المدونة الرسمية للأدوات المدرسية

وضعت وزارة التربية الوطنية قائمة بجميع الأدوات المدرسية التي يتعين على التلاميذ إحضارها عند بداية الدراسة، وقد شملت المدونة جميع المستويات الدراسية.للإطلاع على القائمة كاملة تجدوها في هذا الملف التالي: