لَهُمْ مِنْ التَّوْبَةِ وَالإسْتِغْفَارِ ؛ وَمَا أُصِيبُوا بِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ الَّذِي فِيهِ تَمْحِيصٌ لَهُمْ وَتَطْهِيرٌ بِحَسَبِ أَحْوَالِهِمْ : عَلِمَ بَعْضَ ضَرَرِ الذُّنُوبِ بِأَصْحَابِهَا وَلَوْ كَانَ أَرْفَعَ النَّاسِ مَقَامًا ..فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِلْمَخْلُوقِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَارِفًا بِمَصْلَحَتِهِ وَلَا مُرِيدًا لَهَا ؛ بَلْ يَعْمَلُ بِمُقْتَضَى الْحُبِّ - وَإِنْ كَانَ جَهْلًا وَظُلْمًا - : كَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِبُغْضِ الْمَحْبُوبِ لَهُ وَنُفُورِهِ عَنْهُ ..بَلْ : لِعُقُوبَتِهِ . ..أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 208 ...ومنها ...وقال أيضاً /أَنْزَلَ اللَّهُ لِلْمَحَبَّةِ : مِحْنَةً يَمْتَحِنُ بِهَا الْمُحِبَّ فَقَالَ / ﴿ قُلْ إنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ ..فَلَا يَكُونُ مُحِبًّا لِلَّهِ : إلَّا مَنْ يَتَّبِعُ رَسُولَهُ ..وَطَاعَةُ الرَّسُولِ وَمُتَابَعَتُهُ : تُحَقِّقُ الْعُبُودِيَّةَ ..وَكَثِيرٌ مِمَّنْ يَدَّعِي الْمَحَبَّةَ : يَخْرُجُ عَنْ شَرِيعَتِهِ وَسُنَّتِهِ وَيَدَّعِي مِنْ الْخَيَالَاتِ مَا لَا يَتَّسِعُ هَذَا الْمَوْضِعُ لِذِكْرِهِ . ..أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 209 - 210...