قوانين منتدى الكمبيوتر والانترنت -(يرجى قرائتها قبل المشاركة) .

إخواني أخواتي أعضاء وزوار منتديات اللّمة الجزائرية

نرحب بكم... في/ منتدى الكمبيوتر والانترنت

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ونتمنى أن تقضو أوقات طيبة معنا... وأن تستفيدو وتفيدو بالقدر الممكن إن شاء الله



∞ كما نرجو منكم الإلتزام الصــــــارم بالقوانين أدناه- أثناء طرحكم المواضيع والمشاركات الجديدة ∞

اولا : مسموح بمشاركة المواضيع التي تتعلق بـ معدات الكمبيوتر والشبكات.. كما يسمح بمشاركة البرامج المجانية فقط .. والتي لا تحتوي على فيروسـات,,, ويمنع أن يرفق مع البرنامج -كـ ـرااك, باتــ ـش, سـيـريـال أو غيره من التفعيلات التي تنتهك قوانين الملكية الفكرية ... كما يمنع ضغط الملف ووضع كلمة سر له..''يجب أن تبقى الملفات المضغوطة بدون كلمة سر" .

( العضو الدي يخالف هدا البند.... يحدف موضوعه.... وتحظر عضويته بشكل نهائــــــي ) .

ثانيا : يمنع منعََا باتََّا ذكر كلمة ( كـ ـراكـ, بــاتـ ــش, سـيـ ــــريــ ــال, مهـكـ ــر, تهكيـ ــر) أو ماشبهها من مصطلحات القـرصنـة الالكترونـيـة ... داخل الموضوع والمشاركة أو في العنوان و الردود .

( مخالفة هدا البند.... تعني حدف الموضوع مبـاشرة.... وتكرار المخالفة لأكثر من 3ثلاثة مرات تحظر عضوية صاحبها- بشكل نهائـــي) .

ثالثا : يجب أن لا يتجاوز حجم البرنامج 600ميغا في كل الأحوال, ويجب أن يوضع رابط تحميل مبـــــاشر للبرنامج- سواء من الموقع الرسمي للبرنامج

أو بتحميل البرنامج وإعادة رفعه على احدى مواقع الرفع كـ مـوقع mediafire على سبيل المثال وما شابهه من المواقع المختصة برفع وتحميل الملفات...

(عند عدم الالتزام بهدا البند يحدف الموضوع مبـــاشرة.... وتكرار المخالفة لأكثر من 3ثلاثة مرات تحظر عضوية صاحبها- بشكل نهائـــي) .