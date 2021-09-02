من درر السلف...الحلقة رقم 413

الحمد لله ...ومن الدرر الحسان والمسائل والفوائد الغِزَار ...منها ...قال شيخ الإسلام ابن تيميّة عليه رَحَمَات الله /عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ :عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي زَرِيبَةِ غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا : مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ .. .قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .. .فَبَيَّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْحِرْصَ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ فِي فَسَادِ الدِّينِ : لَا يَنْقُصُ عَنْ فَسَادِ الذِّئْبَيْنِ الْجَائِعَيْنِ لِزَرِيبَةِ الْغَنَمِ ..وَذَلِكَ : بَيِّنٌ ..فَإِنَّ الدِّينَ السَّلِيمَ : لَا يَكُونُ فِيهِ هَذَا الْحِرْصُ ..وَذَلِكَ أَنَّ الْقَلْبَ إذَا ذَاقَ حَلَاوَةَ عُبُودِيَّتِهِ لِلَّهِ وَمَحَبَّتِهِ لَهُ : لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُقَدِّمَهُ عَلَيْهِ ..وَبِذَلِكَ يُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ : السُّوءُ وَالْفَحْشَاءُ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ ..فَإِنَّ الْمُخْلِصَ لِلَّهِ ذَاقَ مِنْ حَلَاوَةِ عُبُودِيَّتِهِ لِلَّهِ : مَا يَمْنَعُهُ عَنْ عُبُودِيَّتِهِ لِغَيْرِهِ ..وَمِنْ حَلَاوَةِ مَحَبَّتِهِ لِلَّهِ : مَا يَمْنَعُهُ عَنْ مَحَبَّةِ غَيْرِهِ ..إذْ لَيْسَ عِنْدَ الْقَلْبِ لَا أَحْلَى وَلَا أَلَذَّ وَلَا أَطْيَبَ وَلَا أَلْيَنَ وَلَا أَنْعَمَ : مِنْ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ الْمُتَضَمِّنِ عُبُودِيَّتَهُ لِلَّهِ وَمَحَبَّتَهُ لَهُ وَإِخْلَاصَهُ الدِّينَ لَهُ ..وَذَلِكَ يَقْتَضِي انْجِذَابَ الْقَلْبِ إلَى اللَّهِ فَيَصِيرُ الْقَلْبُ : مُنِيبًا إلَى اللَّهِ خَائِفًا مِنْهُ رَاغِبًا رَاهِبًا . ..أنظره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 215 ...ومنها ...قال الشيخ العلاّمة إبن برجس عليه رَحَمَات الله /إن واقع الأمة في هذا الأمر : واقع مرير ..حيث إن الإهتمام بالتأسي برسول الله ﷺ : يضعف شيئاً فشيئاً ..فلا يأتي زمان : إلاّ والذي بعده شر منه كما أخبر بذلك المصطفى ﷺ ..وهذا الضعف في التأسي بالنبيّ ﷺ : جر الأمة إلى وَيْلات . ..أنظره / السنة والبدعة وأثرهما على الأمة ورقة / 38 ...ومنها ...( السؤال عما لا يعنيه )قال الحافظ عبد الرحمن ابن أبي بكر جلال الدين السيوطيّ عليه رَحَمَات الله /ومن ذلك قول الرجل لأخيه : من أين جئت ؟؟؟وإلى أين تريد ؟؟؟وهو داخل : في التجسس . ..أنظره / حقيقه السنة والبدعة ( الأمر بالإتباع والنهي عن الإبتداع ) ورقة / 190 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /كُلَّ مُصِيبَةٍ دُونَ مُصِيبَةِ الدِّينِ : فَهَيِّنَةٌ ..وَأَنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ : نِعْمَةٌ ..وَالْمُصِيبَةُ الْحَقِيقِيَّةُ : مُصِيبَةُ الدِّينِ . ..أنْظُرهُ / مَدَارج السَالِكِين ج 02 وَرَقَة / 306 ...ومنها ...قال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله /ومنهُ قولُ ابن مسعود / وسيأتي عَلَى الناس زمان يكون المؤمن فيه : أذل من الأَمَة .. .قال ابن رجب /وإنما ذل المؤمن في آخر الزمان : لغربته بين أهل الفساد من أهل الشبهات والشهوات ..فكلهم يكرهه ويؤدِّيه : لمخالفة طريقه لطريقهم ..ومقصوده : لمقصودهم ..ومباينته لهم فيما هم : عليه . ..أنظره / مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي ج 01 وَرَقَة / 321 ...