من درر السلف...الحلقة رقم 412

إلياس
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الحمد لله ...
ومِنَ المسائلِ المتناثرةِ والفَوائِدِ المتزايدة ...
منها ...
قال شيخنا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله /
إياك أن تفعل ما يكون سبباً : لإذلال نفسك ..
سواء كان : في الأفعال أو في الأقوال ..
والإحجام : خيرٌ من الإقدام ..
لأن الإنسان إذا أحجم : فقد ملك الزمام ..
وهذه قاعدة ينبغي للإنسان : أن يسير عليها في حياته ..
لا يقدم : إلاّ حيث يرى الإقدام مصلحة . ..
أنظره / التعليق على صحيح مسلم ج 07 وَرَقَة / 115 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات ربّ عليه /
فما أشدها من حسرة وأعظمها من غبنة على من أفنى أوقاته في طلب العلم : ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القرآن ..
ولا باشر قلبه : أسراره ومعانيه ..
فالله المستعان . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 01 ورقة / 194 ...
ومنها ...
قال العلاّمة أحمد النجميّ عليه رَحَمَات الله /
فالرجل لا يتم حاله ولا تطيب له الحياة : إلاّ بالزوجة الصالحة ..
والمرأة لا تطمئن ولا تطيب لها الحياة : إلاّ بالزوج الصالح . ..
أنظره / تأسيس الأحكام ج 04 وَرَقَة / 172 ...
ومنها ...
وَقَالَ شيخُ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَلَوْ تَدَبَّرَ الْأَحْمَقُ مَا قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ قِصَصِ أَنْبِيَائِهِ وَمَا جَرَى لَهُمْ مِنْ التَّوْبَةِ وَالإسْتِغْفَارِ ؛ وَمَا أُصِيبُوا بِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ الَّذِي فِيهِ تَمْحِيصٌ لَهُمْ وَتَطْهِيرٌ بِحَسَبِ أَحْوَالِهِمْ : عَلِمَ بَعْضَ ضَرَرِ الذُّنُوبِ بِأَصْحَابِهَا وَلَوْ كَانَ أَرْفَعَ النَّاسِ مَقَامًا ..
فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِلْمَخْلُوقِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَارِفًا بِمَصْلَحَتِهِ وَلَا مُرِيدًا لَهَا ؛ بَلْ يَعْمَلُ بِمُقْتَضَى الْحُبِّ - وَإِنْ كَانَ جَهْلًا وَظُلْمًا - : كَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِبُغْضِ الْمَحْبُوبِ لَهُ وَنُفُورِهِ عَنْهُ ..
بَلْ : لِعُقُوبَتِهِ . ..
أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 208 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
أَنْزَلَ اللَّهُ لِلْمَحَبَّةِ : مِحْنَةً يَمْتَحِنُ بِهَا الْمُحِبَّ فَقَالَ / ﴿ قُلْ إنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ ..
فَلَا يَكُونُ مُحِبًّا لِلَّهِ : إلَّا مَنْ يَتَّبِعُ رَسُولَهُ ..
وَطَاعَةُ الرَّسُولِ وَمُتَابَعَتُهُ : تُحَقِّقُ الْعُبُودِيَّةَ ..
وَكَثِيرٌ مِمَّنْ يَدَّعِي الْمَحَبَّةَ : يَخْرُجُ عَنْ شَرِيعَتِهِ وَسُنَّتِهِ وَيَدَّعِي مِنْ الْخَيَالَاتِ مَا لَا يَتَّسِعُ هَذَا الْمَوْضِعُ لِذِكْرِهِ . ..
أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 209 - 210...
ومِنَ المسائلِ المتناثرةِ والفَوائِدِ المتزايدة ...
منها ...
قال شيخنا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله /
إياك أن تفعل ما يكون سبباً : لإذلال نفسك ..
سواء كان : في الأفعال أو في الأقوال ..
والإحجام : خيرٌ من الإقدام ..
لأن الإنسان إذا أحجم : فقد ملك الزمام ..
وهذه قاعدة ينبغي للإنسان : أن يسير عليها في حياته ..
لا يقدم : إلاّ حيث يرى الإقدام مصلحة . ..
أنظره / التعليق على صحيح مسلم ج 07 وَرَقَة / 115 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات ربّ عليه /
فما أشدها من حسرة وأعظمها من غبنة على من أفنى أوقاته في طلب العلم : ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القرآن ..
ولا باشر قلبه : أسراره ومعانيه ..
فالله المستعان . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 01 ورقة / 194 ...
ومنها ...
قال العلاّمة أحمد النجميّ عليه رَحَمَات الله /
فالرجل لا يتم حاله ولا تطيب له الحياة : إلاّ بالزوجة الصالحة ..
والمرأة لا تطمئن ولا تطيب لها الحياة : إلاّ بالزوج الصالح . ..
أنظره / تأسيس الأحكام ج 04 وَرَقَة / 172 ...
ومنها ...
وَقَالَ شيخُ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَلَوْ تَدَبَّرَ الْأَحْمَقُ مَا قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ قِصَصِ أَنْبِيَائِهِ وَمَا جَرَى لَهُمْ مِنْ التَّوْبَةِ وَالإسْتِغْفَارِ ؛ وَمَا أُصِيبُوا بِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ الَّذِي فِيهِ تَمْحِيصٌ لَهُمْ وَتَطْهِيرٌ بِحَسَبِ أَحْوَالِهِمْ : عَلِمَ بَعْضَ ضَرَرِ الذُّنُوبِ بِأَصْحَابِهَا وَلَوْ كَانَ أَرْفَعَ النَّاسِ مَقَامًا ..
فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِلْمَخْلُوقِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَارِفًا بِمَصْلَحَتِهِ وَلَا مُرِيدًا لَهَا ؛ بَلْ يَعْمَلُ بِمُقْتَضَى الْحُبِّ - وَإِنْ كَانَ جَهْلًا وَظُلْمًا - : كَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِبُغْضِ الْمَحْبُوبِ لَهُ وَنُفُورِهِ عَنْهُ ..
بَلْ : لِعُقُوبَتِهِ . ..
أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 208 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
أَنْزَلَ اللَّهُ لِلْمَحَبَّةِ : مِحْنَةً يَمْتَحِنُ بِهَا الْمُحِبَّ فَقَالَ / ﴿ قُلْ إنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ ..
فَلَا يَكُونُ مُحِبًّا لِلَّهِ : إلَّا مَنْ يَتَّبِعُ رَسُولَهُ ..
وَطَاعَةُ الرَّسُولِ وَمُتَابَعَتُهُ : تُحَقِّقُ الْعُبُودِيَّةَ ..
وَكَثِيرٌ مِمَّنْ يَدَّعِي الْمَحَبَّةَ : يَخْرُجُ عَنْ شَرِيعَتِهِ وَسُنَّتِهِ وَيَدَّعِي مِنْ الْخَيَالَاتِ مَا لَا يَتَّسِعُ هَذَا الْمَوْضِعُ لِذِكْرِهِ . ..
أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 209 - 210...