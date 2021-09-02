من درر السلف...الحلقة رقم 413

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدرر الحسان والمسائل والفوائد الغِزَار ...
منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة عليه رَحَمَات الله /
عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ :
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي زَرِيبَةِ غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا : مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ .. .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .. .
فَبَيَّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْحِرْصَ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ فِي فَسَادِ الدِّينِ : لَا يَنْقُصُ عَنْ فَسَادِ الذِّئْبَيْنِ الْجَائِعَيْنِ لِزَرِيبَةِ الْغَنَمِ ..
وَذَلِكَ : بَيِّنٌ ..
فَإِنَّ الدِّينَ السَّلِيمَ : لَا يَكُونُ فِيهِ هَذَا الْحِرْصُ ..
وَذَلِكَ أَنَّ الْقَلْبَ إذَا ذَاقَ حَلَاوَةَ عُبُودِيَّتِهِ لِلَّهِ وَمَحَبَّتِهِ لَهُ : لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُقَدِّمَهُ عَلَيْهِ ..
وَبِذَلِكَ يُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ : السُّوءُ وَالْفَحْشَاءُ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ ..
فَإِنَّ الْمُخْلِصَ لِلَّهِ ذَاقَ مِنْ حَلَاوَةِ عُبُودِيَّتِهِ لِلَّهِ : مَا يَمْنَعُهُ عَنْ عُبُودِيَّتِهِ لِغَيْرِهِ ..
وَمِنْ حَلَاوَةِ مَحَبَّتِهِ لِلَّهِ : مَا يَمْنَعُهُ عَنْ مَحَبَّةِ غَيْرِهِ ..
إذْ لَيْسَ عِنْدَ الْقَلْبِ لَا أَحْلَى وَلَا أَلَذَّ وَلَا أَطْيَبَ وَلَا أَلْيَنَ وَلَا أَنْعَمَ : مِنْ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ الْمُتَضَمِّنِ عُبُودِيَّتَهُ لِلَّهِ وَمَحَبَّتَهُ لَهُ وَإِخْلَاصَهُ الدِّينَ لَهُ ..
وَذَلِكَ يَقْتَضِي انْجِذَابَ الْقَلْبِ إلَى اللَّهِ فَيَصِيرُ الْقَلْبُ : مُنِيبًا إلَى اللَّهِ خَائِفًا مِنْهُ رَاغِبًا رَاهِبًا . ..
أنظره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 215 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة إبن برجس عليه رَحَمَات الله /
إن واقع الأمة في هذا الأمر : واقع مرير ..
حيث إن الإهتمام بالتأسي برسول الله ﷺ : يضعف شيئاً فشيئاً ..
فلا يأتي زمان : إلاّ والذي بعده شر منه كما أخبر بذلك المصطفى ﷺ ..
وهذا الضعف في التأسي بالنبيّ ﷺ : جر الأمة إلى وَيْلات . ..
أنظره / السنة والبدعة وأثرهما على الأمة ورقة / 38 ...
ومنها ...
( السؤال عما لا يعنيه )
قال الحافظ عبد الرحمن ابن أبي بكر جلال الدين السيوطيّ عليه رَحَمَات الله /
ومن ذلك قول الرجل لأخيه : من أين جئت ؟؟؟
وإلى أين تريد ؟؟؟
وهو داخل : في التجسس . ..
أنظره / حقيقه السنة والبدعة ( الأمر بالإتباع والنهي عن الإبتداع ) ورقة / 190 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
كُلَّ مُصِيبَةٍ دُونَ مُصِيبَةِ الدِّينِ : فَهَيِّنَةٌ ..
وَأَنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ : نِعْمَةٌ ..
وَالْمُصِيبَةُ الْحَقِيقِيَّةُ : مُصِيبَةُ الدِّينِ . ..
أنْظُرهُ / مَدَارج السَالِكِين ج 02 وَرَقَة / 306 ...
ومنها ...
قال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /
ومنهُ قولُ ابن مسعود / وسيأتي عَلَى الناس زمان يكون المؤمن فيه : أذل من الأَمَة .. .
قال ابن رجب /
وإنما ذل المؤمن في آخر الزمان : لغربته بين أهل الفساد من أهل الشبهات والشهوات ..
فكلهم يكرهه ويؤدِّيه : لمخالفة طريقه لطريقهم ..
ومقصوده : لمقصودهم ..
ومباينته لهم فيما هم : عليه . ..
أنظره / مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي ج 01 وَرَقَة / 321 ...
ومن الدرر الحسان والمسائل والفوائد الغِزَار ...
منها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة عليه رَحَمَات الله /
عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ :
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي زَرِيبَةِ غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا : مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ .. .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .. .
فَبَيَّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْحِرْصَ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ فِي فَسَادِ الدِّينِ : لَا يَنْقُصُ عَنْ فَسَادِ الذِّئْبَيْنِ الْجَائِعَيْنِ لِزَرِيبَةِ الْغَنَمِ ..
وَذَلِكَ : بَيِّنٌ ..
فَإِنَّ الدِّينَ السَّلِيمَ : لَا يَكُونُ فِيهِ هَذَا الْحِرْصُ ..
وَذَلِكَ أَنَّ الْقَلْبَ إذَا ذَاقَ حَلَاوَةَ عُبُودِيَّتِهِ لِلَّهِ وَمَحَبَّتِهِ لَهُ : لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُقَدِّمَهُ عَلَيْهِ ..
وَبِذَلِكَ يُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ : السُّوءُ وَالْفَحْشَاءُ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ ..
فَإِنَّ الْمُخْلِصَ لِلَّهِ ذَاقَ مِنْ حَلَاوَةِ عُبُودِيَّتِهِ لِلَّهِ : مَا يَمْنَعُهُ عَنْ عُبُودِيَّتِهِ لِغَيْرِهِ ..
وَمِنْ حَلَاوَةِ مَحَبَّتِهِ لِلَّهِ : مَا يَمْنَعُهُ عَنْ مَحَبَّةِ غَيْرِهِ ..
إذْ لَيْسَ عِنْدَ الْقَلْبِ لَا أَحْلَى وَلَا أَلَذَّ وَلَا أَطْيَبَ وَلَا أَلْيَنَ وَلَا أَنْعَمَ : مِنْ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ الْمُتَضَمِّنِ عُبُودِيَّتَهُ لِلَّهِ وَمَحَبَّتَهُ لَهُ وَإِخْلَاصَهُ الدِّينَ لَهُ ..
وَذَلِكَ يَقْتَضِي انْجِذَابَ الْقَلْبِ إلَى اللَّهِ فَيَصِيرُ الْقَلْبُ : مُنِيبًا إلَى اللَّهِ خَائِفًا مِنْهُ رَاغِبًا رَاهِبًا . ..
أنظره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 215 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة إبن برجس عليه رَحَمَات الله /
إن واقع الأمة في هذا الأمر : واقع مرير ..
حيث إن الإهتمام بالتأسي برسول الله ﷺ : يضعف شيئاً فشيئاً ..
فلا يأتي زمان : إلاّ والذي بعده شر منه كما أخبر بذلك المصطفى ﷺ ..
وهذا الضعف في التأسي بالنبيّ ﷺ : جر الأمة إلى وَيْلات . ..
أنظره / السنة والبدعة وأثرهما على الأمة ورقة / 38 ...
ومنها ...
( السؤال عما لا يعنيه )
قال الحافظ عبد الرحمن ابن أبي بكر جلال الدين السيوطيّ عليه رَحَمَات الله /
ومن ذلك قول الرجل لأخيه : من أين جئت ؟؟؟
وإلى أين تريد ؟؟؟
وهو داخل : في التجسس . ..
أنظره / حقيقه السنة والبدعة ( الأمر بالإتباع والنهي عن الإبتداع ) ورقة / 190 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
كُلَّ مُصِيبَةٍ دُونَ مُصِيبَةِ الدِّينِ : فَهَيِّنَةٌ ..
وَأَنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ : نِعْمَةٌ ..
وَالْمُصِيبَةُ الْحَقِيقِيَّةُ : مُصِيبَةُ الدِّينِ . ..
أنْظُرهُ / مَدَارج السَالِكِين ج 02 وَرَقَة / 306 ...
ومنها ...
قال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /
ومنهُ قولُ ابن مسعود / وسيأتي عَلَى الناس زمان يكون المؤمن فيه : أذل من الأَمَة .. .
قال ابن رجب /
وإنما ذل المؤمن في آخر الزمان : لغربته بين أهل الفساد من أهل الشبهات والشهوات ..
فكلهم يكرهه ويؤدِّيه : لمخالفة طريقه لطريقهم ..
ومقصوده : لمقصودهم ..
ومباينته لهم فيما هم : عليه . ..
أنظره / مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي ج 01 وَرَقَة / 321 ...