من درر السلف...الحلقة رقم 412

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
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24 ديسمبر 2011
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محل الإقامة
فار إلى الله
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومِنَ المسائلِ المتناثرةِ والفَوائِدِ المتزايدة ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخنا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله /
إياك أن تفعل ما يكون سبباً : لإذلال نفسك ..
سواء كان : في الأفعال أو في الأقوال ..
والإحجام : خيرٌ من الإقدام ..
لأن الإنسان إذا أحجم : فقد ملك الزمام ..
وهذه قاعدة ينبغي للإنسان : أن يسير عليها في حياته ..
لا يقدم : إلاّ حيث يرى الإقدام مصلحة . ..
🥀 أنظره / التعليق على صحيح مسلم ج 07 وَرَقَة / 115 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات ربّ عليه /
فما أشدها من حسرة وأعظمها من غبنة على من أفنى أوقاته في طلب العلم : ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القرآن ..
ولا باشر قلبه : أسراره ومعانيه ..
فالله المستعان . ..
🥀 أنظره / بدائع الفوائد ج 01 ورقة / 194 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاّمة أحمد النجميّ عليه رَحَمَات الله /
فالرجل لا يتم حاله ولا تطيب له الحياة : إلاّ بالزوجة الصالحة ..
والمرأة لا تطمئن ولا تطيب لها الحياة : إلاّ بالزوج الصالح . ..
🥀 أنظره / تأسيس الأحكام ج 04 وَرَقَة / 172 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وَقَالَ شيخُ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَلَوْ تَدَبَّرَ الْأَحْمَقُ مَا قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ قِصَصِ أَنْبِيَائِهِ وَمَا جَرَى لَهُمْ مِنْ التَّوْبَةِ وَالإسْتِغْفَارِ ؛ وَمَا أُصِيبُوا بِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ الَّذِي فِيهِ تَمْحِيصٌ لَهُمْ وَتَطْهِيرٌ بِحَسَبِ أَحْوَالِهِمْ : عَلِمَ بَعْضَ ضَرَرِ الذُّنُوبِ بِأَصْحَابِهَا وَلَوْ كَانَ أَرْفَعَ النَّاسِ مَقَامًا ..
فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِلْمَخْلُوقِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَارِفًا بِمَصْلَحَتِهِ وَلَا مُرِيدًا لَهَا ؛ بَلْ يَعْمَلُ بِمُقْتَضَى الْحُبِّ - وَإِنْ كَانَ جَهْلًا وَظُلْمًا - : كَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِبُغْضِ الْمَحْبُوبِ لَهُ وَنُفُورِهِ عَنْهُ ..
بَلْ : لِعُقُوبَتِهِ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 208 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
أَنْزَلَ اللَّهُ لِلْمَحَبَّةِ : مِحْنَةً يَمْتَحِنُ بِهَا الْمُحِبَّ فَقَالَ / ﴿ قُلْ إنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ ..
فَلَا يَكُونُ مُحِبًّا لِلَّهِ : إلَّا مَنْ يَتَّبِعُ رَسُولَهُ ..
وَطَاعَةُ الرَّسُولِ وَمُتَابَعَتُهُ : تُحَقِّقُ الْعُبُودِيَّةَ ..
وَكَثِيرٌ مِمَّنْ يَدَّعِي الْمَحَبَّةَ : يَخْرُجُ عَنْ شَرِيعَتِهِ وَسُنَّتِهِ وَيَدَّعِي مِنْ الْخَيَالَاتِ مَا لَا يَتَّسِعُ هَذَا الْمَوْضِعُ لِذِكْرِهِ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 209 - 210... 🌾🌾🌾
 
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